Среди реформ, ожидающих нас в 2020-м, одной из самых сложных станет трансформация Службы безопасности Украины.

Принятый в 2018 году Закон о национальной безопасности предусматривал среди прочего ограничение полномочий СБУ. Для полной реализации этих изменений необходим новый закон о Службе. Работа над разными версиями этого документа ведется как в СБУ и Офисе президента, так и в профильном комитете Верховной Рады, и пока что единого видения как будет развиваться Служба, в команде Зеленского нет.

В недавнем интервью вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сравнил реформу СБУ с обезвреживанием ядерной бомбы. Действительно, влияние этой спецслужбы на архитектуру сектора безопасности в Украине является во многом определяющим, и любая непродуманная "реформаторская" инициатива способна подорвать относительную стабильность страны в условиях гибридного конфликта. Многие используют данный аргумент для сохранения статус-кво. Тем не менее, замораживание реформы ничего хорошего стране не сулит.

Что не так с СБУ?

Вопрос реформирования СБУ регулярно поднимается европейскими и НАТОвскими представителями. В чем же украинская Служба безопасности не соответствует евроатлантическим подходам?

Во-первых, совмещение правоохранительных функций и контрразведывательной деятельности формирует практически неограниченные возможности для Службы. По утверждению международных советников, ни одна подобная структура на евроатлантическом пространстве не владеет такой широкой комбинацией полномочий.

Во-вторых, СБУ вовлечена в вопросы экономической безопасности и антикоррупционные расследования, а сотрудники печально знаменитого Управления "К" отличаются завидным материальным благополучием сомнительного происхождения. Действия СБУ в борьбе с контрабандой, азартными играми или "экоцидом" на предприятиях расходятся с евроатлантическими практиками.

В-третьих, это де-факто монополия СБУ в системе охраны государственной секретной информации, где также наблюдаются злоупотребления.

Недопустимым, по мнению НАТОвских советников, является и политизированность Службы. Для власти велик соблазн использовать СБУ как инструмент политического давления на оппонентов. Этому искушению не всегда могут противостоять и политики "новой формации". Чего стоит, к примеру, "аллегория" о папочках главы Службы И.Баканова во время встречи новоизбранных народных депутатов фракции "Слуга народа" с президентом. (Напомним, на первом рандеву новоизбранных депутатов "Слуги народа" с В.Зеленским Баканов продемонстрировал два вида папок — пустые и с "разработками" — и призвал нардепов сохранять их папки пустыми. Сам Баканов впоследствии назвал это "красивой аллегорией", но некоторые народные избранники сочли это попыткой запугивания.)

Вызывает вопросы также милитаризация СБУ и огромный (по европейским меркам) штат — около 30 тысяч человек. И, наконец, отсутствие какого-либо парламентского и общественного контроля деятельности Службы.

В целом, считают европейские эксперты, нынешней Службе безопасности удалось сконцентрировать намного больше полномочий и ресурсов, чем ее советскому предшественнику — КГБ. В многочисленных рекомендациях партнеров украинскому правительству подчеркнута необходимость сужения полномочий СБУ к нескольким профильным сферам — контрразведывательной защите государства, борьбе с терроризмом и охране государственной тайны. Все правоохранительные функции в сфере экономики и антикоррупционные полномочия должны быть постепенно переданы соответствующим правоохранительным органам.

Зе!разногласия

Президент Зеленский во время первого визита в штаб-квартиру НАТО назвал в числе приоритетов реформу СБУ. Но вопрос разработки политического видения реформы в новой команде напоминал игру "горячая картошка". Созвучные с европейскими подходы артикулировались предыдущим секретарем СНБО Александром Данилюком, но его преемник Алексей Данилов никакого интереса к этому вопросу, увы, не демонстрирует. Некоторое время координацией реформы СБУ занимался замглавы ОПУ Руслан Рябошапка, но после его назначения генеральным прокурором проблема СБУ перекочевала в портфолио Анны Коваленко, чей политический вес близок к нулю.

В результате, в октябре Иван Баканов подал президенту и отправил на рассмотрение ключевым международным партнерам драфт законопроекта о СБУ, над созданием которого трудились юристы Службы. В частности, отстаивающая эффективность антикоррупционной деятельности СБУ доктор юридических наук Дарья Прокофьева-Янчиленко.

Законопроект получил нелестную оценку НАТО и ЕС. В письме, адресованном В.Зеленскому, главы делегации ЕС, консультативной миссии ЕС, представительства НАТО и посольства США отмечают, что законопроект не сужает, а консервирует полномочия службы, а также не способствует созданию эффективной системы демократического цивильного контроля.

Законопроект Баканова, по имеющейся информации, не удовлетворил и главу Офиса президента Андрея Богдана, не увидевшего в проекте достаточной "радикальности", соответствующей "чаяниям электората".

И пока СБУ продолжает попытки отстоять свою "умеренную" версию реформ, в недрах "Слуги народа" зародились более радикальные законодательные инициативы. Драйвером "агрессивного" подхода стала амбициозная замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Не будучи сведущей в специфике деятельности спецслужб, Безуглая к работе над законопроектом в качестве консультанта привлекла эксперта "Украинского института будущего" Ивана Ступака.

В одной из первых версий альтернативного законопроекта предлагалось провести ребрендинг Службы, превратив ее в Агентство национальной безопасности. Но в обновленной версии законопроекта, переданного на рассмотрение международным экспертам в декабре, от этой идеи отказались.

Парламентский законопроект действительно ограничивает полномочия СБУ (в частности, включающие контрразведывательную деятельность и противодействие терроризму) и предусматривает усиление демократической подотчетности Службы. Однако в нем присутствуют серьезные противоречия и неточности, ставящие под сомнение его состоятельность. В частности, отсутствует ясность в вопросах координации полномочий СБУ и других служб, весьма размыто определение "контрразведывательной деятельности", а предложение назначать сотрудников через конкурсы требует уточнений. Парламентский комитет получает право инициировать отставку главы СБУ, назначенного Радой по представлению президента. А запланированное до 1 января 2022 года сокращение штата СБУ до 11 тысяч человек должно быть обосновано политическим видением будущей модели Службы. Тем не менее, по словам Безуглой, альтернативный законопроект имеет поддержку в Офисе президента, где ним занимается заместитель главы ОПУ Андрей Смирнов. И если раньше в самой Службе эту инициативу не воспринимали всерьез, теперь она вызывает беспокойство спецслужбы.

Не исключено, что именно парламентская версия получит более позитивную оценку международных экспертов. В декабре небольшая парламентская делегация (в состав которой вошли глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и его "правая рука" Марьяна Безуглая) посетила штаб-квартиру известного Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности (DCAF), где реформе СБУ уделяют особое внимание.

Сможет ли команда президента собрать сложный пазл и найти компромисс между адептами умеренной эволюции СБУ и реформаторами? Кто получит поддержку президента — друг детства Иван Баканов или друг семьи Александр Завитневич? Как совместить следование рекомендациям ЕС и НАТО об ограничении полномочий СБУ с желанием Зеленского продемонстрировать быстрый результат в борьбе с контрабандистами и коррупционерами? Как провести модернизацию Службы и не вступить в конфликт с ее сотрудниками, которые и так сетуют на недостаточный уровень финансирования? И, самое главное, сможет ли реформа СБУ обеспечить эффективность специальной службы в защите государственной безопасности?

Это те вопросы, на которые предстоит ответить Зе!команде в 2020 году. И от этого во многом будет зависеть, сможет ли Украина в дальнейшем эффективно противостоять гибридным угрозам и вызовам.