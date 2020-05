Дополнительный двигатель евроинтеграции

В то время как во властных кабинетах Брюсселя и других европейских столиц продолжаются дискуссии о дате и формате шестого саммита Восточного партнерства (ВП), есть время остановиться и проанализировать, чего нам удалось достичь в рамках этой инициативы, на чем мы будем концентрировать свои усилия в будущем.

Основывая Восточное партнерство в 2009 году, мы все согласились, что эта многосторонняя инициатива должна развиваться параллельно с двусторонним диалогом каждой страны из ЕС. К тому времени Украина уже несколько лет вела переговоры о заключении Соглашения об ассоциации и либерализации визового режима с ЕС. Существование трех соглашений об ассоциации и трех безвизовых режимов с ЕС считается основным достижением Восточного партнерства за последнее десятилетие. По пути либерализации визового режима с ЕС сейчас идет и Армения.

В 2017 году Украина внесла в повестку дня Восточного партнерства еще одну амбициозную инициативу — "Восточное партнерство+". Ее поддержали наши партнеры — Грузия и Молдова, и уже в сентябре 2018-го состоялась первая встреча в таком формате, посвященная торговле. Теперь мы совместно работаем над тем, чтобы распространить этот формат диалога на другие сферы сотрудничества, охваченные соглашениями об ассоциации, — транспорт, энергетику, цифровую экономику.

В течение нескольких лет Украина продвигала идею введения стажировки для государственных служащих из ассоциированных партнеров. Этот запрос тоже услышали в ЕС, и уже весной нынешнего года должен был стартовать первый этап такой стажировки для всех шести стран ВП, который пришлось немного отложить из-за пандемии коронавируса.

Есть у нас и следующая инициатива на этом треке — участие ассоциированных партнеров в заседаниях рабочих групп ЕС как наблюдателей. Это позволит нам уже на ранних этапах развития соответствующих политик ЕС адаптировать наше законодательство, эффективнее и быстрее внедрять изменения в соответствующей сфере.

На пороге нового этапа в истории Восточного партнерства Украина исходит из того, что период после 2020 года должен стать шагом вперед в развитии ВП, а не топтанием на месте ради сохранения инклюзивности этой инициативы, которая не должна становиться раздражителем для России.

Поэтому мы предложили, чтобы новая повестка дня Восточного партнерства ЕС была сосредоточена на таких вопросах как дальнейшее углубление торговли партнеров из ЕС путем снятия соответствующих барьеров, постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС, "промышленный безвиз", формализация и расширение диалога "Восточное партнерство+", усиление безопасностного вектора сотрудничества, а также распространение на страны-партнеры программ и политик Европейского Союза.

Эти цели поддерживают и другие ассоциированные партнеры — Грузия и Молдова. Поэтому в диалоге с ЕС мы выступаем единым фронтом. К формированию повестки дня ВП активно приобщается и гражданское общество.

Теперь остановлюсь на этих инициативах подробнее.

Одним из приоритетов нашего сотрудничества в рамках ВП должно стать дальнейшее углубление сотрудничества в цифровой сфере.

Цифровая сфера — это не только роуминг. Это и развитие широкополосных интернет-сетей, в т.ч. 5G, и введение трансграничных электронных услуг, и внедрение электронного документооборота с ЕС, что позволит упростить заключение коммерческих договоров, проведение банковских операций, обмен таможенными документами и пр.

Другим важным направлением сотрудничества является развитие международных транспортных коридоров. Сегодня Украина уже включена в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) и имеет довольно амбициозные цели по расширению транспортных потоков с Азией. Среди них — альтернативное соединение по линии ЕС—ВП—Китай. Свежий взгляд на коридор Одесса—Батуми—Баку будет способствовать не только развитию транспортной и транзитной составляющих, но и усовершенствованию торговых завязок между ЕС и большинством партнеров ВП, а затем и экономически-социальному развитию региона.

Промышленный безвиз с ЕС — еще одна амбициозная цель Украины, которую мы продвигаем и в рамках новой повестки дня ВП. Многие из вас неоднократно слышал о нем. Промышленный безвиз — это, прежде всего, о защите потребителей. Это о безопасности и качестве продуктов, которые мы с вами используем. Это гарантия того, что товары, которые присутствуют на нашем рынке, то есть производятся у нас либо импортируются в Украину из других государств, будут отвечать тем самым высоким стандартам, которые применяет Европейский Союз.

Правительство также внимательно отслеживает инициативы, которые Еврокомиссия делает достоянием гласности в рамках Европейского зеленого соглашения, и старается приобщаться к соответствующим консультациям и инициативам. Европейское зеленое соглашение — это не только энергетика или экология. Это также безопасный и чистый транспорт, свежий воздух, устойчивое сельское хозяйство. Это трансформация промышленности и изменение образа нашей повседневной жизни.

Одним из ключевых приоритетов для всего региона Восточного партнерства является безопасность. До последнего времени Евросоюз сосредоточивался на "мягкой безопасности", которая, прежде всего, заключалась в борьбе с коррупцией и поддержке развития потенциала в гражданском секторе безопасности. В украинских реалиях такой подход нашел свое воплощение в деятельности Консультативной миссии ЕС (EUAM), размещенной в Украине после начала российской агрессии.

Однако в 2020 году нам стало понятно, что "мягкая безопасность" себя исчерпала, она не может адекватно отвечать на вызовы настоящего. Партнеры из Евросоюза продолжают исповедовать традиционно осторожное отношение к модернизации безопасностных вопросов. Мы же считаем, что без обеспечения безопасных условий нам будет невозможно реализовывать амбициозные цели Восточного партнерства. Раны конфликтов на теле большинства государств-участниц продолжают болеть и даже кровоточить, что не позволяет забывать о безопасности в рамках партнерства. Мы убеждены, что подход "мягкой безопасности" следует расширить.

В нашем случае расширение должно произойти не только за счет усиления регионального присутствия EUAM и увеличения количества мобильных команд миссии. Было бы хорошо, чтобы Евросоюз подумал над содержанием новой формулы для участия в урегулировании конфликтов. Успех в преодолении конфликтов на территории Восточного партнерства не только стал бы победой для всей внешней политики Евросоюза, но и сделал бы ЕС более привлекательным партнером для тех, кто хочет связать с ним свое политическое будущее. Для стран Восточного партнерства "мягкая безопасность" должна быть усилена за счет возможности присоединиться к программе Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), что рассматривается как первый шаг на пути создания в рамках Евросоюза оборонительного союза и даже европейской армии.

К сожалению, российская агрессия не единственный вызов, с которым нам приходится сегодня бороться. Как и другие страны, Украину поразил COVID-19 и значительно повлиял на наш государственный бюджет. Мы признательны ЕС за солидарность и поддержку в борьбе с каждым из этих вызовов. 15 мая Европейский парламент проголосовал за выделение нам дополнительной финансовой поддержки в рамках новой программы макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро.

Мы также планируем усилить сотрудничество с ЕС на направлении борьбы с дезинформацией. Украина уже не первый год оказывает сопротивление дезинформационным атакам. Сейчас это направление приобрело особую актуальность, учитывая усилия РФ по дестабилизации ЕС изнутри через дезинформационные кампании, которые разрушают доверие к европейским учреждениям. Мы планируем продолжить начатую министром Дмитрием Кулебой практику проведения заседаний Украина—ЕС по вопросам стратегических коммуникаций для обсуждения скоординированных действий в борьбе с вредной дезинформацией, в контексте COVID-19.

Кибербезопасность является также нашим общим приоритетом. Украина предлагает рассмотреть возможность привлечения заинтересованных партнеров к работе Агентства Европейского Союза по вопросам сетевой и информационной безопасности (ENISA). Мы бы хотели в будущем увидеть диалоги ЕС—Восточное партнерство по вопросам кибербезопасности. Массированные кибератаки на украинскую инфраструктуру научили нас быть более сильными и профессиональными, и мы готовы делиться нашим опытом в формате будущих кибердиалогов.

Некоторые из наших инициатив были включены в позиционные документы ЕС — Коммуникацию и Выводы Совета ЕС о развитии инициативы Восточного партнерства после 2020 года. Имею в виду распространение преимуществ Единого цифрового рынка, постепенное присоединение к внутреннему рынку ЕС и Общей зоне платежей в евро, участие в реализации Стратегии по объединению Европы и Азии, цифровую трансформацию, усиление сотрудничества в преодолении гибридных угроз, борьбу с дезинформацией.

Будучи достаточно всеобъемлющими с точки зрения развития секторального сотрудничества, эти документы оставляют открытым вопрос стратегической цели партнерства. В случае отсутствия амбициозности у всех участников Восточного партнерства, прежде всего, в части европейской перспективы, этот проект рискует превратиться в банальную "лабораторию креативных идей".

Перед лидерами Евросоюза и государств — участников Восточного партнерства встал вопрос: what next after 2020, и найти ответ на него — значит определить перспективу дальнейшего расширения Евросоюза после успешного завершения Балканского триумфа.

Как указала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Саммита ЕС—Западные Балканы, "политика расширения является одной из наиболее успешных политик Европейского Союза". Украина считает, что этот успех не может остановиться на Балканах и должен постепенно распространяться и на страны Восточного соседства ЕС.

Ведь для нас Восточное партнерство — это мостик ко вступлению в Европейский Союз.

К сожалению, сейчас не все государства-члены разделяют стратегический подход к внедрению формулы "Восточное партнерство +". Поэтому Украине, Молдове и Грузии придется сразиться за то, чтобы голоса трех столиц услышали в Брюсселе. Наилучшей возможностью для интеллектуальной борьбы за выразительное политическое будущее Восточного партнерства станет саммит, на котором будут заложены стратегические основы развития этой инициативы на следующие годы.

Важно, чтобы эти основы были не только крепкими, с точки зрения секторального сотрудничества, но и амбициозными, с точки зрения развития политического диалога.

Оценивая пройденный нами более чем десятилетний путь от заключения Соглашения об ассоциации и до безвизового режима, в который (и это не секрет) верили лишь наиболее ярые евроинтеграторы, я уверен, что границы наших достижений в отношениях с ЕС зависят лишь от уровня наших амбиций. Смелость признать это — половина успеха.

Хочу закончить словами высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасностной политике Жозепа Борреля: "Если сильны наши соседи, сильным будет и ЕС". Мы готовы превращать регион Восточного партнерства в историю успеха внешней политики ЕС и наполнять его повестку дня новыми амбициозными инициативами.

