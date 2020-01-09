Почему Россия "напала" на Польшу

Для отказа от приглашения Израиля по такому чувствительному для обоих государств поводу должны быть весомые причины. Главная из них — участие в торжествах президента РФ Владимира Путина, который в последнее время допускает в адрес Польши крайне возмутительные замечания, в частности возлагает на нее ответственность за начало Второй мировой войны.

19 декабря 2019 г. Путин заявил, что Польша "приняла участие в делении Чехословакии", а советские войска оккупировали ее после падения польского правительства. 20 декабря на неформальном саммите СНГ он говорил о "поднятых архивных материалах", касающихся предыстории Второй мировой войны, и собственную обиду на резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". 24 декабря на коллегии Минобороны Путин обвинил Польшу в поддержке идеи депортации евреев в Африку. 25 декабря на встрече с крупным бизнесом в Кремле он так рассказал о своей работе с историческими материалами, что, по лестной версии журнала Forbes, "удивил всех высоким уровнем углубленности в материал начала Второй мировой войны и позиции Польши".

Зачем уделять внимание истории на прямой линии, международном форуме, в беседе с военными или бизнесменами? Россия никогда ничего не делает случайно: все ее действия продиктованы холодным, жестким и жестоким расчетом. Путин никогда ничего не делает и не говорит просто так. Все его высказывания являются вербализацией стратегических замыслов и тактических приемов. Антипольская программа не является конфузом или свидетельством незнания истории. Как раз наоборот: все четко продуманно, плавно реализовано, а Путин — "в материале". Разгадка проста: сознательное обострение отношений с Польшей — легкий троллинг европейских государств. Это геополитический лакмус, проверка их уровня готовности к новым внештатным ситуациям. Это во-первых.

Во-вторых, Путин говорил о Польше, но на самом деле обращался не к ней. Главная аудитория находилась в пределах нынешних границ России, а второстепенная — в пределах бывшего СССР. Не случайно центральная манипуляция произошла именно на саммите СНГ: "Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас". В упомянутой выше резолюции Европарламента речь шла о том, что с пактом Молотова—Риббентропа два тоталитарных режима развязали самую кровопролитную войну минувшего века. Обнародованный Путиным секрет Полишинеля заключался в перечне государств, подписавших с Германией договора о ненападении. Российская власть продемонстрировала способность к произвольному трактованию истории: такие договора в самом деле активно подписывали Польша, Франция, Англия, Литва и Латвия, но секретный протокол был только к одному. Это осталось за кадром.

Вместо этого Путин упоминает о патологической русофобии и намекает на необходимость символического единения русских, белорусов и украинцев перед общей угрозой. Ну просто как в 1939 г., когда нападение СССР было "вынужденным" шагом на защиту представителей украинского и белорусского народов на территории Польши. Все же главное прозвучало в конце упомянутого саммита: Путин предлагает никогда не забывать подвиг отцов и намерен оформить новые "исторические знания" в статью. Скорее всего, она станет программной, и вполне вероятно, что идентичностям двух народов, упомянутых несколькими строками выше, будет не до шуток.

В 2016 г. Путин провозгласил патриотизм национальной идеей России, а государство старается зафиксировать на него монополию, вписав в четкие рамки регулирования, определив допустимые проявления и приписывая себе идеи гражданского общества. Именно так было в 2015 году, когда "Общероссийский народный фронт", фактически, отобрал у томских журналистов право называться инициаторами акции "Бессмертный полк". Вполне вероятно, что именно в этом году Кремль сможет принять закон о патриотическом воспитании, который даст ему возможность координировать "систематическую и целенаправленную деятельность, основанную на духовно-моральных ценностях и направленную на формирование у граждан патриотического сознания, чувство верности России, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Отчизны".

Такая регламентация "верности" не имеет аналогов в демократических странах. Отождествление патриотизма исключительно с военным патриотизмом называется иначе — милитаризация. И в этом Россия явно не среди отстающих. 70% материала современных учебников посвящено войнам, на федеральных каналах постоянно освещаются события и сюжеты, непосредственно касающиеся российской армии и оружия.

Отдельным жанром художественной литературы стали приключения "попадателей" (путешествия российских военных и целых подразделений в прошлое или другие миры). Российские фильмы прославляют армию, образцы вооружения (АК) и военной техники (Т-34). Потому центральным государственным праздником, вокруг которого выстраивается национальная идентичность, является "победа в Великой Отечественной войне".

Количество граждан, считающих 9 мая Днем победы "России над Германией", растет с 2015 года. Россия все откровеннее демонстрирует курс на "присвоение" положительных исторических моментов со времен Киевской Руси. Впервые этот прием Путин применил еще в декабре 2010 г., заявив о России как стране победителей. По данным "Левада-Центра", представление о России как "великом государстве" охватывает все больше россиян: в декабре 2018 года такого мнений придерживались 75% населения РФ. С 2000-го года возвращение России "статуса великого и уважаемого государства" является главным ожиданием от российского президента.

Все это стало плодородной почвой для реанимации сталинизма. Нынешний Сталин — сугубо российский идеологический актив и феномен имперского сознания. Главнокомандующий в победной войне с нацизмом, который сформировал "империю" от Эльбы до Южно-Китайского моря, не может быть негативным персонажем. Абсурдные мемы "индустриализация, проведенная лично Сталиным", "атомная бомба, созданная лично Сталиным" и "миллиард расстрелянных лично Сталиным" одинаково успешно используются как для его глорификации, так и для демонизации. Однако пропагандистскую задачу выполняют: представление о Сталине как незаурядной личности прочно укоренилось.

В 2019 году каждый второй россиянин относился к "вождю" с уважением и симпатией. С культом его личности связаны идеи, коррелирующие с общим патернализмом россиян: сильная рука и цель оправдывают средства. Имперское сознание требует постоянной мобилизации, концентрации сил на решение "исторических" задач. 2020 год указом Путина провозглашен Годом памяти и славы.

Стремления "не забыть" и "повторить" не обязательно обретут материализацию, но сильная позиция на внешней арене воспринимается гражданами как ценность в себе. Она же подпитывает субъективные ожидания граждан, несмотря на внутренние макроэкономические проблемы. Если естественное состояние империи — расширение, то носители имперского сознания так же извне ожидают удовлетворения своих насущных проблем.