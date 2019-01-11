Коррупция, Косово, Евросоюз

Уже более месяца в Сербии продолжаются протесты против президента страны Александра Вучича.

Демонстрации и шествия прокатываются по улицам сербской столицы волнами, — акции проходят по выходным и праздничным дням. Однако после наступления нового, 2019-го, по мнению ряда наблюдателей, недовольство политикой главы государства приобрело общенациональный масштаб.

Толчком к протестам стали нападения на лидера оппозиционной Левой партии Борко Стефановича в ноябре прошлого года и спустя несколько дней — на журналиста Милана Йовановича, писавшего о коррупции. Причем и в первом, и во втором случае речь может идти даже о покушении на убийство. Официальные власти отрицают политические мотивы этих преступлений и игнорируют требование отправить в отставку главу МВД, не реагируют на призывы отказаться от нагнетания в стране атмосферы нетерпимости, насилия и страха, ограничения свободы СМИ. Вучич заявил, что не пойдет на уступки, даже если "на улицы выйдут 5 миллионов людей", т.е. почти все население страны.

Метаморфозы Вучича

Позиция президента Сербии привела к тому, что к массовым протестам присоединились разные политические силы, причем как правой, так и левой ориентации. Демонстранты заявляют, что Вучич, ставший президентом в 2017 г., теперь сбросил маску демократа и все более походит на диктатора, каким был Милошевич. Нынешние протесты тоже похожи на выступления против Мило, — демонстранты свистом напоминают нынешней власти о событиях 2000 г. Но сегодня люди выходят на улицы под лозунгами демократизации, свободы для СМИ, прекращения преследований оппозиции, системных изменений во власти, контролируемой Прогрессивной партией, лидером которой и является действующий глава государства.

Вучич, кстати, успевший поработать при Милошевиче министром информации, по-видимому, взял на вооружение тактику того периода. Как и тогда, информация о протестах и их масштабах, требованиях протестующих замалчивается в государственных СМИ. В то же время лидеры оппозиции дискредитируются как в глазах граждан Сербии, так и мировой общественности. По мнению Вучича, оппозиция не имеет "реальной политики и реальных идей", а пытается создать информационный шум. Перед новым годом он также заявил, что готов к диалогу "с протестующими", но не с "лживой оппозицией".

На таком фоне ему выгодно позиционировать себя поборником европейского выбора для Сербии, который способен разрешить острые проблемы своей страны и на Балканах в целом, включая и проблему края Косова. Этой его решимости вполне достаточно, чтобы в Брюсселе и не только там не обращали особого внимания на авторитарные тенденции в Сербии.

Косово — ахиллесова пята Вучича

В рядах протестующих, однако, сегодня немало и тех, кто критикует Вучича не только за авторитаризм, но и за европейский выбор. Для них этот курс — "предательство" интересов страны. ЕС давит на руководство Сербии и в частности на Вучича в вопросе договоренностей с албанскими руководителями края Косова. Без договоренностей о принципах отношений Белграда и Приштины Сербия не может рассчитывать на перспективу быть принятой в Евросоюз. И если более половины сербов действительно хотели бы жить в едином европейском доме, то около 80% из них считают, что отказ от Косова — слишком большая плата за евроинтеграцию. Таким образом, Вучич испытывает давление со стороны тех сил в Сербии, которые в целом не приемлют идею признания Косова отдельным государством (чего формально Запад не требует, но всеми силами подталкивает Белград к такому шагу). В этих условиях Вучич не может найти решения косовской проблемы, о чем он сам достаточно четко заявил в прошлом году во время эпохального визита в Косовску-Митровицу. Сегодняшняя его тактика — это затягивание переговоров с Приштиной и одновременно подключение к решению проблемы Косова лидеров США, Китая и Российской Федерации. Тем самым умаляется роль Брюсселя и шефа европейской дипломатии Федерики Могерини.

Вучич затеял сегодня действительно интересную дипломатическую комбинацию, но в ее успехе он сам далеко не уверен. Еще меньше уверены в благополучном исходе сербы на улицах Белграда, — и все потому, что ранее Вучич (не только как президент, но и как премьер-министр) абсолютно не использовал международные инструменты для отстаивания интересов Сербии и делал весьма мало для реальной защиты 120 тыс. сербов, проживающих в Косове. За это предательство он также должен нести наказание, считают они.

В этой связи стоит отметить, что следующая массовая акция протеста в Белграде запланирована на 16 января 2019 г. — годовщину убийства сербского политика Оливера Ивановича, одного из лидеров косовских сербов.

Награда нашла героя

Российские аналитики и СМИ сегодня особо стараются представить нынешние массовые протесты в Сербии как попытку внешних сил нарушить замыслы Вучича и, в особенности, сорвать его стремление к российско-сербскому сближению.

Заметим, новая волна протестов прокатится по улицам Белграда за несколько часов до начала визита президента РФ Владимира Путина в Сербию, намеченного на 17 января. Уже сейчас в Москве готовят соответствующий фон для данного события. Рассказывают, сколько документов будет подписано, и насколько важным будет этот визит для двух стран: в повестке дня обозначены Косово, поставки газа, экономическое взаимодействие. 7 января на сайте Кремля появилось сообщение о том, что российский лидер своим указом награждает Александра Вучича орденом Александра Невского. Таким образом, он стал первым сербским лидером за 105 лет, который был награжден высокой российской наградой. Последним "реципиентом" был один из главных идеологов "Великой Сербии" и премьер-министр страны Никола Пашич, часто подчеркивавший, что сербы ближе к России, чем к Западу. Глава администрации сербского президента Никола Селакович на следующий день, не скрывая воодушевления, говорил о том, что Вучича наградили за усилия по "сохранению военного нейтралитета Сербии, сохранению курса Сербии на отказ от вступления в НАТО, за отказ от введения санкций в отношении России, за сохранение европейского пути и в то же время укрепление отношений с Москвой и Пекином". Впрочем, пока неясно, чем Путин реально может помочь Вучичу в решении насущных для сербского лидера проблем. Ведь сближение с Россией лишь отдаляет для Сербии перспективу евроинтеграции, от которой Вучич пока не собирается отказываться. А решений для Косова у Кремля, оправдывавшего "действиями Запада в Косове" свою захватническую политику в отношении Крыма, и подавно быть не может.