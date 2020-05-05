Солидарность и амбиция

Сегодня мир стоит перед лицом глобальной пандемии. От того, сможем ли мы продемонстрировать солидарность и сотрудничать, зависит человеческая жизнь.

Польша и Украина быстро приняли трудные решения в борьбе с пандемией, в том числе и путем введения ограничений, изменяющих повседневную жизнь каждого гражданина. Это благодаря им в наших государствах остаются на относительно низком уровне количество подтвержденных случаев заражения, количество госпитализированных лиц и самая печальная статистика — количество умерших. По подсчетам, без решительных действий число зараженных сегодня могло бы быть в десять раз больше и только в Польше достигать даже 100 тысяч. Польское и украинское общества очень ответственно отреагировали на введение ограничений по пересечению государственной границы, по экономической, социальной, культурной или спортивной активности. В эти тяжелые дни мы доказали, что можем вести себя мудро и рассудительно.

На этом не заканчивается сходство в поведении правительств Польши и Украины. Продолжая прилагать усилия для прекращения пандемии, мы серьезно отнеслись к экономической безопасности, в том числе социальной безопасности и сохранению рабочих мест. Польское правительство подготовило специальный пакет мер под названием "Антикризисный щит", направленный на усовершенствование системы здравоохранения поляков, финансовую помощь предпринимателям, сохранение рабочих мест и укрепление польского финансового сектора. Одним из основных направлений нашей стратегии являются государственные инвестиции, генерирующие инвестиционный импульс, необходимый для восстановления экономики после коронавируса. Стоимость подготовленных решений мы оцениваем в более чем 400 млрд злотых (около 100 млрд долл.). Таким образом, "Антикризисный щит" — это самый большой польский пакет поддержки в истории.

Чрезвычайно важен тот факт, что мощный "Щит" не помешает доступности социальных программ, которые значительно увеличили благосостояние семей и повысили уровень жизни поляков в течение последних пяти лет. Первые недели показали, что "Антикризисный щит" эффективен и работает. Только на протяжении первых трех недель мы уже реализовали 2 млн заявлений о поддержке. Польша готова делиться своим опытом в этой стратегической сфере социально-экономической жизни.

Ответ Евросоюза на угрозу, связанную с COVID-19, имеет историческое значение, поскольку будет определять будущее европейского сообщества. По моему мнению, эпидемия поставила Европейский Союз в ситуацию, в которой он больше, чем когда-либо, нуждается в солидарности. Сегодня солидарность лежит в основе европейского проекта как его оружие в борьбе с пандемией и совместный трамплин для восстановления общего рынка. Чтобы это произошло, нужен амбициозный бюджет и внесение исправлений в бюджетной дисциплине, действовавшей до сих пор. Благодаря этому, для европейцев можно будет не только обеспечить лучшую защиту здоровья и социальную безопасность, но и стимулировать восстановление экономического роста и создание новых рабочих мест после эпидемии.

Но сегодня солидарность необходима не только внутри ЕС, но и за его пределами, особенно со своими соседями. Именно поэтому Польша поддерживает предложения Еврокомиссии о пакете макрофинансовой помощи на сумму 3 млрд евро для десяти соседних стран сообщества (включая 1,2 млрд евро для Украины). Мы понимаем насущную необходимость в предоставлении солидарной помощи, поэтому поддерживаем идею направления 140 млн евро из фонда политики соседства на неотложные нужды государств Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом.

В конечном итоге эта сумма превысит 700 млн евро. В рамках Вышеградской группы Польша предложила запустить чрезвычайную программу V4EastSolidarity для государств Восточного партнерства в рамках Международного Вышеградского фонда. Программа должна быть направлена на практическую поддержку наиболее уязвимых к пандемии и ее последствиям социальных групп: людей преклонного возраста, больных, трансграничных работников. В ее рамках была бы возможна, в частности, быстрая закупка медикаментов и медицинского оборудования.

Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже. Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше. Сейчас у нас проживает около миллиона украинцев. По украинским данным, в связи с пандемией 175 тысяч украинцев решили вернуться на Родину. Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине. По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли 16 млрд долл. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше.

Пандемия — это исторический вызов. Но историю нельзя забывать независимо от развития болезни. 2020 год для поляков и украинцев является годом больших годовщин. Несколько дней назад мы праздновали 100-летие подписания союза Пилсудский—Петлюра. Союза, способствовавшего отражению угрозы, которую часто называли "большевистской чумой". В этом году также исполняется 100 лет со дня рождения св. Ивана Павла ІІ, великого поляка, видевшего в объединении Украины с Европой условие гармоничного развития континента.

Но наша коллективная память все еще стоит перед большим вызовом. Это вопросы, которые мы в течение многих лет называем трудными. Надеюсь, что мы вместе достигнем прогресса, в частности по увековечению памяти польских жертв Волынского преступления 1943–1944 годов, а также остановим популяризаторов его виновников, действующих в интересах противников наших хороших отношений. Мы приблизимся к этой цели, выполняя основную христианскую обязанность — достойное погребение убитых. В духе послания, которое Тарас Шевченко разместил в своем стихотворении "Полякам":

Подай же руку козакові

І серце чистеє подай!

І знову іменем Христовим

Ми оновим наш тихий рай.

Союз двух соседних государств должен базироваться на общности интересов. Но его долговечность также будет определяться общностью ценностей. Св. Иван Павел II отмечал: "Я сказал: высшей ценностью за борьбу является солидарность. Добавлю: солидарность также является началом борьбы". Папа Римский имел тогда в виду борьбу за более гуманную и достойную жизнь, которая руководствуется правдой, свободой, справедливостью и любовью. Нам надо будет приложить еще немало усилий на благо солидарной и объединенной Европы, а также на благо того, чтобы именно правда, свобода, справедливость определяли высокое качество наших отношений. Мы на правильном пути, хотя необходимо пройти еще большое расстояние, чтобы его преодолеть.