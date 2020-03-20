Время простоты

"Папське ім'я втрачає силу і міць,

Відьми звільняються з робочих місць.

Сенс ворушити цю каламуть?

Що тут гадати? — Всі й так помруть".

С.Жадан

На сегодняшний день у него три основных измерения — биологический, экономический и политический. На фоне пандемии COVID-19 цена человеческой жизни в глазах как общества, так и истеблишмента выросла на порядок. Поэтому под лозунгами обеспечения безопасности, и не только биологической, можно получить намного большую выгоду, чем раньше. Кому чума, а кому жатва… если, конечно, не умрешь преждевременно.

Мировой экономический кризис лишь разворачивается, но уже понятно, что пандемия и направленные на ее укрощение карантинные меры спровоцировали огромные проблемы в международной торговле, транспорте и других отраслях, связанных с перемещением товаров и людей. Падают фондовые рынки, началась нефтяная война между Россией и ОПЭК, точнее — Саудовской Аравией. Кризис уже традиционно надеются залить деньгами. Получится ли? Время для правильных оценок еще не пришло, но уже понятно, что мир вновь меняется, и меняется чрезвычайно быстро. Возвращение к предыдущему состоянию не предполагается.

В тренде все более жесткие авторитарные подходы. Удивляет не так их применение, как восторг, с которым к этим мерам прибегают демократические правительства, иногда впадая в настоящий административный раж, и удовлетворение, с которым их поддерживают народы-суверены. Вопреки всем благотворным ожиданиям последних десятилетий, сети вновь уступают иерархиям. Воистину, ничто не остановит идею, время которой пришло.

Кризис проявил настоящую цену вещей, покрытых мишурой мифов, пропаганды и верований. Не прошла испытание пандемией эффективность союзов. Каждый сам за себя не только в ЕС и НАТО, но и в ЕвразЭС/ОДКБ, ШОС. Даже Союзное государство России и Беларуси с 16 марта разделяет закрытая россиянами граница. Сложные времена — но, по крайней мере, более честные.

Это, конечно, не преуменьшает значения интеграционных проектов, доказавших свою эффективность в мирные времена как инструмент ускорения экономического роста и сдерживания военных угроз. Но не следует требовать слишком много: все имеет свои ограничения. Такие ограничения и проявил кризис 2020 года. НАТО и ЕС важны, но как инструменты, а не овеянный мечтой рай. И об этом надо помнить.

Во времена испытаний люди обращаются к самому надежному, и таким инструментом вновь и вновь выступает национальное государство. И именно поэтому самой важной задачей в этом кризисе должно стать его укрепление. Но не государства как такового, а как наиболее важного инструмента защиты и реализации прав, свобод и законных интересов граждан, средства создания и справедливого распределения общего блага.

Надо было бы восстановить идею республики как общего дела, обеспечить общественную поддержку государства, привлечь максимальное количество граждан по принципу "кто не против нас, тот с нами". Неподдержанные большинством попытки строить на основании "кто не с нами, тот против нас" испытывали крах неоднократно, в том числе и у нас на глазах. Необходимо сформировать широкую консолидированную позицию, которая обеспечила бы базу для осуществления государственной политики.

Нуждается в восстановлении вертикаль власти, и не только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия (хотя там — прежде всего). Разумная иерархия — важное условие выживания в сложные времена.

С этим тесно связана идея формирования органов власти из действительно профессиональных управленцев. Следует руководствоваться не только и не столько политическими или идеологическими вкусами, а историями успеха, хоть это и полностью противоречит нашим славным традициям.

Как далекое прошлое, так и последний опыт неопровержимо доказывают: основой государственности были и остаются армия и полиция. Надо укреплять Вооруженные силы, полицию, СБУ, другие органы сектора безопасности и обороны. При этом достижение совместимости с силами НАТО важно, но неопровержимым приоритетом должен стать рост способности выполнять свои задачи в определенных законом рамках. Только так можно сдержать внешние угрозы и не допустить проявлений политического насилия.

Необходимо и в дальнейшем настойчиво работать над прекращением боевых действий на Востоке Украины. И здесь следовало бы определить общее видение желательного будущего. Ответить на вопрос, что мы в действительности хотим получить со временем в Донецкой и Луганской областях и в Крыму. О более широких проблемах Восточной Европы, да и Европы в целом, тоже не следует забывать. Без четкого понимания пункта назначения никакой ветер не будет попутным. Да и никуда не делась привычка скрывать настоящие, нередко воровские намерения под красивыми обертками.

Надо переосмыслить реформаторство, основное содержание которого иногда достаточно точно передается словами "тех же щей, да пожиже влей". Украина требует изменений, и прежде всего — преодоления отсталости, но надо оставаться собой, а не стремиться стать кем-то другим — "поляком", "немцем" или "американцем", или даже "россиянином".

Крайне необходим комплекс мер по преодолению экономических угроз, спровоцированных эпидемией. В то же время уже в перспективе нескольких месяцев нам понадобится эффективная и реалистичная экономическая стратегия, направленная на преодоление отсталости. Не концентрация на получении внешней финансовой и консультационной помощи, а формирование национального план действий, который будет опираться прежде всего на собственные силы.

Кризис — хорошее время для переосмысления. Пандемия и ее массовое восприятие затрагивают общество гораздо глубже, чем тот тип войны, с которым мы столкнулись в 2014 году. Уже понятно: никому украинцы за пределами Украины не нужны. Ни рабочие, от которых успешные страны быстро избавляются в испытаниях, ни богачи, которые не могут законно пересечь закрытые границы и вынуждены лечиться здесь, в Украине. Мы в одной лодке — вирус угрожает и олигарху, и рабочему. Поэтому нужно сделать эту лодку комфортной для всего общества.

Если и этот кризис не донесет такую простую мысль, то мы, как государство, можем просто исчезнуть. Из этого и следует исходить.