Под патронатом Меркель

В минувшую пятницу в Гамбурге прошел съезд крупнейшей партии Германии — Христианско-демократического союза. На этом съезде произошло историческое событие: Ангела Меркель, являвшаяся главой ХДС с апреля 2000 г., этот пост освободила. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с февраля с.г. занимавшая в партии должность генсека, а до того возглавлявшая правительство земли Саар.

Своего конкурента — Фридриха Мерца — АКК (как ее называют для удобства журналисты) опередила с незначительным преимуществом. И теперь, если не случится ничего непредвиденного, именно Крамп-Карренбауэр, будет претендовать на должность канцлера по итогам парламентских выборов 2021 г.

Победитель и проигравший

56-летнюю Крамп-Карренбауэр считают выдвиженкой Меркель. Как и нынешний канцлер, АКК — политик спокойный, не склонный к шокирующим заявлениям или особой эмоциональности. Впрочем, на партийном съезде она, начав свою речь со слов "дорогая Ангела", выступила все же довольно эмоционально и специально подчеркнула, что она "не мини-Меркель", а самостоятельный политик.

И в самом деле: пусть крайне левые и крайне правые уже заявили, что Крамп-Карренбауэр — это "Меркель 2.0", некоторые важные отличия существуют. Хотя фундаментальные принципы партии, по-видимому, останутся прежними, тем не менее по важному для Германии вопросу миграции (именно эта страна приняла больше всего беженцев во время миграционного кризиса последних лет) АКК занимает более жесткие позиции, нежели нынешний канцлер.

Tobias Koch / CDU

К примеру, Крамп-Карренбауэр заявила, что поддерживает депортацию беженцев, осужденных за преступления в Германии, даже если речь идет о сирийцах. (Согласно принципам международного права, беженцы не могут быть возвращены в свою страну, если при этом существует угроза для их жизни). Она также является сторонником более серьезных проверок бэкграунда прибывающих в страну беженцев и запрета на въезд в Шенгенскую зону для депортированных.

Кроме того, АКК занимает более консервативную позицию в социальных вопросах. Некогда Крамп-Карренбауэр выступала против легализации однополых браков, узаконенных в Германии в 2017 г. после того, как Меркель заявила, что в голосовании по этому вопросу не будет требовать от депутатов от ХДС единой позиции. Вместе с тем, если АКК станет канцлером, то от нее не следует ожидать попыток отмены этого решения. Ведь это отрицательно повлияло бы на ее поддержку среди потенциально важных электоральных групп, склонных поддерживать социально прогрессивные политики. Еще АКК выступает против абортов. И хотя по указанной выше причине она вряд ли пойдет на их запрет, она также и не будет менять действующий закон, предусматривающий уголовную ответственность за рекламу услуг по прерыванию беременности.

В экономическом отношении Крамп-Карренбауэр, по-видимому, левее Меркель. Так, АКК ранее выступала за то, чтобы повысить верхнюю планку подоходного налога. Во главе земли Саар — региона, где развита угледобывающая отрасль, она выступала за нормы, защищающие права рабочих. Она также продолжает линию Меркель в отношении "зеленой экономики" и, в отличие от оппонентов, акцентировавших на избирателях, ушедших к крайне правой "Альтернативе для Германии" (АдГ), считает наиболее важным вернуть избирателей, ныне поддерживающих "Зеленых". Наконец, она поддерживает выплаты из госбюджета для обеспечения медицинского обслуживания тем, кто получает маленькую пенсию.

Впервые с 1971 г. между кандидатами на пост главы партии была столь оживленная борьба: обычно выбор съезда был вполне предсказуемым. В первом туре выбыл министр здравоохранения Йенс Шпан. Впрочем, он и не считался серьезным претендентом на лидерство. Зато таковым был Фридрих Мерц, выступавший, как подмечает The Telegraph, в роли "кандидата перемен".

Фридрих Мерц критиковал текущий курс ХДС. В частности за то, что партия из-за своей весьма либеральной миграционной политики утратила часть электората в пользу крайне правой АдГ. Мерц выступал за поворот ХДС к более традиционным социальным позициям и одновременно — к более либеральным экономическим. Он даже выступил за пересмотр конституционного права на предоставление убежища, хотя позднее отказался от своих слов.

63-летний Мерц с 2009 г. работал корпоративным юристом в крупных компаниях и благодаря работе в частном секторе стал миллионером. Но до этого он был политиком и в свое время — главой фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Его сместила именно Меркель, и многие считают, что это породило личную неприязнь Мерца к канцлеру. В его поддержку выступил авторитетный Вольфганг Шойбле, президент Бундестага, более известный как бывший министр финансов и один из наиболее влиятельных людей в европейской экономической политике.

Мерц — убежденный атлантист, имеющий связи в американском истеблишменте, и, при своих консервативных (но не радикальных) взглядах, приверженец сильного ЕС, европейской армии и централизации в еврозоне. Впрочем, идею европейской армии поддержала и АКК. И уж конечно, от преемницы Меркель стоило ожидать весьма проевропейских позиций.

Интересно, однако, что в одном довольно важном вопросе — позиции относительно России — взгляды АКК и Мерца весьма близки.

Так, АКК критиковала строительство газопровода "Северный поток-2", называя его политическим проектом, и предложила ограничить объемы газа, получаемые через этот газопровод. Она же предлагала в связи с инцидентом в Керченском проливе не допускать российские суда, базирующиеся в Азовском море, в порты европейских стран и США. По ее словам, Европа и США должны "не допустить, чтобы Азовское море стало внутренним озером России". Наконец — и это важно — в ее ближайшем окружении есть человек, не понаслышке знакомый с ситуацией в Украине и являющийся другом нашей страны. Это бывший глава представительства Фонда Конрада Аденауэра в Киеве Нико Ланге.

Мерц и Шпан также заявили, что позицию Германии по "Северному потоку-2" необходимо пересмотреть. Но в отличие от более прагматичной в этом отношении АКК, не выступившей против самого строительства газопровода, Мерц считает нужным пересмотреть и вопрос этого строительства.

Что будет дальше

После поражения Мерца глава АдГ Йорг Мейтен в партийном твиттере саркастично предложил принять "оставшихся в ХДС консерваторов" как беженцев в свои ряды. Хотя раскола ожидать не приходится, проблемы в партии христианских демократов есть.

В победной речи АКК предложила Мерцу в дальнейшем сотрудничать на благо партии, тогда как он призвал своих сторонников мобилизовать все силы в помощь новой главе ХДС. Проигравший, иными словами, достойно принял исход выборов. Но вскоре всплыла информация, что АКК предложила лидеру молодежного крыла ХДС, консерватору Паулю Цимиаку пост генерального секретаря (который тот успешно и получил) в обмен на голоса в свою поддержку.

Эта история вызвала неприятие у консервативного крыла партии, которое обвинило Цимиака в сдаче позиций в личных целях. Были разговоры и о возможности отделения некоторой части консерваторов ХДС и создании новой партии. Впрочем, пока эту перспективу не приходится принимать серьезно. И уж совсем непохоже, чтобы Мерц подобный раскол поддержал.

В ближайшие годы канцлером Германии останется Ангела Меркель. Если при лидерстве Мерца или Шпана ей была бы обеспечена критика от собственной партии и проблемы с протягиванием некоторых из необходимых законов через парламент, а то и возможная отставка, то АКК в качестве главы партии ее вполне устраивает. Меркель, как отмечает немецкий политолог Андреас Умланд, после своего достойного решения уйти с поста главы партии переживает новую волну популярности и уважения в Германии. Из "хромой утки" она вновь превратилась в морального авторитета немецкой политики. Ее содержательной и непривычно эмоциональной речи о вызовах для Германии рукоплескал парламент, а уж прощальная речь на съезде ХДС и вовсе вызвала десятиминутные овации.

Скорее всего, в ближайшие годы мы услышим от АКК больше относительно ее политической программы. И, вполне возможно, еще сама Меркель начнет движение партии и государства в этом направлении.

Но станет ли АКК канцлером вообще? Для этого нужно, чтобы ХДС оказался крупнейшей партией в некой будущей коалиции по итогам парламентских выборов-2021. Конечно, бессмысленно сейчас, за два с половиной года до этих выборов, пытаться предсказать, какими будут их результаты. Однако кажется маловероятным, что ХДС, чьи рейтинги серьезно упали за последнее время, сможет легко и без напряжения выиграть выборы. Так, как это делал ХДС в лучшие годы Меркель.

Также необходимо учесть, что некоторые экономисты прогнозируют на ближайшие годы конец фазы экономического роста, длившейся последнее время. Если они окажутся правы, ХДС, как и их партнерам по коалиции из Социал-демократической партии Германии, на новых выборах придется тяжело. Вместе с тем глава центра исследования общественного мнения Forsa Institute Манфред Гюлльнер в комментарии The Telegraph заявил, что АКК обладает качествами, которые смогут мобилизовать молодых избирателей и разочарованных восточных немцев.

В любом случае, уход Меркель — это событие тектонического масштаба для немецкой и европейской политики. И ближайшие годы дадут ответ на вопрос, сможет ли Аннегрет Крамп-Карренбауэр стать достойным ее последователем и восстановить утраченные христианскими демократами в течение последнего года позиции. В 2019 г. партии предстоят выборы в Европарламент, а также местные выборы в некоторых регионах. Они и станут для АКК первым серьезным испытанием.