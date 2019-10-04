Украина и мир сегодня

Та нехай собі як знають

Божеволіють, конають, —

Нам своє робить.

Павло Тычина

Глубина трансформаций осознана еще не до конца и не всеми. Впрочем, процесс осознания будет ускоряться вместе с укреплением новой власти. Уже почти полностью изменилась политическая повестка дня. И возвращения в прошлое не будет, как бы некоторые на это ни надеялись. Мы все уже живем в другом политическом мире.

Широко обсуждаемый не один год в узких кругах проект смены политического класса, воплотить который не помогли два Майдана, наконец сработал. С авансцены уходят тяжеловесы вчерашнего дня, политическое поколение, появившееся в мятежные 90-е. Есть надежда, что с этим поколением уйдут в небытие и особенности его культуры и мировосприятия.

Украина не уникальна: подобные тектонические изменения происходят и вокруг нас. Мировая повестка дня, возникшая в минувшие десятилетия, все больше трансформируется, кое-где вплоть до полной неузнаваемости. Подвергаются сомнению вещи, еще вчера казавшиеся неоспоримыми.

Распространение новых технологий повышает стратегическое преимущество мировых лидеров. Атака относительно дешевых и доступных дронов против нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco привела к стратегическиим последствиям, взбудоражив мировой нефтяной рынок. Уже давно понятно, что не менее опасными могут быть и кибератаки (и мы убедились в этом на собственном опыте). Итак, в Большой игре сейчас не только богатые и могущественные, свое весомое слово есть и у "бедных и униженных". И не факт, что жесткие санкции США против Ирана будут эффективным ответом на проявленную "наглость".

Соединенные Штаты Америки более не единоличный мировой лидер, глобальные тренды все увереннее формируются в Пекине. На фоне трансформаций американского лидерства, когда политика Вашингтона все больше концентрируется на внутренних проблемах, КНР, стремясь перехватить инициативу у Запада, пытается возглавить новую волну глобализации.

Стратегический проект "Один пояс, один путь" — это не только 5G связь, автострады, железные дороги, порты и другая инфраструктура. Уже сейчас Новый Шелковый путь стал мощным инструментом формирования панъевразийского проекта под руководством Китая. В перспективе — некая новая великая империя, от Шанхая до Лиссабона, пространства инновационного авторитаризма — "социализма с китайской спецификой". Отдельные его новшества (система социальных рейтингов и беспрерывное наблюдение) уже отрабатываются в пилотных проектах модельных регионов Шанхая и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Ныне США и прочие "народы, говорящие на английском", сохраняют, опираясь на технологическое лидерство, огромный потенциал как жесткой, так и мягкой силы. Сеть альянсов, сформированных США после Второй мировой войны, охватывает не только берега Северной Атлантики, но и почти весь мир. Функционируют институты глобального управления — МВФ, Всемирный банк, Всемирная организация торговли и, в конце концов, доллар как основная валюта международных расчетов (несмотря на неединичные попытки ведущих государств Запада подорвать их эффективность, в частности все более жесткие споры внутри американского истеблишмента).

Все нагляднее обрисовывается перспектива борьбы США и Китая за глобальное лидерство с использованием всех инструментов национального могущества, ограниченного разве что наличием у обеих сторон стратегического ядерного оружия, а следовательно ― способности уничтожить друг друга (вместе со всеми остальными). Обе стороны, кстати, уже признали это в своих публичных стратегических документах.

Конфронтация всплывает на поверхность не только в торговых войнах и технологических ограничениях. Все активнее используется и жесткая сила. Например, в Большой дуге нестабильности, протянувшейся от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. В этом "ожерелье конфликтов" каждая цепочка имеет собственные причины и особенности, но в Ливии, Сирии, Персидском заливе, Афганистане, Кашмире, Южно-Китайском море несложно ощутить отголосок глобального противостояния.

Вместе с тем даже падение заинтересованности одного из глобальных игроков в событиях в том или ином регионе не гарантирует его безопасности. Ведь, во-первых, "и сам не гам, и другому не дам", а во-вторых, разрушать всегда легче, более вдохновляюще, а нередко и полезнее, чем строить.

В сложной стратегической ситуации оказался ЕС, точнее, его западноевропейское ядро, олицетворенное Германией и Францией. Возникновение второй глобальной силы побуждает западноевропейские элиты к новому переосмыслению своего места в мире. Как отметил французский президент Э.Макрон в выступлении перед дипломатическим корпусом 27 августа 2019 года, эпоха гегемонии Запада подходит к концу. Ведь Европе нужно искать стратегию поведения в новом мире, возникающем на наших глазах.

В речи французского президента, наряду с другими интересными акцентами, есть и такая важная мысль: в глобальном противостоянии США и КНР объединенная Европа должна владеть "золотой акцией". Объединение усилий Старого Света и его выход из тени Вашингтона может не только повысить его глобальный вес, но и обеспечить успешное будущее европейскому проекту как воплощению истинного гуманистического мировосприятия (в отличие от американского, сосредоточенного на ценностях индивидуальной свободы, и китайского, с его коллективизмом).

Условием реализации таких стремлений Э.Макрон, наследуя фрондерские традиции Шарля де Голля, считает тесное сотрудничество с Россией, которая должна остановить ее дрейф в сторону Китая. Потому конфликты наподобие украино-российского теряют значение и превращаются в "досадные препятствия", которые нужно как можно скорее и безболезненнее преодолеть.

Ведущие политические силы Германии также хотят потепления в отношениях с РФ и наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества. Тем более что сжиженный газ из-за океана все еще дороже, чем российский трубопроводный.

Подобные настроения распространены в истеблишменте и других европейских стран — от Италии до Венгрии, искренний восторг опытом которой выразил Э.Макрон. В этом же контексте — и восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ, попытка вернуть Москву в состав G7, периодическая активизация дискуссий об отмене санкций против РФ, и т.п.

На северо-востоке тоже не все просто и радужно. Россия сейчас вынуждена играть непривычную для нее роль миноритарного акционера будущего глобального акционерного общества. Впрочем, ее транзитное географическое положение между КНР и ЕС, природные ресурсы и военная мощь существенным образом повышают стоимость миноритарного пакета. При условии мастерской политической стратегии и ее филигранного воплощения РФ имеет шанс на получение дивидендов в Большой игре между Евразией, Восточной Азией и Океанией.

Для завершенности аналогий с "1984" Дж.Оруэлла заметим, что в западных государствах современные технологии социального контроля развиты не меньше, чем в Поднебесной. Об этом свидетельствуют и использование big data, осуществляемое не только в интересах торговых сетей (скандал с Cambridge Analytica), и информационные вбросы о разведывательном альянсе Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), да и события в Солсбери. Не забываем, что и Россия с ее "суверенным Интернетом" и давними чекистскими традициями "нетелефонных разговоров" тоже не отстает в этих чувствительных вопросах.

Проводимая Россией амбициозная внешняя политика усложняется усталостью общества от "нового застоя" — 19-летнего правления неизменного национального лидера и ростом важности внутренней повестки дня. Но какой режим может прийти на смену путинскому и будет ли он более благоприятным для Украины — вопрос открытый, ведь наследник кремлевского трона может оказаться значительно большим шовинистом, чем нынешний президент РФ. Россия рядом, а Великая восточная стена все еще не построена.

На все эти факты и тенденции не следует закрывать глаза, в частности и тем, кто до сих пор считает Украину форпостом Запада в "новой холодной войне". Тем более что российско-украинский конфликт носит выразительно иную, чем конфликты времен холодной войны, постимперскую природу, а нынешние отношения РФ с Западом — не война вообще. Следует напомнить слова американского философа Р.Эмерсона: "Истинные и долговечные победы — победы мира, а не войны". И вся история победителей и побежденных во Второй мировой войне — тому подтверждение.

Самое время подражать европейцам и начать переосмысливать наше место в мире, формируя внешнюю политику и политику безопасности. Уже понятно, что взывая о Единой Европе (и даже записав это в Конституцию), мы де-факто дрейфовали в направлении разрушенных государств Ближнего Востока и достигли незаурядных "успехов" на этом пути, превратившись в самую бедную страну Европы.

Вместо этого настоящий путь к Европейскому Союзу — это путь развития, а не разрушения, путь роста благосостояния всех, а не нескольких, путь свободы для большинства, а не для шумного меньшинства, путь настоящих дел, а не риторических камланий.

Наследование риторики первой половины ХХ века о "едином военном лагере", "кольце фронтов", "все для фронта, все для победы" и т.п. на фоне жирования элит только ослабляет государство, лишая ресурсов устойчивости и развития. Пустопорожний пафос, не подкрепленный собственным примером преданности провозглашенным идеалам, лишь разрушает доверие и порождает массовое разочарование, общественную фрустрацию. Молодежь и далее будет бежать из страны куда глаза глядят, а следовательно, мы рискуем и независимостью, и суверенитетом, и будущим Украины.

В ходе упомянутого выступления Э.Макрон сделал характерное предостережение государственному аппарату, так называемому "глубинному государству": "Президент Республики делает заявления, отправляется в поездки и что-то говорит, но здесь возникает коллективная тенденция: "Он говорит, но мы знаем правду и продолжаем делать то, что делали всегда". Рекомендую вам не идти по этому пути. Прежде всего он неэффективен с коллективной точки зрения, ведь дискредитирует слово президента Республики и его представителей. А главное — он не дает нам возможности действовать".

Глядя правде в глаза, должны признать, что в достижимой перспективе наша внешняя политика и политика безопасности должны основываться на трех основных столпах: сдерживании, сопротивлении, взаимодействии.

Иными словами, укрепляя оборонительные и безопасностные способности, развивая отношения с НАТО, повышаем цену агрессии против Украины до неприемлемого для агрессора уровня, уменьшаем возможности для игры на наших внутренних слабостях, максимально используем международное сотрудничество для восстановления территориальной целостности и ускорения развития.

Результаты выборов этого года подтвердили объединение большинства общества вокруг ценностей развития и мира. Но достичь развития чрезвычайно сложно, если не сказать невозможно, без построения мира на Донбассе. Если не в наших силах достичь приемлемого мира, то должны минимизировать проблемы. Один замороженный конфликт (Крым) лучше, чем два, вместе с горячим в Донбассе. Популярность Владимира Зеленского на территориях Донбасса создает окно возможностей для реинтеграции, которым нужно воспользоваться.

Должны осознать: если мы потеряем этот шанс, наши западные партнеры вместе с россиянами решат судьбу Донбасса собственноручно, выдвинув Украине предложение, от которого мы не сможем отказаться. Гарантировано, что это предложение будет хуже, чем любой вариант, подготовленный при нашем участии. Время работает против Украины, и уже не первый год.

Имплементация Минских договоренностей не означает исчерпывающего решения ситуации в Донбассе. Речь идет о формировании минимально необходимых условий для этого, в частности:

прекращения боевых действий — источника самых больших страданий людей;

минимизации внешнего фактора выводом иностранных войск и других незаконных вооруженных формирований, а также восстановления полного контроля Украины над государственной границей с Россией, что должно прервать внешнюю подпитку конфликта и в совокупности прекратить агрессию;

запуска процесса привлечения ресурсов, прежде всего иностранных инвестиций, для развития Донбасса;

создания легитимного партнера для инклюзивного диалога.

Для использования нынешнего окна возможностей необходимо единство общества. Потому следует жестко пресекать все попытки разжечь вражду — межэтническую, социальную, религиозную, языковую и т.п., откуда бы они ни исходили. Согласно Конституции Украины, каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности.

Украина — большая страна, с большими традициями свободы. И не всегда эти традиции были на пользу всему обществу. Именно на наших землях множились конфедерации, восстание шляхты против правительства Речи Посполитой, когда liberum veto парализовало государство и делало невозможным какое-либо развитие. Не единичны в нашей истории и противоположные примеры, когда безопасность полностью истребляла свободу. Итак, необходимо заботиться об эффективном балансе свободы и безопасности. При этом не забываем, что честь и достоинство человека — высшая социальная ценность, а его права и свободы определяют содержание и направленность государственной политики.

Обновление политических элит дает Украине шанс преодолеть отсталость, которая искажает наше настоящее и разрушает перспективы. Воспользуемся ли? Для этого нужны политическое лидерство, решительность и незаурядный профессионализм. Осторожные основания надеяться на успех дает пример освобождения политических узников. Но одна ласточка — еще не весна.