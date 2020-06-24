Приглашение в Ялту

История — это политика, опрокинутая в прошлое.

М.Покровский, историк-марксист

19 июня 2020 года, накануне 75-й годовщины вторжения гитлеровской Германии в сталинский Советский Союз, президент РФ Владимир Путин обнародовал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Для публикации программного текста был выбран американский консервативный журнал The National Interest, почетным главой редакционного совета которого является патриарх американского реализма Г.Киссинджер, а издателем — известный американо-российский политолог Дм.Саймс.

Статья объемом свыше 50 тыс. знаков посвящена Второй мировой войне и ее предпосылкам (от Версальского договора 1919 г. и далее). История, предсказуемо, только лишь повод для выражения взглядов на современность и будущее. В тексте В.Путин фактически манифестирует российское видение международных отношений.

Эта публикация приобретает особое значение, а значит требует крайне серьезного отношения, принимая во внимание:

— общий контекст — сложную внутреннюю экономическую и политическую ситуацию, в которой оказалась РФ после 20 лет правления В.Путина; обострение конфликтности в международных отношениях на фоне глубокого мирового экономического кризиса и обострение противостояния США—КНР, опасный внутренний политический кризис в ведущих странах Запада;

— конкретные обстоятельства — пропагандистскую кампанию к главному празднику РФ, 75-й годовщине Победы в войне с нацистами; размещение в ведущем американском издании, т.е. обращение к международной аудитории и т.п.;

— непосредственное содержание — призыв к лидерам ведущих западных государств и КНР встретиться для решения настоятельных глобальных проблем.

Не хочется подражать Кассандре, но наряду с остальными последними заявлениями В.Путина и других высших руководителей России (Н.Патрушева и Д.Медведева) такой призыв может рассматриваться российским руководством как одно из последних предупреждений о надвигающемся опасном силовом кризисе и предложение пути, чтобы его избежать.

Возвращаясь к статье, заметим, что изложенная президентом РФ версия истории в целом построена по советским лекалам 1970-х и не лишена многочисленных внутренних разногласий и замалчиваний. Показательно здесь то, что полностью отсутствуют упоминания о Зимней войне 1939–1940 гг. СССР с Финляндией.

Впрочем, воспользуемся рецептом президента РФ и оставим академическим исследователям дискуссии относительно Второй мировой. Сегодня, когда российские солдаты не только шагают в парадных расчетах на Красной площади, но и оккупируют украинский Крым, воюют в Донецкой и Луганской областях Украины, Сирии и во многих других странах, следует сконцентрировать внимание на более актуальных политических аспектах текста.

Во-первых, В.Путин заявляет, что настоящее — это период сдвигов таких масштабов, которые в минувшие эпохи "практически, никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии". От большой войны мир сегодня, как и последние 75 лет, спасает только Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, построенная по результатам Второй мировой войны.

Во-вторых, по мнению лидера РФ, пришло время для встречи руководителей государств-победителей в этой войне, государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют ядерное оружие. Цель такой встречи — сохранение и усовершенствование Ялтинско-Потсдамской системы.

Повестка дня "великой пятерки" должна была охватывать практически все основные проблемы, которые сегодня беспокоят руководство РФ или кажутся важными для западных партнеров: от контроля над стратегическими вооружениями до борьбы с изменениями климата.

Основой для "успешных переговоров и согласованных действий", по мнению В.Путина, должен был бы стать дух союзничества и доверия, опирающийся на общую историческую память.

Таким образом, Россия устами своего лидера предлагает КНР, Франции, США и Великобритании (именно в таком порядке) определить судьбы мира, как это уже сделала 75 лет назад "большая тройка" в составе Ф.Д.Рузвельта, И.Сталина и У.Черчилля.

Очевидно, что сейчас, как и тогда, мнение тех, кому не повезло быть одним из "пяти великих" (включительно с бывшими побежденными Германией и Японией и колонией Индией), не будет браться во внимание.

Переговоры "великих", отмечает В.Путин, — это шанс избежать силового урегулирования споров. Силовое решение, при наличии ядерного оружия, которое может физически уничтожить Землю, — крайне опасно. Ответственность лидеров пяти государств и заключается в том, чтобы воспользоваться этим шансом.

В-третьих, президент РФ подчеркивает принципиальный характер мифа, построенного вокруг победы во Второй мировой войне, для современной Российской Федерации и миропорядка, в котором возможно ее существование. Он прямо называет все попытки посягнуть на целостность этой системы представлений "подлостью". Причем эта подлость, несмотря на то, что она проявляется по-разному, в любой форме является одинаково омерзительной. В этой части текст, который в целом выдерживается в стандартах аналитической справки компетентных органов, обретает жесткий ритм и определенную риторическую силу.

В.Путин оправдывает аннексию Советским Союзом стран Балтии. Эти события он называет процессом инкорпорации в контексте решения военно-стратегических, оборонительных задач СССР. Отдельно подчеркивается, что такие действия СССР соответствовали нормам международного и государственного права того времени.

Повторим: Россия не может допустить наименьших отклонений от советской исторической догмы, потому что это будет иметь прямые и непосредственные политические последствия. Тут сразу же вспоминается Крым-2014, оккупация которого тоже оправдывается "народным волеизъявлением" в присутствии российских войск.

В-четвертых, российский лидер уделяет особое внимание только двум тогдашним "небольшим" государствам. Это "восточноевропейская Чехословакия", расчлененная нацистами вследствие Мюнхенского заговора, описание которого полностью воссоздает канон Громыко—Суслова.

Не используя прямо советское клише "империалистический хищник", В.Путин характеризует политику Англии и Франции именно таким образом. Вместе с тем он гневно опровергает любые покушения на похожее описание тогдашнего поведения СССР. "Первое социалистическое государство" должно быть вне подозрений.

Второе небольшое государство — это Польша, которая принимала участие в уничтожении Чехословакии, сыграла свою роль в провале переговоров СССР с Англией и Францией летом 1939 г. и впоследствии, став жертвой нацистского блицкрига, продемонстрировала героизм армии и предательство военно-политической верхушки.

Акцентируя на несоблюдении западноевропейскими государствами своих гарантий, предоставленных государствам Восточной Европы, российский президент, возможно, призывает задуматься над ценой обещаний, уверений и гарантий, данных государствам Новой Европы в последние десятилетия. Хочется надеяться, что такие намеки безосновательны. Не так ли?

В-пятых, особое место в тексте занимает Украина и связанные с ней вопросы. Прежде всего, есть прямые воспоминания о присоединении ее западных земель в сентябре 1939 г. Здесь немного удивляет только отсутствие упоминания о "золотом сентябре". В то же время не менее значимо и большое внимание к бандеровскому движению и фигуре его предводителя. Показательно, что там, где речь идет о С.Бандере, текст становится эмоциональным и свидетельствует об ощутимой личной заинтересованности В.Путина в теме.

С.Бандера упоминается среди четверых наибольших предателей и палачей Второй мировой войны, рядом с главой режима Виши маршалом Франции Ф.Петеном, руководителем коллаборационистского правительства Норвегии В.Квислингом и российским генералом А.Власовым. Президент РФ подчеркивает недопустимость реабилитации этих деятелей. Поскольку о переосмыслении двух первых фигур, казалось бы, речь не идет, это требование адресовано именно сторонникам А.Власова и С.Бандеры, россиянам и украинцам.

Показательно также, что преступлениям коллаборационистов российский лидер уделяет едва ли не больше внимания, чем преступлениям нацистов.

В-шестых, президент РФ отдельно рассматривает ООН, и особенно право вето в Совете Безопасности, лишение которого "превратит ООН в Лигу наций — место для пустых разговоров, лишенное каких-либо рычагов влияния на мировые процессы: чем все закончилось — хорошо известно".

И в завершение В.Путин в своей статье всячески избегает слов "независимость" и "свобода", упоминая их только в контексте коллаборационизма. Что принципиально отличает статью от сталинских текстов времен войны, ключевым тезисом которых была борьба за "независимость и свободу нашей знаменитой Родины".

В отличие от коммунистической идеологии, которая укоренена в европейском Просвещении и обращена в будущее, путинский взгляд выразительно консервативный и ищет "золотой век" в прошлом.

В целом статья В.Путина не только закрепляет исторический канон, который будут изучать российские школьники и студенты, и призывает к новому распределению мира между победителями во Второй мировой войне, но и дает понять мировоззрение российского руководства по состоянию на июнь 2020 г.

Текст демонстрирует отсутствие новых идей и подходов, что, впрочем, является глобальной тенденцией, а не чем-то специфично российским. Стремление спрятаться в прошлом от будущего и реакционное мировосприятие элит — классический признак периода накануне больших потрясений. И это надо осознавать.

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