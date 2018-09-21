Сто дней Сальвини

Наверное, кроме Италии, нигде больше в Европе нет члена правительства, который был бы известен на международной политической арене больше, чем президент или премьер-министр.

Какую бы должность ни занимал Маттео Сальвини формально, в Италии он ведет себя по меньшей мере как министр иностранных дел, финансов, энергетики и социальной политики одновременно — в добавок к своему номинальному портфелю вице-премьера и министра внутренних дел, который позволяет ему упорно бороться с "корнем всех проблем" Италии (в чем, судя по заявлениям министра, с ним может соревноваться разве что Европейский Союз) — притоком нелегальных мигрантов.

За три месяца правления Сальвини неоднократно эпатировал как своих сограждан, так и международное сообщество — вплоть до проблем с законом. Так, например, сицилийская прокуратура начала расследование против вице-премьера за злоупотребление им властью и незаконное удержание людей после того, как Сальвини неделю не разрешал нелегальным мигрантам — спасенным в море пассажирам спасательного судна — сойти на берег. Другой судебный скандал касался требования к "Лиге" вернуть в государственный бюджет 49 млн евро, которые партия получила и использовала не по назначению в 2008–2010 гг. Прокуратура Генуи обязала "Лигу" выплачивать в государственный бюджет 600 тыс. евро ежегодно до полного возмещения.

Впрочем, кажется, что эти события не только не вредят, а даже работают в пользу рейтинга политика. За сто дней работы правительства рейтинг партии Сальвини "Лига" держится на уровне 30%. Это почти вдвое больше 17%, которые "Лига" получила на мартовских парламентских выборах. Именно Сальвини, а не премьер-министр Джузеппе Конте, дал 30-минутное интервью телеканалу "Канале 5" (части известного холдинга "Медиасет", основателем и частичным собственником которого остается Сильвио Берлускони) по случаю ста дней "правительства изменений", во время которого студия аплодировала ему стоя. У его Фейсбук-страницы 3 млн подписчиков.

Сальвини позиционирует "желто-зеленое" правительство как выполняющее свои обещания. "От дел к действиям: сначала Испания, а теперь Греция обогнала Италию по количеству высадок на берег", — декларирует политический постер Сальвини, подчеркивая успех вице-премьера в борьбе с нелегальными мигрантами и их перераспределением внутри стран ЕС.

Относительно мигрантов Сальвини повезло: за первые восемь месяцев 2018 г. в Италию прибыло всего

20 тыс. нелегальных мигрантов, что на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а от общего количества мигрантов, прибывших в Италию за четыре года, составляет около 3%. Сальвини осталось только сыграть убедительное шоу спасителя Италии. С другими пунктами программы "правительства изменений", в частности социальной политикой и отменой санкций против России (пунктом, который впервые за историю этих санкций стал частью правительственной программы страны — члена ЕС), все может быть не так просто.

Россия и санкции: двойной трек

Rогда Сальвини в июле 2018 г. заявил, что санкции не нужны, аннексия Крыма была "законной", а революция в Украине ненастоящей", с возражением на его слова выступил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези, а премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сказал, что снятие санкций с России было бы "немыслимым". Действительно, вопреки коалиционному соглашению Италия также поддержала продление санкций против России на заседании Европейского совета в июне 2018 г., а спикер российского МИДа Мария Захарова даже упрекнула Италию, что в вопросе отмены санкций нет прогресса.

Напомним: "Лига" и партия "Единая Россия" имеют неопровержимые связи. Россия начала работать над налаживанием связей с новыми партиями "Лига Севера" и "Движением пяти звезд", когда обе были относительно маргинальными. Сближение с обеими началось в 2013-м и было особенно успешным с "Лигой": представители этой партии, среди прочего, посещали Крым, а в 2017-м "Лига Севера" подписала договор о сотрудничестве с "Единой Россией".

Дополнительно на связи с Россией указывает Культурная ассоциация "Ломбардия — Россия", основанная в 2014 г. представителями "Лиги Севера" совместно с россиянами. Целью организации является борьба с "информационными предубеждениями против России" в сотрудничестве с такими "проверенными и надежными" источниками информации как Sputnik News, а ключевые должности в ней занимают такие лица как Клаудио Д'Амико, который был наблюдателем в ходе "референдума" в Крыму, и Алексей Комов, друг российского олигарха Константина Малофеева. В августе "Ломбардия — Россия" снова оказалась на страницах газет — прокуратура Генуи возбудила дело против десяти человек, обвиняемых в вербовке итальянских граждан для участия в военных действиях в Донбассе. По результатам журналистского расследования Buzzfeed News, с обвиняемыми был связан глава ассоциации "Ломбардия — Россия" Джанлука Савоини, близкий советник Сальвини. Кроме того, американский сайт FiveThirtyEight, опираясь на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, опубликовал данные о том, что Москва использовала Twitter для пропаганды в пользу "Движения пяти звезд" и "Лиги". Сам Сальвини не скрывает своего восхищения Владимиром Путиным, хотя и отрицает близкие контакты с ним.

По наблюдениям некоторых итальянских обозревателей, Италия сейчас решила продолжать в отношении России классический итальянский подход "доппио бинарио", т.е. двойного трека, который в свое время применяли и Демократическая партия, и правительство Берлускони, предлагая, с одной стороны, контакты и диалог, а с другой — сохраняя жесткую позицию и европейское единство. Проще говоря, "говори одно, а делай другое". По крайней мере до декабря, когда санкции снова будут пересматривать. Пока, поговаривают, Италия предложила вынести вопрос расширения сотрудничества с Россией на заседание Европейского совета в октябре. Впрочем, речь идет, скорее всего, не о снятии санкций, а об уступках наподобие визовой либерализации. В конце концов, Италия, вероятнее всего, пожертвует вопросом санкций, если на кону будут стоять вопросы миграции, работы еврозоны и бюджет ЕС.

Следует также отметить, что в сто дней работы правительства Сальвини и другие члены правительства почти не упоминали Россию и вопрос санкций в публичных выступлениях. Кстати, из дискурса правительства "желто-зеленых", в отличие от их предшественников — Демократической партии, также исчез "Северный поток-2", который, безусловно, вредит интересам Италии с точки зрения как экономики, так и энергетической безопасности. Итальянские эксперты предполагают, что такое итальянское "молчание" может быть вызвано именно партнерством с Россией. Хотя, по логике социально ориентированного коалиционного соглашения и итальянско-германского противостояния, члены итальянского правительства должны были бы при каждой возможности говорить о том, насколько вредным будет "Северный поток-2" для итальянской экономики. Вместо этого Сальвини работает над проектом Трансадриатического газопровода, который мог бы частично диверсифицировать поставки газа в Италию из Азербайджана через Грецию и Албанию.

Борьба двух Европ

Можно предположить, что на политику Италии относительно санкций влияет и другой партнер Италии — США. Дональд Трамп также является для Маттео Сальвини объектом восхищения. Он встречался с ним еще в роли кандидата в президенты. Бывший советник Трампа Стив Бэннон лично приезжал в Рим в дни формирования коалиции, оказывал Сальвини поддержку и давал советы относительно того, с кем формировать правительство. А первым послом, которого посетил Сальвини после выборов, был посол Соединенных Штатов.

Сейчас цели Сальвини и Бэннона снова совпадают: после того как Сальвини завоевал Италию, он хочет завоевать Европу. В сентябре Сальвини присоединился к инициативе Бэннона "Движение", которое намерено объединить евроскептические и популистские политические силы накануне выборов в Европейский парламент и помогать им во время проведения кампаний.

Такой шаг вполне согласовывается с заявленными амбициями Сальвини сформировать блок "суверенистов" для участия в выборах в ЕП — сейчас он ведет переговоры с консервативными, ультраправыми и популистскими силами Франции, Германии, Польши, Румынии, Болгарии, Нидерландов, Бельгии и Австрии для противостояния "дуополии христианских демократов и социалистов" — т.е., в нынешних условиях, франко-германской оси.

Вполне в духе эпохи постправды Сальвини позиционирует себя как защитник европейских ценностей — "от иудо-христианских корней до права на работу, права на безопасность, права на жизнь". Идея выхода из еврозоны, которую он предлагал во время предвыборной кампании, трансформировалась в высшую цель — изменить ЕС изнутри, став частью его институтов. Он даже рассматривает для себя должность главы Европейской комиссии. Правда, шансы такого сценария сегодня невысоки. Впрочем, Сальвини умеет ждать: за пять лет он прошел путь от партии, имевшей общенациональную поддержку в пределах погрешности, до главной политической силы страны.

Показательно, что, несмотря на одержимость мигрантской темой, солидарность в принятии мигрантов (которую проявляют, например, Португалия, Испания, Мальта, Франция, Ирландия и др.) не является для Сальвини основанием для партнерства и сотрудничества. Он ищет прежде всего идеологических союзников. Так, главным партнером Сальвини в ЕС является венгерский премьер Виктор Орбан, который вопреки решению Европейской комиссии не принял в Венгрию ни одного мигранта. Что не мешает Сальвини и Орбану осыпать друг друга комплиментами и свидетельствовать взаимную адорацию: например, Орбан считает итальянского вице-премьера "героем".

К этому дуэту должен был присоединиться и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, однако ситуация вокруг введения санкций против Венгрии со стороны Европейского парламента расколола партнеров. Курц заявил, что депутаты его Австрийской народной партии будут голосовать за старт санкционной процедуры. "Венгерский вопрос" послужил причиной раскола даже внутри итальянской коалиции: "Движение пяти звезд" объявило, что также будет голосовать "за".

Звезды не в той лиге

В общем, несмотря на заверения Сальвини и Луиджи Ди Майо, лидера "Движения пяти звезд" и вице-премьера/министра труда и экономического развития, что у них замечательные отношения, уже сейчас видно, что "Движению пяти звезд" тесно в коалиции. Слишком много разногласий уже накопилось между партнерами — от реформы Евросоюза ("Пять звезд" позиционируют себя как антисистемную партию, которая в принципе выступает против существующих институтов) до энергетической и социально-экономической политики. "Пять звезд" также не поддерживают идею Трансадриатического газопровода, обращая внимание на то, что его строительство может нанести ущерб окружающей среде и культурному наследию юга Италии.

Наконец, самым большим камнем преткновения между коалиционными партнерами являются вопросы распределения государственного бюджета на выполнение своих обещаний, изложенных в коалиционном соглашении. Обе партии тянут одеяло на себя: в то время как Ди Майо настаивает на внедрении пособия на случай безработицы и низкого дохода для достижения минимального дохода в 780 евро, Сальвини хочет ввести "фискальный мир" — освобождение должников от уплаты налогов объемом вплоть до 1 млн евро. Сальвини не скрывает: на выборах в Европейский парламент "Лига" и "Пять звезд" являются конкурентами, поэтому ему не выгоден рост поддержки партнеров по коалиции. Планам обоих противостоит министр экономики Джованни Триа.

Впрочем, вряд ли коалиция распадется, по крайней мере в ближайшем будущем: в случае перевыборов "Пять звезд" рискуют проиграть "Лиге", а потому держатся за позиции и результат, которые получили в результате мартовских парламентских выборов. Относительно "Лиги" и Сальвини есть основания считать, что при поддержке, которую партия имеет сейчас, у нее есть все шансы продержаться при власти как минимум легитимные пять лет каденции (а как ZN.UA писало раньше, Сальвини планирует оставаться у политического руля Италии целых тридцать).

Так или иначе, в Украине важно понимать: Сальвини, как метко назвал его журнал Times, — лицо новой Европы. А значит, в частности, и от Украины зависит, какими будут ее душа и будущее.