Рифы коалиции

Система власти Демократической партии Молдовы и ее лидера Влада Плахотнюка выстраивалась несколько лет, но рухнула она в считанные дни.

За неделю, прошедшую с момента создания коалиции между проевропейским блоком ACUM и пророссийской Партией социалистов, правящий режим потерял поддержку извне. Москва и Брюссель с самого начала заявили о готовности поддержать новую власть, затем к ним присоединились другие европейские столицы. Определились со своей позицией и в Бухаресте, хотя среди румынских политиков звучали и голоса в поддержку Демпартии.

Определенную интригу вносило отсутствие внятной позиции со стороны Соединенных Штатов. На их поддержку, судя по всему, рассчитывали демократы. И именно веское слово посла США в Молдове Дерека Хогана, посетившего в прошлую пятницу офис ДПМ, оказалось последним аргументом, заставившим капитулировать лидера партии Влада Плахотнюка и его окружение. После визита посла последовало заявление о готовности правительства Павла Филипа уйти.

Длившийся неделю политический кризис в Молдове разрешился.

Вскоре Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7–9 июня, которые собственно и создали правовую основу для двоевластия и кризиса. Подтверждена и легитимность избранного спикера и сформированного правительства.

Условия, на которых Плахотнюк согласился расстаться с выпестованной им системой власти, никому не известны. Олигарх, как утверждают, покинул страну. Куда и надолго ли — неизвестно.

В страну начали возвращаться политические беженцы. Первым прибыл Ренато Усатый, скандальный пророссийский политик-популист. В 2014 г. его партия Patria в последний момент была снята с выборов. Таким далеко не честным способом тогда был обеспечен перевес проевропейских партий. Впоследствии Усатый создал еще одну политическую силу под названием "Наша партия", был избран мэром города Бельцы и выдавлен из Молдовы Плахотнюком.

СМИ писали о связях Усатого с российской ФСБ и солнцевской группировкой. Но его избирателей это, похоже, не смущает. Политическое кредо Усатого характеризует соглашение, подписанное "Нашей партией" с ЛДПР Жириновского. Партия была популярна на русскоязычном севере Молдовы и, скорее всего, в ближайшем будущем составит конкуренцию социалистам.

Многое зависит от того, насколько долго сможет продержаться коалиция, прежде чем будет принято решение пойти на досрочные выборы. А то, что эти выборы состоятся, пока нет сомнений. Уж слишком разные взгляды на будущее Молдовы у этих союзников поневоле.

Пока все острые вопросы — статус русского языка, внешнеполитический курс, приднестровское урегулирование — вне повестки дня. Президент Игорь Додон заявил, что нужен мораторий на идеологические и геополитические разногласия. Но сколь долго продержится мораторий, и сколь долго сможет его придерживаться сам Додон, учитывая влияние извне?

Год — это срок, который отводят в самой коалиции на ее существование, ссылаясь на некие нормы, согласно которым выборы станут возможны в течение года после изменения избирательной системы. А парламент только недавно принял решение о возврате к пропорциональной системе взамен смешанной, внедренной по инициативе демократов.

Пока коалиция сосредоточилась на "деолигархизации" — прежде всего зачистке органов власти и силовиков от кадров, расставленных Плахотнюком. Будет ли молдавский опыт удачнее, чем украинский постмайданный, сейчас сложно сказать.

Демпартия пока деморализована поражением и переходом в оппозицию. Но у нее есть организационные и информационные ресурсы для сопротивления. Так, Плахотнюку принадлежат топовые телеканалы Prime и Publica TV. И очевидно, что демократы будут использовать промахи и ошибки коалиции.

К примеру, кумовство в Молдове — основа многих отношений, за что предыдущий режим нещадно критиковали. Но почти сразу же после формирования правительства Майи Санду разгорелся скандал, когда стало известно, что вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе назначил начальником полиции кума, а министр иностранных дел Нику Попеску главой кабинета — посаженного отца. Премьер Майя Санду заявила, что кадровые ошибки будут исправлены. Но застрахована ли коалиция от этого в дальнейшем?

Остался без ответа и вопрос "Получала ли Партия социалистов финансирование из России?", как о том якобы рассказывает президент Молдовы в беседе с Плахотнюком на одном из опубликованных видео. Или это только монтаж отрывков, как утверждает сам Додон?

Кроме того, парламент проголосовал о возврате главной спецслужбы страны — СИБ — в подчинение президента. Это вызвало критику оппонентов, заявивших, что теперь молдавские секреты станут доступны российской ФСБ.

Все это — лишь видимые рифы, о которые может разбиться корабль коалиции.

Есть еще позиция внешних игроков. Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил о единой позиции трех сторон "по поддержке демократического процесса" в Молдове: "Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий". Но неясно, был ли консенсус США, России и ЕС по Молдове ситуативным или постоянным.

Сейчас Брюсселю может быть не до молдавских дел: ЕС занят формированием собственных исполнительных органов после выборов в Европарламент. Следовательно, основными игроками на молдавском поле становятся Россия и США.

При этом надо отдавать отчет: Москва с ее претензиями на доминирование на постсоветском пространстве никуда не делась. Равно как и Дмитрий Козак с его идеями об "особом статусе Приднестровья". Вряд ли российский вице-премьер предпринял столько усилий по разрушению власти Демпартии исключительно ради того, чтобы обеспечить молдавскому народу свободу от "узурпатора", демократию и процветание. И России под силу, в случае необходимости, используя свое влияние на социалистов и других молдавских политиков и информационные ресурсы, запустить в Молдове сценарий контролируемого хаоса, провоцируя разногласия между коалициантами.

Поэтому в ближайшие несколько месяцев поведение внешних игроков позволит понять, касалась ли "единая позиция" только судьбы Плахотнюка, или она гораздо глубже и затрагивает такие ключевые вопросы, как, например, приднестровское урегулирование. Для нас это особенно важно, если учесть, что именно опасения возможной федерализации Молдовы и навязывания этой модели Украине были одной из причин сдержанности украинской стороны в молдавском кризисе.

Вопрос об особом статусе Приднестровья может быть отложен на срок от одного до полутора лет. Украина может использовать это время, чтобы сформировать и воплотить свою "повестку дня" для Молдовы, в которой желательно учесть просчеты, допущенные в прошлые годы.

Новое руководство Молдовы не очень довольно поведением Украины в кризисе. Но не стоит драматизировать ситуацию. В украино-молдавских отношениях всегда было слишком много взаимного недоверия. И даже предыдущее очень плодотворное трехлетие, в котором немалую роль сыграли личные отношения Порошенко и Плахотнюка, не сняло всех недомолвок.

С началом российской агрессии значение Приднестровья для безопасности Украины возросло, и это стало толчком к интенсификации диалога между Киевом и Кишиневом. Начиная с 2014 г., Украина ввела ряд ограничений, в том числе торговых, в отношении Приднестровья. Наличие российского военного контингента на территории региона в военной доктрине было определено в качестве актуальной военной угрозы. Киев выступил соавтором проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выведении российских войск с территории Молдовы.

Самым значимым стало введение совместных таможенно-пограничных постов на украино-молдавской границе, в том числе и на ее приднестровском участке. Это заставило Москву и Тирасполь заговорить о "блокаде" Приднестровья.

Большинство этих шагов были логичными с позиций национальных интересов и безопасности Украины. Но под политической оболочкой скрывался зачастую банальный бизнес-интерес.

Одни ограничения, введенные украинской стороной, как утверждают, оборачивались выгодой для молдавских компаний, аффилированных с Плахотнюком. Другие, громко заявленные, через некоторое время тихо и без особого шума сворачивались. Так, в мае 2017 г. было заявлено, что транзит через территорию Украины продовольственных товаров, которые направляются в Приднестровье, будет осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы. Но позже эти ограничения отменили.

Самым нашумевшим случаем стало введение Украиной санкций против Молдавского металлургического завода, расположенного на приднестровской территории, отмененных через определенный период... по просьбе правительства Молдовы. Примечательно, что в поставках металлолома на предприятие также были задействованы "схемы" с участием компаний, близких к Плахотнюку. Об этом подробно говорится в совместном журналистском расследовании программы "Схемы" и молдавской RISE Moldova.

Примеров украино-молдавских отношений, где политика замешана на бизнес-интересах, достаточно. Поэтому говоря об их перспективе, следует иметь ясность, будут ли они в дальнейшем опираться на "схемы" или станут более прозрачными. В этом плане Киев может проявить инициативу. Тем более есть что предложить молдавским партнерам.

Во-первых, совместные действия в обеспечении энергетической безопасности. В 2020 г. истекает срок действия контракта на поставку и транзит газа в Молдове, а равно и действие украино-российского контракта на транзит газа. К слову, "Укртрансгаз" уже предложил Кишиневу импортировать газ из стран Европейского Союза по украинской газотранспортной системе без участия "Газпрома". Есть перспективы для сотрудничества в сфере поставок электроэнергии, что позволило бы уменьшить зависимость Молдовы от Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Во-вторых, продолжение практики создания совместных таможенно-пограничных постов.

В-третьих, усиленное сотрудничество в приднестровском урегулировании. Украина давно участвует в формате 5+2. Но, возможно, есть смысл обсудить вопрос о создании двусторонней комиссии для согласования действий в отношении Приднестровья, таких как таможенный режим, санкции и ограничения, движение транспорта, гуманитарные вопросы и т.д.

Однако из-за грядущих выборов в Украине есть риск, что украино-молдавские отношения будут поставлены "на паузу". А следовательно, снизится и внимание к приднестровской проблеме.