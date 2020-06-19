От пандемии к сплоченной Европе

Пандемия коронавируса стала для Евросоюза новым серьезным вызовом.

COVID-19 парализовал возможность основных европейских структур — Еврокомиссии (ЕК), Европарламента и отдельных агентств ЕС — играть координирующую роль между странами-членами. Причина — органы ЕС просто не имеют каких-либо законных оснований вмешиваться в политику здравоохранения стран-членов. В то же время действует принцип, согласно которому совместные действия стран ЕС возможны, когда отдельные государства-члены не справляются с проблемой самостоятельно и добровольно просят Союз о помощи. Но этого в последние месяцы не произошло. Во время пандемии сложилась ситуация, когда каждая страна самостоятельно вырабатывала собственные методы борьбы, вынужденно ограничивающие свободы граждан и некоторые основные принципы ЕС.

В ходе отмены в последние недели отдельными странами карантинных мер, мы наблюдаем активные попытки стран ЕС восстановить прерванные из-за пандемии связи и контакты. Для центральных органов Евросоюза важнейшей задачей стала координация усилий государств–членов ЕС и партнеров организации по минимизации последствий эпидемии COVID-19. При этом основной задачей для ЕС становится восстановление экономики организации, усиление социальных программ, стимулирование общеевропейской солидарности в целом.

Теперь все это приходится делать удаленно, при помощи онлайн-средств или, как говорят, в режиме zoom-дипломатии. Благодаря новым технологиям за несколько минувших дней прошли сразу несколько важных саммитов Евросоюза, посвященных не только борьбе с коронавирусом, но и отношениям со странами "Восточного партнерства", включая Украину; проблемам переговоров с Великобританией; а также саммит ЕС, на котором решались вопросы формирования бюджета ЕС на 2021–2027 годы.

Восточное партнерство: новый этап

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня впервые принял участие в таком онлайн-саммите стран–участников "Восточного партнерства". Эта инициатива для соседей ЕС на Востоке — Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси, Азербайджана и Армении — была предложена в 2009 году. Сегодня, спустя 10 лет, она переходит на новый этап. Основополагающий документ, разработанный в недрах руководящих органов ЕС под названием "Политика Восточного партнерства после 2020 года. Усиление устойчивости — "Восточное партнерство", которое работает для всех", предусматривает, что меры по сближению между ЕС и странами-соседями на востоке будут усилены. Речь идет о сближении прежде всего через экономическую кооперацию, содействующую созданию рабочих мест и поддержке молодежи, но также через цифровую трансформацию и модернизацию технологий, через экологические программы, поддерживающие устойчивость климата, программы мобильности граждан (включая безвизовые поездки или упрощенный визовый режим, который, например, для белорусов начнет действовать с 1 июня с.г.) и создание более справедливого инклюзивного гражданского общества. Последняя цель, естественно, невозможна без верховенства права, модернизации систем управления, демократизации институтов власти, борьбы с коррупцией и свободы СМИ.

Все эти цели и задачи (так называемые пять приоритетов) ЕС обещает воплощать со странами-партнерами в дальнейшем. В то же время, в ЕС вынуждены признать, что среди шестерки партнеров сформировались две группы. Первая — Украина, Грузия и Молдова, которые стремятся к более активному сотрудничеству и сами инициируют перед ЕС расширение тематики и сфер деятельности для "Восточного партнерства". В то же время, другая тройка стран вполне довольствуется тем, что предлагает партнерам ЕС.

Украина в последние годы стала неформальным лидером первой тройки, предложив ЕС расширенный формат — т.н. Восточное партнерство+, который начал работать с 2017 года. Как свидетельствуют заявления украинских дипломатов, нынешняя украинская власть не намерена отказываться от активного подхода и предлагает все новые инициативы. (Читайте: Николай Точицкий "Дополнительный двигатель евроинтеграции").

В ходе онлайн-саммита 18 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил для обсуждения партнерам ряд новых инициатив, в том числе, чтобы страны "Восточного партнерства" стали полноправными участниками программ поддержки стран ЕС и получали средства из европейских фондов по преодолению последствий пандемии. Он поблагодарил ЕС за выделение 1,2 млрд евро Украине на макрофинансовую стабилизацию и гуманитарную поддержку. Он также считает необходимым и дальше снижать существующие в торговле барьеры, подключить страны "Восточного партнерства" к европейской платежной системе.

Также Зеленский отметил роль, которую Украина сыграла, помогая европейским странам в борьбе с пандемией, когда украинские транспортные самолеты были мобилизованы для доставки из Китая в страны ЕС медицинских товаров.

Кроме того, он подчеркнул для участников саммита усилившиеся возможности Украины вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе путем участия в миротворческих миссиях, военных проектах и проектах ЕС по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией. Признанием этого факта стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Но в то же время президент Украины выразил сожаление, что ЕС не смог в полной мере реализовать свой потенциал в деле обеспечения европейской безопасности, подчеркнув, что конфликты на территории стран "Восточного партнерства" представляют угрозу для Европы в целом. За сутки до саммита "Восточного партнерства" Совет ЕС еще на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма.

Киев и дальше стремится к тому, чтобы "Восточное партнерство" продвигало Украину к полноправному членству в ЕС. "Кому-то достаточно политического диалога, кому-то — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", — написал в Twitter украинский президент в день проведения саммита.

Однако со стороны ЕС было четко заявлено, что сначала партнерам на востоке необходимо имплементировать действующие соглашения, для Украины — это Соглашение об ассоциации, а уже потом будет ясно, куда двигаться дальше.

"Я хочу выразиться очень ясно. Сегодня мы говорили о следующем десятилетии, и мы хотим активизировать, интенсифицировать отношения, мы хотим улучшить их... Спустя некоторое время, мы считаем, мы должны усилить отношения и улучшить стадию ассоциации и близость с шестью странами, особенно с теми, которые в данный момент находятся к нам даже ближе других", — сказала по результатам саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже после видео-саммита лидеров "Восточного партнерства" 18 июня.

Другими словами, речь о превращении "Восточного партнерства" в инструмент практической реализации политики расширения ЕС не идет. Это, как говорят чиновники, — разные "трэки", но для Киева это все-таки имеет ценность, поскольку позволяет координировать усилия по сближению с Евросоюзом не только в рамках Соглашения об ассоциации, но и в широком контексте региональной кооперации с соседями.

Стороны договорились о продолжении обсуждения "дорожной карты" развития "Восточного партнерства" на ближайшие 10 лет. Она может быть утверждена на саммите лидеров, который может состояться в марте 2021 года. Лидеры высказали надежду, что в ходе следующего саммита им удастся встретиться лицом к лицу и провести живой диалог. Отдельно было объявлено, что начата подготовка к очередному саммиту Украина—ЕС, запланированному на 1 октября 2020 года.

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил всех участников "Восточного партнерства", что инициатива является внешнеполитическим приоритетом для ЕС и будет оставаться таковым и в будущем.

"Расширение ЕС" вернулось в повестку дня

Коронавирусная пандемия фактически отобрала у ЕС целые полгода, когда должны были быть решены другие важные проблемы функционирования Союза. Так, фактически были заморожены переговоры о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании. А ведь переходный период, который стороны ранее определили для завершения этих переговоров, истекает 31 декабря 2020 года.

На минувшей неделе в европейских дипломатических кругах циркулировал документ, попавший в распоряжение журналистов Reuters, о том, что ЕС стоит готовиться к сложным переговорам с Лондоном в сентябре, и вполне вероятен сценарий, при котором соглашение о свободной торговле не будет достигнуто в срок. "Великобритания уже усиливает угрозы в адрес Брюсселя, хочет решить как можно больше за кратчайшее время и надеется достичь успеха в последние минуты переговоров", — говорится в документе.

При этом британский премьер Борис Джонсон ранее заявил, что ему уже в июле удастся достичь определенных договоренностей с ЕС, поэтому, по его мнению, не повторится ситуация 2019 года, когда несколько раз переносилась дата выхода его страны из ЕС. В то же время чиновники Евросоюза настаивают, что вопрос отношений с Великобританией требует согласованных действий всех 27 членов организации, которые должны дать понять Борису Джонсону: соглашения о полномасштабном партнерстве любой ценой (читай — за счет ЕС) не будет.

Пандемия также сорвала многое из запланированного Хорватией — страной-председателем ЕС в первом полугодии текущего года. Загреб стремился вернуть в европейскую повестку дня вопрос расширения ЕС за счет Балканских государств. Только в марте, после нескольких неудачных попыток, лидеры ЕС дали добро на начало переговоров о вступлении в Союз Албании и Северной Македонии. От того, как быстро пойдет процесс интеграции Балканских стран в ЕС, во многом зависит, как ЕС будет смотреть на дальнейшее расширение организации на восток за счет участников "Восточного партнерства". Однако, очевидно, что потребуются годы, если не десяток лет, чтобы завершить интеграцию Балкан в Евросоюз, поскольку регион, где уже четыре страны являются кандидатами ЕС, должен разобраться с собственными проблемами. Одна из основных — судьба непризнанного Косово, которое также стремится в ЕС отдельно от Сербии. Как раз на днях, во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград, было заявлено, что Кремль должен иметь право сказать свое слово в решении проблемы Косово. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ будет содействовать решению, выгодному для Белграда, и противиться активности США и Евросоюза, которые стремятся замкнуть урегулирование проблемы Косова на себя.

Во второй половине нынешнего года председательствование в ЕС переходит к Германии. И канцлер ФРГ Ангела Меркель уже достаточно четко определила приоритеты председательствования своей страны в условиях борьбы с пандемией.

По словам главы немецкого федерального правительства, COVID-19 продемонстрировал хрупкость Европейского проекта. За все 63 года существования объединения ныне происходит самая существенная экономическая рецессия. "Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были так важны, как сегодня" — сказала Ангела Меркель 18 июня во время выступления в Бундестаге.

Евросоюз уже предусмотрел 2,4 трлн евро на различные меры по стимулированию выхода европейской экономики из кризиса, защите жизней и здоровья европейцев, созданию новых рабочих мест и повышению жизненного уровня в странах сообщества на следующие семь лет. Программа в сумме 750 млрд евро будет направлена исключительно на борьбу с вирусом. Для этого от стран ЕС потребуется согласие на увеличение финансовых взносов и финансовых заимствований с рынка капиталов. Известно, что против этой инициативы (в варианте, предложенном ЕК) выступают Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды.

Все эти вопросы были центральными в ходе онлайн-саммита лидеров ЕС, проведенного сегодня утром. Успех в реализации всех этих инициатив будет не только свидетельством европейской солидарности в борьбе с вирусом, но и подспорьем для стран-членов быстрее согласовать бюджет 2021–2027 годов. Германия надеется, что достичь компромисса по этому важнейшему финансовому документу удастся уже в первые месяцы ее президентства в ЕС.