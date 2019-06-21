Трамп, Дуда и украинский контекст

Главной политической темой в Польше на прошлой неделе стал визит президента Анджея Дуды в Соединенные Штаты Америки.

В то время как в отношениях Польши со странами Старой Европы почти все годы после прихода к власти "Права и справедливости" продолжается перманентное напряжение, США остаются основным стратегическим партнером нашего соседа. Приход в 2017 г. к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа лишь усилил польско-американское стратегическое партнерство. Снова-таки, в отличие от отношений США со странами Старой Европы. Именно Варшава в июле 2017-го стала первой европейской столицей, которую посетил Дональд Трамп как президент. Тогда США поддержали польскую инициативу "Триморья" — организации, объединяющей 12 восточно- и центральноевропейских стран ЕС от Балтийского до Адриатического и Черного морей. Наиболее выразительную оценку нынешним польско-американским отношениям дал польский премьер Матеуш Моравецкий, который в своем Твиттере написал, что "польско-американские отношения являются наилучшими в истории".

Именно с таким настроением 12 июня начался шестидневный визит президента Дуды в Соединенные Штаты. Уже в первый день визита Дуда встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, и они подписали документы, имеющие стратегическое значение не только для Польши, но и для всей Восточной Европы. Прежде всего, речь идет об общей декларации двух президентов относительно увеличения численности американского военного контингента в Польше. Сутью документа является увеличение американского военного присутствия в Польше на одну тысячу солдат. На сегодняшний день американский контингент в Польше насчитывает 4,5 тыс. солдат. Кроме того, в декларации есть дополнительные пункты о создании: Командования передовой дивизией США в Польше; Центра боевой подготовки, который совместно будут использовать вооруженные силы США и Польши; эскадрильи американских беспилотных самолетов-разведчиков MQ-9 в Польше; военно-воздушной базы для перемещения войск, проведения тренировок либо на случай кризиса; инфраструктуры для деятельности разных видов войск на территории Польши.

Польско-американская оборонительная декларация имеет большое геополитическое значение не только для двусторонних отношений между этими странами, но и для всей Восточной Европы, в частности Украины, поскольку этот документ дает нам несколько важных сигналов. Первый сигнал: Соединенные Штаты все еще заинтересованы в безопасности Восточной Европы. После избрания Дональда Трампа на должность президента высказывалось много опасений, что США не будут уделять достаточного внимания вопросам безопасности в нашем регионе. Польско-американская декларация — это фактически опровержение этих опасений и косвенный ответ на агрессивную политику России в регионе. Это подтверждают и очень острые слова президента Дуды на общей с Трампом пресс-конференции, где польский президент, отвечая на вопрос журналистов о том, кем является Россия — союзником или врагом, сказал: "Я очень хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, потому что она большой польский сосед. Это страна значительно больше, чем Польша, с бЧльшим потенциалом, чем Польша, возможно, в каждой сфере за исключением одной — я считаю, что у нас есть больше храбрости. Мы просто храбрые и, несмотря на все, можем бороться до самого конца. Мы показали это во время Второй мировой войны под Монте-Кассино, во время Варшавского восстания и во многих других местах".

МИД России на следующий день после подписания этой декларации опубликовал комментарий, в котором обвинил США и Польшу в нарушении принципов НАТО и назвал документ "новым фактором военно-политического напряжения в Европе".

В ответ на это Посольство США в Варшаве в своем Твиттере ответило, что "несмотря на обманчивый твит российского посольства, размещение американских военных сил в Польше является шагом, вполне созвучным с обязательствами перед НАТО, и имеет оборонительный характер. Следует вспомнить, что российские провокации требовали от НАТО действий, направленных на оборону границ Польши".

Здесь можно увидеть второй важный сигнал — во внешней политике США НАТО остается важнейшим оборонительным альянсом в Европе. Напомним, что во время предвыборной кампании 2016 г. Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим союзом и говорил, что надо дважды подумать, прежде чем предоставлять помощь стране — члену НАТО. Такие острые высказывания свидетельствовали о сомнениях в дальнейшей эффективности НАТО без существенной поддержки США. Впрочем, польско-американская декларация эти сомнения все же опровергает, хотя вместе с тем наглядно показывает новый характер отношений США и НАТО. Во время общей пресс-конференции Дональд Трамп подчеркнул, что Польша является одной из семи стран НАТО, которые выполняют условие альянса о выделении 2% ВВП на оборону. Кроме того, увеличение американского контингента произойдет исключительно на польские средства: США предоставляет солдат и оборудование, но весь проект будет финансировать польское правительство.

Для Украины польско-американская декларация важна как пример готовности США реализовать крупные геополитические военные проекты в Восточной Европе, невзирая на реакцию России. О том, что Соединенные Штаты не потеряли интерес к нашему региону, свидетельствует и утверждение Конгрессом США безопасностной помощи для Украины в сумме 250 млн долл., о чем стало известно во вторник, 18 июня. Особое значение такое внимание к безопасности нашего региона со стороны США приобретает с учетом идеи президента Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет привлечения Соединенных Штатов и Великобритании.

Еще одной темой разговора Дуды и Трампа было расширение энергетического сотрудничества между Польшей и США. Было подписано соглашение об увеличении объемов поставок сжиженного природного газа, который Польша покупает в США. Польша купит дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного газа за 8 млрд долл. Первые крупные контракты на поставку газа из Соединенных Штатов в Польшу подписали еще в прошлом году. Согласно им, Польша будет получать около 1,35 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении ближайших 20 лет. Стратегическая задача наших соседей — нивелировать энергетическую зависимость от России. На сегодняшний день между Польшей и Россией действует Ямальский контракт на поставки газа, подписанный еще в 1996 г. и несколько раз продленный на условиях "Газпрома". Контракт с Россией действует до 2022 г., но если Польша к тому времени сумеет достичь энергетической независимости от северного соседа, вполне возможно, что соглашение не будут продлевать. Особое значение энергетическая независимость от России приобретает в контексте завершения строительства газопровода "Северный поток-2", который, согласно проекту, окончательно должен быть введен в эксплуатацию в 2021 г.

"Северный поток-2" является еще одной темой, в которой полностью совпадают американская и польская позиции. В 2018 г., выступая в Варшаве, тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность всей Европы. Таким образом, польско-американское сотрудничество с целью уменьшить негативные последствия от начала работы российско-немецкого газопровода является естественным шагом.

Кроме того, в рамках визита президента Польши в США министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри и уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергетики. Польское посольство в США назвало этот меморандум конкретным шагом, который вводит стратегический диалог между Польшей и США в этой сфере. Не исключено, что благодаря двухстороннему сотрудничеству сдвинется из места строительство польской АЭС, о необходимости которой уже давно говорят польские чиновники.

Еще одной важной для Польши темой был безвиз с Соединенными Штатами. Она в последние годы является одной из самых обсуждаемых в польской внешней политике, и, похоже, в скором времени Польша все же получит американский безвиз. По крайней мере, президент Дональд Трамп дал очень четкие сигналы по этому вопросу: "Возможно, это произойдет уже через 90 дней. Мы хотим, чтобы Польша принадлежала к этой элитной группе".

Президент Дуда со своей стороны заявил, что это первая американская администрация, которая подошла к вопросу отмены виз для поляков настолько комплексно и уважительно.

Вполне вероятно, что Трамп объявит об отмене визового режима для Польши во время визита в Варшаву в сентябре на годовщину начала Второй мировой войны.

Подводя итоги, Дональд Трамп заявил, что польско-американский союз и связи между странами ныне крепче, чем когда-либо.

Сейчас Польша является одним из основных европейских союзников Соединенных Штатов. США готовы поддерживать польские проекты, вовлекаться в сотрудничество в сфере военной и энергетической безопасности Польши, делать общие дипломатические заявления. Учитывая все это, Польша сегодня для Украины — не только крупнейший западный сосед, но и возможный ключ к началу общих инициатив с Соединенными Штатами, что в условиях нынешнего мира является чрезвычайно существенным фактором.