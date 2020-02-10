Почему Украине не стоит надеяться на Макрона

Очередная порция доводов президента Макрона, почему Франции и Европе важно наладить диалог с Россией, и переполненность на прошлой неделе информпространства заявлениями представителей Франции о необходимости сближения с РФ заставили задуматься о причинах подобной активности.

"Из Парижа с любовью"

Развернувшись еще в августе минувшего года всем корпусом к России, Эммануэль Макрон не только не сворачивает с курса, избранного на активное сближение с РФ, но и пытается убедить своих европейских партнеров шагать с ним в ногу, несмотря на периодические всплески острой критики по поводу его откровенных реверансов в сторону Москвы. На прошлой неделе он снова много говорил о России — в Варшаве и Париже.

И хотя его выступление 4 февраля перед польскими студентами в Варшаве заметно отличалось по тональности от его нашумевшего летнего спича перед послами в Париже, хотя он уже не называл Россию "очень глубоко европейской страной" и не говорил о своей вере в "Европу от Лиссабона до Владивостока", а журил РФ за попытки фальсифицировать историю, интерпретировать события Второй мировой войны и делать виноватым польский народ, тем не менее одним из основных месседжей Макрона в столице Польши были слова о том, что в интересах Европы вести политический диалог с Россией, несмотря на то, что он "является трудным". "Франция не стала пророссийской, как я слышу порой. Франция ни пророссийская, ни антироссийская. Франция проевропейская", — с пафосом заметил Макрон после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой и вновь призвал к "искреннему и требовательному диалогу с Россией".

В минувшую пятницу, 7 февраля, он снова вернулся к теме необходимости диалога с Россией выступая в парижской высшей Военной школе, где подчеркнул, что Европа должна "вернуть суверенитет" в обеспечение своей безопасности, но при этом "не может быть проектов обороны и обеспечения безопасности европейских граждан без политического видения, способствовавшего бы прогрессивному восстановлению доверия к России".

На минувшей же неделе, эхом отзываясь на слова своего президента, новый курс Парижа в отношении России ярко озвучили послы Франции в РФ и Украине. Прибывший в Москву после трех с половиной лет работы в Варшаве Пьер Леви поведал, что на протяжении 40 лет мечтал работать в России, признался в любви к этой стране и творчеству Анны Ахматовой, а также выразил уверенность, что Франция и Россия как постоянные члены СБ ООН должны укреплять безопасность в Европе и мир во всем мире. Его коллега в Киеве Этьен де Понсен в интервью "Громадському" заявил, что "ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию, — это все не было хорошей тактикой и стратегией" и подчеркнул, что "ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла".

"В постели с врагом"

После шести лет войны, потери более 13000 соотечественников, лишившись Крыма и части Донбасса, многим украинцам, переживающим за судьбы Родины, трудно поверить, что кто-то может всего этого не знать или просто не замечать. Что кто-то может желать протянуть руку агрессору и ничтоже сумняшеся настаивать, чтобы и другие последовали этому примеру. Что президент страны, так кичащейся духом свободы и ренессансом гуманизма, будет призывать налаживать отношения с государством и его лидером, откровенно презирающим права и свободы собственных граждан и вызывающе плюющим на международное право.

Заверим вас — Макрон отнюдь не слепец и не глупец. Он знает цену Путину, но также знает вкус и цену власти…

Да, он призвал НАТО не считать Россию врагом, и на саммите в Лондоне определил главной опасностью для стран альянса терроризм, а не Россию, но тем не менее неоднократно называл РФ "угрозой".

Макрон отнюдь не забыл, кого Кремль поддерживал во время последней президентской кампании во Франции, а кого поливал грязью. Зимой-весной 2017 г. представители партии Макрона возмущались тем, что Россия пыталась повлиять на ход французских выборов и перед первым туром поддерживала весьма лояльных к РФ Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, а перед вторым откровенно встала на сторону Ле Пен, которую Путин демонстративно принял в Кремле.

В декабре минувшего года газета Le Monde обнародовала информацию, доказывающую причастность российских спецслужб к работе против Макрона во время выборов, в частности к кибератакам на веб-ресурсы политсилы кандидата "Вперед, Республика!" и скандалу MacronLeaks. Тогда перед вторым туром в Интернет была выложена переписка кандидата и его окружения. После осознания негативного влияния работы российских спецслужб на выборах в США 2016 года, во Франции — 2017-го и в Европарламент — 2019-го, во Франции применили специальные технологии, дабы пресечь подобное киберпиратство в дальнейшем.

На выборах против Макрона работали не только российские спецслужбы, но и российские СМИ. Пропагандистские телеканалы Russia Today (RT) и Sputnik поливали Макрона грязью, распространяя фейковые новости. Став президентом, Макрон этих обид не забыл. По свидетельству директора центра Россия/ННГ французского института международных отношений (IFRI) Татьяны Кастуевой-Жан, телеканалы RT и Sputnik до сих пор не имеют аккредитации в Елисейском дворце и вынуждены каждый раз добиваться допуска на мероприятия президентского офиса.

Макрон хорошо осведомлен, что и после выборов россияне активничают (в том числе и в соцсетях) во время акций "желтых жилетов", а в последние месяцы — массовых протестов против пенсионной реформы.

После "дела Скрипалей" Париж выслал из страны не просто четырех российских дипломатов, а российских агентов под дипломатическим прикрытием, давно находившихся на примете французских спецслужб.

Что делает Россия в Украине Макрону тоже прекрасно известно. После его встречи с журналистами 15 января в Елисейском дворце, где он, в том числе, говорил о причинах своего курса на сближение с Россией, СМИ растиражировали лишь часть цитаты президента о том, что "если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы двигаться вперед, можно ждать долго". Но перед этими словами, отвечая обозревателю "Новой газеты" Юрию Сафронову, он дал четкое определение действиям РФ: "Россия захватила Украину".

"Рourquoi pas!"

Но да, при всем вышеперечисленном президент Франции демонстративно идет на сближение с Россией. Как пояснил он "Новой газете", "это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность…"

И причин тому несколько.

Во-первых, Эмманюэль Макрон озабочен судьбой Европы и ее положением в мире, а также собственной ролью, как и своей страны, — в Европе. Когда уход Ангелы Меркель с мировой политической сцены не за горами, молодой и весьма амбициозный президент Франции уже готовится занять ее место на неофициальном капитанском мостике Евросоюза. Еще в августе в своем известном выступлении перед послами он заявил о завершении "западной гегемонии" в мире и укреплении "новых держав", упомянув Китай и Россию. Макрон хочет для Европы политической независимости от обоих нынешних геополитических центров — не только от Китая, но и от США. А для этого, он считает, необходима Россия. "Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, то останемся при глубоко бесплодной напряженности, продолжим иметь повсюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией", — пояснил президент Франции, призвав к восстановлению отношений и налаживанию "честного и требовательного диалога" с Москвой.

Во-вторых, Россия сильно мешает Франции в зоне ее исторических интересов — Африке. Как напомнила на встрече с украинскими коллегами обозреватель газеты Le Monde Сильви Коффман, в середине января Макрон, проводя во Франции саммит "Сахельской пятерки", заявил лидерам этих африканских государств, что Россия действует в Африке против французских интересов, посылая туда своих наемников. Для Путина это — "фактор игры", считает обозреватель. У Франции и России на "черном континенте" разные цели и задачи, говорит она: "Мы направили в Африку более 5 тысяч солдат, потому что терроризм для нас является очень большой угрозой, и мы боремся в Африке против терроризма. А присутствие там России мешает этой борьбе". Впрочем, как и в других регионах.

Сирия, Ливия, Иран, Украина… "У Макрона недостаточно внешнеполитических успехов, — констатирует эксперт IFRI Кастуева-Жан, — куда бы он ни направлял свои усилия, везде натыкается на Россию". Поэтому, считает она, Макрон и пришел к выводу, что хорошо бы иметь РФ если не во врагах, то в партнерах.

В-третьих, став главой единственной после Брекзита ядерной державы Евросоюза, Макрон озаботился проблемами ядерного разоружения. Встревоженный кончиной Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и РФ, президент Франции выступает за разработку новой версии договора, в котором участвовала бы и Европа.

Выступая в пятницу в Париже перед офицерами — выпускниками военных учебных заведений, Макрон сообщил, что Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок. Снова претендуя на европейское лидерство, французский президент предупредил о надвигающейся новой гонке ядерных вооружений, подчеркнул, что европейские страны "не могут оставаться зрителями" перед лицом такой опасности и призвал разработать "международную программу контроля над вооружениями". Макрон считает, что сокращение ядерного арсенала Франции дает ей "законное право требовать конкретных шагов от других ядерных держав по глобальному разоружению" и заявляет, что крайне важно добиться продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США.

А для этой сложной работы ему снова необходима Россия. Макрон в очередной раз пояснил: главная цель его "демаршей по отношению к России — это улучшение условий коллективной безопасности и стабильности Европы".

В-четвертых, не геополитикой единой живет президент Макрон. Ему приходится думать и о делах более "мелких", но для него не менее важных — о следующих выборах. И хотя они состоятся лишь через два года, в 2022-м, французский президент, очевидно знакомый с русской поговоркой "готовь сани летом", похоже, уже начал готовиться к следующей президентской гонке.

И в этом процессе, учитывая негативный опыт кампании 2017-го, ему, видимо, тоже хорошо было бы иметь Путина не во врагах, а в партнерах. Кому же захочется опять оказаться в разработке российских спецслужб и попасть под огонь мощной пропагандистской машины РФ?

Макрон все активнее использует широко распространенный во французском обществе антиамериканизм. "Миттерано-голлизм", дискурс на тему "Франция — не вассал США" весьма популярен во Франции, — подтверждает научный сотрудник Центра Россия/ННГ в IFRI Максим Одине, — "но до выборов мы думали, что Макрон будет все-таки более лоялен к США". В некоторых сегментах французского общества также весьма популярна идея сближения с Россией и существует мнение, что Макрон уже ведет борьбу за электорат Ле Пен, заявляя об изменении российской политики Франции, потеплении отношений с Москвой, а также участвуя в дискурсе по миграции, — свидетельствует директор этого Центра Т. Кастуева-Жан.

Борьба с терроризмом и исламским фундаментализмом — тоже "конек" Ле Пен, которого, активно старается оседлать и Макрон, обещающий в скором времени представить свои предложения по борьбе с исламизмом. Помнится, пребывая в гостях у Путина в марте 2017-го, тогдашняя фаворитка Кремля очень много говорила о совместной с Россией борьбе с этим злом. Стенограмма той встречи до сих пор торжественно висит на сайте Кремля. (http://kremlin.ru/events/president/news/54102) Будет весьма любопытно сверить тексты после того, как там появится стенограмма встречи Путина с Макроном, собравшимся в Москву на празднование Победы 9 мая.

В минувшую субботу российский МИД устами директора своего первого европейского департамента Алексея Парамонова заявил, что приезд французского президента Эмманюэля Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы "создаст новую точку отсчета" в отношениях России и Франции. Наблюдая, как Макрон примеряет на себя то шинель де Голля, то шляпу Миттерана, россияне достаточно грубо играют на "слабостях" молодого президента Франции: "Этот визит французского лидера в Россию, вызывающий у некоторых экспертов определенные ассоциации с приездом Шарля де Голля в СССР в 1944 году (выделено мной. — Т.С.), призван подчеркнуть особый характер двусторонних отношений, выдержавших испытание на прочность даже в самые тяжелые периоды истории Европы, и создать в них новую важную точку отсчета",— заявил А.Парамонов в интервью "РИА Новости". По-видимому, следует ожидать, что следующий комментарий россиян относительно предстоящего визита Макрона будет содержать сравнение с приездом в Москву на празднование 50-летия Победы в 1995 году Франсуа Миттерана.

"Такие разные близнецы"

Приедет ли Макрон до вояжа в Москву с визитом в Киев? Это очень большой вопрос, даже несмотря на то, что 22 января украинский МИД оповестил, что "основной приоритет" украино-французского диалога в 2020 году — подготовка официального визита Эмманюэля Макрона в Украину. По информации ZN.UA, Макрон пообещал посетить нашу страну до конца своей каденции. А это может быть как 2020 год, так и 2021-й.

Наши искушенные в политике Франции и характере ее президента собеседники предполагают, что тот, соглашаясь на поездку в Москву 9 мая, вряд ли понимал, что означает для Путина этот праздник политически, и какое он имеет для хозяина Кремля сакральное значение. Следовательно, вполне можно предположить, что Макрон точно также не понимает, какую обиду (или даже оскорбление) он нанесет многим украинцам, не посетив перед Москвой Киев. На фоне демонстративного сближения с Россией, которая, напомним, по признанию самого же французского президента "захватила Украину" и продолжает агрессию против нашей страны, лететь сначала к агрессору, игнорируя активные призывы Киева почтить визитом и "мать городов русских", с нашей точки зрения, политически неверно. Кроме того, отметим, что украинцы тоже внесли огромный вклад в победу над фашизмом и не меньше россиян заслуживают уважения данного факта.

Вспомним также и о настойчивых попытках Путина по-своему интерпретировать события Второй мировой войны и переписать историю. Впрочем, по мнению некоторых парижских экспертов, если хозяин Кремля будет продолжать высказываться в том же духе о причинах начала Второй мировой и пытаться фальсифицировать историю, то хозяину Елисейского дворца, неделю назад выразившему "солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто отрицает реальность", будет крайне сложно принять окончательное решение о поездке в Москву 9 мая.

Однако, как утверждают другие наблюдатели, пристально отслеживающие поведение и с интересом изучающие характер Макрона еще со времен избирательной кампании, у французского президента есть весьма негативное качество — он не признает собственных ошибок и, как правило, продолжает настаивать на своем, даже осознавая собственную неправоту. Поэтому, скорее всего, он таки поедет в Москву.

И хотя, как утверждают наши информированные источники, в МИД Франции (несмотря на известное "русофильство" этого ведомства) есть часть дипломатов, не разделяющих уверенности Макрона в том, что с Путиным можно сотрудничать и считающих ошибочным курс президента на сближение с Россией, в настоящее время французское внешнеполитическое ведомство заметно утратило свое влияние и все основные решения готовят и принимают в Елисейском дворце. Поэтому, уверены наши собеседники, кто и что бы в МИДе ни думал по поводу возможности договориться с Путиным, дипломаты, как обычно, возьмут под козырек и будут реализовывать курс, обозначенный Макроном.

К слову, вам это ничего не напоминает?

Добиваясь скорейшего приезда Макрона в Киев и готовясь к его визиту, украинской стороне стоит максимально использовать тот факт, что между французским и украинским президентом сложились неплохие отношения и что Макрону, как утверждают наши конфиденты, общаться с Зеленским значительно проще, нежели с Порошенко.

Многие наши собеседники подчеркивают бросающуюся в глаза схожесть Макрона и Зеленского. Ровесники с разницей в возрасте всего в один месяц, оба — самые молодые президенты в истории своих государств. Они схожи по темпераменту и характеру. Оба стали президентами не столько благодаря личным заслугам, сколько стечению политических обстоятельств и одиозности своих главных соперников. Несмотря на это, оба амбициозны и чрезвычайно самоуверенны. Правда, у Макрона для этого значительно больше оснований и опыта госуправления, хотя и его зачастую обвиняют в некомпетентности в той или иной сфере.

Они оба не только в курсе, что "жажда — ничто, имидж — все", но и с удовольствием играют на публику, веря в свое незаурядное обаяние. Однако Макрон, в отличие от Зеленского, куда более комфортно чувствует себя, общаясь с журналистами, и считает это необходимой частью своего президентства. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, несмотря на показную внешнюю открытость и Зеленского, и Макрона, их президентские офисы заметно более закрыты, нежели администрации их предшественников, и строго дозируют информацию для внешнего потребления.

Они оба задвинули внешнеполитические ведомства на задворки, доверяя лишь собственному чутью и полагаясь на ближайших помощников и советников своих администраций. И оба все еще верят в возможность договориться с Путиным.

Однако разница в геополитическом весе, уровне развития и возможностях стран, которые они представляют, вряд ли позволит надеяться, что личные симпатии каким-либо образом повлияют на макроновскую realpolitik. Лидер ядерной державы, члена "большой семерки" и страны, все еще страдающей имперскими фантомными болями (хотя истово отрицающей наличие оных) Макрон жаждет быть великим и решать мировые проблемы в компании сильных мира сего. Можно долго спорить на тему, имеет ли сегодня Франция основания тягаться с признанными мировыми центрами силы, тем не менее Макрон хочет сделать Францию и Европу снова великими.

А Украина в глазах Макрона — лишь маленький, весьма неудобный и проблематичный многоугольный кусочек пазла, не желающий вписываться в определенное ей французским лидером место большой геополитической картины, которую президент Франции намерен собрать, поместив французский элемент в центр композиции.

О том, какова нынешняя позиция французской стороны по основным проблемным вопросам урегулирования в Донбассе читайте завтра во второй части статьи.

Поездка группы украинских журналистов в Париж была организована Департаментом внешних связей и прессы Министерства иностранных дел Франции при содействии посольства Франции в Украине.