Старый товар в новой обертке

Не прошло и года после обстрела и захвата россиянами украинских военных кораблей и пленения наших моряков, как в Брюсселе решили послать "мощный сигнал поддержки" Украине. И отправили в Киев и Одессу членов основного органа принятия политических решений в НАТО — Североатлантического совета.

"Группа поддержки" была усилена зашедшими в Одессу четырьмя минными тральщиками стран — членов альянса из 2-й постоянной противоминной группы альянса, патрулирующей Средиземное море.

"Мощный сигнал поддержки суверенитету и территориальной целостности Украины, праву Киева иметь беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободе судоходства", — так несколько претенциозно говорили о посещении Североатлантическим советом нашей страны представители альянса. Но помимо самого факта приезда, была ли еще какая-то добавленная стоимость для Украины?

На прошедшем в рамках этого визита заседании комиссии Украина—НАТО (КУН) на уровне послов, участие в котором принял и Владимир Зеленский, обсуждались реформы в сфере безопасности и имплементация закона о национальной безопасности, а также отчет о выполнении Комплексного пакета помощи (КПП) за 2018 год. Помимо этого, рассматривалась ситуация в Крыму и Донбассе, разведение войск и действия России.

В совместном заявлении, принятом по завершении заседания КУН, НАТО констатировала, что Крым — это Украина. Напомнила РФ о необходимости вернуть захваченные украинские корабли и придерживаться международных обязательств и свободы судоходства. Приветствовала начавшееся разведение войск. Подтвердила поддержку решения конфликта дипломатическими средствами в соответствии с Минскими соглашениями. Заявила, что Россия несет особую ответственность за имплементацию данных соглашений и призвала Москву прекратить политическую, финансовую и военную поддержку военизированным формированиям в Донецкой и Луганской областях.

НАТО также акцентировала внимание на необходимости реформ, в том числе и в секторе безопасности и обороны. При этом на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг обратил особое внимание на закон о СБУ, давно ставший одной из серьезных проблем Украины: ни один из законопроектов не соответствует в полной мере тому, что в НАТО считают "лучшими евроатлантическими практиками". Что ж, именно от проведения реформ во многом и зависит будущее политики евроатлантической интеграции.

Хочется надеяться, что посещение нашей страны послами альянса и впрямь усилит взаимодействие Украины с НАТО в Азово-Черноморском регионе, в котором доминирует Россия, и сделает более эффективной защиту нашей страны от российской агрессии. И все же послевкусие от этого визита несколько горчит. Может быть, потому, что еще на этапе подготовки приезда натовской делегации некоторые "сигналы поддержки" были поданы вовсе даже не Украине.

Например, трудно разглядеть поддержку в том, что когда украинская сторона, по информации ZN.UA, предлагала организовать в Одессе встречу генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками, с натовской стороны прозвучал отказ. Основным противником, по информации источников, оказалась Франция, не желающая раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате".

Не обошлось без проблем и с совместным заявлением КУН: традиционный итоговый документ подобных встреч могли и не принять, ограничившись лишь заявлением генсека альянса. В день прилета натовской делегации в Украину (и, одновременно, в день приезда в Венгрию Владимира Путина) глава венгерского МИД Петер Сийярто на Евразийском саммите в Будапеште гордо заявлял, что его страна блокирует принятие документа, поскольку в тексте не были учтены ее предложения по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Украинская сторона была категорически против упоминания закона Украины об образовании в совместном заявлении. И все же итоговый документ КУН появился. П.Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето, поскольку венгерские предложения к документу были учтены "в последний момент".

По информации ZN.UA, позиция Киева изменилась после встречи тет-а-тет Зеленского и Столтенберга. В результате НАТО призвала Киев полностью реализовать рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании, а Украина, в свою очередь, "выразила готовность это выполнить".

Однако в условиях российско-украинской войны наша страна нуждается не только в поддержке на уровне политических деклараций, но и в практической помощи. А здесь не все так радужно, как представляет Й.Столтенберг. Он с гордостью говорит о помощи, оказываемой альянсом Украине через трастовые фонды и советников. Тем не менее, за исключением небольшого количества сфер — медицинской реабилитации, утилизации радиоактивных отходов, кибербезопасности, практическое содействие нашей стране незначительно.

Так, по информации ZN.UA, продолжается кризис с направлением советников по проведению реформ в секторе безопасности и модернизации ВСУ в представительство НАТО в Украине: страны — члены альянса не спешат заполнять образовавшиеся вакансии. В результате снижается эффективность натовской помощи в работе над внедрением в нашей стране подходов трансатлантической организации в армии и флоте.

Есть проблемы и с трастовыми фондами, в свое время созданными, дабы помочь Украине в критически важных сферах безопасности и обороны. Напомним, что это модернизация системы командования, управления, коммуникации и компьютеризации (C4); логистика и стандартизация ВСУ; кибербезопасность; переподготовка и социальная адаптация военнослужащих; медицинская реабилитация; противодействие самодельным взрывным устройствам и обезвреживание взрывоопасных предметов; утилизация радиоактивных отходов; уничтожение обычных боеприпасов, стрелкового и легкого оружия и мин.

Наполняемость этих фондов (а страны — члены НАТО перечисляют деньги на добровольной основе) оставляет желать лучшего, что отрицательно сказывается на их эффективности. К тому же данные программы близятся к завершению (в частности, первый этап работы трастового фонда по кибербезопасности окончен, а открытие следующего согласовать пока не удалось), а новые никто не предлагает. Более того: некоторые страны начинают поднимать в Брюсселе вопрос о возможном закрытии трастовых фондов для Украины.

Предлагая политическую поддержку, Североатлантический совет не привез в Киев ни одной новой идеи, способной перезапустить сотрудничество Украины и НАТО: в Брюсселе, видимо, полагают, что для поддержки нашей страны достаточно уже самого факта приезда послов. Упомянутую же Й.Столтенбергом и В.Зеленским программу "Один партнер — один план" (ОПОП), о которой договорились на заседании КУН, сложно назвать новой инициативой. Ведь в действительности формат сотрудничества, уже не первый месяц обсуждаемый в Киеве и Брюсселе, в нынешнем виде является лишь ребрендингом Комплексного пакета помощи (КПП).

Когда в 2016 г. запускали КПП, о нем говорили, что это новая и качественная форма взаимоотношений Украина—НАТО, что данная инициатива альянса объединит советников и трастовые фонды в один пакет. Когда сегодня речь заходит об ОПОП, то повторяют практически те же слова: инициатива должна под одним "зонтиком" "скоординировать и совместить разные форматы, чтобы лучше сконцентрироваться на приоритетах нашей работы, сделав их более скоординированными и упорядоченными".

Западные партнеры не в первый раз продают Киеву старый товар в новой обертке, пользуясь тем, что к власти приходят неофиты, нуждающиеся в громких дипломатических "прорывах". По сути же, "Один партнер — один план" — это очередное систематизирование старого. Пока ни о какой совместной дорожной карте по адаптации стандартов НАТО речь не идет.

Несущественным отличием этого формата от КПП можно считать сокращение количества приоритетов — с тринадцати до пяти (эти пункты еще определяются). Украина пока рассматривает следующие пять приоритетов: реформа сектора обороны и безопасности; демократический гражданский контроль; профессиональное военное образование и развитие гражданских специалистов в сфере сектора безопасности и обороны; национальная система стойкости; человекоцентричность безопасности.

Планируется, что после запуска ОПОП данную программу в Брюсселе будет координировать Марчин Кожел, несколько лет тому назад возглавлявший Офис связи НАТО в Украине. Ожидается, что инициатива "Один партнер — один план" будет не только для Украины, но и для других стран-партнеров. Пока же программу хотят обкатать на нашей стране. Но если для остальных партнеров НАТО это будет прогресс, то для Украины — лишь повторение пройденного.

Если аргументы сторонников ОПОП, стремящихся оптимизировать сотрудничество Украины и НАТО, еще можно понять, то озвученное Зеленским предложение сделать нашу страну участником Программы расширенных возможностей (ПРВ) и тем самым выйти "на новый уровень сотрудничества", вызывает недоумение. Ведь логика Программы, ориентированной на взаимосовместимость важных партнеров альянса, противоречит политике Киева, декларирующего вступление Украины в альянс.

Еще во времена администрации Петра Порошенко Киев упорно и безуспешно добивался участия нашей страны в этой программе. Тем не менее, в офисе Зеленского также решили заговорить об этом с альянсом. Почему? По одной из версий, потому, что это личный приоритет замминистра иностранных дел Украины Егора Божка (он, кстати, основной кандидат на то, чтобы возглавить представительство Украины при НАТО). А поскольку мало кто из Офиса президента разбирается в истинной ценности ПРВ, то на Банковой подхватили и озвучили эту идею предыдущей власти.

Но сколько бы инициатив ни объявлялось, к каким бы платформам ни присоединялся Киев, главное — это выполнение "домашнего задания": экономические и политические преобразования, борьба с коррупцией, реформа судебной системы и сектора безопасности. Именно эта работа, проведенная и политиками, и "пересічними" украинцами, и откроет Украине двери в НАТО.