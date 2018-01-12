Управляемый "шторм"

Новый год в Молдове начался с политического шторма.

5 января Конституционный суд Республики Молдова временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей и передал его полномочия спикеру парламента или премьер-министру. Поводом послужил отказ главы государства подписать закон о внесении изменений в Кодекс телевидения и радио, направленных на ограничение российской пропаганды: это было расценено как невыполнение конституционных обязанностей.

Закон об ограничении роспропаганды, принятый 7 декабря прошлого года, был возвращен президентом на повторное рассмотрение в парламент. Депутаты повторно проголосовали за закон. Но и после этого Игорь Додон отказался его подписывать и обратился за разъяснениями в КС.

Решение суда было ожидаемым. Тем более что 2 января КС также уже временно отстранял Игоря Додона от должности. Правда, по другому поводу: президент отказался утвердить новых министров, утвержденных правящей Демократической партией.

Напомним, что Молдова — парламентская республика, где президент располагает ограниченным набором полномочий. В ноябре 2016 г. на состоявшихся после длительного перерыва прямых президентских выборах победил лидер Партии социалистов Игорь Додон. Сработало несколько факторов: бедность граждан, их недовольство высоким уровнем коррупции политиков, декларирующих проевропейский курс, пророссийские симпатии части населения, подпитываемые российской пропагандой, и т.д.

Весь 2017 г. Додон демонстрировал лояльность России, совершая частые поездки в Москву и конфликтуя с правящей Демократической партией. Вместе с тем находил он и некоторые точки соприкосновения с демократами. В частности, в вопросе изменения избирательного законодательства. Отсутствие полномочий и пропрезидентского парламентского большинства не дает главе государства возможности как-то влиять на внешнеполитический курс.

Додон и социалисты возлагают надежды на парламентские выборы в Молдове, которые должны состояться в ноябре.

Несмотря на то, что личный рейтинг Игоря Додона упал с 61% в феврале 2016 г. до 36% в декабре 2017-го, — ситуация не выглядит для этой политсилы безнадежной. Соцопросы показывают, что среди прочих партий социалисты нынче пользуются наибольшей популярностью в стране: за них готовы голосовать до трети определившихся респондентов. Проевропейские партии явно уступают.

Но к моменту парламентских выборов маятник симпатий избирателей может качнуться в противоположную сторону.

Использовать выгодную политическую конъюнктуру можно было бы путем проведения досрочных выборов. Однако попытка Игоря Додона инициировать консультационный референдум о расширении президентских полномочий по роспуску парламента была признана КС неконституционной.

Оставалась возможность спровоцировать политический кризис. И случай не замедлил представиться. 19 сентября прошлого года Игорь Додон повторно отказался утвердить Еуджена Стурзу на вакантную должность министра обороны.

Ст.98 Конституции Молдовы гласит: "В случае необходимости кадровых перестановок или вакансии должностей в правительстве президент Республики Молдова по предложению премьер-министра освобождает от должности и назначает отдельных членов правительства".

А что делать, если глава государства отказывается утверждать кандидатуру, предложенную премьером? На этот счет Основной Закон не дает ответа.

Поэтому правительство обратилось в КС с просьбой дать толкование статьи Основного Закона. Суд принял решение: в случае отказа президента назначить предложенного министра обороны это могут сделать спикер парламента или премьер-министр без согласия и участия главы государства.

Игорь Додон назвал решение КС узурпацией власти и пообещал, что Демократическая партия и Конституционный суд ответят за "беззаконие". Но спустя неделю после решения КС спикер парламента Андриан Канду подписал указ о назначении Еуджена Стурзы.

Конституционный суд создал прецедент, позволяющий игнорировать позицию президента. После чего им воспользовались уже дважды. Не исключено, что в будущем это произойдет еще не раз.

Решения КС в какой-то мере "разблокировали" конфликт между президентом и правительством. Прецедент временного отстранения, созданный Конституционным судом, в дальнейшем может создать негативные последствия для политического устройства Молдовы, но сегодня он играет на руку и демократам, и социалистам, которым нет дела до того, что будет завтра.

Но хотя КС в своем решении напрямую указал, что Игорь Додон нарушил принятую присягу и Конституцию республики, правящая коалиция, имеющая большинство в парламенте, на этот факт никак не отреагировала. Печальная правда состоит в том, что пока никто не заинтересован в смещении Додона с поста президента. До сих пор он был и остается частью большой политической игры, которую ведет человек, реально управляющий политическими процессами в Молдове: олигарх и фактический лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.

То, что происходит в Молдове, можно назвать "управляемым конфликтом", цель которого — сохранение существующего политического режима. И Игорь Додон с его откровенно пророссийской позицией призван играть свою роль пугала — как для западных партнеров республики, так и для молдавского проевропейского электората.

Причем позиция западных партнеров для Плахотнюка даже более важна. Ибо именно они критикуют коррумпированность молдавского политикума, и в их руках такой серьезный рычаг влияния, как финансовая помощь. Намерения Игоря Додона расторгнуть Соглашение об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом и вступить в Евразийский Союз вызывают опасения в Брюсселе и Вашингтоне. Усиления российского влияния волнует также ближайших соседей — Румынию и Украину.

Как результат, западные партнеры могут быть поставлены перед выбором: или победа Партии социалистов на будущих парламентских выборах (что означает формирование пророссийского большинства и пророссийского правительства, отказ от европейского курса), или сохранение действующего режима Демократической партии. Пусть коррумпированного, но зато — проевропейского. Похоже, эта нехитрая комбинация приводит к ожидаемому результату.

Инициативы последнего времени — законодательное ограничение российской пропаганды, внесение в Конституцию пункта о европейской интеграции — это личные инициативы Плахотнюка.

Все действия правительства в рамках "управляемого конфликта" (объявление вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата, высылка российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, игнорирование премьером и спикером заседаний Высшего совета безопасности под председательством президента, участие молдавских военных в учениях на территории Украины вопреки воле Игоря Додона и т.д.) доказывают неспособность формального главы государства влиять на политические процессы в стране.

Игорь Додон обещал решить приднестровский вопрос. Однако именно правительство подписало в конце года с представителями Тирасполя четыре протокола, позволивших решить ряд острых вопросов. Опять же, по утверждениям массмедиа, за этими соглашениями стоит Влад Плахотнюк, сумевший договориться с Виктором Гушаном — олигархом, контролирующим Приднестровье.

Да, некоторые "ангажированные" социологические опросы показывают, что Демократическая партия находится на грани прохождения в парламент, а фактическими лидерами электоральных симпатий являются пророссийская Партия социалистов и проевропейская "Право и солидарность" (лидер которой Майя Санду была конкурентом Игоря Додона на президентских выборах).

Но и эта проблема Демпартии, как оказалось, решаема. Причем тем же способом, который в свое время был опробован в Украине — введением смешанной системы (51 мандат по партийным спискам, 50 — по мажоритарным округам). В результате у демократов появился шанс получить достойный результат за счет депутатов-мажоритарщиков.

К тому же разделение мажоритарных округов явно не на пользу Партии социалистов. Благодаря еще одной удачно проведенной комбинации ставленница Демократической партии Сильвия Раду стала исполняющей обязанности примара (мэра) Кишинева. А это дает дополнительные рычаги влияния во время избирательной кампании, поскольку треть мажоритарных округов расположено именно в муниципии Кишинев.

Пока что Влад Плахотнюк демонстрирует контроль над политическими процессами в стране. Внешнеполитический фон также в целом благоприятен. Несмотря на критику коррумпированности молдавских властей, институции Евросоюза не отказали Молдове в выделении финансовой помощи. В итоге политическая целесообразность может взять верх над принципиальностью Европы в борьбе с коррупцией.

Что остается? В целом пока негативное отношение к Плахотнюку со стороны проевропейски настроенных избирателей Молдовы. Россия, влияющая на политический климат в Молдове через средства массовой информации, церковь, пророссийские партии и организации. И определенный процент непредсказуемости и возможных сюрпризов со стороны Плахотнюка как для Игоря Додона, так и для граждан страны.