Семь месяцев ожидания

После того как в октябре прошлого года в Боснии и Герцеговине прошли всеобщие выборы, в стране до сих пор не создано правительство.

Причин немало. Но главная — взаимное недоверие боснийских политиков.

На осенних выборах избрали 5 президентов, около 600 депутатов 14 парламентов, 13 из 14 премьер-министров. Осталось всего-то ничего — избрать главу Совета министров БиГ и его членов. Но, похоже, что процесс формирования правительства государства становится перманентным.

После выборов формально начали работу только три члена президиума БиГ: Милорад Додик (глава Союза независимых социал-демократов Республики Сербской, который первые 8 месяцев после выборов возглавляет президиум), Желько Комшич (избранный от боснийских хорватов лидер Демократического фронта) и Шефик Джаферович (от бошняцкой Партии демократических действий Бакира Изетбеговича).

Их действия напоминают героев известной басни — лебедя, рака и щуку: во внутренней и внешней политике тянут они БиГ в разные стороны. М.Додик смотрит исключительно на Москву и Белград и выступает против интеграции в НАТО. Ж.Комшич и Ш.Джаферович отстаивают необходимость активизации Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) и усиление центральной власти.

Каждый из членов президиума БиГ демонстрирует гипертрофированное нежелание достигать компромиссов. В результате, вместо регулярных заседаний "как правило, каждые две недели", было проведено всего три встречи, что фактически означает блокирование работы "старого" правительства и "нового" парламента. Скорее всего, и в отношениях с "новым" Советом министров будут такие же проблемы. М.Додик уже неоднократно призывал сербских членов Совета министров не принимать участие в его работе, что они и выполняли. А в результате — стагнация реформ, ухудшение социально-экономической и политической ситуации в БиГ в целом.

Пожалуй, единственное, что объединяет членов президиума, — критическое отношение к Дейтонским мирным соглашениям и Офису высокого представителя, который они не прочь прикрыть.

Итак, почему же уже более семи месяцев не удается сформировать правительство?

Главная причина, как заявил действующий глава Совета министров БиГ Денис Звиздич, состоит "в неуважении верховенства закона" политиками. От себя добавлю: а также доминирование узкополитических интересов вместе с безмерным недоверием между ними.

Кроме того, назначению серба Зорана Тегетлии главой правительства мешает антагонистическое отношение к вопросу активизация ПДЧ сербов, с одной стороны, и бошняков и хорватов — с другой. Альянс готов осуществить этот процесс даже без решения главной блокирующей проблемы — незавершенности передачи на баланс минобороны БиГ военных объектов. Но М.Додик непреклонен и не идет ни на какие уступки. Он заявляет, что будет следовать в фарватере Белграда в отношении НАТО и напоминает о "нейтральном" статусе РС, что само по себе антиконституционно.

Не сбросишь со счетов и преданное отношение политической элиты "республики Додик" к Кремлю, для которого этот энтитет всего лишь механизм недопущения интеграции БиГ в НАТО. В ответ Ш.Джаферович и Ж.Комшич заявили, что будут блокировать внесение кандидатуры З.Тегитлии до тех пор, пока М.Додик не изменит свою позицию по ПДЧ. А это похоже на тупик.

Еще одна причина — сложная политическая система государства, которая почти 3 месяца мешала формированию двухпалатного парламента БиГ.

Палату представителей сформировали относительно быстро, и в нее вошли 28 депутатов от Федерации БиГ и 15 от Республики Сербской, избранные по партийным спискам. Ожидаемо, большинство в Палате получили бошняцкая ПДД (9 депутатов) и СНСД (6 избранников), которую поддерживают еще 7 депутатов от малых партий РС. Третья конституционная нация, хорваты, провели 5 депутатов от блока хорватских партий. Именно они вновь станут партиями правительственного большинства, в котором вряд ли будет согласие. 21 депутат представляет партии, пытающиеся дистанцироваться от этнического принципа построения, среди них ДФ Ж.Комшича.

Этнический состав Федерации усложнил формирование Палаты народов из 15 человек, по 5 от каждого конституционного народа. Тем не менее, после длительных дискуссий, умножений и делений представители трех народов все-таки решили сложную математическую задачу и, наконец, делегировали своих представителей в Палату народов БиГ (5 бошняков, 5 хорватов от ФБиГ, 5 сербов от РС).

Конституция БиГ и Дейтонские мирные соглашения четко определяют принцип формирования центрального правительства, министерств, комитетов и агентств — ротация. Согласно ему, новым премьер-министром должен стать представитель РС — Зоран Тегетлия (бывший премьером энтитета). Распределены и министерские кресла: бошняки получат посты министров иностранных дел, обороны и безопасности; сербы — внешней торговли и экономического развития, коммуникации и транспорта, прав человека и беженцев; хорваты (только ХДС) — финансов, юстиции, гражданских дел. Казалось бы, все известно и депутаты должны только проголосовать. Но БиГ не была бы БиГ, если бы все было просто. Ведь есть еще и личные интересы, а это едва ли не главное.

Существует также и фактор Ж.Комшича, которого не признал Хорватский демократический союз, а ряд општин объявил персоной non grata. Он оказался то ли в правительственной коалиции, то ли в оппозиции и начал переговоры с Б.Изетбеговичем о выделении ему одного министерства по квоте бошняков. 5 апреля сего года было даже подписано соответствующее соглашение между ПДД и ДФ. Однако лидер Хорватского демократического содружества БиГ Д.Чович заявил, что хорваты не уступят ни одного места "не своему" члену Президиума.

Подлил масла в огонь противостояния Б.Изетбегович, потребовававший изменить название РС, поскольку это, мол, нарушает права живущих там бошняков. Действительно, проблем у бошняков в РС немало. Но название закреплено двумя принципиальными документами — Конституцией и Дейтонскими соглашениями. В Республике Сербской это предложение Изетбеговича восприняли в штыки. И даже В.Инцко, Высокий представитель по БиГ, очнувшись от созерцания происходящего, указал на абсурдность и недопустимость такого требования. Во всяком случае, и это мешает рождению Совета министров.

Непростую игру ведет и Драган Чович, постоянно обещая то бошнякам, то сербам свою поддержку, а потом отказываясь от своих слов. У него свой интерес — третий хорватский энтитет и полная власть в городе Мостар, что является мощным фактором торможения процесса формирования нового правительства.

Еще одна причина — политика Республики Сербской, дестабилизирующая ситуацию в Боснии и Герцеговине. Лидер боснийских сербов Додик вновь начал заявлять о возможном выходе РС из БиГ. По его мнению, такая возможность откроется в случае признания Сербией Косово или каких-либо договоренностей по границам. Опасным прецедентом стало решение парламента энтитета о формировании так называемой "резервной полиции", что является продолжением милитаризации РС. В ответ бошняцкие лидеры усилили милитаристскую риторику, которую поддержали многочисленные ветеранские организации БиГ. Страна оказалась на пороге внутренней гонки вооружений. Но чем больше оружия, тем быстрее оно начинает стрелять. Особенно на Балканах.

Кроме того, создается впечатление, что Ш.Джаферович и Ж.Комшич намеренно оттягивают время появления нового Совета министров до окончания в июле восьмимесячного председательствования М.Додика в президиуме БиГ. Очень хочется показать его слабость и не дать чего-либо достигнуть.

17 апреля Б.Изетбегович заявил, что на трехсторонних консультациях ПДД, ХДС и СНСД достигнуто соглашение о формировании нового Совета министров. Но М.Додик тут же заявил, что никаких соглашений не будет до тех пор, пока окончательно не снят вопрос о ПДЧ.

Несмотря на немалое количество причин, тормозящих формирование правительства, оно все же будет сформировано. А если будет неудача, то В.Инцко, опираясь на Боннские полномочия, использует свои неограниченные права и назначит новые всеобщие выборы. Но это крайний вариант, самый небезопасный, с неясным результатом.

Уже сегодня можно сказать, что работать новому Совету министров будет сложнее, нежели предыдущему, из-за сиюминутных союзов, отказов от своих обязательств, отстаивания своих узкополитических и личных интересов. Также можно утверждать, что принципиальных изменений ни во внутренней, ни во внешней политике, скорее всего, не произойдет.

В стране не уменьшается безработица и ускоряется процесс трудовой иммиграции, о чем с тревогой говорил В.Инцко в Совете Безопасности ООН. Сокращаются объемы производства, закрываются некоторые предприятия. Потребительская корзина почти на 15% превысила среднюю зарплату. Сохраняется сегрегация в школах. Не уменьшается межнациональное противостояние. Коррупция продолжает успешное наступление на все стороны жизни государства.

Еще хуже дела на международной арене. В результате внутриполитической борьбы БиГ — единственная страна, не имеющая делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Скорее всего, ни о каком получении статуса страны — кандидата на членство в ЕС в этом году говорить не приходится. Нет реформ — нет и статуса, заявляют в Брюсселе. Не удается активировать ПДЧ.

Все эти вызовы БиГ пока что остаются без ответа: отвечать некому. Похоже, что разногласия становятся вечными, и новое правительство ожидают тяжелые времена.

Так и живут в БиГ новый президиум и старое правительство, блокируя работу друг друга и назначение нового Совета министров, уходя все дальше не только от НАТО и ЕС, но и от спасения экономики, своих граждан и целостности государства. Это еще не безвластие, пока лишь сползание к нему.