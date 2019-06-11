Единство и борьба противоположностей

Политическая ситуация в Молдове на прошлой неделе менялась с головокружительной скоростью. Казалось, все шло к тому, что в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Но в последний момент случилось то, о чем почти никто не мечтал: две политические силы с противоположными идеологическими позициями подписали Соглашение о создании коалиции. На самом деле альянс между пророссийской Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM не является чем-то сверхъестественным для Молдовы. Такие неестественные, на первый взгляд, союзы были в новейший молдовской истории и раньше.

Однако тут основанием для объединения стали не высокие идеалы, а вполне прагматичная цель — устранить от власти Демократическую партию Молдовы и ее лидера Влада Плахотнюка, который в общественном сознании стал своеобразным олицетворением коррупции.

Напомним, что по результатам выборов, состоявшихся 24 февраля, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая поддерживает действующего президента Игоря Додона и выступает за более тесные отношения с Россией, получила 35 мандатов. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) имеет 30 мандатов, правый проевропейский блок ACUM, состоящий из двух партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа достоинство и правда" (DA), — 26. Еще семь получила партия "Шор". Кроме того, в парламент прошли три независимых кандидата, избранные в одномандатных округах. Выборы состоялись по смешанной системе (50 депутатов по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам), что и дало некоторые преимущества ДПМ.

Позже блок ACUM принял решение разделиться на две фракции: во фракцию PAS вошли 14 депутатов, во фракцию DA — 12.

Партию "Шор" с самого начала фактически исключили из переговорного процесса. И не только из-за незначительного количества мандатов. Против "Шор" было предостережение у европейских партнеров Молдовы из-за причастности лидера партии бизнесмена Илана Шора к делу об "украденном миллиарде". О чем, как утверждают источники, и сообщили Владу Плахотнюку.

Поскольку блок ACUM категорически отказывался создавать коалицию с ДПМ, то как возможные рассматривались коалиции ДПМ–ПСРМ и ПСРМ–ACUM. В то время как социалисты выдвинули к ACUM ряд политических требований (среди которых, например, были требования об отмене закона о борьбе с российской пропагандой на телевидении и статуса русского языка), проевропейские правые настаивали на создании временной коалиции и принятии пакета о "деолигархизации". "Деолигархизация" предполагала, среди прочего, отставку генпрокурора, руководителей Службы информации и безопасности и Центра противодействия коррупции, а самое главное — возврат к пропорциональной системе выборов в парламент.

Время, отведенное на создание коалиции, неуклонно истекало, а результата напрасно было и ожидать. Следует отметить, что внешнее положение за это время несколько ухудшилось. В Украине потерпел поражение на президентских выборах Петр Порошенко, которого связывали с Плахотнюком дружеские политические и, как поговаривают, деловые отношения. В Румынии получил судебный приговор и заключение еще один политический союзник лидера демократов — руководитель Социал-демократической партии, спикер нижней палаты парламента Ливиу Драгня.

Третьего июня Кишинев посетили сразу три высоких гостя: еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, директор бюро Восточной Европы Госдепартамента США Бред Фред и вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак. И хотя формально их визиты не были связаны с формированием правительства, каждый из них высказался по этому поводу. Более конкретным был российский представитель, посоветовавший создать временную коалицию и изменить избирательную систему. Йоханнес Хан более чем прозрачно намекнул на финансовые проблемы, с которыми может столкнуться Молдова в случае досрочных выборов. По его словам, они могут привести к прекращению сотрудничества с МВФ.

После того как иностранные партнеры высказались в пользу коалиции, дело вроде бы сдвинулось с места. 5 июня партия "Действие и солидарность" согласилась проголосовать за спикера от Партии социалистов. Однако их партнеры по блоку ACUM "Платформа достоинство и правда" согласились на коалицию только в случае, если депутаты-социалисты дадут им гарантию, что будут голосовать за весь пакет антиолигархических законов блока. Переговоры снова зашли в тупик.

Безрезультатным оказался диалог между ПСРМ и ДПМ. Все были убеждены, что впереди — досрочные выборы, выгодные демократам. И именно накануне уикэнда Конституционный суд Молдовы дал разъяснение на запрос Игоря Додона, что три месяца, после которых у президента появляется право распустить парламент, нужно отсчитывать от даты признания мандатов депутатов — 9 марта, а не от даты первого заседания — 21 марта, как считалось раньше. Конституционный суд подконтролен Плахотнюку, так что ни у кого не возник вопрос, в чью пользу это решение.

Немного погодя стало понятно, почему это решение появилось именно теперь. У Плахотнюка были все основания опасаться создания "антиолигархической" ситуативной коалиции. Ведь три месяца, если брать от 9 марта, — это 92 дня. Так что у ACUM и социалистов еще оставалось время на формирование коалиции. Во всяком случае, Додон отказался распускать парламент и подчеркнул, что проведет консультации в понедельник.

Однако уже в субботу Конституционный суд дал разъяснение, что последним днем для формирования нового правительства было 7 июня 2019 г. — через 90 дней. Таким образом, сроки исчерпаны, и парламент следует распустить.

Однако, несмотря на решение КС, коалицию оформили. Привлекает внимание то, что ее фактически создали на основе требований ACUM. Социалистам досталась должность спикера парламента. На эту должность предложили Зинаиду Гречаную, Майе Санду отдали должность премьер-министра. В перечне согласованных вопросов все "антиолигархические" инициативы акумовцев. Правительство обязалось выполнить два предложения социалистов — ввести индексацию пенсий и материнский капитал. Все острые вопросы — о приднестровском урегулировании, внешнеполитическом курсе, отношениях с Россией — вынесены за скобки.

Интересным стало и распределение должностей в новом правительстве, сформированном почти при свечах. Так, лидер партии "Платформа достоинство и правда" Андрей Нестасе получил должность вице-премьера и министра внутренних дел. Руководителем министерства внешних дел и европейской интеграции стал представитель ACUM Николае Попеску, тогда как министерство обороны возглавил представитель социалистов.

Намного интереснее назначение на должность вице-премьера по вопросам реинтеграции Василе Шова. Он возглавлял министерство по реинтеграции в 2002–2009 гг. и вообще хорошо разбирается в процессе урегулирования. Но то, что Шова до недавнего времени был советником президента Молдовы по вопросам реинтеграции, внушает определенные опасения. Игоря Додона давно подозревают в желании урегулировать приднестровский вопрос по модели, устраивающей Москву. На днях эти подозрения получили подтверждение. Демократы сделали достоянием гласности предложения социалистов по формированию коалиции. Среди них — предоставление Приднестровью широких полномочий, не исключая федерализацию, нейтралитет Молдовы, предоставление русскому языку статуса языка межнационального общения, налаживание отношений с Россией.

Позже телеканалы, принадлежащие Плахотнюку, сделали достоянием гласности три скрытые видеосъемки, в которых лидер ДПМ ведет переговоры с президентом. Игорь Додон на одном из видео якобы обещает, что в обмен на федерализацию в России закроют уголовные дела против Плахотнюка. На другом президент Молдовы признается, что Партию социалистов финансирует Москва. Демократы утверждают, что именно предложение федерализации заставило их отказаться от коалиции с ПСРМ. В ответ Додон обвинил Плахотнюка в том, что именно он предлагал федерализацию страны. Эту информацию подтвердил Дмитрий Козак.

Тем временем на фоне взаимных обвинений в склонности к федерализму в Молдове образовалось фактическое двоевластие. В воскресенье Конституционный суд временно отстранил Игоря Додона от должности из-за отказа распустить парламент, а значит — нарушения Конституции. Такие прецеденты в молдовской практике уже были. Полномочия президента временно переданы Павлу Филипу. Он обратился в Конституционный суд, который разрешил ему распустить парламент. Как временно исполняющий обязанности президента Молдовы Филип назначил досрочные выборы на 6 сентября. Указ официально обнародован в "Мониторул официал".

Таким образом, в стране есть парламент и правительство, признанные Конституционным судом нелегитимными. Есть исполняющий обязанности премьер-министра, которого этот суд назначил еще и и.о. президента. Новообразованная коалиция решения КС не признает и выказала ему недоверие. Полицию пока что контролирует ДПМ, хотя новое правительство и назначило нового руководителя полиции. Министерство обороны объявило, что, пока нет определенности, будет подчиняться исключительно "конституционному порядку".

В понедельник оба правительства провели свои заседания. Дом правительства утром был окружен полицейскими и митингующими сторонниками ДПМ. Так что Майя Санду была вынуждена провести заседание в помещении парламента.

Молдовские политики снова оказались в тупике. Ни одна из сторон не намерена уступать. Для Плахотнюка и его окружения речь идет не только о политическом будущем, но и о свободе. Тем временем демократы понимают и риски, с которыми связаны силовой вариант и затягивание противостояния.

При таких условиях на ситуацию может повлиять позиция внешних игроков — США, ЕС, Российской Федерации. Пока что откровенно в поддержку нового правительства высказалась только Москва. Позиция ЕС дипломатична, но позволяет толковать ее как благосклонную к коалиции. США значительно более сдержаны. Преимущественно звучат призывы к сдержанности и диалогу. Будущее Молдовы все еще остается в тумане, и никто сейчас не берется прогнозировать, как будут развиваться события.

Даже если коалиция получит внешнюю поддержку и удержится, она может не выдержать испытания временами. В таком случае страну снова ожидают досрочные выборы. Но уже по пропорциональной системе, которая повышает шансы социалистов.