Почему Верховная Рада Украины должна сделать международное "право войны" частью законодательства?

3 марта Решат Аметов принимал участие в мирном митинге против незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией в Симферополе. Во время проведения этого митинга к Решату подошли представители незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", затащили его в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Со временем тело митингующего с явными признаками насильственной смерти обнаружили в поле около поселка Земляничное Белогорского района. На теле пострадавшего имелись многочисленные признаки пыток, голова была обвязана скотчем, а рядом с ним лежали наручники. Расследованием этого убийства сейчас занимаются прокуратура и полиция автономии. Целью расследования является привлечение виновных к ответственности за это и другие преступления в оккупированном Крыму. При этом для правильной квалификации действий преступников Украина должна ввести положение международного гуманитарного права, или право войны, в действующее законодательство.

Начало и продолжение оккупации территории полуострова Крым ознаменовались убийствами и пропажей без вести граждан Украины, которые активно отстаивали территориальную целостность нашего государства и высказывались против незаконных действий Российской Федерации. На сегодняшний день установлено 9 фактов убийств и исчезновений граждан Украины, расследование убийства Решата Аметова — одно из них.

С 20 февраля 2014 года до нынешнего времени часть территории Украинского государства является временно оккупированной, а между Украиной и Российской Федерацией продолжается международный вооруженный конфликт. Этот факт признан в Украине и мире на законодательном уровне и на уровне международных документов.

В связи с указанными событиями на оккупированные территории распространились положения международного гуманитарного права, или права войны, в частности Женевских конвенций 1949 года и Гаагского положения 1907 года. Серьезные нарушения этих конвенций являются тяжкими международными преступлениями, а именно — военными и преступлениями против человечности, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда (далее — МУС).

Прокуратура и органы правопорядка Автономной Республики Крым, функционирующие на территории материковой Украины, фиксируют систематические нарушения прав и свобод человека и гражданина на оккупированном полуострове, а также серьезные нарушения международного гуманитарного права.

Для обеспечения принципа неотвратимости наказания за эти действия, прежде всего совершенные представителями высшего руководства государства-оккупанта, абсолютно логичным было принятие Верховной Радой Украины в 2015 году Постановления ВРУ об одобрении заявления о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений против человечности и военных преступлений.

Согласно Постановлению, сбор необходимых материалов и надлежащей доказательной базы для обращения в МУС возложен на Кабинет министров Украины и Генеральную прокуратуру Украины. Соответственно, органы прокуратуры уполномочены документировать военные преступления и преступления против человечности в рамках уголовных производств, в которых они осуществляют процессуальное руководство по фактам совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. При этом другие изменения в нормативно-правовые акты Украины, в частности в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, в связи с принятием этого Постановления, к сожалению, не вносились.

В действующем уголовном законодательстве преступления, на которые распространяется юрисдикция МУС, охватываются статьями 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 438 (Нарушение законов и обычаев войны) и 442 (Геноцид) УК Украины.

В то же время за преступления против человечности УК Украины сегодня не предусматривает уголовной ответственности, что значительно усложняет процесс документирования таких преступлений и делает невозможным привлечение к ответственности лиц, виновных в их совершении, в рамках национальной системы правосудия. Например, отдельными преступлениями против человечности, предусмотренными пунктами i) и h) ч. 1 статьи 7 Римского устава МУС, является насильственное исчезновение людей и преследование какой-либо идентифицированной группы или сообщества по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным или иным мотивам.

Справедливо обратить внимание на изменения в уголовное законодательство Украины от 12.07.2018, согласно которым раздел III УК Украины (Преступления против свободы, чести и достоинства личности) дополнено статьей 146-1 (Насильственное исчезновение). Но, поддерживая идею введения положений международного гуманитарного права в законодательные акты Украины, вынужден констатировать несоответствие объекту преступления, предусмотренного статьей 146-1, раздела УК Украины, а также бессистемность в решении вопроса имплементации положений о преступлениях против человечности в УК Украины.

Вместе с тем факты системного преследования в оккупированном Крыму представителями оккупационной власти проукраински настроенных граждан, крымских татар, преследование по религиозному признаку, в том числе запугивание путем проведения незаконных обысков, привлечение к административной ответственности и т.п., которые признаются тяжкими преступлениями по международному праву, продолжаются. Эти преступления против человечности не получают надлежащей правовой квалификации согласно действующему УК Украины и имеют соответствующую перспективу пока только в Международном уголовном суде.

Такая ситуация на шестом году оккупации части территории Украины связана с отсутствием комплексного урегулирования на законодательном уровне вопроса введения положений международного гуманитарного права в национальное уголовное законодательство в условиях международного вооруженного конфликта и является крайне негативной для страны и граждан.

Украина, а именно парламентарии, должны сделать все возможное для того, чтобы международное гуманитарное право стало полноценной частью украинского законодательства!

Сегодня законопроект 9438 был одобрен в первом чтении. Прошу народных депутатов не останавливаться и довести этот вопрос до полноценного закона ради принципа неотвратимости наказания виновных в тяжких международных преступлениях в Крыму. Ради восстановления прав лиц, ставших жертвами этих преступлений, жертвами оккупационной власти, жертвами страны-агрессора за свою преданность интересам Украины.