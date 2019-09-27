Политический некролог Нетаньяху — преждевременный

По итогам парламентских выборов в Израиле, состоявшихся 17 сентября, левоцентристский альянс "Кахоль Лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" —32, Объединенный арабский список —13, ШАС – 9, "Наш дом Израиль" — 8, "Яадут а-Тора" — 7, "Ямина" — 7, "Авода-Гешер" — 6, "Демократический лагерь" — 5.

Следует вспомнить, что на выборах в Кнессет в апреле "Ликуд" получил 35 мест, как и оппозиционный политический альянс "Кахоль Лаван". Но тогда президент Израиля Реувен Ривлин решил, что поскольку у Нетаньяху больше потенциала для создания коалиционного большинства, правительство должен сформировать он.

Сейчас же острота политической интриги сохранялась до последнего момента. Президент Ривлин инициировал встречу премьера Биньямина Нетаньяху и лидера левоцентристского альянса "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Начало переговоров о правительстве национального единства теоретически закладывало основу для возможных компромиссов. Поскольку же Нетаньяху в должности премьер-министра видел только себя, и неизвестно, сколько он готов был отдать ключевых министерских должностей в обмен на создание коалиции именно с "Кахоль Лаван", договориться им не удалось.

Вечером 25 сентября президент Израиля Ривлин объявил, что поручает формировать правительство премьеру Нетаньяху. Теперь у Биньямина Нетаньяху есть 28 дней для формирования правительства. Кроме того, как подчеркнул Ривлин, если будет доказана необходимость продлить мандат, он предоставит Нетаньяху еще 14 дней. Отсчет этих 28 дней начинается в полночь 26 сентября и будет включать праздничные дни.

При данных обстоятельствах Нетаньяху будет вынужден или пойти на серьезные компромиссы и договориться за отведенное на формирование нового правительства время с лидером партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Авигдором Либерманом, договориться c ортодоксами, или попытаться инициировать проведение третьих выборов.

Но последние заявления Авигдора Либермана совершенно не вселяют оптимизма относительно того, что премьеру удастся найти с ним компромиссное решение.

В который раз глава партии НДИ настроен категорически насчет своих требований. Так, Либерман считает, что в вопросе отношений религии и государства Израиль оказался на распутье, и наступило время сделать выбор. "Нужен не компромисс, а именно выбор, — подчеркнул лидер НДИ. — Считаю необходимым еще раз перечислить наши минимальные требования: закон о призыве в начальной редакции, гражданские браки, передача гиюра (процесса принятия иудаизма) в руки городских раввинов, восстановление правил, касающихся Стены Плача, действовавших ранее, введение общеобразовательных предметов в программу религиозных учебных заведений, общественный транспорт и торговля по субботам. На меньшее мы не согласны, даже если из-за этого нам придется оказаться в оппозиции".

Похоже, Либерман готов настаивать на своем. Что может подтолкнуть Нетаньяху к коалиции с ортодоксальными партиями. Речь идет об "Яадут а-Тора", партии ортодоксальных ашкеназских евреев, у которой 7 мест в Кнессете, ШАС — партии евреев, выходцев из арабских стран, и религиозных израильтян, имеющей 9 мандатов.

Ныне самой высокой ставкой является не продолжение премьерства "Биби", а выживание израильтян во враждебном арабском окружении. Особенно, принимая во внимание тот факт, что численность арабского населения Израиля ежегодно неуклонно увеличивается. И когда, со временем, оно будет составлять половину населения страны, это может создать большие проблемы. Не говоря уж о Секторе Газа, контролируемом ХАМАСом, или о террористической ливанской "Хезболле", которые только ждут благоприятной возможности, чтобы ударить в спину Израильскому государству.

Но пока Бени Ганц и Нетаньяху нарезают круги друг около друга, надеясь на ошибку противника, Либерман не вмешивается, наблюдая за стычкой двух соперников, и терпеливо ждет своего выхода на сцену в роли главного действующего лица в этом реалити-шоу политического абсурда.

То есть все готовы договориться только в том случае, если приняты будут именно их требования. По мнению израильских экспертов, изменить ситуацию способно какое-то неординарное событие, скажем, резкая эскалация напряжения в сфере безопасности. Сейчас спровоцировать такую ситуацию нетрудно, особенно с учетом того, что в соседних арабских странах только и ждут благоприятной возможности, чтобы израильтяне показали свою слабинку.

Парадоксальность политической ситуации в Израиле заключается в том, что после вторых выборов ни Биньямину Нетаньяху, ни его главному сопернику Бени Ганцу было невыгодно, чтобы президент Израиля первым поручил формирование правительства именно ему. Поскольку для такого "первопроходца" начальный раунд переговоров о коалиции, скорее всего, может закончиться неудачей.

А тот, кто будет идти следующим, будет иметь время проводить переговоры с возможными союзниками, подчеркивая, что вот, дескать, у оппонента не получается, а мы должны быть мудрее и найти общую платформу, чтобы договориться.

Теперь Нетаньяху должен показать чудеса сообразительности и изобретательности, чтобы соблазнять, убеждать и находить новые стимулы, дабы "затянуть" партнеров в свою коалицию. И интересно, на какие политические кульбиты он готов пойти сейчас ради получения необходимого 61 мандата. Для него утверждение "все пропало" очевидно не подходит. Премьер настроен как никогда решительно и по-боевому, все только начинается, все впереди.

Имея мощную поддержку религиозных партий, он надеется на успех. Для него на кон поставлено очень много: или премьерство, или возобновление уголовных преследований.

Тот факт, что Нетаньяху не удалось выиграть выборы, имеет свои плюсы и минусы. Очевидно, что в Израиле должна произойти смена политических поколений. Нужен новый лидер, с иным мышлением и видением перспектив. Но реальность израильского политикума такова, что желаемого лидера сегодня просто нет. В этом и самый большой минус. Нет политика хотя бы приближенного к политическому калибру Бен Гуриона, Голды Меир, Менахема Бегина или Ариэля Шарона.

Теперь же, как подтвердили результаты выборов, даже обещания распространить суверенитет Израиля на часть Западного берега не способны надолго продолжить политическую карьеру Нетаньяху. Но если израильтяне избавятся от Биби, они в его лице потеряют не только опытного политика, но и премьер-министра, который привел Израиль к процветанию благодаря техническому буму и инвестициям в развитие израильских технологий.

Нетаньяху нашел общий язык с президентом США Дональдом Трампом и Путиным. Он то и дело подтверждает свое умение грамотно ориентироваться в хитросплетениях современной международной политики. Ему удалось сдерживать Хезболлу и ХАМАС, не говоря уж о гибридном противостоянии с Ираном, который хочет уничтожить Израильское государство и прилагает к этому много усилий.

В этот критический момент существует большая опасность смены капитана посреди разбушевавшегося во время шторма моря. А Нетаньяху в стратегических вопросах проявляет жесткость и стойкость, что он и продемонстрировал в вопросе с иранской ядерной программой.

В то же время у Бени Ганца нет опыта Нетаньяху и времени его получить, в то время как Израиль окружают такие партнеры, как Египет, Иордания и откровенно враждебные силы в Ливане, Сирии и Секторе Газа. Поэтому отстранение Биби ничего не изменит, но может породить дополнительные проблемы, поскольку неизвестно, как сложатся у другого премьера отношения с Вашингтоном и Москвой.

Политический некролог Нетаньяху — преждевременный. Хотя относительный успех на выборах НДИ Либермана и Объединенного арабского списка сделал Биби еще более зависимым от поддержки религиозных партий. Наиболее вероятным результатом этих выборов может стать очередной тупик, когда будут назначены еще одни выборы, а Нетаньяху пока будет оставаться на посту премьер-министра.

Второй возможный вариант ― Нетаньяху все же заключит соглашение с Либерманом, предлагая ощутимые уступки в светских и религиозных вопросах, таких как служба ортодоксов в армии, гражданский брак, работа транспорта и магазинов в шабат и т.п. Согласовать указанные вопросы — это, видимо, единственная возможность им обоим оставаться у власти на более продолжительный период.

Третий, довольно маловероятный вариант, — образование большой коалиции между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Трудно предвидеть, при каких условиях такой вариант возможен, но и его не следует совсем исключать.

Четвертый, наименее возможный вариант, — правительство, образованное "Кахоль Лаван", НДИ Либермана и, возможно, некоторыми левыми партиями. Для выживания такого правительства Бени Ганц должен будет предоставить надежные гарантии своим партнерам по коалиции. Это может произойти, но кажется маловероятным.

Самый достоверный все же первый вариант: назначаются очередные выборы, а до их проведения Биньямин Нетаньяху остается временным премьер-министром.

В таком случае, 28 декабря Кнессет будет автоматически распущен, а выборы в израильский парламент состоятся 31 марта 2020 года.

Не исключено, что после продолжительной борьбы Нетаньяху за власть в Израиле вынесут на обсуждение проект закона, по которому премьер-министр сможет пребывать в должности ограниченное количество сроков. Поскольку отсутствие таких ограничений угрожает повторением нынешней политической ситуации.