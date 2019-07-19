Общие ценности и расходящиеся интересы

На прошлой неделе в Нью-Дели безрезультатно прошел первый раунд торговых переговоров между США и Индией.

Но это не мешает странам готовиться к первым в истории межвидовым совместным военным учениям.

США и Индия — две наиболее мощные мировые демократии: Соединенные Штаты — по экономическому и военному потенциалу, Индия — по населению. Дели, наверное, мог бы стать для Вашингтона стратегической альтернативной Пекину, если бы только индийская экономика была в несколько раз больше китайской.

В мае премьер Индии Наренда Моди после победы его партии на парламентских выборах снова возглавил правительство. В его первый срок на посту значительно укрепились отношения Дели и Вашингтоном в военно-политической сфере. Индия в этом отношении во многом переиграла Пакистан. Во второй свой срок своего премьерства Моди предстоит разрешить экономические противоречия со США, если это вообще возможно. Уже несколько лет торговые отношения США и Индии ухудшаются по тем же известным причинам, по которым ухудшаются торговые отношения Соединенных Штатов со многими другими странами — Дональд Трамп считает, что Америка слишком много отдает для роста мировой экономики и слишком мало за это получает.

Накануне саммита "большой двадцатки" в Осаке в конце прошлого месяца Дели посетил госсекретарь США Майк Помпео. Он готовил встречу Моди и Трампа. Встреча состоялась, но разрешения споров не принесла: стороны договорились начать переговоры на уровне торговых представителей, отложили вопрос о покупке Индией российских систем противовоздушной обороны С-400 (сделка, в отличие от Турции, все еще обратима), обсудили перспективы 5G и обменялись твиттами. Стоит заметить, что Моди не сильно отстает от Трампа по количеству подписчиков в Twitter, при этом начал использовать этот инструмент для политических коммуникаций одним из первых среди мировых лидеров, гораздо раньше Трампа. Как и Трамп, Моди считается противоречивой политической фигурой. Но личная схожесть пока не принесла позитивных торговых результатов.

США и Индия находятся в разных экономических категориях. Этим Индия кардинально отличается от Китая, который достиг паритета со США. Индийский ВВП меньше американского в два раза, если считать по паритету покупательной способности, и в семь раз — в номинальном выражении. Соответственно, асимметричны торговые отношения. США для Индии — основной торговый партнер. В прошлом году США обошли Китай, но эти две страны фактически делят первое-второе место в качестве основного торгового партнера Индии.

Индия для Соединенных Штатов — девятый в рейтинге торговый партнер. Объем торговли между США и Индией находится на уровне 75 млрд долл. в год, дефицит — около 16 млрд (США больше импортируют из Индии, чем экспортируют). Цифры заметно меньше, чем для США и Китая — торговый оборот около 640 млрд долл., дефицит американской торговли — 375 млрд.

Если торговый дисбаланс между США и Китаем выглядит как вопиющий, с Индией он весьма умеренный. Индия не входит даже в 15 топ стран по величине торгового дисбаланса со США. Но дело здесь в принципе: администрация Дональда Трампа борется с отрицательным сальдо повсеместно.

В марте прошлого года США ввели 25%-ю пошлину на импортируемую из Индии сталь, и 10%-ю — на алюминий. Меры затронули объем импорта стали примерно в 760 млн долл., алюминия — в 380 млн. В течение года импорт индийской стали в США сократился на 46%. В результате этой меры средняя пошлина на импорт индийских товаров в США возросла на 2,3%.

Цифры кажутся незначительными, но они отражают болезненный для Индии тренд. Индия — второй в мире производитель стали (делит вторую строчку с Японией). И хотя она в девять раз отстает от номера один — Китая, именно индийская ArcelorMittal, представленная также в Украине, возглавляет топ мировых производителей стали (производство стали в Украине составляет примерно пятую часть от индийского). США, до того как были введены новые тарифы, уже провели несколько раундов антидемпинговых мер против Индии. Совокупно за последние годы новые тарифы затронули 70% импорта индийской стали в США. Индия до самого последнего времени воздерживалась от ответных мер.

Другая болезненная для Индии американская торговая мера — пересмотр применимости всеобщей системы преференций (Generalized System of Preferences), которая предназначена для торгового содействия беднейшим развивающимся странам. На Индию эти преференции распространялись с 1975 года. В апреле прошлого года США посчитали, что Индия уже далеко не бедная и весьма развитая страна. В результате лишения преференций пострадал импорт из Индии в США на 5,8 млрд долл. (около 12% всего импорта из Индии).

Всего же торговые меры, предпринятые администрацией Трампа, затронули индийский экспорт в США на 7 млрд долл. (14% от всего экспорта в США). Средняя пошлина на индийские товары возросла с 3% в начале 2018 года до 3,9% в середине нынешнего.

В середине июня, уже после парламентских выборов и осознания невозможности договориться со США о торговле кроме как через жесткие переговоры, Индия ответила встречными мерами. Были увеличены пошлины на импорт из Соединенных Штатов, затронувшие его объем в 1,3 млрд долл. (5,5% всего экспорта США в Индию). 54% этого объема коснулись экспорта из Калифорнии и 9% — из Вашингтона. Скорее пострадал электорат демократов, чем республиканцев. Тем больше у демократов поводов критиковать Трампа.

У Индии, как, наверное, и у России, есть план решения проблем в отношениях со США, используя негативный тренд в американо-китайских отношениях. Свой интерес есть и у Вашингтона, который по ряду позиций пытаются заменить китайские товары индийскими. В настоящее время Соединенные Штаты готовы это сделать для семи линий продуктов, на которые приходиться объем примерно 1,5 млрд долл., включая резину, обувь и кухонные принадлежности. Их импорт из Индии может увеличиться на 25%.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди-trend.az

Со своей стороны, индийское правительство определило свыше 500 товарных позиций, по которым экспорт из Китая и Индии является важным для мировой экономики и по которым Индия могла бы попытаться вытеснить Китай. Из этого числа, как считает индийское правительство, на американском рынке Индия могла бы конкурировать по более чем 200 позициям из тех, в которых сейчас доминирует Китай.

Есть три причины, по которым планы Индии решить свои торговые проблемы со США за счет Китая могут провалиться. Во-первых, Вашингтон при нынешней администрации принципиален в вопросах торговли более, чем в вопросах демократии, в которых между США и Индией наблюдается мировая гармония. Если Соединенные Штаты пытаются сократить импорт и увеличить экспорт, это не потому, что власть в Китае авторитарна (хотя и поэтому тоже), но в силу экономических интересов, затрагивающих интересы безопасности.

Во-вторых, свои стратегии и планы вытеснения Китая с американского рынка имеют Индонезия, Малайзия, Мексика, Таиланд и Вьетнам — совокупно они перевешивают Индию по ВВП (и каждая из этих стран минимум в разы перевешивает Украину). Дели приходится торопиться.

В-третьих, и это, наверное, главное, Индия сильно уступает Китаю по экономической мощи. Индийский ВВП, как его ни считай — по номиналу или паритету покупательной способности — в разы меньше китайского. Экспорт Китая только в США в два раза превышает весь экспорт Индии. В глобальных цепочках создания стоимости (global value chain) на Китай приходится несоизмеримо больше — мировые транснациональные компании охотнее создают добавленную стоимость в Китае, чем в Индии. Эта проблема не решается быстро. Конкуренты же не дремлют уже сейчас.

На фоне торговых противоречий весьма динамично — и это эффект американо-китайского напряжения — развивается энергетическое сотрудничество США и Индии. Но здесь речь идет об американском экспорте, а не индийском. В 2018 году Индия купила у США более 48 млн баррелей нефти — многократный рост по сравнению с 2017 годом, когда было куплено менее 10 млн баррелей. Развивается и американский экспорт в Индию услуг в сфере образования. В 2018 году индийские студенты принесли американской экономике 7 млрд долл. Китай мог бы принести значительно больше, но у США в последнее время возникают глубокие опасения по поводу промышленного шпионажа. Это тот случай, когда ценности важны для экономики.

Вопреки торговым конфликтам и философии Трампа, согласно которой настоящие друзья США должны покупать все американское, включая оружие, Индия позволяет себе довольно широкую диверсификацию военного и оружейного сотрудничества, укрепляя при этом отношения со США. Дели, например, позволено то, что не позволено Анкаре в отношении покупок российского вооружения (по крайней мере — пока). Фактор совпадения демократических ценностей определенно играет в этом роль, особенно на фоне недемократического окружения Индии.

В 2016 году с подписанием важного двустороннего соглашения о военной логистике США объявили Индию основным оборонным партнером (major defense partnership). Этот статус, закрепленный в американском законодательстве, предоставлен на сегодня только Индии. Точнее сказать, он был создан специально для Индии. Если кратко: этот статус соизмерим со статусом ближайших военных союзников и партнеров. Он значительно упрощает поставки современных вооружений Индии, передачу технологий, углубляет военное взаимодействие, включая совместные военные учения. Только в прошлом году прошли четыре раунда переговоров министров обороны двух стран.

В 2018 году был запущен американо-индийский министерский диалог 2+2, в котором одновременно встречаются министры иностранных дел и обороны. Было также подписано соглашение о коммуникациях, совместимости и безопасности. В ближайшее время ожидается подписание дополнения к соглашению 2016 года, касающееся взаимодействия в сфере военного производства. В этом году должны пройти первые в истории двух стран межвидовые совместные учения с привлечением армии, авиации и флота.

Отношения США и Индии — пример ограниченности демократических ценностей в современной международной политике и, одновременно, доказательство их непреходящего значения для безопасности. Индия вряд ли сможет в обозримом будущем заметно потеснить Китай как основного экономического партнера США. Но она является эксклюзивным военным партнером США, способным уравновешивать китайскую геополитическую мощь.