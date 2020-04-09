Министерство обороны: "профессионалы" против "реформаторов"

В условиях пандемии коронавируса вопросы обороны отошли на второй план. Тем не менее, именно сейчас происходят события, способные определить направление и динамику оборонной реформы на ближайшие несколько лет. При этом первые шаги нового министра обороны Андрея Тарана, вычищающего из МО сторонников реформ, вызывают обоснованную обеспокоенность, поскольку при таких методах работы Украина не только не будет способна привести свои Вооруженные Силы к евроатлантическим стандартам, но и не сможет эффективно противостоять российской агрессии.

Управление по-НАТОвски: разделяй и властвуй

Начнем с осторожного позитива и изучения матчасти.

27 марта президент подписал ряд указов (№№ 122-126/2020), формально закрепивших разделение должностей главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и начальника Генерального штаба. Это, безусловно, знаковые изменения, потенциально выстраивающие новую модель командования и контроля (command and control, C2) в ВСУ. Они создают структурную рамку, необходимую для воплощения одного из основополагающих евроатлантических принципов — отделения функций формирования, подготовки и развития войск (сил) от функций применения переданных в подчинение войск (сил).

Этот шаг, напомним, был прописан как один из краеугольных элементов трансформации системы управления силами обороны в Стратегическом оборонном бюллетене (СОБ), утвержденном президентским указом в июне 2016 года. Согласно СОБу, введение отдельных должностей "главнокомандующий Вооруженными Силами Украины" и "начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины" должно было состояться до 2020 года. В 2018 году, в Законе Украины "О национальной безопасности" дату уточнили: до 1 января 2021 года.

А 4 марта 2020 года, в последний день пребывания Андрея Загороднюка в должности министра обороны, Верховная Рада внесла изменения в Закон "О национальной безопасности", установив новую дату разделения должностей главнокомандующего и начальника Генштаба — 27 марта 2020 года.

Процесс реформ стимулировали многочисленные вояжи советников высокого уровня из стран — членов НАТО (т.н. Defence Reform Advisory Board), а также ряд семинаров по вопросам создания объединенной системы управления силами обороны с группой советников, возглавляемой бригадным генералом в отставке Крейгом Кингом. Именно благодаря работе этой группы 29 марта 2019 года появился приказ №141 "О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины", подписанный министром обороны Степаном Полтораком. В нем изложены основные принципы организации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины и представлена схема перспективной системы.

Остановимся на "основных принципах", каковых всего 12. Прежде всего — это демократический гражданский контроль и отделение функции формирования государственной политики в сфере обороны от функции реализации. Также сюда относят отделение процесса планирования развития способностей от операционной (текущей) деятельности Генерального штаба и органов военного управления ВСУ и отделение функции генерирования сил от функции их применения.

В новой модели все операции по своей сути являются объединенными (проводятся объединенными силами), а командные полномочия делегируются командующему, а не штабу. Должны соблюдаться единоначалие, непрерывность управления и его четкая вертикаль. Заложен принцип поощрения инициативы командиров и их самостоятельность, комплексный подход к организации управления, в том числе межведомственное взаимодействие. И, наконец, процесс принятия решений должен быть понятен и прозрачен.

Подписание 27 марта вышеупомянутых президентских указов открывает новую главу в истории украинских вооруженных сил. Но будут ли в ней заложены евроатлантические практики и принципы? Ответ на этот вопрос зависит от нового руководства министерства обороны, первые шаги которого отнюдь не обнадеживают.

Конец начала или начало конца?

30 марта А.Таран подписал приказ №106, которым вышеупомянутый приказ №141 признан "реализованным", и, соответственно утратившим силу. Такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и была воспринята неоднозначно в самом Минобороны.

Сроки и основные задачи приказа №141 уже действительно не актуальны. Но можно ли в самом деле считать трансформацию системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины завершенной?

По оценкам участников профильной рабочей группы в Комитете реформ МОУ и ВСУ, для полной реализации указов президента от 27 марта необходимо внесение изменений более чем в 15 законов, а также принятие около 20 актов Кабинета министров Украины, все еще находящихся в разработке.

И, говоря о полной реализации приказа №141, можно ли считать, что трансформированная структура управления уже прошла тест на соответствие основным евроатлантическим принципам и подходам?

Пока что с уверенностью можно сказать, что как минимум с одним из этих принципов у команды нового министра не сложилось — с прозрачностью принятия решений. Позиция министра Тарана по ключевым вопросам реформирования сил обороны не была представлена ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам. Не самое удачное выступление Тарана во время его представления коллективу Минобороны 11 марта запомнилось лишь волной последовавших спекуляций о перспективах евроатлантической интеграции Украины. Заявления пресс-секретаря министра Светланы Павловской отличаются пафосным официозом и малой информативностью.

Сайт Минобороны Украины

Роль рупора реформ исполняет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, что, исходя из принципа отделения функции формирования государственной политики в сфере обороны (МОУ) от функции реализации (ВСУ), противоречит евроатлантическим стандартам.

К тому же, представляя Андрея Тарана коллективу МОУ и ВСУ, президент Зеленский подчеркнул, что ответственность за его назначение разделяет с главнокомандующим Хомчаком. Последнее, опять же, резануло слух адептам гражданского контроля над сектором обороны, в рамках которого министр номинирует военных руководителей, а не наоборот.

Эра профессионалов

То, что Хомчаку намного комфортнее работать с Тараном, нежели с его предшественником Загороднюком, отмечают многие собеседники ZN.UA. К тому же, новому министру благоволит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Угасание политической поддержки со стороны президента с приходом нового главы ОП Андрея Ермака стало определяющим фактором отставки Андрея Загороднюка. Во-первых, в ОПУ ревностно отнеслись к его к успехам на международной арене, в особенности к теплому приему в штаб-квартире НАТО в феврале. А во-вторых, Загороднюк не поддерживал планы Ермака по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. "Если бы меня не уволили неделю назад, сегодня был бы день моей отставки", — написал Загороднюк на своей странице в социальных сетях, когда были обнародованы неоднозначные договоренности контактной группы в Минске с подписями Ермака и замглавы Администрации президента РФ Козака. Позиция Тарана в данном вопросе, очевидно, более гибкая.

Однако методы и кадровая политика нового министра вызывают обеспокоенность у тех, для кого вопрос евроатлантических стандартов имеет иное значение, чем сверка до миллиметра размеров флажков на встречах с иностранными делегациями.

Западное образование Андрея Тарана, на которое часто ссылается группа его поддержки, возможно заложило определенные знания принципов и практик управления в странах — членах НАТО, но, судя по всему, не повлияло на его ментальные установки. Небольшой, но показательный, пример. В 2009 году Андрей Таран, на тот момент директор агентурной разведки ГУР МОУ, обязал всех атташе по вопросам обороны в посольствах Украины более чем в 60 странах записать видеопоздравление с 50-летним юбилеем тогдашнего начальника "острова" Виктора Гвоздя. Требовалось озвучить поздравление в парадной форме в центральной части столицы страны пребывания. Естественно, распоряжение Тарана было выполнено, и пафосные видеоролики продемонстрировали во время торжественного празднования.

Но вернемся к нынешним реалиям. Буквально в первые несколько дней после назначения Таран радикально очистил МОУ от представителей команды предыдущего министра, в частности от сотрудников Проектного офиса реформ (ПОР).

Проектный офис существует с 2015 года. Проекты и направления деятельности работы ПОР всегда согласовывались министром (или профильными заместителями по распределению полномочий) и соответствовали приоритетам реформирования, представители Офиса активно работали в Комитете реформ.

При Загороднюке их влияние существенно возросло. Более того, в феврале намечались официальные назначения представителей Проектного офиса на руководящие посты в МОУ. В частности, по результатам проведенных конкурсов, они могли возглавить структурные подразделения по стратегическому планированию, оборонным закупкам, кадровой политике. Более того, представительница Проектного офиса реформ лидировала в конкурсе на должность Государственного секретаря Минобороны.

"Старожилов" министерства, гордо именующих себя "профессионалами" такая ситуация не радовала. Но хотя активная гражданская позиция, принципиальность и "реформаторская лихорадка" Проектного офиса реформ и были для многих источником раздражения, однако они вдохновляли западных партнеров Украины.

Одним из первых решений Андрея Тарана было, по сути, блокировать работу ПОР. По его распоряжению сотрудникам Офиса с 16 марта предписано освободить помещение в центральном здании Минобороны и переместиться в другой военный городок. Следующим шагом стало сокращение отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и ГШ ВСУ, большинство работников которого составляли члены Проектного офиса реформ. После того как эти факты были обнародованы руководителем ПОР Олесей Фаворской, нескольким сотрудникам отдела гражданских экспертов объявили "выговор". А уже с 26 марта все пропуска экспертов Проектного офиса на территорию Министерства обороны были заблокированы без предупреждения.

В этой ситуации, не имея возможности прямой коммуникации с министром, Проектный офис опубликовал в социальных сетях обращение к министру с просьбой изложить видение будущего сотрудничества. В ответ, на сайте МОУ появилось видео пресс-секретаря министра Светланы Павловской, где она указывает на нарушения трудовой дисциплины гражданскими экспертами, призывает их не соревноваться в эпистолярном жанре и "не мешать" сотрудникам Минобороны работать над реализацией реформ. Это заявление стало индикатором перехода МОУ на закрытые стандарты работы, более характерные для постсоветского пространства, чем для европейских стран.

Кадровые решения нового министра также вызывают недоумение у сторонников евроатлантической интеграции. К примеру, одним из первых был отправлен в запас и уволен с должности помощника министра по вопросам ВМСУ капитан первого ранга Андрей Рыженко, известный своей принципиальной позицией по внедрению стандартов НАТО. Были также молниеносно уволены советники министра по антикоррупционной политике и по вопросам реформы оборонных закупок.

Зато 11 марта, путем витиеватого бюрократического трюка, был возвращен на должность государственного секретаря Александр Дублян, уволенный в конце 2019 года. Вернул былое влияние и бессменный глава департамента кадровой политики Олег Яцино, не проявляющий благосклонности в вопросах карьерного роста молодых сотрудников с западным образованием.

Снова обустраивает свой кабинет в центральном здании МОУ в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, который при Загороднюке вынужденно занимался военно-техническими вопросами. Он, как и новый министр, также известен повышенным вниманием к формальностям. Под началом Петренко, еще при министре Степане Полтораке, заседания Комитета реформ были превращены в театральные постановки, где тщательно согласовывались доклады и даже уточняющие реплики руководителей рабочих групп.

Кроме того, на должность начальника ГУР МО А.Таран лоббирует кандидатуру имеющего неоднозначную репутацию генерал-майора Игоря Остапенко. Во времена Януковича последний был назначен на должность атташе по вопросам обороны в посольство Украины в России. На время его пребывания в РФ пришлась подготовка и реализация Москвой операции по аннексии Крыма. Также на эту должность рассматривается один из нынешних замов начальника ГУРа — Игорь Табурец. Его прочили на должность заместителя главы Офиса президента, но с приходом Ермака от этой идеи отказались. Табурцу приписывают давние приятельские отношения с Вадимом Красносельским, нынешним президентом ПМР. Но, учитывая стремление Тарана заменить всю верхушку ГУР, шансы Табурца получить повышение невысоки.

Существуют опасения, что эра "профессионалов" нивелирует тот скромный прогресс, которого достигла Украина в реформировании сил обороны. Это, умышленно или нет, сыграет на руку нашему главному стратегическому оппоненту — Российской Федерации. Маленькая "советская армия" в Украине не способна потревожить спокойствие военачальников "большой советской армии" в России.

Так или иначе, министру в скором времени придется раскрыть свое видение реформ. После все еще ожидаемого появления Стратегии национальной безопасности (принятие которой затягивают в Офисе президента) Минобороны должно будет представить Стратегию военной безопасности и Стратегический оборонный бюллетень. И если в этих документах евроатлантические стандарты и принципы сведутся к декларативным клише, в нынешнем противостоянии "профессионалов" и "реформаторов" проиграет государство Украина.