"Мы хотим победы, а не мира"

Москва, Тегеран, Пекин…

Седобородые муллы из "Исламского эмирата Афганистана", более известного как движение "Талибан", продолжают турне, лоббируя свою версию урегулирования многолетней войны.

Всюду их встречают с дипломатическими почестями, обещают помощь и поддержку, позируют с ними перед фотокамерами. При этом люди, которых встречают с таким почетом, продолжают десятками убивать своих соотечественников, используя атаки смертников и подрывы заминированных автомобилей на улицах афганских городов.

Хроники замирения

Война с талибами длится без малого 18 лет.

В октябре 2001 г. в ответ на атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон американцы снесли режим радикальных мулл. Но коррупция внутри новой афганской власти, межэтническое противостояние, ошибки американцев создали условия для возвращения "Талибана". Поэтому война идет с переменными успехами: Америка теряет солдат и миллиарды долларов, а талибы постепенно возвращают контроль над территориями — сначала над своей вотчиной на юге страны, а после и расширяя влияние в центре и даже на традиционно непокорном севере.

Идея переговоров с талибами впервые возникла еще во времена президента Афганистана Хамида Карзая. В 2007 г. он предложил начать процесс примирения. Однако талибы тогда отказались говорить напрямую с Кабулом. После еще нескольких неудавшихся попыток американцы сделали ставку на принуждение, увеличив количество войск. Директор ЦРУ при Обаме Леон Панетта заявил тогда, что ведомство не располагает ни малейшими доказательствами того, что талибы "реально заинтересованы в примирении, при котором они сложат оружие, откажутся от "Аль-Каиды" и станут частью афганского общества".

Смена власти в Белом доме привела к изменению подхода к решению проблемы Афганистана. И за многозначительным словосочетанием "радикально новая стратегия в Афганистане" Дональда Трампа скрывалось желание поскорее забрать из страны все 14,5 тыс. американских солдат и советников.

Такая позиция вызвала сопротивление внутри силового блока новой администрации. Военные готовы были пойти на сокращение контингента в Афганистане, но полный вывод восприняли как бегство и предательство союзников. Апогеем конфликта стало смещение генерала Мэттиса с должности министра обороны. Генерала воспринимали как помеху на пути к договоренности с талибами.

Сами переговоры казались обнадеживающими. США помогли освободить из пакистанской тюрьмы одного из основателей "Талибана" — муллу Барадара, поручили вести переговоры этническому пуштуну, спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду. Талибы же регулярно посещали встречи, демонстрировали на камеры свою "модерновость" и "умеренность" в вопросах образования для женщин, работы гуманитарных организаций.

В процесс урегулирования стали включатся другие игроки.

Кремль (не акцентируя внимания на том, что в России талибы официально признаны террористами) пригласил мулл в Москву. Устами Лаврова русские заверяли талибов в своей преданности идеям мира в Афганистане, одновременно снабжая террористов оружием и деньгами. Китай также не преминул воспользоваться потеплением отношения к талибам, пригласив их в Пекин для обсуждения вопросов возможного экономического сотрудничества. Своих наблюдателей на встречи с талибами отправили Индия, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Саудовская Аравия.

Пройдя восемь раундов переговоров, стороны публично заявили о готовности некоего проекта договора, который позволит решить проблему Афганистана. После чего Трамп пригласил делегацию талибов в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Такой реверанс президента США накануне годовщины теракта в Нью-Йорке многими был воспринят в штыки. В том числе и из-за перепалок по вопросу приглашения талибов неокон и "ястреб" Джон Болтон лишился поста советника президента по вопросам национальной безопасности.

Однако все надежды на договоренность перечеркнул теракт в Кабуле 5 сентября, когда смертник подорвал заминированный автомобиль возле посольства США, убив 12 человек, включая и американского солдата. В ответ Трамп разразился серией гневных твитов о бесперспективности переговоров. Впрочем, даже обвиняя, он все же оставил возможность для возобновления переговоров, подчеркивая, что, "по-видимому", талибы не обладают всей полнотой власти для ведения таких переговоров и не могут контролировать радикалов в собственных рядах.

Желание поскорее решить афганскую проблему застилает глаза Трампу. Он не хочет понять, что принципы бизнес-переговоров не работают там, где речь идет о террористах, которые годами убивают ради власти и триумфа собственного взгляда на мир.

Миф о миролюбии талибов

Ключевая ошибка администрации Трампа в том, что они не хотят замечать реальной картины непрекращающегося насилия и неуступчивости талибов. За все время переговоров талибы не только не снизили оборотов террористической войны, но и нарастили их. Несмотря на громкие заявления, именно в 2019 г. лидер талибов Хайбатулла Ахундзада отказался от предложения перемирия и призвал своих сторонников продолжать совершать нападения.

На протяжении всего переговорного процесса талибы демонстрировали свое пренебрежение к требованиям другой стороны. Как ни пытались США убедить талибов начать переговоры с Кабулом, те оставались непреклонны. В своей пропаганде они называют официальную власть "агентами ЦРУ", "марионетками", "преступным режимом". "Мы не хотим встречаться с простыми марионетками американского кукловода", — такие заявления регулярно публикуются в официальных сообщениях пресс-службы "Эмирата".

Непреклонность талибов в вопросе переговоров с Кабулом вынудила Вашингтон пойти на уступку и фактически отказаться от своего стратегического союзника, оставив официальной афганской власти роль статиста. При этом талибы отказали американцам в их требовании сдать всех иностранных террористов, действующих на территории, подконтрольной "Исламскому эмирату Афганистана".

Согласно отчетам Совбеза ООН, именно благодаря защите и поддержке талибов, "Аль-Каида" в Афганистане не только смогла пережить войну, но и стала еще сильнее. Члены "Аль-Каиды" действуют как военные инструкторы или религиозные наставники в рядах талибов. Талибы сохраняют и укрепляют связи с такими террористическими организациями как "Сеть Хаккани", "Лашкар-е-Тайба", "Техрик-е-Талибан", Исламское движение Узбекистана, Исламская партия Туркестана и еще более 20 групп и организаций.

Более того, талибы открыто прославляют атаку 11 сентября и тех, кто совершил ее. В одном из последних своих видео по данной теме талибы открыто называют этот теракт пощечиной американцам "в ответ на их интервенционистскую политику". Сам лидер "Аль-Каиды" до сих пор находится под присягой лидеру "Талибана".

По сути, талибы так и не уступили ни в одном из ключевых требований США. Нет ни прямых переговоров с Кабулом, нет ни перемирия, ни разрыва связей с "Аль-Каидой" и выдачи ее оперативников. Нет ничего, что говорило бы о желании "Талибана" пойти на компромисс. Даже наоборот, талибы пошли в наступление как на военном, так и на дипломатическом фронте.

Слабости талибов

Талибы не хотят уступать, но хотят договариваться. Тому несколько причин.

Во-первых, патовая ситуация на фронте: несмотря на все усилия, ни талибам, ни центральному правительству не удается серьезно переломить ситуацию на фронте. За последние годы талибам не только не удалось существенно расширить подконтрольную территорию, но они даже частично ее потеряли. Если в конце 2016 г. Кабул контролировал 57% районов страны, а талибы — 16%, то в 2019 г. правительство контролирует 56,3% территории, талибы — 14,5%: часть территорий у талибов "отжали" террористы из "Исламского государства".

Во-вторых, это неоднородность самих талибов. В структуре организации есть несколько центров влияния. Первый — это шура ("совет") в Кветте, в который собраны самые влиятельные представители движения. Есть еще шуры в Пешаваре, Герди-Джангале и Мирамшахе, имеющие влияние на полевых командиров. Также есть группы влияния, такие как "Сеть Хаккани", занимающася подготовкой террористов-смертников, или группа "Аль-Каиды".

Каждый их этих центров влияния по-разному относится к перспективе замирения с Кабулом и американцами. Так, из-за внутренней конкуренции, роста влияния радикалов, истощения от точечных ударов американских беспилотников Кветтская шура в переговорах заинтересована. А вот "Сеть Хаккани" или тем более "Аль-Каида" видят в попытках примирения угрозу собственному влиянию, основанному на продолжении войны и терроризме.

Кроме разделения по линии руководства, в "Талибане" существует противостояние по линии военных командиров и политических лидеров на местах. Военные командиры — это новое поколение талибов, молодое и более радикальное. Война им позволила подняться по линии организации, она придает им авторитет и ресурсы, и ее завершение не в их интересах.

В-третьих, рост влияния ИГ: его боевики не только сумели выжить в Афганистане в условиях войны против всех, но и расширить зону своего влияния. Наличие ИГ талибы рассматривают не столько как военную опасность (хотя в рядах ИГ в Афганистане уже около 5 тыс. бойцов), сколько как альтернативный центр притяжения для тех радикалов, которые не согласны с политикой ведения переговоров с американцами.

Каждая из вышеперечисленных причин ослабляет "Талибан". Это то, что вынуждает лидеров движения искать переговоров, пожимать руки американцам, русским и китайцам (и те и другие в среде радикальных исламистов воспринимаются как враги и убийцы мусульман), и позировать перед такими неприятными джихадистам либеральными журналистами.

Если вообще существует возможность эффективных переговоров с террористами, то это точно должно быть не одностороннее отступление ради формального заверения в приверженности миру. Опыт показывает, что искать мира с террористами, стремящимися к победе, — неэффективно и опасно. Вместо этого нужно играть на слабостях террористов, чтобы в подходящий момент "принудить их к миру" всевозможными дипломатическими и силовыми средствами.