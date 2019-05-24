В конце апреля — начале мая Украину избрали в органы ООН — в Комитет по вопросам информации (на 2019–2020 гг.), Комиссию по наркотическим средствам (на 2020–2023 гг.) и Комиссию по народонаселению и развитию (на 2020–2024 гг.). Членство в этих и других учреждениях позволит нашей стране поспособствовать ООН в реализации амбициозной цели, которую Организация поставила еще в сентябре 2015 г., когда появились Цели устойчивого развития (ЦУР) — "дорожная карта" улучшения основных сфер жизни до 2030 г.

Всего целей 17: преодоление бедности; преодоление голода; крепкое здоровье и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; чистая вода и надлежащие санитарные условия; доступная и чистая энергия; экономический рост и достойная работа; промышленность, инновации и инфраструктура; сокращение неравенства; устойчивое развитие городов и общин; ответственное потребление и производство; борьба с изменением климата; сохранение океанов, морей и морских ресурсов; защита и восстановление экосистем суши; открытое общество и сильные институты; партнерство ради устойчивого развития.

Очередная модная идея — или жизненная необходимость?

Одно дело — одобрить цели развития, другое — обеспечить их реализацию. На глобальном уровне не все государства имеют одинаковые социально-экономические показатели. Одни более успешны в сфере проведения реформ, другие — меньше. Видение дальнейших действий также разное.

В вопросе реализации ЦУР главная линия раскола между государствами — членами ООН проходит через такие позиции:

— создание наднациональных структур с соответствующими полномочиями влиять на реализацию ЦУР (приверженцы ограничения национального суверенитета ради глобального достижения поставленной цели);

— предоставление неправительственным организациям больших полномочий контролировать выполнение национальными правительствами ЦУР;

— отстаивание государствами традиционных ценностей и непринятие некоторых элементов секуляризации общества;

— амбиции стран относительно регионального доминирования, прежде всего в вопросе распределения природных ресурсов, что отрицательно влияет на успешное выполнение ЦУР (пример — борьба за водные запасы, драгоценные металлы, углеводороды).

Кроме того, существенными факторами, отрицательно влияющими на реализацию ЦУР, являются экономические, организационно-финансовые и факторы безопасности: слабость экономик развивающихся стран; нестабильность мировой экономической системы; неопределенность в отношении источников финансирования программ ЦУР; вооруженные конфликты.

Вместе с тем, несмотря на разное видение, международное сообщество едино в том, что выполнение ЦУР является жизненной необходимостью. Бездеятельность может иметь роковые последствия. Например, невыполнение цели 13 может послужить причиной парникового эффекта, а значит — экологической катастрофы глобального масштаба. Игнорирование цели 2 в отношении проблемы голода приведет к распространению заболеваний и росту количества смертей от недоедания. Уже сейчас около 820 миллионов человек хронически недоедают, а каждый третий человек на планете страдает от неполноценного питания.

Держим руку на пульсе

Реализация ЦУР имеет необычайное значение и для нашего государства. Говорим об энергетической безопасности (цель 7) — имеем в виду минимизацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вспоминая, опять-таки, цель 2, думаем о том, что Украина как государство с рекордными урожаями зерновых может помочь регионам мира, больше всего страдающим от дефицита продуктов питания, прежде всего в Африке.

Будем откровенны: в Украине также есть трудности с реализацией ЦУР, что не в последнюю очередь связано с вооруженной агрессией и временной оккупацией части украинских территорий. Вместе с тем ООН предоставляет нам площадку для изучения лучших мировых практик, которые помогают сделать процесс преобразований менее болезненным.

После продолжительных консультаций между правительственным и частным секторами, а также гражданским обществом и учеными Украина в 2017 г. адаптировала ЦУР на национальном уровне. На основании этого был подготовлен национальный доклад о реализации целей и планы на последующий период.

В 2020 г. наше государство представит в ООН национальный добровольный обзор, в котором подведет итоги проведенной работы для выполнения ЦУР за последние пять лет.

Для того чтобы держать руку на пульсе мировых экономических тенденций, в прошлом году Украину выбрали в ключевой орган ООН в социально-экономической сфере — Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), а также в ряд его вспомогательных органов — Комиссию по вопросам социального развития, Комиссию по наркотическим средствам, Комиссию по народонаселению и развитию.

Все эти структуры, являющиеся неполитическими, могут принести нам большую пользу.

ЭКОСОС

Членство в ЭКОСОС ООН для нас не ново. Украина уже несколько раз была в составе этого органа, в последний раз в 2010–2012 гг.

К основным функциям ЭКОСОС относится координация экономической деятельности ООН. Примечательно то, что значительная часть регулярного бюджета ООН, а также персонала распределяется на программы, осуществляемые под эгидой или при содействии ЭКОСОС.

Приоритетное направление, в котором мы движемся в этом органы, — минимизация последствий российской агрессии, реинтеграция и восстановление временно оккупированных территорий. Конечно, есть понимание, что это не вопрос завтрашнего дня, но на перспективу нужно работать уже сейчас. Мир в Донбассе рано или поздно наступит, и мы должны четко понимать, что нам делать дальше и какую роль здесь может сыграть ООН. Работа в ЭКОСОС поможет нам провести подготовительную работу.

Комиссия социального развития

Комиссия социального развития как подразделение ЭКОСОС помогает решать проблемы, связанные с обеспечением равных возможностей для всех слоев населения. В своей деятельности, прежде всего среди социально уязвимых категорий граждан, комиссия руководствуется лозунгом "Никого не оставить в стороне".

Многие государства-члены, в том числе и Украина, говорят о том, что для преодоления неравенства нужны государственные инвестиции в социальную защиту, которые, в частности, можно получить инновационным финансированием, реформированием налоговой системы и борьбой с незаконными финансовыми потоками. При этом приоритетными сферами должны быть образование, медицина, система социальной защиты, развитие сферы социальных услуг в территориальных общинах в рамках децентрализации, а также защита прав детей внедрением новых программ поддержки семей и формированием ответственного отцовства.

Другим аспектом, который рассматривает Комиссия социального развития, является внедрение политики гендерного баланса. Для Украины этот вопрос чрезвычайно актуален. Прежде всего речь идет о создании одинаковых для женщин и мужнин условий оплаты труда, возможностей занимать должности, иметь равные родительские и другие права. Некоторые сдвиги уже есть, но их недостаточно.

Комиссия по наркотическим средствам

В составе этого органа Украина начнет работать с 2020 г. Приоритетны для нас такие направления: предотвращение злоупотребления наркотическими средствами среди молодежи, лечение лиц, зависимых от наркотиков, а также борьба с незаконным обращением наркотиков, в частности в контексте ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

На наше членство приходится выполнение Министерской декларации, одобренной в рамках работы комиссии в марте этого года. Декларация — это своеобразный план работы на последующие годы в сфере борьбы с наркотиками на национальном, региональном и международном уровнях. Мы рассчитываем, что в рамках имплементации этого документа Украина сможет привлечь дополнительную техническую помощь для соответствующих национальных программ.

Комиссия по народонаселению и развитию

Основной целью деятельности этой комиссии является содействие странам в создании мира, в котором каждый молодой человек может реализовать свой потенциал, каждая беременность является желательной, каждые роды — безопасными. В этом контексте основными приоритетами являются удовлетворение потребностей в планировании семьи, предотвращение материнской смертности и борьба с насилием в отношении девушек и женщин.

Усиленное внимание отводится также динамике демографических процессов в мире, что актуально для Украины, в частности относительно негативных миграционных процессов.

Кроме того, важную роль в обеспечении реализации ЦУР играют и другие специализированные комитеты ООН, в частности Комитет ООН по вопросам информации, в бюро которого Украину избрали в мае этого года.

ООН влияет почти на все сферы нашей жизни: от разработки современных видов лекарств, защиты мирового культурного наследия — до урегулирования вооруженных конфликтов. Человечество должно понимать, какие возможности открывает ООН для ЦУР. Важную роль в этом должны играть современные методы подачи информации.

Например, в рамках майской сессии Комитета по вопросам информации были одобрены две резолюции, представляющие непосредственный интерес для Украины. Это и внимание к гуманитарным потребностям, и участие государств в операциях по поддержанию мира, и развитие цифровых технологий.

Нельзя не вспомнить и членство Украины в других специализированных учреждениях ООН, в частности в Исполнительном совете Программы развития ООН и Фонда ООН по народонаселению; сотрудничество с Управлением ООН по обслуживанию проектов. Эти структуры ведут активную деятельность в нашем государстве в сферах защиты прав человека, развития демократии и правосудия, борьбы с коррупцией.

Не спортивный интерес, а проактивная политика

В течение последнего времени Украина вошла в руководящий состав многих органов ООН социально-экономического направления. Это не спортивный интерес, а проактивная политика продвижения национальных интересов в международной организации, в частности ради реализации ЦУР. Инструментов для этого ООН предоставляет достаточно. Важно ими правильно воспользоваться.

Для этого необходимо не только институционное содействие Министерства иностранных дел, но и, прежде всего, активные шаги других органов исполнительной власти Украины. Такими шагами должны стать участие в мероприятиях высокого уровня наших министров и их заместителей, активная государственная политика и максимальная популяризация Целей устойчивого развития в регионах, СМИ и учебных заведениях.

Главное — искреннее желание изменить нашу страну к лучшему. Всем вместе.