Событие, о котором в военных и политических кругах Трансатлантического сообщества на протяжении последних двух лет говорили лишь как о возможности, свершилось.

На прошлой неделе на военной базе под Анкарой один за другим приземлились восемь военно-транспортных самолетов Российской Федерации с компонентами систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400. Тем самым началась практическая фаза реализации скандального контракта на поставку упомянутых систем между членом НАТО Турцией и государством, рассматривающим НАТО как основную угрозу своей безопасности, — Россией. Впереди еще развертывание С-400, обучение персонала и постановка комплексов на боевое дежурство. "Осознанная необходимость", — примерно так охарактеризовал этот шаг турецкий министр обороны Х.Акар в телефонном разговоре со своим американским коллегой, состоявшемся как только поставки оборудования начались.

Позиции США и Турции по вопросу С-400 — диаметрально противоположны. США неоднократно призывали своего стратегического союзника и партнера по НАТО отказаться от закупок российских систем, которые не могут быть интегрированы в системы управления и радиолокации НАТО. Кроме того, поскольку российские комплексы по своим тактико-техническим характеристикам предназначены для борьбы с авиацией и ракетным оружием стран НАТО, они имеют в своем составе радары, наученные различать соответствующие цели. Более того, по утверждению специалистов, эти радары умеют запоминать новые цели, попадающие в их поле зрения. Это означает, что новейшие универcальные боевые самолеты последнего поколения F-35, на разработку которых США потратили десятки миллиардов долларов, станут более уязвимы для российских систем ПРО, как только радары С-400 их засекут. Поэтому США и выдвинули Турции ультиматум: или С-400, или F-35. А ведь Турция уже получила четыре таких самолета, начала производство более 900 деталей для них, и турецкие пилоты приступили к обучению в США.

Со стороны Турции главным инициатором и пропонентом контракта с РФ на поставку С-400 стал лично президент Р.Т.Эрдоган. Он многократно и на всех уровнях защищал свое решение приобрести у России С-400, апеллируя к "серьезной опасности", которая якобы угрожает его стране, никогда не детализируя, о чем же идет речь. В то же время, несмотря на весь драматизм нынешней ситуации, ее истоки следует искать в прошлом десятилетии. В 2009 г. (напомним, это год жесточайшего мирового финансового кризиса) Турция объявила тендер на поставки "Систем противовоздушной и противоракетной обороны большого радиуса действия". Ожидалось, что тендер будет завершен в 2010 г. Среди тех, кто подал заявки, были американские Raytheon и Lockheed Martin с системами Patriots, китайская компания CPMIC с системами FD-2000 (HQ-9) и Рособоронэкспорт с С-400. Позже откликнулся и франко-итальянский консорциум Eurosam с комплексами SAM P/T. Затем в 2010 г. на Лиссабонском саммите НАТО было объявлено о намерении США развернуть проект Ballistic Missile Defense, который предоставил бы всем европейским членам НАТО "зонтик" от ракетных и воздушных атак. Однако реализация этой инициативы требовала времени, а в 2011 г. начался сирийский кризис. Турция поспешила избрать победителя, которым стал китайский консорциум. И тут выяснилось, что США категорически против. Китайские системы несовместимы с системами НАТО и, кроме того, китайцы находятся под американскими санкциями. Тендер отменили, но настойчивые требования Турции о защите были услышаны, и на границе с Сирией появились немецкие Patriots, предоставленные Турции в аренду. Они так ни разу и не выстрелили, и позднее немцы приняли решение досрочно отправить их домой из-за дороговизны содержания. Именно после этого в Турции и заговорили об С-400, и особенно громко — после "примирения" с Россией, в контексте сбитого, как потом было заявлено — по ошибке, Су-24.

США выступили категорически против поставок С-400, справедливо полагая, что столь близкое соседство оборонных систем НАТО и современных российских комплексов недопустимо. Турция настаивала на своем, пытаясь договориться с Вашингтоном на уровне министров обороны и иностранных дел, а затем и президентов двух стран. Эрдоган не скупился на резкие заявления в адрес США, утверждая, что никто не может ограничивать право Турции покупать то оружие, которое ей нужно. США настаивали на своем, ведь один из аспектов данной истории — это авторитет Вашингтона, который в очередной раз был поставлен под сомнение. Ранее США уже отказывали Турции в поставках Patriots, опасаясь, что в случае размещения в приграничных с Сирией районах террористы могут их захватить. Теперь, если следовать логике турецкого руководства, те же США не дают возможность Турции обеспечить собственную безопасность с помощью России. Риторика Эрдогана зашла так далеко, что он заговорил о совместном производстве подобных систем с Россией на территории Турции. Якобы пункт о передаче соответствующих технологий предусмотрен контрактом. И это уже совсем другая история.

После того как стало известно, что поставки начались, Пентагон созвал брифинг, чтобы объявить о санкциях против Турции. Однако позже мероприятие было отменено по требованию Белого Дома. Эрдоган даже заявил, что Трамп заблокирует санкции, на которых настаивает Конгресс. На саммите "двадцатки" в Осаке два лидера имели разговор, после которого тональность заявлений США по поводу этой сделки смягчилась. Рискнем предположить, что причиной такого развития событий стали объяснения, предложенные американцам турецкой стороной, а именно — покупка и размещение С-400 не имеют ничего общего с нарушением обязательств трансатлантического партнерства. Просто в день переворота 15 июля 2016 г. сначала над Анкарой, а затем вслед за самолетом Эрдогана, направлявшимся из Даламана в Стамбул, летели не российские истребители, а вполне турецкие F-16 американского производства. Они же якобы бомбили турецкий парламент. Об этом, уже не скрываясь, пишут в американских СМИ профессора с турецкими фамилиями. С-400 будут размещены под Анкарой, чтобы обезопасить столицу от возможных будущих переворотов. Никакого бизнеса, просто личное. Следует думать, что Трампу подобные аргументы намного ближе и понятнее, чем технические детали по F-35. Можно также предположить, что президент ТР Эрдоган предоставил Трампу заверения, что F-35 не будут летать вблизи радаров С-400.

И все же санкции, скорее всего, будут применены, поскольку США не могут поставить под сомнение свою способность наказывать непослушных. Вопрос о том, каковы будут это санкции, остается неясным. Ясно лишь то, что сделка по С-400, особенно с перспективой производства подобных систем в ТР, уже нанесла серьезный ущерб отношениям Турции с США, которые и без того пребывают в состоянии перманентного конфликта. Турция не может простить Белому Дому самоустранение от сирийских проблем, поддержку курдов в Северной Сирии, отказ в выдаче Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации переворота 15 июля 2016 г. Позиции сторон расходятся по вопросам Ирана и Израиля, в отношении Саудовской Аравии и Кипра. США, в свою очередь, не могут закрыть глаза на аресты сотрудников своих дипломатических миссий из числа местного персонала, нарушения в области свободы слова, долгое и безосновательное пребывание под стражей американского проповедника Эндрю Бронсона и сближение с Россией, в котором контракт с С-400 — всего лишь эпизод.

Специалисты отмечают, что ко всем нюансам С-400 — это комплексы, рекламируемая эффективность которых никогда не была подтверждена на практике. Россия очень удачно осуществляет их продвижение на рынках вооружений, основываясь лишь на данных испытаний. Поэтому, вполне возможно, вопросы обеспечения безопасности Турции, как члена НАТО и все еще стратегического союзника США, будут решать иначе.

А вот тот факт, что Турция стремительно сближается с Россией, не может не беспокоить и Украину, хотя, к примеру, о "Турецком потоке" перестал вспоминать еще Порошенко.

С-400 — это цветочки по сравнению с продвижением проекта по строительству атомной станции в Аккую, которая, по странному стечению обстоятельств, тоже строится по контракту 2010 г., подписанному примерно в то же время, когда возникла идея и об С-400. Российская АЭС — это и российское топливо, и управление радиоактивными отходами, и, собственно, безопасность ядерного объекта, находящегося не так уж и далеко от сирийской границы и военных баз РФ в Латакии. Подобные проекты связывают страны на десятилетия, если не навсегда. На наших глазах Турция становится не только ракетной державой, но и ядерной, пусть пока и исключительно в мирных целях. И происходят эти трансформации под пристальным контролем Кремля, для которого контррасширение на Запад тоже обосновывается "осознанной необходимостью" "угрозы со стороны НАТО", как и расшатывания основ европейского и трансатлантического сообществ.

Похоже, извечная мечта Империи — контроль над Босфором и возврат "Царьграда" — становится на миллиметр ближе. Отношения между Турцией и США с одной стороны и Россией — с другой, становятся, без сомнения, ключевым фактором региональной безопасности. Нашей безопасности — в том числе.