Сирийская трагедия: когда укротят "химического Башара"?

Мир теряется в догадках: когда и где именно опустится американский карающий меч на режим Башара Асада после новой химической атаки против мирного населения, и какой будет ответная реакция асадовского патрона — Москвы?

Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химического оружия войсками Асада в городе Дума, следовательно, мировое сообщество должно с этим что-то делать, иначе сирийский диктатор окончательно уверует в собственную безнаказанность.

Индикатор настроений хозяина Белого дома — Твиттер — свидетельствует о высокой вероятности того, что Америка в течение ближайших дней нанесет мощные удары по военным объектам Асада, и еще один, экономический удар — по путинской России.

Агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, не раскрывая никаких конкретных планов, сообщает, что они признали: военные варианты действительно рассматриваются.

Опрошенные агентством эксперты не исключают, что целями ударов могут стать сирийские объекты, связанные с программой химического оружия Сирии. Среди возможных целей они назвали авиабазу сирийских ВВС в Думайре и аэродром Хмеймим, где базируются российские военные силы.

Посол США в ООН Никки Гейли резко раскритиковала Российскую Федерацию из-за блокирования ею в Совете безопасности каких-либо решений, касающихся преступлений режима Асада в Сирии. Американская представительница подчеркнула: "Российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувство стыда при виде изображений своих жертв". Никки Гейли напомнила, что Москва уже 11 раз воспользовалась своим правом вето, чтобы не дать Совету безопасности действовать в связи с преступлениями против гражданских лиц в Сирии, и что Россия положила конец работе так называемого совместного механизма по расследованию атак с применением оружия массового поражения.

Диаметрально противоположной была реакция российской стороны на химическую атаку в Сирии. Так, по информации агентства РИА "Новости", российские офицеры химзащиты исследовали сирийский город Дума. Военные осмотрели местную больницу, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.

"Во время посещения лечебного заведения установлено, что потерпевшие с симптомами поражения ядовитыми веществами типа зарин и хлор в госпиталь не поступали", — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ Александр Родионов.

А российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии. Он заявил: "По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где, по просьбе законного правительства этой страны, находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям". При этом он призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить "безрассудные поползновения", бросающие вызов глобальной безопасности.

Впрочем, Запад не впервые сталкивается с тем, что Москва упрямо называет черное — белым, а белое — черным, в Кремле же считают, что могут делать на мировой арене все, что им заблагорассудится, надеясь, что это будет сходить им с рук.

И после химической атаки, из-за которой в сирийском городе Дума погибло, по меньшей мере, 70 человек, к "совместному фронту" и президенту США Дональду Трампу присоединился лидер Франции Эммануэль Макрон, также пригрозив режиму сирийского диктатора Башара Асада "применением силы". Готовится поддержать американских союзников и британское правительство во главе с Терезой Мэй. Евросоюз же устами пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич "самым решительным образом" осудил использование химического оружия: "Мы как ЕС подчеркиваем большую необходимость ответственности за все военные преступления, совершенные в Сирии, особенно что касается использования химического оружия. Использование химического оружия является военным преступлением и преступлением против человечности".

Но пока продолжается игра на нервах, и между Россией и США идет информационная "война предупреждений". Например, Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам — поддерживаемого государством аналитического центра — предостерегает: "Эскалация напряженности между Россией и Западом в последний месяц на широком фронте резко повысила риск столкновения, которое, в худшем варианте, вызывает видение более широкого конфликта. Я не хочу, чтобы это звучало апокалиптически, — мы еще не там. Но мы движемся в этом направлении".

В свою очередь Майкл Айзенштадт, директор по военным программам и изучению вопросов безопасности Вашингтонского института ближневосточной политики, подчеркивает, что "Вашингтон должен использовать угрозу воздушного удара для проверки потенциала многосторонней дипломатии. Эта угроза может помочь вбить клин между Дамаском и Москвой и, вероятно, создать новые возможности давления на Сирию для ликвидации ее незарегистрированных запасов химического оружия и соблюдения ею прекращение огня с разными силами повстанцев по всей стране, хотя опыт не дает оснований для оптимизма".

Вероятность удара по сирийским военным объектам довольно высока. И с большой вероятностью можно спрогнозировать, что россияне не смогут адекватно ответить на него в Сирии. Но в то же время существует угроза эскалации со стороны России конфликта в Украине.

Любопытно, что "химическая провокация" произошла через несколько дней после того, как президент Трамп высказался о своих намерениях вывести американские войска из Сирии. Очередной тест для западного мира на убедительность его "красной линии"?

Ключевым элементом химических атак Асада, как и продолжительной войны в Сирии, является то, что Россия — признанный покровитель сирийской власти. Проблема химического оружия неотделима от вопроса прекращения существования асадовского режима, который для Кремля является проводником его гегемонистических целей в ближневосточном регионе.

После нескольких химических атак Асада вполне правомерно можно считать военным преступником. И попытки России защищать его режим, в частности и в ООН, — это неприкрытая защита террористической деятельности, проводимой от имени сирийского государства.

Но если в ответ на эту акцию "химического Башара" не будут применены быстрые и мощные действия, то в Российской Федерации решат, что Запад, кроме резолюций и осуждения, не в состоянии что-либо противопоставить своим противникам.

Нынешний режим в Сирии, после всех его преступлений против собственного населения, такой же "законный", как и нацистская власть гитлеровской Германии. Эта власть, истребляющая свое население, поддерживается Москвой. Поэтому, если президент Трамп действительно имеет намерение ликвидировать режим Асада, ему не избежать конфронтации с Россией.

Но если удар по сирийским военным объектам действительно состоится, то важно не только уничтожить все авиабазы и военные склады в Сирии, но и сделать невозможным в будущем повторение "химических" инцидентов.

Если же этого не сделать, режим Асада, чувствуя свою безнаказанность, под патронатом Москвы и Тегерана будет продолжать использовать это смертоносное оружие, де-факто возвращая химическую войну.

Так не пришло ли, наконец, время для США и их союзников провести согласованные военные действия, чтобы укротить "животного Асада" (как назвал сирийского диктатора Дональд Трамп) и лишить его удовольствия убивать граждан Сирии?

И, хотя союзническое военное вмешательство, возможно, несколько запоздало, все же лучше его осуществить сейчас, чем никогда. Сделав тем самым невозможными будущие зверства, сохранить жизнь невинных людей и нейтрализовать режим, который своими жестокими действиями перечеркивает веру в права человека как универсальную ценность, мировой порядок и международное право.

За 7 лет сирийской войны потери среди мирного населения составляют уже 500 тысяч человек. Поэтому минимальная реакция западного мира должна заключаться в полном уничтожении авиации Асада и всей артиллерии, которая может быть способна доставлять смертоносные химические вещества.

Когда сирийские правительственные силы используют отравляющий газ, Запад должен отвечать на это крылатыми ракетами. И дать понять, что в следующий раз эти ракеты могут лететь уже непосредственно на диктатора и будут способны достичь цели.

Москва же своими действиями наращивает глобальную напряженность и затягивает конфликт в Сирии еще на многие годы. Россия и Иран хотят контролировать весь Ближний Восток. Если ничего не делать, то это лишь усилит их аппетиты. Например, Иран нападет на Саудовскую Аравию и ее союзников, а Путин может прийти к выводу, что НАТО не станет защищать государства Балтии в случае российского вторжения.

Хотя Кремль постоянно подчеркивает, что противодействие ему на каком-либо из направлений способно привести к ядерной войне, бездеятельность — это именно то, что действительно может ее, в конце концов, спровоцировать.

Главная причина многократного игнорирования Россией и Тегераном западных предупреждений заключается в том, что они хорошо знают: максимум, на что западные страны до сих пор решились, — это очередное "осуждение" действий Сирии, без дальнейших реальных серьезных шагов.

Сирийская трагедия, помимо всего прочего, в который уже раз показывает неэффективность Организации Объединенных Наций, которая в таком архаичном формате своей деятельности практически ничего не способна изменить ни во время вмешательства России в войну в Сирии, ни во время военной агрессии Российской Федерации на востоке Украине и аннексии Крыма.

Хотя, с точки зрения международного права, вполне было бы логичным, если бы страна-агрессор Россия, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, не имела права голосовать и налагать вето, если рассматривается вопрос государства, на территории которой она ведет военные действия или территорию которой она незаконно аннексировала.

Также вполне логичным было бы, если бы количество возможностей накладывать вето для каждого государства — члена СБ ООН существенным образом ограничивалось. Это не давало бы шансов таким странам, как Россия, использовать его для прикрытия агрессии или незаконных действий своих союзников и налагать вето, что, например, сделала РФ недавно с американским проектом резолюции Совета безопасности ООН о механизме расследования химической атаки в Сирии.

Невмешательство в уничтожение Асадом сирийского народа аморально и неприемлемо.

Можно много абстрактно говорить о гуманности и сочувствии. Но без внешнего вмешательства сирийский конфликт не удастся закончить никогда. Так стоит ли ждать, пока количество жертв среди гражданского населения в Сирии достигнет миллиона?..