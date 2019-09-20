С 23 по 27 сентября в дипломатической столице мира — Нью-Йорке — будет особенно жарко.

Около 150 глав государств и правительств, сотни министров, тысячи журналистов и представителей неправительственных организаций прибудут в Большое яблоко, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы глобальной повестки дня. Делегацию Украины возглавит президент Владимир Зеленский, который впервые посетит Генассамблею ООН.

Одна неделя — 5 саммитов — 17 целей

2015–2016 гг. стали знаменательными для ООН. После продолжительных разговоров международное сообщество наконец-то смогло договориться о новом этапе борьбы с изменением климата, подписав Парижское климатическое соглашение, а также определило 17 ключевых направлений развития нашей планеты до 2030 г., утвердив "Цели устойчивого развития".

Через четыре года ситуация не улучшается. Около 70 млн человек ежегодно вынуждены спасаться от вооруженных конфликтов или преследований. Уровень голода в мире растет. Концентрация парниковых газов угрожает глобальным потеплением, которое может превысить относительно безопасные 1,5°C. Половина населения Земли не имеет доступа к базовым медицинским услугам. Женщинам до сих пор не хватает равных возможностей. Около 30% жителей малых островных государств живут на высоте меньше пяти метров над уровнем моря.

По замыслу генерального секретаря ООН и государств-членов, сессия Генассамблеи в этом году ставит цель начать декаду активных действий по борьбе с изменением климата и за достижение прогресса в устойчивом развитии. Площадками для обсуждения конкретных шагов станут "пять саммитов для людей планеты", которые будут проводиться на протяжении будущей недели.

Климатический саммит

В первый день недели высокого уровня мировые лидеры получат возможность представить национальные планы уменьшения выбросов парниковых газов до 2030 г. согласно Парижскому соглашению. Конечной целью должно стать достижение нулевого показателя выбросов до 2050 г. Участники также будут говорить о том, как уменьшить негативные последствия изменения климата, продвигать чистую энергетику и промышленность, а также развивать устойчивые города.

Как неоднократно подчеркивал генсек ООН Антониу Гутерреш, эффективная борьба с изменением климата возможна только в глобальном сотрудничестве между правительствами, частным сектором, гражданским обществом и международными организациями.

Тем временем не все государства разделяют этот подход. В отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не усматривает в изменении климата угрозу глобального масштаба. Несмотря на это, у подавляющего большинства государств — членов ООН настроение боевое. "Мы не дискутируем о том, может ли глобальное потепление привести к катастрофическим последствиям или нет. Мы дискутируем о том, как этому можно помешать", — часто приходится слышать в коридорах штаб-квартиры всемирной организации.

Цели устойчивого развития

Второй и третий дни будут посвящены состоянию реализации "Целей устойчивого развития". Впервые с 2015 г. государства — члены ООН будут оценивать прогресс, достигнутый на национальном уровне в сфере выполнения "дорожной карты" развития нашей планеты. По итогам форума будет принята политическая декларация, которая подтвердит обязательство принять решительные меры по борьбе с бедностью, по обеспечению качественного образования и медицины, гендерного равенства, по развитию инноваций, сохранению природных ресурсов и т.п.

Примечательно, что 21 августа в рамках национальных обязательств правительство Украины утвердило показатели для мониторинга реализации Целей устойчивого развития. Для государственных органов определены критерии, по которым будет собираться и анализироваться информация для принятия дальнейших государственных решений в сфере устойчивого развития. Опыт, которым украинская сторона непременно поделится с международным сообществом в Нью-Йорке в этом году.

Медицина для всех

Как сделать услуги здравоохранения более доступными и качественными? Этот вопрос беспокоит сейчас не только Украину. По статистике, ежегодно около 8 млн человек в мире гибнут от излечимых болезней. Прежде всего это касается стран с низким или средним уровнем развития. Свыше 800 млн жителей нашей планеты вынуждены тратить более 10% ежегодного дохода на медицину. Для 100 млн из них такие затраты означают жизнь за чертой бедности.

Для поиска путей решения этой проблемы в ООН впервые пройдет мероприятие высокого уровня по вопросам общего охвата услугами здравоохранения. Документ, который готовится к принятию по итогам обсуждения, должен стать "указателем" реформирования глобальной системы здравоохранения. Это и проактивное выявление болезней на ранних стадиях, и развитие инноваций, и повышение уровня подготовки медицинских специалистов (которых на сегодня существенно не хватает), и лекарства (вакцины) по доступным ценам, и научные исследования.

При этом в ООН осознают, что без эффективного партнерства между государственным и частным секторами доступная медицина может остаться одним из политических лозунгов, которые прозвучат с трибуны Генассамблеи, с минимальными шансами на реализацию.

Где взять деньги?

Мобилизация финансов остается основной проблемой на пути реализации Целей устойчивого развития. Торговые войны, глобальные кризисные ситуации и все большая долговая нагрузка не позволяют многим государствам инвестировать достаточно средств в развитие своих обществ.

Во время диалога высокого уровня по вопросам финансирования устойчивого развития, который участники Генассамблеи проведут в предпоследний день недели высокого уровня, можно ожидать активизации коллективных действий с целью реагирования на вызовы в мировой экономике, привлечение частного капитала и поощрение инвестиций. Прогресс по этим вопросам позволит качественнее перераспределять ресурсы для финансирования программ устойчивого развития.

В последний день общих дебатов мировые лидеры также обсудят вызовы, возникающие перед малыми островными государствами. Для некоторых из них перспектива исчезнуть с карты мира уже через 30–40 лет вполне реальная. Причина — повышение уровня мирового океана как следствие глобального потепления, которое из года в год отбирает километры территорий.

Участники саммита также коснутся вопросов эффективной интеграции малых островных государств в глобальные экономические процессы.

Эпоха глубокой обеспокоенности

Все запланированные мероприятия высокого уровня связаны с тематикой социально-экономического развития. Улучшение жизни человечества и недопущение более масштабных кризисных явлений сегодня являются одними из ключевых задач на глобальной повестке дня. Заметную роль в этом должны играть ООН и ее высшее руководство.

Не секрет, что всемирная организация сейчас находится не в лучшей форме. Решение США уменьшить взносы в бюджет ООН уже сказывается на ее оперативных возможностях. С целью улучшения финансовой ситуации Антониу Гутерреш даже пытался летом продать четырехэтажный дом на Манхеттене, который он использует как собственную официальную резиденцию. Поэтому для руководителя секретариата ООН эта сессия Генассамблеи станет также и персональным вызовом.

Кроме наполнения бюджета, ООН должна отвоевывать институционное доверие. Эпоха глубокой обеспокоенности, после которой не следуют действия, должна закончиться. Невозможность надлежащим образом отреагировать на конфликты в Украине, а также в Сирии, Ливии и Йемене, существенным образом подрывает авторитет 74-летней организации. Объективная оценка событий, кем бы ни были их участники, и проактивный подход — это то, чего ждут во многих уголках мира.

Поэтому, параллельно с обсуждением климатических изменений и Целей устойчивого развития, внимание в ООН также будет приковано к российской агрессии в Донбассе и временной оккупации Крыма, проблематике иранского ядерного досье, ядерному нераспространению на Корейском полуострове, ситуации на Ближнем Востоке, мирным переговорам в Афганистане и борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

Украинская повестка дня

Как шутят в Нью-Йорке, каждая новая сессия Генассамблеи является хорошей возможностью "себя показать и посмотреть на других".

К Украине во главе с новым президентом в ООН сегодня незаурядный интерес. Ожидаются продвижение мирного урегулирования в Донбассе, а также проведение в Украине масштабных внутренних реформ. Поэтому абсолютно знаковым является то, что именно выступление главы украинской делегации будет открывать второй день политических дебатов. Сигналы, которые в нем прозвучат, дадут представление международному сообществу, куда хочет двигаться Украина в ближайшее время.

Если говорить о тактических приоритетах, то для президента В.Зеленского поездка в Нью-Йорк позволит установить персональный контакт с мировыми лидерами. Политический диалог на наивысшем уровне — залог эффективного развития двусторонних отношений. В этом контексте ожидаются встречи главы украинского государства с представителями разных регионов мира.

Украина остается преданной решению конфликта в Донбассе политическим путем. Двусторонние и многосторонние мероприятия в Нью-Йорке тоже будут использованы для укрепления поддержки международной коалиции. При этом украинская сторона исходит из того, что не может быть никаких послаблений санкций, пока продолжается российская агрессия.

Будут говорить и о том, как конкретно ООН может помочь восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом контексте важным является включение (по инициативе нашего государства) в повестку дня 74-й сессии отдельного пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Еще одной темой, которая будет доминировать на переговорах украинской делегации, станет привлечение иностранных инвестиций в Украину. Энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство — сферы, которые могут привлечь инвесторов. Особенно положительно среди представителей деловых кругов воспринимается новость о том, что высшее руководство государства готово защищать их бизнес.

Что ж, надеемся, такая амбициозная повестка дня сегмента высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН действительно принесет долгожданные результаты как для Украины, так и для всего человечества.