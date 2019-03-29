"Пороховая бочка" для Сербии?

"Один из пяти миллионов". Под таким лозунгом в Сербии продолжаются массовые протесты, направленные против нарушения гражданских свобод, преследований оппозиции и журналистов.

Среди требований — и отставка президента Александара Вучича. Последствия этих протестов непредсказуемы. И это тревожит. Ведь Сербия, будучи одной из ведущих стран Западных Балкан, является фактором стабильности региона.

Избранный на пост главы государства в мае 2017 г., лидер Сербской прогрессивной партии (СПП) А.Вучич свои задачи видел в ускорении европейской интеграции, урегулировании проблемы с Косово, социально-экономических реформах, защите сербов. Наряду с черногорцем Мило Джукановичем и албанцем Эди Рама, сегодня Александар Вучич — еще один strongman на Балканах, авторитарный глава державы, пользующийся поддержкой как США и ЕС, так и РФ.

За годы его президентства остановлено падение экономики и стабилизирована инфляция, постепенно сокращается уровень коррупции. Впрочем, безработица достигает 15–16%, а среди молодежи — 25–30%. Остается невысокий уровень жизни населения, особенно в провинции. Сохраняется низкая степень политических и гражданских свобод. Масс-медиа в большинстве своем находятся под государственным контролем, а преследования журналистов приобретают системный характер.

А.Вучич пребывает в сложном положении. С одной стороны, он выступает за членство Сербии в ЕС. Но оно невозможно без договоренностей с Косово и системной имплементацией правил и требований Евросоюза. С другой — статус регионального лидера, "спасителя" сербов и защитника целостности Сербии требуют поддержки со стороны России и РПЦ. Оппозиция же традиционно критикует власть, а одной из главных ее идеологем остается сербский национализм. Все это вынужден учитывать А.Вучич, балансирующий между евроинтеграцией и великосербством.

На таком социально-экономическом и геополитическом фоне и проходят нынешние митинги, первоначально начинавшиеся как реакция общества на избиение неизвестными лидера движения "Сербская Левица" Борко Стефановича и неоднократные нападения на журналиста Милана Йовановича. В Сербии нередки нападения на политиков и журналистов. Но эти случаи стали последней каплей: на улицу вышли журналисты, преподаватели и студенты с требованием наказать тех, кто совершил нападения.

И хотя вскоре нападавшие на политика были задержаны, демонстрации продолжались, охватывая другие города Сербии. Вначале у протестующих не было явных лидеров: были организаторы, пытавшиеся сохранить их мирный, гражданский характер и не допускать политизации демонстраций. Среди них наиболее яркими личностями остаются студентка Елена Ашанович и актер Сергей Трифунович.

В начале января к участию в протестах, после приглашения их организаторами, примкнули оппозиционный "Союз за Сербию" (СзС), другие партии и движения. Во главе демонстраций оказались Бошко Обрадович (радикальный националист и пророссийский политик) и Драган Джилас, бывший мэр Белграда по кличке "Тайкун" ("Олигарх"). Это привело к политизации демонстраций, митингов и смене лозунгов.

Если поначалу главным требованием протестующих было стремление остановить нападения на политиков и журналистов, выделение оппозиции эфира на государственном телеканале РТС и отставка министра внутренних дел, то теперь зазвучали политические требования. В числе основных — отставка А.Вучича и всего правительства; проверка избирательных списков (оппозиционные политики считают, что в них внесено почти 800 тыс. "мертвых душ"); формирование технического правительства, которое подготовит досрочные парламентские выборы; отказ от переговоров с Косово.

Изменение лозунгов вызвало жесткую реакцию президента, который заявил, что не "допустит насильственной смены власти, даже если протестующих будет пять миллионов". Так возник главный слоган демонстраций — "Один из пяти миллионов".

Появление политиков-популистов во главе протестов и политизация демонстраций неизбежно привели к радикализации ранее мирных шествий. 16 марта группа демонстрантов во главе с Б.Обрадовичем, сметя небольшую охрану, ворвалась в здание РТС. Позднее они окружили резиденцию президента, но попытки ворваться туда были пресечены жандармерией, а Вучич спокойно уехал, помахав протестующим ручкой. После задержанных при штурме РТС отпустили.

Либералы, которые первые вывели людей именно на мирные гражданские протесты, заявили о несогласии с агрессивными действиями политиков-популистов и радикалов. Они также попросили политические партии, "захватившие протест", идти дальше своим путем.

В общем, у оппозиции сейчас раскол и отсутствие понимания дальнейших действий. В этой ситуации многое будет зависеть от поведения основных внешних игроков, влияющих на политикум Сербии, — Европейского Союза, Соединенных Штатов, России.

ЕС и США, "забывшие" Западные Балканы в начале 2000-х, вспомнили об этой "пороховой бочке Европы" только в начале 2017 г. Такая "забывчивость" привела к масштабному российскому проникновению на Западные Балканы в целом и Сербию в частности. Происходило расширение не только политического и разведывательного присутствия России (например, в Нише был создан российско-сербский "гуманитарный" центр, являющийся базой для российских спецслужб), но и духовно-идеологического.

Модернизированный панславизм с лозунгами объединения под куполами российской и сербской православных церквей привел к тому, что в сознание сербского общества была вбита идея — "Россия — спасительница и защитница Сербии". И вот уже лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявляет, что "сербы — малые русские на Балканах (!), которых хотят уничтожить". А СзС, присоединившийся к протестам после январского визита Владимира Путина в Белград, выдвинул лозунги, некоторые из которых отвечают российским интересам, как, например, "Косово есть Сербия".

Во время путинского визита бросалось в глаза упорное нежелание кремлевского лидера выступить на митинге сторонников А.Вучича. Но, вынужденно согласившись, В.Путин только и пробормотал: "Спасибо за дружбу". Такое поведение можно расценить как выражение недовольства проевропейской политикой сербского президента и предупреждение: друзья на востоке, не на западе.

После того как США и ЕС вспомнили о Сербии, они сосредоточились на нескольких направлениях финансовой и консультативной помощи — формирование гражданского общества; поддержка курса Сербии на интеграцию в ЕС, что означает проведение глубинных реформ; решение проблемы Косово; обеспечение верховенства права. При этом А.Вучич рассматривается как "миротворец" Балкан, удерживающий от междоусобных столкновений бошняков, хорватов, сербов и косоваров.

Неудивительно, что Запад, всегда приветствующий мирные демонстрации, достаточно прохладно отнесся к протестам в Сербии, которые постепенно подпадали под российское влияние. Поэтому молчание посольств стран Евросоюза и США, оперативно реагирующих на столкновения полиции и демонстраций (как это было в Албании 16 марта), можно расценивать как негласную поддержку действий сербских властей.

На сегодняшний день существует несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Если А.Вучич имеет четкий план локализации демонстраций и стабилизации обстановки, то Сербия останется более или менее стабильной. А президент и дальше будет лавировать между ЕС и США с одной стороны и РФ — с другой. О наличии у А.Вучича неких планов говорит его недавнее заявление о готовности провести досрочные парламентские выборы весной-летом 2020 г., что стало неожиданным для политической оппозиции, сгоряча отвергнувшей такое предложение. Он понимает, что вероятнее всего выборы не принесут принципиальных изменений и сохранят позиции СПП и лично А.Вучича. Поэтому власть не пойдет ни на какие компромиссы с политической оппозицией, о чем в минувшую среду и заявил президент. И тогда — либо жесткий разгон, либо ожидание, когда демонстрации сами затихнут.

Очевидно, что "Союз за Сербию" продолжит акции протеста и будет использовать радикальные действия, жестко настаивая на своих требованиях. Это окончательно расколет "старых" и "новых" протестующих. И тогда в стране будет происходить два протеста, с разными лозунгами и целями.

Несговорчивость оппозиции может подтолкнуть А.Вучича к более динамичным действиям в реализации евроинтеграционного курса, что в 2025 г. может привести Сербию в Евросоюз. Не исключено, что уже в этом году Сербия подпишет с Косово соглашение по границе. Подобное развитие событий отвечает интересам ЕС и США, но никак не РФ. Продолжится сближение Сербии с НАТО: если в 2017–2019 гг. сербские и российские военные только дважды проводили совместные маневры, то с НАТО — 13 раз. Конечно, почти 80% опрошенных сербов категорически против альянса, но уже 31% считает "полезным сотрудничество" с этой евроатлантической организацией. Следствием этой политики станет неизбежное охлаждение отношений с Россией, хотя здесь пока еще рано говорить о принципиальных изменениях.

С другой стороны, Александар Вучич с целью сохранения статуса защитника сербов повсюду вынужден и далее надеяться на помощь Москвы, отношения с которой становятся все более непростыми.

Демонстрации в стране, почти на окраине Европы, могут превратиться фактор, способный вызвать геостратегические изменения. Где Сербия станет джекпотом для победителя. И как здесь не вспомнить еще одно высказывание Отто фон Бисмарка: "Если в Европе начнется война, то обязательно из-за какой-нибудь глупости на Балканах".