Станет ли окончание эры Кастро прекращением экспериментов над Кубой?

Избрание членами Национальной ассамблеи народной власти Кубы главой Государственного совета Мигеля Диас-Канеля не стало сенсацией. Эта смена правления клана Кастро имеет несколько главных причин. Первая — то, что младшему брату команданте Фиделя генералу Раулю Кастро в 2018-м исполнится 87 лет, и он уже просто физически будет неспособен выполнять в полном объеме все обременительные обязанности, которые возлагались на него режимом.

Вторая — кубинские политические элиты любой ценой стремятся не допустить кардинальных изменений в действующей системе власти, прикрывая это заявлениями о ее модернизации и желании улучшить уровень жизни народа.

Третья причина — после имитирования подобия "кубинской перестройки" и смены лидера кубинская номенклатурная бюрократия получит для себя несколько лет "передышки". А это может оттянуть во времени волну народного недовольства нищенской жизнью подавляющего большинства населения и притормозить вероятные народные протесты, вызревающие в глубине кубинского общества.

Ведь сейчас ситуация для правящего режима намного хуже, чем тогда, когда Рауль Кастро в 2008 г. полностью взял на себя всю полноту власти от брата Фиделя.

Венесуэла, после развала СССР многие годы выступавшая в роли энергетического спонсора Кубы, не способна много помочь, поскольку и сама находится в затяжном экономическом кризисе. Международная обстановка, особенно на американском континенте, стала неблагоприятной для кубинского режима из-за изменений в составе правительств в Аргентине, Бразилии, Чили, Эквадоре и Соединенных Штатах. В Латинской Америке начала спадать популистская "антиамериканская волна", в то время как чавесизм стал терять свою привлекательность и перспективность.

А главное — что во время правления Рауля Кастро резко заострились социально-экономические проблемы, непосредственно затрагивающие жизнь каждого кубинца. За эти годы жилищный фонд все больше терял свою пригодность, нормы питания все время урезались, а проблемы с транспортом не выдерживают никакой критики.

И основной причиной образования кризисной ситуации стала настойчивость Рауля Кастро в отстаивании государственной собственности с полурабским низкооплачиваемым трудом, что делает невозможным эффективность труда предприятий. В то время как для своих существовал "параллельный мир", где применение коррупционных схем позволяло получать большие дивиденды от частных, индивидуальных и кооперативных форм производства.

Страх режима перед потерей своей экономической и политической власти стал непреодолимым барьером на пути к высвобождению продуктивных сил этой страны от "законных" и необоснованных препятствий, возникающих и развивающихся от идеологических предрассудков неосталинизма.

wikipedia.org Новый глава Государственного совета Мигель Диас-Канель

Новый глава Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель будет первым кубинским лидером, родившимся после революции 1959 г. По образованию он инженер-электронщик и любит Beatles.

Рауль Кастро назначил Диас-Канеля министром высшего образования в 2009-м, заместителем председателя Совета министров — в 2012-м и первым заместителем председателя Государственного совета — в 2013-м. Кастро-младший, поставив Диас-Канеля рядом с собой, поручил ему представлять правительство во время официальных визитов за границу и готовил его к самой важной должности на острове.

Мигель Диас-Канель многим запомнился тем, что ходил в шортах и ездил на велосипеде. Он смог создать образ нового современного политика, выступающего за развитие Интернета и более критическую прессу. Однако был суров к противникам, предрасположенным публично критиковать правительство.

Но нельзя сказать, что, заняв президентскую должность, Диас-Канель стал полноценной политической фигурой. Поскольку Рауль Кастро будет сохранять за собой обязанности генерального секретаря компартии Кубы до 2021 г., когда ему исполнится 90 лет, будет контролировать нового президента и направлять его.

Когда Рауль Кастро получил власть от своего брата Фиделя, то инициировал ряд половинчатых реформ, не стыковавшихся с сохраненной советской моделью экономики, открытостью для иностранных инвестиций и возможностью для средних граждан создать собственный бизнес. Эти изменения были несмелыми и не смогли оживить экономику, которая в значительной степени зависела от импорта и кубинского союзника Венесуэлы, завязшей в кризисе.

Что несет для Кубы назначение Мигеля Диас-Канеля? Можно предположить, что новая конфигурация кубинской власти станет менее централизованной. Диас-Канель будет вынужден поддерживать баланс между реформами и революционными принципами, одновременно стремясь обновить экономическую модель, проект которой начал Рауль Кастро.

В начале деятельности самой актуальной задачей для Мигеля Диас-Канеля станет объединение двух национальных валют, вращающихся на рынке, а также отмена льготных валютных курсов для государственных предприятий, которых на Кубе большинство, поскольку это создает большие перегибы в экономике.

Диас-Канель известен своими более умеренными взглядами, и стратегия, приведшая его в высшие эшелоны власти, заключалась в том, что он не побоялся выглядеть "марионеткой" Рауля Кастро, а это вполне удовлетворяло старую партийную гвардию и военный генералитет.

Высшему кубинскому истеблишменту он продемонстрировал верность, лояльность и способность к руководящей работе, начерчивая в своих планах модель эффективной политической картины, которая, по его мнению, заключается в налаживании диалога между реформаторами и приверженцами старых революционных канонов в сочетании с внедрением в практику современных управленческих решений и принципов.

Если вспомнить кубинскую историю, то похожие имитационные назначения уже были. Когда Фидель Кастро пришел к власти, то он не сразу взял на себя официальное руководство. В январе 1959 г. временным президентом Кубы был объявлен Мануэль Уррутия, лидер гражданского сопротивления.

Но уже в феврале 1959 г. Фидель Кастро возглавил новообразованное Революционное правительство, и после этого должность президента имела только формальное значение. В июле президентский пост перешел к члену "Движения 26 июля" Освальдо Дортикосу, выполнявшему роль президента до 1976 г.

Конфигурация власти на Кубе выглядела таким образом: был диктатор Фидель Кастро, принимавший решения на посту премьер-министра в период с 1959-го по 1976-й. Потом он делал это как глава Государственного совета Кубы до 2008 г., когда, больной раком, передал правление своему брату Раулю, подававшему себя в качестве реформатора.

Поэтому есть все основания предположить, что Рауль Кастро решил сыграть в такую же игру. Он пролонгирует свою власть до 2021 г., формально передав должность своему ставленнику Мигелю Диас-Канелю. А принимать все важные решения генерал Рауль будет сам, хотя озвучивать их будет Диас-Канель.

Очевидно, что армейские генералы, уже закрепившие своих потомков на ключевых должностях в правительстве и экономике, и в дальнейшем будут следить за соблюдением новым президентом партийной линии. Эти потомки бывших революционеров уже не носят бород, но руководят отелями и другими сопутствующими туризму бизнесами, наглухо закрытыми для чужих.

Они очень хорошо устроились в этом полицейском государстве, и поэтому нет никаких объективных причин для того, чтобы вот так внезапно они решили ввести равные условия для себя и кубинского народа. Ведь эти потомки хорошо понимают, что при равных конкурентных обстоятельствах обязательно проиграют тем, кто более просвещен, подготовлен и компетентен.

Но сейчас кубинский правящий истеблишмент боится еще и другого рода конкуренции — возвращения части огромной кубинской диаспоры, составляющей два миллиона людей и расселенной преимущественно в Майами и других городах американского штата Флорида.

Резкое изменение режима и возвращение кубинских иммигрантов из США опасны для правящей номенклатуры и тем, что не удастся избежать вопроса возмещения за имущество, потерянное богатыми кубинцами во время Кубинской революции 1959 г. Не говоря уже о собственности многочисленных американских компаний, понесших большие потери, когда были национализированы все их предприятия на Кубе.

Три года назад экс-президент Барак Обама объявил, что США стремятся нормализовать двусторонние отношения с Кубой. Но эти отношения ухудшились после того, как президент Дональд Трамп ввел политику, направленную на свертывание американского туризма на острове и ограничение экономических операций с кубинским бизнесом, который контролируется военными, чтобы побудить Гавану отказаться от своих репрессивных методов.

Поэтому нельзя исключать, что появление нового президента Кубы вызовет новые санкции против действующего режима. И здесь следует обратить внимание на то, что на днях сенатор США от Республиканской партии Марко Рубио, представляющий юго-восток штата Флорида, выразил надежду на введение Государственным департаментом США дополнительных санкций против Кубы и расширение списка санкционированных лиц и компаний, контролируемых кубинской армией.

В свою очередь, Куба потребовала от Соединенных Штатов прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду, которая уже более полувека наложена на остров. Но она мало на что может рассчитывать, поскольку с кубинской стороны почти ничего не сделано для устранения причин, по которым эта блокада была наложена.

Преемник Рауля Кастро Мигель Диас-Канель вступил на должность именно в тот период, когда кубинские отношения с Америкой находятся в состоянии стабильного охлаждения.

И вряд ли Диас-Канель может надеяться на уступки со стороны президента США Дональда Трампа, если сам не сделает первых шагов к соблюдению прав человека, проведению свободных выборов и освобождению политических узников. Ведь только это сможет разморозить кубино-американские отношения.