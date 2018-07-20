"Правительство перемен" на тридцать лет

За каких-то полтора месяца со дня формирования "правительство перемен" в Италии успело заставить европейских партнеров пойти на уступки в вопросе распределения мигрантов, вместе с Трампом выступило за возвращение России в "Группу семи" и объявило об амбициозных планах реформирования европейского проекта.

Главное — действий и заявлений новой итальянской политической верхушки вполне достаточно, чтобы понять: этих людей нужно воспринимать всерьез.

Напомним, что коалицию сформировали две политические силы — антимигрантская Лига Севера, возглавляемая Маттео Сальвини, и антисистемное "Движение

5 звезд" во главе с Луиджи ди Майо. Со второй попытки сформировав правительство, Сальвини взял себе кресло вице-премьера и министра внутренних дел, ди Майо — вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики.

Безусловно, именно Сальвини в этом правительстве играет первую скрипку. Его личный рейтинг (а именно на его личной популярности, в отличие от "Движения

5 звезд", держится рейтинг Лиги) со времени проведения парламентских выборов в марте 2018 г. вырос почти вдвое — с 17% до 30%. Войдя в коалицию в качестве младшего партнера, лидер Лиги ведет себя как глава правительства, едва ли не каждый день эпатируя публичное пространство провокационными заявлениями то ли в отношении мигрантов, то ли Брюсселя. Журналисты уже сейчас спрашивают ди Майо, не чувствует ли он себя "в тени" Сальвини, и делают прогнозы, сколько времени "ґриллини", как называют членов "Движения 5 звезд", по фамилии одного из публичных идеологов Движения — Беппе Грилло, выдержат в составе коалиции.

Впрочем, скептикам по поводу прочности этой коалиции следует помнить, что Сальвини и "Движение 5 звезд" остаются самыми популярными силами в Италии, совокупно набирая около 60% поддержки. Соответственно, досрочные выборы сейчас могут только усилить позиции Лиги, не изменив принципиально политического направления в Италии. К тому же левоцентристская Демократическая партия, формировавшая правительство с 2013 г., сейчас находится в состоянии трансформации, подыскивая альтернативную программу, которая могла бы вновь завоевать поддержку избирателей. Сам Сальвини говорит, что пришел править на 30 лет. Превратится Италия в диктатуру или нет, но понятно одно: пока на полуострове будет сохраняться проблема, которая привела некогда маргинальную "Лигу Севера" к власти, правые будут стоять у руля. И название этой проблемы — мигранты.

"Идет дождь,

потому что приехали мигранты"

Мигранты в глазах итальянцев — "внешнее зло", являющееся корнем всех проблем: и преступности, и безработицы. По сути, даже экономическая программа в Италии теперь подчинена программе миграционной — в том смысле, что решение последней является залогом успеха первой. Перефразируя известную итальянскую пословицу "Идет дождь, потому что политики лгут", ныне ситуацию в Италии можно охарактеризовать так: "Идет дождь, потому что приехали мигранты".

Неважно, что уровень безработицы с 2014 г. стабильно снижается — с 12,7% до 11,2%, и что экономика при предыдущем правительстве начала расти. Неважно, что в 2017 г. в Италию прибыло на 30% меньше мигрантов, чем в 2016-м, — хотя все равно речь идет о более сотни тысяч. Как и не имеет значения то, что 650 тысяч мигрантов, которые за четыре года приехали в Италию, для страны с 60-миллионным населением не является такой уж неподъемной цифрой.

Важно, что, как заметил известный европейский интеллектуал Иван Крастев, значение имеет не реальный объем проблемы, а само событие, которое меняет мировосприятие. В итальянском контексте это означает восприятие мигрантов как угрозу базовым потребностям — физической и экономической безопасности, а также дискредитацию ЕС как солидарной силы. Кстати, к радикализации общественного дискурса приложились и российские СМИ — Sputnik и Russia Today. Испанская газета El Pais выяснила, что эти российские сайты имели определенное влияние на антииммиграционный дискурс накануне выборов. El Pais обработала более одного миллиона постов с 98 тыс. аккаунтов в соцсетях и обнаружила, что 90% контента, который распространяет Sputnik и RT, происходит от антимиграционных активистов и общественных организаций. Во время предвыборной кампании сам Сальвини также не гнушался фейков — например, о государственной помощи, которую якобы получают мигранты. Таким образом, реальная серьезность проблемы отступает на второй план — главное то, что она существует в сознании.

Сейчас кажется, что даже поражения социальной программы вице-премьера ди Майо — одного из двух ключевых приоритетов действующего правительства — может не хватить для потери правопопулистами популярности, пока остается миграционный фактор. Что касается мигрантов — итальянское правительство пока борется не с причиной проблемы, а с ее симптомами. Поэтому, пока ситуация на североафриканском побережье и на Ближнем Востоке — нестабильная, Сальвини будет держать в руках свой козырь для радикальных мер и дальнейшей антимиграционной мобилизации в обществе. Остается надеяться, что эта политика не закончится трагедией в море, которая станет для Италии коллективной травмой вроде Сребреницы для Нидерландов.

Санкционная политика

под угрозой

В Италии шутят, что рядовым итальянцам до сих пор ничего не говорит имя Энцo Моаверо-Миланези, возглавляющего министерство иностранных дел. Если их спросить, кто является министром, они уверенно назовут фамилию Сальвини. Действительно, в сфере международных отношений Сальвини имеет и видение, и влияние: во время встреч с европейскими лидерами премьер-министр Джузеппе Конте находится с ним и ди Майо на постоянной телефонной связи, в системе координат коалиционного правительства внешним врагом №1 является президент Франции Эммануэль Макрон (прежде всего из-за разных взглядов на миграционный кризис), тогда как сам Сальвини мечтает построить "новую европейскую ось" — Европу суверенных государств. С этой целью он, в том числе, рассчитывает на объединение всех националистических движений в Европе и создание нового националистического блока для выборов в Европейский парламент в 2019 году. Что касается России — то "Лига Севера" с 2013 г. тесно сотрудничает с "Единой Россией" — настолько тесно, что члены-"лигисты" комитета Сената и Палаты депутатов по иностранным делам посещали оккупированный Крым, а некоторые из них даже были "наблюдателями" на "референдуме" в марте 2014 года. Как известно, в правительственном соглашении действующего правительства записано — впервые в истории страны-члена ЕС со времени введения санкций, — что санкции с России нужно снять.

Впрочем, на июньском саммите Европейского совета Италия, вопреки коалиционному соглашению, не ставила вопрос снятия санкций с России: государствам-членам и так было о чем спорить в контексте урегулирования миграционного кризиса. Однако экспертные круги в Италии высказывают предположение, что этот вопрос вполне может встать на повестке дня во время пересмотра санкций в декабре, — это обещает и сам вице-премьер. Однако отмечают, что Италия будет действовать только в том случае, если сможет построить "антисанкционную коалицию", чтобы выступать не в одиночку, — самостоятельно она действительно вряд ли решится нарушить европейское единство. Кстати, тезис о том, что в Италии все поддерживают отмену санкций, ошибочен: по результатам общенационального опроса, проведенного по заказу влиятельного аналитического центра Istituto Affari Internazionali в сентябре 2017 г., 38% итальянцев (!) выступают за продолжение санкций и 9% — даже за ужесточение. 21% итальянцев выступает за отмену санкций, а за смягчение — 32%. То есть лагеря сторонников и противников санкций в Италии примерно одинаковы.

Что надо делать Украине? Прежде всего — сохранять спокойствие и, как это ни банально, очень много работать. Помните кампанию, которую Украина развернула в Нидерландах накануне референдума по Соглашению об ассоциации в марте 2016 года? Тогда Нидерланды за несколько месяцев посетило рекордное количество украинских чиновников, парламентариев и представителей гражданского общества. Именно такой должна быть политика Украины в отношении Италии на ежедневной основе.

Необходимо искать новых партнеров и собеседников в новом парламенте и правительстве. После выборов в марте 2018 г. в состав парламента не прошло абсолютное большинство депутатов, которых можно было назвать "друзьями Украины". В основном это члены Демократической партии, которая на последних парламентских выборах получила 19%. Поскольку большинство депутатов Лиги и "Движения 5 звезд", входящих в комитеты по иностранным делам в обеих палатах парламента, не имеют внешнеполитического опыта, а "Движение 5 звезд", в отличие от Лиги, не имеет межпартийного соглашения с "Единой Россией", Украина может воспользоваться этим, чтобы донести свою позицию и заполучить сторонников, по крайней мере, среди этой политической силы.

Нужно активизировать работу в странах, которые могут "составить компанию" Италии в вопросе отмены санкций — в Австрии, Венгрии, Греции, на Кипре. Нужно активизировать работу посольств и неправительственных организаций, пригласить журналистов этих стран с ознакомительным визитом в Украину (в частности, на Донбасс), проводить публичные мероприятия, чтобы информировать правительства и лидеров мнений указанных стран об опасности снятия санкций без урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

В конце концов, нужно настроиться, что борьба за "сердце и разум" Италии будет длительной, а результат придет не скоро. Однако Италия — это точно не та страна, с которой Украина может позволить себе пассивное созерцание.