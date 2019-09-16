"Оборонный суверенитет" Европы в эпоху DeepFake

Вопросы европейской безопасности вернулись на повестку дня конференций, экспертных обсуждений и международных организаций.

Собственно, они никогда и не исчезали. Однако в последние годы характер дискуссий изменился: агрессия России против Украины, выход США и РФ из договора по РСМД, который преимущественно служил "прикрытием" именно для европейцев, напряженность в трансатлантическом сообществе, связанная с позицией Трампа по отношению к затратам других стран НАТО на коллективную оборону, и ряд других факторов сыграли роль катализатора. На экспертных площадках и в рамках официальных встреч лидеры государств — членов ЕС и тех, кто туда стремится, одинаково горячо говорят о своей обеспокоенности угрозой новых войн в Европе, которые могут возникнуть по злому умыслу или по ошибке.

В своей недавней речи перед послами Франции президент Макрон заявил о необходимости возвращения Европе "оборонного суверенитета". Похоже, что в Европе (в более широком смысле, чем в ЕС) наконец осознали, что США больше не будут тем инклюзивным "зонтиком", который защитит всех от "искандеров" в Калининграде и российских бомбардировщиков в Крыму. Европа должна искать свой собственный ответ на угрозу возникновения вооруженных конфликтов, в которые могут быть вовлечены как члены ЕС, так и ближайшие соседи Евросоюза, вне зависимости от их членства в НАТО.

Одна из проблем заключается в том, что европейцы не хотят воевать. Они искренне не верят в то, что Россия представляет военную угрозу странам, где учатся дети российской элиты, и куда папы и мамы этих детей летают по выходным. Разве в Москве и Питере не в почете "мерседесы", "хамон", "бри" и тосканские вина? Ну как можно представить ракетную атаку из Архангельска на Париж или Рим? Су-27 в небе Венеции или Монако?

Тем не менее агрессия против Украины весьма реальна и не затухает, провокации вооруженных сил РФ против европейцев — от Балтии до Ла-Манша возникают регулярно и не прекращаются.

В попытках найти адекватный ответ основные дискуссии сегодня сосредоточены на двух направлениях. Первое —сменить политику в отношении России с кнута на пряник, вступить с Москвой диалог, пробовать еще больше связать общими интересами — экономическими и гуманитарными. Второе — вдохнуть жизнь в привычные механизмы типа ОБСЕ, режимы нераспространения и контроля в виде многосторонних конвенций и договоров.

Некоторые горячие головы даже признают, что "законные" инициативы РФ в области безопасности на протяжении последних 20 лет в большинстве своем игнорировались Западом, и предлагают открыть новые переговоры с Москвой, которые должны вернуть европейцам чувство защищенности, а России — признание ее величия. Загвоздка только в том, что риторика российских "партнеров" вновь напоминает времена "холодной войны", их параноидальная озабоченность в связи с "агрессивным приближением блока НАТО к границам России" и имперские замашки никуда не делись.

К примеру, по словам представителей РФ, милитаризация Крыма является ответом на вступление в НАТО Болгарии и Румынии (которые даже теоретически не представляли и не представляют угрозы для РФ) и, вообще говоря, оправдана в историческом контексте еще со времен Екатерины II. Якобы альянс мечтает превратить Черное море в "натовское", а Россия попросту стремится этого не допустить. Что касается провокаций в небе над Балтикой, то это ответ на решение НАТО о патрулировании неба над Литвой, Латвией и Эстонией самолетами стран — членов альянса, что является просто частью нормальной политики блока по отношению к своим членам.

На самом деле решение Вашингтона о прекращении договора по РСМД было далеко не в первую очередь связано с действиями РФ. Тот факт, что Джон Болтон использовал этот аргумент, вовсе не означает, что он действительно был решающим. В действительности договор по РСМД касался в значительно большей степени интересов Европы, чем США, а его прекращение выглядело вполне логичным в контексте политики "Америка прежде всего" и трансатлантических дискуссий о том, что все члены НАТО должны вносить 2% ВВП в бюджет альянса (труднодостижимая цель даже для Германии).

Кроме того, для США главной головной болью остается Китай, экономическая экспансия которого сильно беспокоит Вашингтон, а военная программа представляет серьезную угрозу в глазах союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не случайно Дональд Трамп уже несколько раз как бы предложил Китаю присоединиться к новым переговорам "по РСМД", которые на словах никто не исключает. К Европе это не имеет никакого отношения.

Позиция США по вопросам европейской безопасности двояка. Есть две не пересекающиеся линии поведения: одна, поддерживаемая опытными профессионалами, которые помнят времена договоров Рейгана и Горбачева и выступают за солидарные с ЕС действия, в том числе в рамках многосторонних инструментов — договоров и организаций. И другая — ведомая Дональдом Трампом, который верит в абсолютное превосходство американского оружия как над российской, так и китайской угрозой, однако никогда не упускает шанс выстроить новую реальность в отношениях с Поднебесной, касается это торговли или военно-политического диалога. Очевидно, что Трамп не хочет никаких ограничений на свободу США действовать в одностороннем порядке, касается это производства новых видов вооружений или выхода из действующих договоров.

Существует целая армия европейских экспертов и чиновников международных организаций, продолжающих верить и надеяться вопреки реальности (о которой в Украине знают лучше всех), что подписи под договорами с Россией чего-то стоят, а дискуссии о том, что "надо что-то делать", приведут к всеобщему согласию. На агрессивную и пахнущую нафталином риторику представителей России об угрозе "агрессивного блока НАТО" и необходимости "всеобъемлющей архитектуры безопасности от Ванкувера до Владивостока" просто пожимают плечами — мы, мол, ничего нового не услышали.

Говоря о современных тенденциях в области безопасности, нельзя окончательно сбрасывать со счетов и "теорию заговора", которая говорит, что производители оружия заинтересованы в бесконечном увеличении оборонных бюджетов и не упускают случая поспособствовать новым "гонкам вооружений".

На самом деле значительно более актуальная и масштабная угроза европейской безопасности исходит не из реального, а из виртуального пространства. Количество и глубина кибератак на суверенитет, инфраструктуру, базы данных и другие объекты государственного значения и частного сектора в последние пять лет возросло экспоненциально. Вмешательство в выборы в масштабе целых государств и способность с помощью специального программного обеспечения изменять режим работы сложного оборудования (от ядерных реакторов до МРТ в соседней клинике) с каждым годом становится самой настоящей угрозой безопасности — общественной и личной.

Об этом уже активно пишут и говорят специалисты, но все еще недостаточно понимают на политическом уровне даже в развитых странах. Что уж говорить о тех, которые заняты более приземленными проблемами развития экономики. Складывается впечатление, что в контексте европейской безопасности самое время поднять вопрос о заключении многостороннего договора о признании технологий типа DeepFake (подобных "игрушек" существует уже немало) опасным виртуальным оружием, ввести понятие электронного суверенитета, виртуальных киберграниц государств и начать диалог по ограничению разработки и применения подобного "оружия".

Современные технологии разведки без проблем позволяют "вычислить" разработку оружия массового поражения, а ракеты и прочие летающие угрозы не скроешь — их надо испытывать. Но крайне трудно предвидеть, отследить, а затем доказать причастность государств к разработке сильнодействующих вирусов или других программных продуктов, способных нанести урон, сравнимый с применением самого современного оружия. Однако еще пять лет — и без механизмов международно-правового противодействия не обойтись.

Пользуясь принятой ныне терминологией, следует признать, что войны всегда были "гибридными", просто контекст и масштаб "гибридизации" сильно отличался. Войны будущего, скорее всего, будут происходить в виртуальном пространстве с использованием искусственного интеллекта. Уже в пределах протянутой руки времена, когда вычислительная мощность процессоров достигнет производительности человеческого мозга. И тогда неизвестно, кто будет заботиться о безопасности — все еще человек или уже его аватар.

США и Китай понимают это и инвестируют десятки миллиардов в то, что невозможно победить, но вполне реально организовать и возглавить — технологический прогресс. Если взглянуть на список первых 20 технологических компаний мира, то среди них — 11 американских и 9 китайских. Пока Европа продолжает размышлять о форматах и контексте будущих многосторонних договоров об ограничении обычных и не совсем обычных вооружений, они уходят в отрыв, и это при том, что Путин также отдал распоряжение готовить российскую стратегию по искусственному интеллекту. Это очень опасно.

Европа должна начать думать по-новому, иначе "главным смотрителем" пространства от "Ванкувера до Владивостока" вполне может оказаться эскадрилья летающих и хорошо вооруженных роботов, названных в честь их прадедушки — разрушительного вируса "Petya" — и управляемых ИИ. Нам тогда останется уповать только на какой-нибудь WannaCry, который сможет их укротить.