Нет мира на Святой земле

Израиль имеет намерение аннексировать часть Западного берега реки Иордан. А в ответ лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявляет о разрыве всех договоренностей с Тель-Авивом и Вашингтоном. Мирный процесс по палестино-израильскому урегулированию под угрозой.

На протяжении последних лет палестино-израильские отношения утратили статус ключевой проблемы, угрожающей стабильности ближневосточного пространства. Другие события (как то: гражданская война в Сирии, саудовская интервенция в Йемене и экспансионистская политика Ирана) оттеснили конфликт с первых полос. Впрочем, это не означает ослабления его остроты: последние действия сторон демонстрируют, что противостояние на Святой земле далеко от завершения.

Палестинцы прошли длинный путь в процессе создания государства. И достигли определенных успехов. Значительная часть стран мира де-юре признают Государство Палестина, которое с 2012 года получило статус наблюдателя при ООН. Впрочем, до реальной независимости ему все еще далеко. Ведь на практике функционирование палестинской администрации и границы ее полномочий регулируются сложной и хрупкой системой компромиссов с Тель-Авивом, достигнутой при международном посредничестве. Отсутствие взаимопонимания с Израилем по нескольким ключевым вопросам делает невозможными дальнейшие шаги на пути развития государства.

Ситуация на Западном берегу реки Иордан, оккупированном израильтянами в результате Шестидневной войны, становится одним из камней преткновения. Согласно соглашениям в Осло, часть его сейчас находится в прямом подчинении Аббаса или же под совместным палестино-израильским контролем. В то же время значительные территории региона полностью контролируют израильтяне. При этом интенсифицируется процесс переселения туда израильского населения. Создание новых поселений не признается международным сообществом, но актуализирует среди израильских политиков вопрос официальной аннексии этих районов.

Одним из сторонников такой политики является премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Лидер партии "Ликуд" активно использовал этот вопрос в рамках борьбы за электорат во время длительного политического кризиса, дестабилизировавшего Израиль с конца 2018 года. В конце концов Нетаньяху удалось обеспечить себе премьерское кресло на ближайшее время за счет компромисса с ключевым оппонентом — лидером альянса "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Это позволяет главе правительства реализовывать провозглашенный курс.

Презентуя 17 мая новый состав кабинета министров израильскому парламенту, Нетаньяху объявил о намерении признать суверенитет Израиля над еврейскими поселениями на Западном берегу — территориями, где, по его словам, родился и вырос еврейский народ. Он подчеркнул, что таким образом будет написана новая славная глава в истории сионизма. Выбор времени для таких действий тоже не случаен: этому содействуют как внутренние, так и внешние предпосылки.

В самом Израиле Нетаньяху удалось обеспечить поддержку собственного плана. В прошлом его главный конкурент на должность премьера выступал против радикальных действий в отношении Западного берега. Ганц делал ударение на необходимости достижения договоренностей с палестинцами и учета позиции международного сообщества. Впрочем, в пределах заключенного коалиционного соглашения ему пришлось согласиться с позицией Нетаньяху по этому вопросу.

На международной арене лидер "Ликуд" опирается на доверие со стороны Белого дома. В начале года Дональд Трамп презентовал план урегулирования палестино-израильского конфликта — "сделку века". Фактически, она не учитывает требований палестинцев, соответствует интересам Тель-Авива и дает Нетаньяху своеобразный карт-бланш на действия в отношении Западного берега.

Впрочем, ориентация на американскую позицию требует от Израиля активизации собственных действий. Администрация Трампа реализовывает откровенно произраильскую политику. Но неопределенность результата будущих президентских выборов в США заставляет задуматься над тем, как может измениться ситуация в случае победы Джо Байдена. Поэтому в Тель-Авиве хотят в полном объеме использовать непродолжительное "окно возможностей", которое остается открытым до ноября, и получить максимум дивидендов до возможной смены власти в Белом доме.

Конечно, такие действия Израиля вызывают резкое непринятие у палестинцев. Аббас угрожал выйти из переговорного процесса еще зимой, если Вашингтон и Тель-Авив будут продолжать навязывать ему условия "сделки века". После последних заявлений Нетаньяху ему не остается ничего иного, как вернуться к жесткой риторике.

19 мая политик сообщил, что палестинские структуры прекращают действие заключенных с Тель-Авивом и Вашингтоном соглашений. Разрыв сотрудничества касается и сектора безопасности. Аббас заявил, что отныне Израиль должен нести полную ответственность за палестинские территории как страна-оккупант. Параллельно он обвинил США в поддержке незаконных израильских действий и, следовательно, возложил на них вину за притеснения палестинского народа.

Формально такое заявление останавливает весь многолетний мирный процесс. Впрочем, его последствия остаются неопределенными. Ведь непонятно, станут ли резкие слова реальными действиями.

С одной стороны, у Аббаса есть полномочия на реализацию такой политики. Например, Организация освобождения Палестины еще в 2018 году проголосовала за прекращение сотрудничества с Израилем и США и делегировала ему полномочия выполнить это решение тогда, когда политик будет считать это нужным. Принимая во внимание продемонстрированное Нетаньяху намерение в одностороннем порядке пересмотреть статус части Западного берега, время для этого действительно пришло. Вряд ли такая политика натолкнется на сопротивление внутри палестинского движения. Именно у Аббаса репутация умеренного деятеля. Следовательно, его более радикальные оппоненты с удовольствием поддержат жесткие действия против Вашингтона и Тель-Авива.

С другой стороны, критики Аббаса отмечают, что он уже неоднократно говорил о прекращении действия договоренностей со США и Израилем. Но еще ни разу дело не продвинулось дальше громких заявлений. Возникают сомнения, что действующая палестинская власть способна выполнить свои угрозы, сохраняя при этом остатки легитимности и полномочий, ведь в практических аспектах своей работы она полностью зависит от сотрудничества с Тель-Авивом. Реальное исполнение объявленного решения лишит ее какой-либо возможности обеспечивать права палестинцев хотя бы на ограниченных территориях.

Более того, это угрожает позициям собственно Аббаса, строившего свой политический капитал на умеренной платформе. Окончательный отказ от заключенных договоренностей — яркий признак поражения его подхода к решению проблемы, перечеркивающий многолетние усилия палестинского лидера. Прибегнуть к такому шагу — рискованная стратегия, на реализацию которой Аббасу не хватает силы, которая стояла бы за палестинцами. Ее реализация может заострить безопасностную ситуацию для израильтян. Впрочем, палестинцы потеряют от этого намного больше.

Единственным выходом из ситуации для них остается надеяться на жесткую международную реакцию, которая поможет остановить Израиль. Понимая это, Аббас подчеркнул готовность к будущим переговорам и верность принципу "двух государств для двух народов". Критикуя Вашингтон и Тель-Авив, он вместе с тем хочет показать готовность палестинской стороны к дипломатическому решению конфликта. Следовательно, его заявление прежде всего адресовано мировому сообществу. Таким образом он привлекает внимание партнеров к проблеме, сигнализирует об угрожающей ситуации и требует от них вмешательства.

На международной арене эти события действительно вызвали критику в адрес Израиля, который своими действиями нарушает имеющийся баланс сил. Так, король Иордании Абдалла ІІ предупредил израильскую власть о возможности сильного обострения между его страной и Израилем в случае реализации планов аннексии. Традиционно жестко отреагировала Турция, которая осудила политику Тель-Авива и призвала исламские государства осуществить немедленные шаги в защиту палестинского народа от израильской оккупации. О намерении применить все дипломатические возможности для противодействия планам израильтян заявляют в ЕС. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов тоже предостерегает против каких-либо односторонних решений и призывает членов Совета Безопасности в ближайшее время приложить все силы к недопущению нарушений признанных международных принципов, которые несут действия Тель-Авива.

Впрочем, Израиль уже привык к такому единодушному осуждению. Сомнительно, что эта критика заставит Нетаньяху изменить политику, которую он считает адекватной интересам государства. Особенно в условиях, когда Вашингтон сохраняет спокойствие. Это ставит перед палестинским лидером вызовы, на которые невозможно найти оптимальный ответ. Как бы ни развивалась ситуация, понятно, что палестинцев в ближайшем будущем ожидают лишь проблемы и потери.