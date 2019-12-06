Омоложение НАТО

Лидеры стран — членов НАТО отметили 70-летие Североатлантического альянса в Лондоне — в городе, где в 1949 году была открыта первая штаб-квартира организации.

Символизм выбора британской столицы, однако, состоял не только в этом: Великобритания олицетворяет собой трансатлантическую связь, прочность которой с приходом к власти американского президента Дональда Трампа тестируется с каждым новым саммитом.

Попрощался "по-английски"

Подготовка встречи в Лондоне происходила на фоне резонансных заявлений французского лидера Эмманюэля Макрона, вызванных его несогласием с действиями США в Северной Сирии. В медиа также появилась информация о прессинге со стороны Турции касательно признания террористической организацией сил самообороны сирийских курдов (YPG). Без этого Турция якобы отказывалась поддержать планы НАТО по защите стран Балтии и Восточно-Центральной Европы от возможной агрессии.

В Лондонской декларации, опубликованной 4 декабря, союзники призвали генерального секретаря представить министрам иностранных дел согласованное Североатлантическим советом предложение о налаживании перспективного аналитического процесса под эгидой генерального секретаря, с опорой на соответствующие экспертные оценки, с целью дальнейшего укрепления политического измерения НАТО, включая консультации. Эта инициатива призвана найти новые пути согласования политических позиций и существующих противоречий.

Во время двухдневных мероприятий в столице Великобритании внутренние разногласия удалось завуалировать уютными "семейными" фотографиями лидеров стран НАТО с королевой Елизаветой II, но не удалось их разрешить.

Одним из признаков сохраняющегося напряжения стало внезапное возвращение в Вашингтон Дональда Трампа, не пожелавшего принять участие в итоговой пресс-конференции лидеров. Поводом для "ухода по-английски" американского лидера якобы стало появившееся в Интернете видео разговора премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьера Нидерландов Марка Рютте и президента Франции Эмманюэля Макрона. Коллеги Трампа во время приема в Букингемском дворце 3 декабря подшучивали над склонностью американского "очень стабильного гения" к длительным пресс-конференциям.

Собственно, состоявшееся перед приемом совместное общение Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона с прессой стало лишним тому подтверждением, затянувшись на 40 минут. Американский и французский президенты, пытаясь сохранить вежливые улыбки, явно состязались в дипломатическом остроумии, комментируя, среди прочего, кризис в Сирии.

Но, видимо, американский президент не был польщен шутливым обсуждением его слабостей, и, покидая Лондон, написал в Twitter, что не видит смысла своего участия в финальной пресс-конференции, поскольку подобных мероприятий "и так было слишком много". К тому же на прощание он обвинил премьер-министра Канады Трюдо в "двуличности" во время общения с журналистами. "И, откровенно, — да, Трюдо неплохой парень, но правда в том, что я указал ему на тот факт, что он не платит 2% (на оборону. — Д.П.), и я думаю, что он этому не рад", — заключил Трамп и поспешно покинул Великобританию.

"Карты, деньги, два ствола"

Вопрос "справедливого распределения" расходов европейских государств на оборону и более активного участия европейских стран в коллективных оборонных проектах в который раз стала ключевой темой встречи глав государств и правительств стран — членов НАТО.

Генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу даже пришлось оправдываться на пресс-конференции, что вопросы расходов на оборону выносятся на обсуждение в интересах союзников, а не для умиротворения американского президента.

На официальном сайте НАТО был опубликован детальный отчет о стабильной динамике роста расходов на оборону европейских стран и Канады на протяжении последних пяти лет. По информации аналитиков альянса, реальное увеличение оборонных бюджетов в Европе и Канаде составит в 2019 г. 4,6%. До конца следующего года европейские союзники и Канада будут инвестировать в оборону на 130 млрд долл. США больше, по сравнению с 2016-м. К концу 2024-го ожидаемый аккумулируемый рост оборонных расходов в этих странах составит 400 млрд долл. США.

Среди достижений в коммюнике альянса также значится то, что в этом году уже 9 союзников (США, Болгария, Греция, Эстония, Великобритания, Латвия, Польша, Румыния и Литва) потратят на оборону не менее 2% ВВП. Правда, присутствие в этом списке Болгарии объясняется заключенной в августе 2019-го сделки по приобретению восьми новых американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70 общей стоимостью 1,1 млрд евро. Данный контракт стал самым дорогим в посткоммунистической истории Болгарии. Сумеет ли эта страна сохранить место среди государств — членов НАТО, взявших "2%-ную высоту" оборонных расходов в следующем году, остается под вопросом.

Тем не менее, благодаря этой сделке Болгария в 2019 г. неожиданно стала лидером по выполнению директивы НАТО о необходимости выделять 20% оборонных расходов на новую военную технику, в том числе на связанные с ней научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Доля таких расходов в болгарском оборонном бюджете составила 59%. Для сравнения: США в этом году выделили на военную технику 27,5% оборонного бюджета.

И если детальный отчет о финансовом обеспечении обороны союзников должен был успокоить американского президента, для его французского коллеги накануне встречи в Лондоне аналитики НАТО опубликовали записку с оптимистическим названием "НАТО: готовы к будущему. Адаптируя альянс в 2018–2019 годах". В ней детально прописаны все достижения альянса в вопросах коллективной обороны, сдерживания, повышения готовности объединенных сил, трансформации командных структур.

За последние несколько лет НАТО действительно удалось провести адаптацию к изменившимся реалиям и совершить масштабное усиление возможностей коллективной обороны. Эти шаги, подкрепленные принятием новой Военной стратегии в мае текущего года, нацелены на повышение эффективности организации, обеспечивающей безопасность более миллиарда людей.

Проиллюстрировав усилия НАТО по віполнению Плана действий касательно обеспечения готовности картами размещения сил альянса в мире, авторы отчета предоставляют ряд аргументов в пользу того, что потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза соответствует нынешним угрозам.

Так, с 2014 г. численность Сил реагирования НАТО (NRF) выросла до 40 тыс. военнослужащих. В 2019 году также удалось на 90% укомплектовать силы для Инициативы об обеспечение готовности или так называемой Инициативы "4-30". Напомним, что в 2018 году в Брюсселе страны НАТО приняли обязательство сформировать — к 2020-му — 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней или ранее. Они смогут реагировать на угрозы с любого направления и обеспечат дальнейшее укрепление потенциала НАТО в области сдерживания и обороны.

Не обошли вниманием в отчете и военные учения. С начала 2018 года альянс провел 207 совместных учений, еще 270 состоялись на национальных уровнях, но с привлечением сил НАТО. В 2020 году запланированы масштабные учения альянса DEFENDER 2020, для участия в которых в Европу прибудут 20 тыс. американских военных. Это будет самое масштабное размещение американских сил в Европе за последние 25 лет.

Упоминается в отчете и решение альянса определить космос как сферу оперативной деятельности (наряду с воздухом, сушей, водой и киберпространством). Фактор "космоса" оказывает влияние на возможности НАТО проводить навигацию и отслеживание своих сил, обеспечивать эффективную спутниковую связь, отслеживать запуски баллистических ракет.

Все больше внимания в НАТО уделяют современным технологиям. В октябре 2019 года министры обороны утвердили "Дорожную карту по новым и передовым технологиям", чтобы помочь структурировать работу НАТО по ключевым технологическим отраслям и дать возможность союзникам рассмотреть влияние новых технологий на сдерживание и защиту, развитие потенциала, правовые и этические нормы. Так, в Лондоне еще раз прозвучали намерения НАТО до 2035 года заменить флот авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) новейшими технологиями, в том числе искусственным интеллектом.

Говорится в документе и о совместной борьбе с гибридными угрозами, а также об усилении системы стойкости на основе семи базовых критериев, согласованных альянсом. Вопросы стойкости также нашли отображение в финальной декларации встречи в Лондоне, где союзники приняли обязательства по обеспечению безопасности телекоммуникаций, в том числе связи пятого поколения (5G).

К слову, развитие системы стойкости, по информации ZN.UA, станет одним из трех основных направлений обеспечения национальной безопасности в новой редакции Стратегии национальной безопасности, рассматриваемой сейчас в Офисе президента Украины. Напомним, что, согласно Закону о национальной безопасности, этот документ должен был быть одобрен президентом в шестимесячный строк после вступления в должность, то есть не позднее 20 ноября. Тем не менее, Стратегия, с рабочим названием "Безопасность человека — Безопасность страны", которую в президентском Офисе называют "беспрецедентным инновационным документом", все еще проходит межведомственное согласование.

Не враги, но и не друзья

Особое внимание во время Лондонской встречи уделялось России, особенно в контексте последних заявлений французского президента. В ходе дискуссий, как публичных во время открытого мероприятия NATO Engages, так и непубличных, поднимался вопрос обоснованности усиления обороны НАТО на восточном фланге для сдерживания России.

В финальной версии Лондонской декларации союзники согласились, что "агрессивные действия РФ представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности", добавив, что "терроризм во всех формах и проявлениях остается неизменной угрозой для всех нас". Присутствие в одном предложении России и международного терроризма стало очевидным компромиссом между разным видением угроз среди членов НАТО.

В целом в отношении России НАТО продолжит следовать двойному подходу, объединяющему "содержательный диалог с усиленным сдерживанием и обороной". Содержательный, по мнению альянса, диалог продолжается на высоком политическом уровне Совета Россия—НАТО, и генеральный секретарь Столтенберг особо отметил на одной из пресс-конференций в Лондоне удовлетворенность возобновлением встреч Совета после с 2016 года. Он также признал, что, хотя Россия на данном этапе не совершает военных действий против любой из стран — членов альянса, для НАТО она остается стратегическим вызовом. В частности, как отмечено в Лондонской декларации, развертывание Россией новых ракет средней дальности привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создает значительные риски для евроатлантической безопасности.

Определенным новшеством в публичных нарративах Альянса по результатам встречи в Лондоне стало признание, что растущее влияние и международная политика Китая сопряжены как с возможностями, так и с вызовами, которыми странам — членам НАТО следует заниматься сообща как союзу.

Таким образом, не признав Россию и Китай врагами, НАТО не спешит наводить мосты дружбы, отдавая предпочтение подготовке защиты от возможных будущих атак.

Украина: ожидания vs реальность

В Украине к Лондонской встрече НАТО готовились давно. В прошлом году бывший президент Порошенко направил генеральному секретарю Столтенбергу письмо с просьбой инициировать во время Лондонской встречи вопрос предоставления Украине Плана действий для членства в НАТО (ПДЧ). В альянсе приняли во внимание просьбу Петра Алексеевича, но отметили, что участие партнеров в официальных мероприятиях в Лондоне не предвидится.

Президент Зеленский не столь настойчив в вопросе ПДЧ, что вызывает в альянсе плохо скрываемое облегчение. Но накануне встречи в Лондоне украинский парламент решил напомнить альянсу о решении Бухарестского саммита 2008 года, приняв резолюцию с обращением к парламентариям стран — членов НАТО с просьбой предложить своим министрам иностранных дел ускорить процесс предоставления ПДЧ Украине.

В Лондонской декларации, однако, отсутствует упоминание Украины и Грузии. В документе о будущем альянса, правда, отмечено, что союзники всячески поддерживают их право сделать независимый и суверенный выбор, свободный от внешнего давления и принуждения.

И хотя Украина не была приглашена на официальные мероприятия, по словам генерального секретаря Столтенберга, ситуация в Украине и усилия по имплементации Минских соглашений оставались предметом обсуждений союзников.

Учитывая это, присутствие украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко на форуме NATO Engages вызывало большой интерес. Украинский министр отметился неологизмом RUxit для обозначения выхода российских сил с территории Украины.

Хорошей новостью, совпавшей со временем окончания встречи в Лондоне, стало решение украинского правительства о выделении добровольного взноса в бюджет НАТО в размере 850 тыс. евро, необходимых для переезда миссии Украины при НАТО в помещение старой штаб-квартиры, предоставленной странам-партнерам. Хочется надеяться, что в планах правительства — также усилить работу миссии, в частности, назначить опытных и эффективных дипломатов на вакантные должности. Ежедневная работа и диалог не только с представителями международного секретариата, но и со всеми постоянными делегациями стран — членов НАТО имеют огромное значение для развития дальнейшего сотрудничества и лоббирования интересов Украины в Альянсе.