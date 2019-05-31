Последнее звено

ООН бьет тревогу из-за критического обострения ситуации в Сирии. Там правительственные войска при поддержке союзных России и Ирана проводят масштабную операцию в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.

Заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло подчеркивает, что в случае продолжения наступления есть риск возникновения "катастрофических гуманитарных последствий и угроз международному миру и безопасности". Речь идет не только о непосредственно погибших и раненых среди гражданского населения, но и о сотнях тысяч беженцев, которые ринулись к границе с Турцией и оказались в неприспособленных для проживания условиях.

В разговоре со мной знакомые жители Идлиба говорят, что не видели такой интенсивности артиллерийских и авиационных обстрелов с начала конфликта. В воздухе постоянно дежурят российские беспилотные летательные аппараты, которые 24 часа в сутки отслеживают ситуацию и передают координаты целей. Объектами атак часто становятся школы и лечебные учреждения. Но, по их словам, больше всего пугает безысходность. Сирийцам в Идлибе больше некуда бежать от боевых действий и авиаударов. Линия фронта продвигается, а Турция полностью перекрыла границу и стреляет на поражение по тем, кто пытается незаконно пробраться на ее территорию. Поэтому все чаще приходится слышать слова надежды, что погибшие окажутся в рае, и это станет самой большой победой в этой войне. Вот такой уже в который раз за последние годы выдался священный для мусульман месяц Рамадан.

Эскалация в Идлибе была на повестке дня и должна была произойти еще в сентябре прошлого года. Но тогда, по результатам переговоров в Сочи, Путин и Эрдоган договорились ограничиться созданием демилитаризированной зоны шириной 15–20 км в идлибской зоне деэскалации, которая тоже воспринимается Москвой как временная мера. Турция должна была обеспечить реализацию этого плана и не смогла. Поддерживаемый турками Национальный фронт освобождения проиграл в борьбе за контроль над провинцией Идлиб салафитской "Организации освобождения Леванта" ("Хайат Тахрир аш-Шам"), которую ряд стран в мире признают террористической из-за связи с "Аль-Каидой". Исламисты смогли не только установить силовой контроль, но и организовать административное управление на подвластных территориях, где экономическая и социальная деятельность регулируется политическим крылом боевиков — т.н. "правительством спасения". Национальный фронт освобождения фактически прекратил свое существование.

Договориться с "Организацией освобождения Леванта" об отводе вооружения Анкаре также не удалось. Хотя, возможно, турки умышленно не хотели этого делать, концентрируясь на более приоритетном для себя курдском вопросе в контексте вывода из Сирии американского контингента. Турция объективно заинтересована в контроле над Идлибом и сознает, что ослабление тамошних боевиков лишь создало бы более благоприятные условия Путину и Асаду для реализации силового сценария. Поэтому Эрдоган оттягивал время, но так не могло продолжаться вечно, и эскалация началась.

В конце апреля сирийская армия при активной поддержке россиян начала массированные авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. После этого сирийские подразделения расширили зону своего контроля и в отдельных местах впритык приблизились к границам провинции Идлиб. Но это была не простая подготовка сухопутного наступления. Постоянные обстрелы и уничтожение инфраструктуры заставили население оставлять свои дома. Такие целенаправленные действия по вытеснению жителей, безусловно, жестокие, но позволяют эффективнее бороться с боевиками и делают невозможными их быстрые контратаки под прикрытием гражданских. Демилитаризированная зона — хорошее средство контроля, а такая же зона без плотного человеческого щита — еще надежнее. Она не позволяет вооруженным группировкам вернуться и продолжать вести боевые действия. Например, боевики "Организации освобождения Леванта" смогли отбить у сирийской армии разрушенный и обескровленный город Кафр-Набуда, но удержаться там более нескольких дней не смогли. По примеру операций в Алеппо и Гуте, были организованы гуманитарные коридоры для выхода населения. Проводится информационная кампания с призывом к населению выходить из зоны деэскалации Идлиб. В то же время исламисты осуществляют достаточно мощное сопротивление и изо всех сил пытаются нанести ущерб российской военной базе "Хмеймим", запуская в ее направлении ракеты "Град" и легкие беспилотники со взрывчаткой.

По разным оценкам, количество личного состава "Организации освобождения Леванта" составляет до 30 тыс. закаленных боями боевиков. Количество штыков других группировок достигает 20 тыс. При этом население провинции Идлиб превышает 3 млн чел. Половина из них — беженцы из других регионов Сирии. Логично предположить, что большинство населения точно не поддерживает режим Асада. С другой стороны, сирийской армии пока ничто серьезно не угрожает, кроме последнего оплота оппозиции на северо-западе страны, поэтому она может сконцентрировать на этом направлении свои резервы. Но даже учитывая поддержку России и Ирана, у правительственных войск на сегодняшний день не хватает военного потенциала для взятия и удержания под контролем всей территории провинции Идлиб. Позиции оппозиции на севере Хамы и юге Идлиба были ослаблены недавними внутренними столкновениями за доминирующую роль. Однако этот фактор и мощная огневая и авиационная поддержка не обеспечили сирийским военным легкого наступления. В дальнейшем, в районе размещения основных баз "Организации освобождения Леванта" и других радикальных группировок, сопротивление станет еще более ожесточенным.

Какова же цель эскалации? Наиболее очевидно, что россияне прежде всего стремятся выполнения достигнутых в Сочи с турками договоренностей — создание демилитаризированной зоны между сирийской армией и оппозицией, а также открытие стратегических путей М5 в части Хама—Алеппо и М4 Латакия—Алеппо. Такие шаги позволят обезопасить базу "Хмеймим" и будут содействовать восстановлению экономики Сирии. Начало авиаударов и артиллерийских обстрелов на западе провинции Алеппо подтверждает эти планы. Кроме того, Путин никогда особенно и не скрывал, что договоренности в Сочи носят временный характер. В сентябре прошлого года ему было важно показать свою поддержку Эрдогану в противоположность Вашингтону, который очень раздражал Анкару тесными отношениями с курдскими Отрядами народной обороны (YPG). Турции важна позиция России относительно действий против курдских сил на севере Сирии. По крайней мере Турция руками подконтрольных сирийских группировок уже попыталась выбить Отряды народной обороны из Тель-Рифата на севере Алеппо. Москва не стала протестовать. Так происходит обмен приоритетами, а сирийские и курдские боевики используются как высоколиквидная валюта.

Между тем абсолютно точно, что Россия попытается нажать на Турцию беженцами с Идлиба в контексте поддержки контроверсионной покупки Анкарой российских систем С-400. Этот контракт стратегически важен для Москвы, и она непременно задействует сирийскую карту в этой игре против Вашингтона.

США пока что наблюдают за развитием ситуации в Сирии и предупреждают, что атака зоны деэскалации в Идлибе может угрожать стабильности в регионе. Но главным приоритетом на Ближнем Востоке для Белого дома на этом этапе является Иран, и, вероятно, только использование химического оружия заставит Трампа обратить сейчас внимание на сирийское направление. И такой сценарий не исключен. В заявлении Государственного департамента от 21 мая подчеркивается, что есть признаки возобновления использования режимом Асада химического оружия на северо-западе Сирии. В частности, американцы изучают детали инцидента, произошедшего утром 19 мая, когда якобы сирийские войска использовали хлор. Госдеп подчеркнул, что в случае подтверждения применения химического оружия ответ США и союзников не заставит себя ждать. В этом можно не сомневаться, ведь все еще хорошо помнят удар "томагавком" по сирийским базам ВВС в апреле 2017 г. после химической атаки в Хан-Шейхуне, которая размещается в той же провинции Идлиб. Понимая концентрацию американской администрации на Иране, более 400 конгрессменов призвали президента не выключаться из сирийского трека и усилить давление на Москву и Тегеран ради безопасности союзников. Пока Трамп ни единым словом не упомянул Сирию в своем Твиттере.

За последние месяцы режим прекращения огня вывел из-под международного внимания ситуацию в Идлибе. В то же время там проходили приготовления к ключевой битве, которая должна определить пути завершения сирийского конфликта. Слова Путина о необходимости быстрого запуска Конституционного комитета, который будет заниматься базовыми аспектами будущего государственного устройства Сирии, имеют смысл только в контексте операции в Идлибе. Предполагается, что этот орган начнет работу, когда идлибская зона деэскалации исчезнет. Такая двойная политика, которая призывает к дипломатическому решению с одновременным зеленым светом силовой операции, угрожает столкновениям сирийских войск и турецких военных, продолжающих держаться за созданные в Сирии наблюдательные пункты.

Весь сирийский конфликт сейчас сконцентрировался в борьбе за Идлиб. В этой провинции можно найти боевиков со всех частей Сирии и следы всех битв за все годы сирийской войны. Провинция превратилась в своеобразную точку сингулярности. К этому следует добавить региональное и международное измерения конфликта. Идлиб — то звено, которое может восстановить баланс или же стать точкой новой дестабилизации.