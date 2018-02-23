Операция "Мистификация", или Все на выборы

"Несколько месяцев назад меня как независимого кандидата выдвинули на пост президента России. Основные партии выставили кандидатуры мистеров П.Грудинина, С.Бабурина, В.Жириновского, М.Сурайкина, Б.Титова, Г.Явлинского и миссис К.Собчак. Однако я осознавал, что у меня есть важное преимущество перед этими господами, а именно: безупречная репутация…"

Именно так мог бы начать Марк Твен, если бы писал от лица Владимира Путина, вознамерившегося в четвертый раз возглавить Российскую Федерацию. 18 марта запрограммировано как бенефис президента, и это не является секретом. С другой целью действующий глава государства, находящийся при власти уже 18 лет, на выборы не шел бы. К тому же именно сейчас политический режим Путина начал работать как следует: мощная партия власти, контролируемый парламент, послушное правительство, карманная оппозиция, домашние СМИ, зашкаливающий уровень общественной поддержки и управленческая вертикаль, позволяющая пожинать дивиденды на местах без какой-либо ответственности за местные проблемы. Ну, и на страже этого всего — репрессивно-карательный аппарат, которого боятся чиновники и уважает посполитый люд. Ситуация напоминает спортсмена, который все уже выиграл и продолжает соревноваться только чтобы побить им же самим установленные рекорды. Поэтому Путину мало банальной математической победы "половина плюс один" — желательно, чтобы в эту "половину" вошло как можно больше россиян. Такая виктория выглядит намного солиднее — она закрывает рты и снимает вопросы. В отличие от героя рассказа "Как меня избирали в губернаторы", подвергнувшегося тотальной обструкции и демонизации в газетах, на геройский образ Путина работает не только пресса, но и остальные СМИ и все возможные технологии и приемы административного ресурса. И посему остается одно — обеспечить явку избирателей. За это берутся не без фантазии.

Праздник административной вертикали

С целью обеспечения надлежащего народного представительства АП РФ рассчитывает на искусственное формирование торжественной обстановки и атмосферы праздника на местных избирательных участках. Отсутствие конкретных установок по выполнению этой задачи дает региональному руководству широкое поле для маневра, но и повышает его ответственность. Вместе с тем набор праздничных мероприятий ожидаемо будет типичным: выступления творческих коллективов, проведение спортивных соревнований, промышленно-продовольственные ярмарки, детские развлечения и т.п.

Превращение голосования в праздник активно эксплуатировалось во времена СССР и является типичной характеристикой большинства постсоветских государств. Переход от теории к практике занял мало времени, и превращение бюрократического события в праздник народного единства уже начался. Московские избирательные участки будут украшены воздушными шарами, баннерами, гирляндами на 50 млн руб., культурно-массовые мероприятия запланированы в большинстве регионов. Руководство Свердловской области решило обеспечить повышение явки с помощью "социалистического соревнования": введен конкурс с денежными призами среди участковых избирательных комиссий с призовым фондом 8,2 млн рублей. В Приморском крае работает так называемый "план пяти прикосновений" — различных форм и этапов доведения до подчиненных и их семей необходимости принять участие в голосовании. В Подмосковье инициативу по проведению 18 марта школьных референдумов даже одобрила областная ТИК, что привело к негативной реакции ЦИК: переборщили, мол.

Так или иначе, опросы свидетельствуют о крайне высокой декларированной явке избирателей (80,4% респондентов с различной степенью уверенности заявляют о намерении принять участие в выборах), что служит дополнительным фактором мобилизации избирателей. Атмосфера праздника будет подаваться как заслуженная компенсация за "труды", а фактически будет подтвержден статус выборов как единственного доступного россиянам института диалога с властью.

Меметические технологии

Электоральный рейтинг В.Путина сохраняется на первых позициях и к середине февраля остается довольно высоким (по данным ВЦИОМ — 71,5%) для победы уже в первом туре и реализации соответствующего плана президентской администрации ("70% голосов, 70% явки"). Показатель Павла Грудинина несколько возрос, по сравнению с началом месяца (с 6,9% до 7,3%), рейтинг Владимира Жириновского немного снизился (5,5% против 5,7%), позиции остальных колеблются в пределах 1%.

Колоссальный отрыв В.Путина от ближайшего соперника нивелирует состязательность избирательного процесса и подтверждает декоративный характер всей предвыборной кампании. Вместе с тем власть не демонстрирует расслабленности и полной убежденности в победе. Для демонстрации правильности потенциального выбора россиян фигура действующего президента выходит на первое место во всех рейтингах: электоральных, доверия, значимости, поддержки. Он становится краеугольным камнем политики и успешного будущего, и для акцентирования внимания на этом факте используются по-настоящему креативные методы.

Еще в августе 2017 г. стало известно о заказе со стороны ЦИК и АП цифровой стратегии привлечения избирателей в интернете, основным исполнителем которой станет Mail.ru Group, которой принадлежат "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ныне хитом социальных сетей стала пропагандистская реклама, призывающая к участию в выборах, формируя очень странный ассоциативный ряд, базирующийся на традиционных ценностях и "скрепах". Гражданин, настроенный игнорировать выборы, во сне переживает неприятные моменты: навязанный семье новой "властью" представитель ЛГБТ, ряженая армия, явно неспособная к боевым действиям, молодежный жест "даб", который иногда связывают с наркотиками, красно-черная одежда сына-пионера. Изображено странное сочетание тоталитарного и крайне либерального утопического порядка, который неизбежно наступит, если не прийти на выборы и не проголосовать за кандидата, способного предотвратить весь этот ужас. Понятно, кто именно имеет для этого самый большой опыт и навыки.

Другая агитационная продукция, выполненная по заказу Mail.ru Group или других компаний (Сбербанк, Tele2, "Газпром", "Мегафон", "Лукойл"), настолько откровенного политического контекста не носит, однако мотивирует избирателей прийти на участки. Вирусные видео; контекстная реклама "Заявись на выборы сейчас!", "18 марта — твой день", "Где ты хочешь сделать это?", " Для долга нет преград"; мемы с использованием шаблонов наподобие запуска ракеты-носителя SpaceX или вечно популярной эксплуатации женской сексуальности.

Особый цинизм этой предвыборной кампании заключается в том, что основные идеи доносятся не прямо, а какими-то намеками, с элементами издевательства. Чаще всего избирательное законодательство не нарушается непосредственно, но скрытая агитация за Путина и против остальных видна невооруженным глазом.

Страна возможностей и частных инициатив

Зачастую популяризация выборов вместе с непрямой агитацией за кандидата В.Путина приобретает гротескные и абсурдные формы, весьма напоминающие тоталитарный культ личности.

Так, в православных храмах Красноярской и Ленинградской областей замечена партия брошюр "Молитва за Президента России", в которых верующих призывают молиться за погибель врагов президента. В Дагестане школьники фотографируются с плакатами с надписями "Благодарим Путина за все" и "Мы голосуем за Путина". Частное предприятие "Ресурсный центр информационное агентство Инфраструктура благотворительности" инициировало конкурс среди российских школьников и воспитанников детских садов "Дети рисуют президента Путина".

Факт незаконности этих и похожих действий должна оценить ЦИК РФ, но перспектива справедливого рассмотрения жалоб незначительна. Конкурс является частной предпринимательской инициативой (участие платное: 400 рублей за работу) по "изданию патриотической атрибутики с главой государства" и имеющей "памятный и сувенирный характер", РПЦ опровергает свою причастность к рассылке брошюр, а школьные чиновники заявляют о желании самих детей или родителей. О чем можно говорить, если сбор подписей в поддержку кандидата Путина участниками движения "Волонтеры победы" профинансировано не из избирательного фонда, а из государственного бюджета. Кроме того, по данным общественного движения "Голос", "Волонтеры победы" часто присутствуют на предвыборных мероприятиях нынешнего президента, что наталкивает на мысль об откровенных злоупотреблениях. Однако руководство организации уверяет: активисты принимают участие в президентской кампании исключительно по собственному желанию.

Никакой недооценки соперников

В последнее время появились сообщения, что манипуляции с явкой — выдумка, не подтвержденная никакими документами; они вообще не нужны, поскольку общество достаточно сознательное, а Путин останется президентом, независимо от интенсивности голосования. В сущности, плана "70/70" на самом деле никто не видел в письменном виде, но, независимо от того, есть он или его нет, вряд ли кому-либо придет в голову сойти с курса на полпути, когда "царь"-явка почти гарантирована. С чем следует согласиться — так это с тем, что нет необходимости нагнетать обстановку, ведь регионы взяли под козырек, и процесс пошел. Ситуация особенно удобна модифицированными "патрон-клиент"-отношениями, сложившимися между центром и периферией: неудачу с явкой, как и особенно выразительный абсурд с ее нагонкой, всегда можно списать на местного исполнителя. Гиперболизованное внимание власти к выборам уже начало раздражать общество и привело к симметричной реакции с его стороны. В Иркутске активная группа граждан, которая борется с муниципальной властью за статус своих земель, 17 февраля выдвинула ультиматум: если власть не решит проблему до 16 марта, люди будут бойкотировать выборы. 2000 избирателей — капля в море, но прецедент неприятный. Поэтому и начали звучать поспешные уверения, что вокруг явки нет истерии и никто никому не собирается выкручивать руки.

Кроме того, в условиях всеобщего фарса и бутафории есть и альтернативная точка зрения, которая может изображать В. Путина не в настолько привлекательном свете. Закономерно, ее стараются приглушать. 15 февраля Роскомнадзор заблокировал блог Алексея Навального, ранее внесенный в реестр запрещенной информации. В дальнейшем отдельные интернет-провайдеры начали блокировали часть сайта 2018.navalny.com, посвященную бойкоту выборов президента. Ограничен и доступ к альтернативной социологии: Левада-Центру не разрешается сообщать о собственных оценках электоральных установок граждан в процессе избирательной кампании. Причина проста и законна: иностранные агенты не могут никоим образом принимать участие в выборах и референдумах под угрозой штрафов и закрытия. Из-за "антигосударственной деятельности" закрыт доступ в России интернет-ресурса "МБХ-медиа", который принадлежит В. Ходорковскому и освещает избирательную проблематику в нелояльном к власти стиле.

В конце концов, в дебатах-2018 одновременно будут принимать участие все кандидаты, кроме Путина, который от общих агитационных мероприятий отказался. Но только на федеральном уровне — агитационные ролики и дебаты в региональном эфире остаются, и там будут выступать доверенные лица президента. Таким образом, президент не хочет выступать в одной компании с остальными, но его "голос" в регионах будет звучать.

Непосредственное участие Путина в дебатах — лишнее. Во-первых, он их всегда игнорировал. Во-вторых, в этот раз его появление на экранах вместе с другими участниками "мерзкой восьмерки" может послужить неправильным сигналом, будто хозяин Кремля не уверен в победе, поэтому не гнушается никакими средствами для ее достижения. Именно этот вариант максимально далек от действительности: Путин убежден в своей популярности, ему даже "маневры с явкой не нужны, но политтехнологи настаивают".

Выборы — не только действенный и относительно справедливый способ рекрутирования политических кадров, но и важный инструмент массового "воспитания". Без него народ будет чувствовать себя полностью забытым властью, а с ним появляется ощущение собственной значимости. С этой точки зрения выборы нужны не только демократии. Если тоталитаризм практикует "активную" несвободу человека с принудительной демонстрацией лояльности режиму, то для авторитаризма характерна "пассивная" несвобода, когда благосклонность не обязательна, но вот выявление недовольства — вообще нежелательно. В процессе подготовки к выборам Кремль демонстрирует любопытный микс: демократический инструмент сочетается с почти тоталитарным давлением на общественность и авторитарными методами работы с оппозицией. И все для того, чтобы голосование прошло именно так, как запланировано в Кремле. Ну как тут снова не вспомнить Марка Твена: если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили принимать в них участие.