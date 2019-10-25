Открыть закрытые границы

В 2018 г. почти 37 млн раз украинцы пересекли границу с ЕС. За это же время там побывали почти 11 млн грузовиков, легковушек и автобусов. Однако опыт такого пересечения не всегда положительный. Путешественники часто вынуждены часами ожидать, пока их пропустят. Доставляют неприятности также огромные очереди в пунктах пропуска из грузовиков, которыми экспортируют товары в страны ЕС.

Вряд ли можно улучшить комфорт и удобство пересечения границы, отменив или уменьшив контроль. Ведь речь идет о безопасности. В прошлом году на границе с ЕС выявили 92 кг наркотиков, 4 млн пачек сигарет, 4 тыс. литров алкоголя и 310 кг янтаря. Но границы безопасные и границы человечные не взаимоисключающие.

Сейчас путешествия все чаще становятся образом жизни. Люди ездят по работе, для ведения бизнеса, просто посмотреть другие страны, почувствовать их стиль и дух. Наконец, появилась новая категория путешественников — "цифровые кочевники". Для работы им достаточно иметь Wi-Fi. Они выбирают другие страны, чтобы пожить там несколько лет. Эстония даже готовит для них специальный тип визы.

Поэтому удобное пересечение границы и ее безопасность сегодня актуальны как никогда. Решением, которое помогает создать такие условия, является интегрированное управление границами. Этот принцип разработали в Евросоюзе. И Украина внедряет его вместе с соседями. Мы взяли на себя такое обязательство в Соглашении об ассоциации с ЕС и Плане действий по визовой либерализации.

Украина уже создала уникальный механизм координации деятельности разных ведомств, работающих на границе, что сделало возможным быстрый старт реализации этого принципа. Это межведомственная группа по вопросам интегрированного управления границами, которую возглавляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В нее входят пограничная, таможенная служба, разные министерства, полиция, представители ЕС и общественного сектора (аналитический центр "Европа без барьеров").

Интегрированное управление границами включает разные компоненты. О них — подробнее в ст. 4 Регламента ЕС 2016/1624 от 14 сентября 2016 г. и Стратегии интегрированного управления границами Украины. Но по сути оно предусматривает максимальное сотрудничество между разными органами соседних стран, внедрение новых технологий и оценку рисков, что позволит тратить меньше ресурсов для предотвращения незаконного движения людей и товаров. К тому же это происходит незаметно для путешественников, а следовательно, их опыт пересечения границы становится более приятным.

Итак, посмотрим конкретнее, как это работает.

Если вы путешествовали автомобилем, велосипедом или автобусом, вы могли ощутить все "преимущества" продолжительного ожидания проверок в пунктах пропуска. Сначала ваш паспорт и транспортное средство проверяют украинские таможенники, затем тот же паспорт — украинские пограничники. Пограничники это делают быстрее, потому что у них есть автоматические считчики биометрических загранпаспортов. Поэтому на некоторых пунктах пропуска порядок контроля изменен. Сначала ваш паспорт контролируют пограничники и передают данные таможенникам, которые теперь не вводят эти данные в свои системы вручную. Дальше все то же самое со стороны Польши, Венгрии или Румынии, в зависимости от того, куда вы едете.

Однако в четырех пунктах пропуска с ЕС все происходит быстрее и проще. Все четыре — на границе с Польшей и расположены они на ее территории. Здесь поляки и украинцы проводят контроль совместно. Это быстрее, поскольку нет лишнего дублирования. Соответственно и очереди меньшие. К тому же обустройство общего пункта стоит государству значительно дешевле, потому что строить зданий для него нужно меньше.

Дальше должно быть еще удобнее. Ведь принятая в этом году Стратегия интегрированного управления границами предусматривает введение самых лучших европейских и мировых практик пограничного контроля. Например, в 2021 г. планируют протестировать новый механизм, когда во время контроля людей пограничники осуществляют также и таможенный контроль. То есть они будут проверять не только паспорта, но и ваш автомобиль и багаж. Все — один человек. А на грузовой линии, соответственно, таможенники будут проверять не только товар, но и ваш паспорт — вместо пограничников. Это должно сделать процесс пересечения еще более быстрым.

Между тем даже общий контроль с поляками сейчас под угрозой. Эту практику ввели в 2002 г., еще когда Польша не была членом ЕС. А сейчас Шенгенский кодекс требует, чтобы Украина передавала Польше своих граждан, которые что-то нарушили, даже если их задержали на украинской части общего пункта пропуска. А это противоречит нашему законодательству. Именно это требование задерживает заключение аналогичных соглашений об общем контроле с Венгрией и Словакией.

Сотрудничество между разными органами Украины, работающими на границе, а также с соответствующими органами соседних стран должно усилить безопасность. Например, бывают случаи, когда авто выезжает из соседней страны на одних номерах, а въезжает в Украину на других. Или когда экспортер предоставляет разные документы украинской и заграничной таможням. Так, незаконно вывозят в Европу лес-кругляк. Обмен информацией между украинской таможней и таможней соседнего государства помог бы обнаружить расхождения в документах и на 30% повысить эффективность выявления подделок. Но пока что для получения необходимых данных наши таможенники пишут письмо в соседнюю страну. Ответ поступает поздно, часто через несколько месяцев, когда груз уже пропустили. Поэтому есть насущная потребность внедрить автоматический обмен информацией в режиме реального времени.

Доступ к таможенной информации других стран поможет решить вопрос окончательного присоединения Украины к Новой компьютеризированной транзитной системе — NCTS, в которую входят 35 стран, в частности и европейские. Кроме того, это упростит перевозку товаров для украинских поставщиков. Они будут подавать декларации в электронном виде. Не нужно будет несколько раз подавать одни и те же документы на разных таможнях (в Украине, транзитных странах и на месте назначения).

Кроме того, уже несколько лет речь идет о введении статуса уполномоченного экономического оператора. Это экспортеры, которые более трех лет проработали, не нарушая законодательство, и которым государство доверяет. Они могут сами опломбировать товар, растаможить его на складе, заполнить декларацию и уплатить таможенные платежи уже после разгрузки на месте назначения. Документы таможня сможет проверить, уже пропустив товар. По сути это означает таможенный безвиз — как продолжение действующего безвиза.

Вообще Украина хочет создать смарттаможню, для чего нужно запустить механизм "единой остановки". То есть на пунктах пропуска установят электронные системы контроля движения, системы взвешивания, сканирования, видеоконтроля, а также электронного считывания номеров. Во время сканирования грузов на таможне будут фиксировать все процессы непосредственно в пункте пропуска и будут передавать информацию в таргетинг-центр центрального аппарата Государственной фискальной службы. Автоматизация таможенного контроля будет способствовать более эффективной борьбе с контрабандой и поможет избежать коррупционной составляющей. Таким образом перевозка товаров станет более комфортной, поскольку не надо будет волноваться, что товар могут задержать или не пропустить, чтобы получить взятку.

Также есть идея big data анализа для автоматизированного риск-менеджмента. Благодаря ее внедрению искать нарушителей таможенники будут не интуитивно, что содержит риск злоупотребления и вымогания взяток, а на базе анализа отклонений в трендах.

Без использования новейших технологий управление границами не может быть эффективным. Граница должна адаптироваться к новым вызовам и явлениям, вызванным стремительным развитием технологий. Например, украинцы незаконно переправляют сигареты в Венгрию с помощью дрона. Украина намерена урегулировать использование беспилотных летательных аппаратов, а также оснастить пограничников средствами обнаружения и противодействия использованию дронов с противоправной целью. До 2022 г. такие средства должны получить шесть пограничных отрядов (в Луцке, Львове, Мостиске, Мукачеве, Чопе и Черновцах) на границе с Польшей, Венгрией и Румынией.

Усилить безопасность должно и внедрение современных IT-решений, в частности системы доступа к европейским базам данных. Так, по состоянию на сегодня 157 пунктов пропуска на границе подключены к базам данных Интерпола. Это было одно из требований для получения безвиза, согласно Плану действий по либерализации визового режима. База данных Интерпола (кроме обнаружения лиц, находящихся в международном розыске) позволяет оперативно обмениваться информацией о похищенных и утраченных документах, заверяющих лицо и подтверждающих гражданство. Доступ к этим базам данных сокращает время пограничной проверки до 10 секунд. В 2018 г. реализовано 2,8 тысяч сообщений Интерпола относительно 1,5 тысячи человек, 1,2 тысячи паспортных документов и 180 похищенных автомобилей.

Дальше Украина планирует получить до 2022 г. доступ к европейским базам PRADO и FADO. С помощью этих баз можно будет сравнивать документы, удостоверяющие личность путешественника, с их формами и средствами защиты. Также мы хотим присоединиться к информационной системе Европола и базе данных отпечатков пальцев Eurodac.

Все более актуальной становится проблема терроризма. Например, события в Сирии и побег террористов "Исламского государства" из курдского заключения усиливают эту угрозу. А мировой индекс терроризма классифицирует Украину как страну с высокой террористической опасностью.

Во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2396 Украина для усиления борьбы с терроризмом планирует обязать авиаперевозчиков передавать API (Advance Passenger Information) и PNR (Passenger Name Record) соответствующие данные. Во время бронирования и оплаты авиабилета вы вносите данные вашей карточки и получаете PNR номер. Дальше во время онлайн-регистрации на рейс вы вносите свои паспортные данные — данные API. Получая их, украинские органы безопасности могут отслеживать, пытаются ли потенциально опасные лица въехать или выехать из Украины, обнаружить подозрительные маршруты, а финансовые данные о пассажирах помогут выявить незаметные на первый взгляд связи между людьми. Таким образом, интегрированное управление границами предполагает сотрудничество не только между государственными органами, работающими на границе, но и с частными компаниями, владеющими важными данными.

Другим технологическим решением для преодоления проблемы продолжительного ожидания на границе может стать электронное бронирование очереди. В конце 2018 г. закарпатские таможенники обсудили возможность реализовать пилотный проект электронной системы очередей на таможенном посту "Тиса" с представителями МВД Эстонии, Посольства Эстонии в Украине и частной фирмой Goswift. До введения этой системы пункты пропуска в Эстонии не могли справиться с потоком грузовых и легковых автомобилей, из-за чего образовывались заторы. Сейчас же эстонские пункты пропуска почти пусты. Водители регистрируются, своевременно приезжают и проходят таможенный и пограничный контроль без задержек. Среди прочих преимуществ электронной очереди отметим высвобождение дополнительных человеческих ресурсов.

Однако во время планирования таких пилотных проектов в Украине нужно учитывать возможность возникновения нетипичных ситуаций — например, когда границу пересекают спасательные автомобили или больные люди. И главное — онлайн-очереди будут работать, только если это будет общая система Украины с соседними государствами. То есть забронировав очередь, вы должны иметь возможность пройти всю границу.

Автоматизация процессов на границе поможет оптимизировать человеческие ресурсы, которых часто не хватает. Высвобожденных работников можно будет направить на другие важные участки работы.

Как видим, абстрактный на первый взгляд принцип интегрированного управления границами принесет практические и конкретные результаты для многих — путешественников, экспортеров, туристов, бизнесменов. Эта идея предполагает кардинально отличное от привычного нам понимание безопасности: вместо закрытости и контроля оно основывается на сотрудничестве, доверии и оценке рисков. Внедрение принципов интегрированного управления границами в Украине позволит создать границу, незаметную для путешественников bona fide и вместе с тем непреодолимую для преступников.