Mutti*, Mutti, что мы будем делать?

Жители Германии, одной из ключевых стран Европейского Союза, 24 сентября будут выбирать новый состав нижней палаты парламента.

Но "скучнейшая избирательная кампания за всю историю", как ее уже успели окрестить журналисты, показывает: наверняка лидером государства останется Ангела Меркель. Это будет уже четвертый премьерский срок для нее, редкий случай для европейских демократий — и все же на выборах бороться Меркель будет, похоже, преимущественно сама с собой.

Казаться и быть

Впрочем, подобный исход избирательной кампании был совершенно неочевидным еще пару лет назад. Более того, даже в начале этого года в победе Меркель возникали обоснованные сомнения. Однако, будучи умным политиком, она использовала давно проверенную стратегию: делать свою работу, совершать как можно меньше ошибок и ждать, когда ошибутся конкуренты. Многие говорят, что речи Меркель усыпляют; ее дела как фактического лидера государства по большей части соответствуют расхожим стереотипам о немцах как о работящей и довольно занудной нации — это политика "без резких движений".

И все же одно ее решение было крайне противоречивым — настолько, что пару лет назад именно оно послужило поводом для временного значительного изменения расстановки сил в немецкой политике; настолько, что прошедшие несколько дней назад дебаты между лидерами двух крупнейших партий были посвящены тогдашнему решению канцлера.

Конечно же, речь о решении, принятом Меркель в 2015 г. Тогда, на фоне нарастающего миграционного кризиса — в Европу устремились сотни тысяч беженцев из стран Ближнего Востока — некоторые государства, например Венгрия, активно пытались ограничить доступ мигрантов на свою территорию. В то же время Германия заявила о готовности принять максимальное количество беженцев.

Уже тогда это решение не было встречено с полным пониманием в немецком обществе. Хотя традиционно — прежде всего, из-за исторического комплекса вины — правая идеология в современной Германии занимает очень слабые позиции, миграционный кризис стал причиной значительного роста поддержки правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ранее, на выборах 2013-го, АдГ была более умеренной, и ее основные лозунги касались возвращения части полномочий с европейского уровня на национальный, а также выхода из зоны евро.

Подъем и спад

В рядах партийцев и сторонников "Альтернативы для Германии" было немало вполне умеренных интеллектуалов — носителей, опять же, довольно умеренных консервативных и евроскептических взглядов. Однако в 2015 г. в партии произошел переворот, благодаря которому лидером, вместо профессора макроэкономики Бернда Лукке, стала Фрауке Петри, откровенно высказывающая националистические взгляды и выступающая с антимусульманской платформы.

На фоне миграционного кризиса подобные лозунги позволили АдГ быстро получить значительную поддержку электората. Так, если на выборах 2013 г. партия набрала 4,7% голосов, то на пике поддержки (в середине — конце 2016-го) за нее, по опросам, были готовы проголосовать до 15% граждан.

Чтобы исправить ситуацию, Меркель была вынуждена несколько ужесточить миграционную политику и обеспечить более оперативную депортацию тех, кто не получил статус беженца. Кроме того, она стала двигателем соглашения с Турцией, позволившего удерживать некоторую часть мигрантов на территории этой страны, и таким образом уменьшившего миграционные потоки в Европу.

Это уменьшение, а также усталость от миграционной тематики, и сыграло злую шутку с АдГ. В течение с.г. рейтинги партии упали до среднего показателя примерно в 8–10%. На фоне этого Петри была вынуждена уйти в отставку. Значительного роста их рейтинга до выборов не предвидится; и уж точно невозможно их вхождение в какую-либо коалицию — как и во многих европейских странах, умеренные политики не желают сотрудничать с правыми.

Партнеры и конкуренты

С другой стороны, Свободная демократическая партия, "Зеленые" и "Левые", наоборот, подтвердили свою приверженность открытой миграционной политике, поддержав лозунг "Беженцы, добро пожаловать!". Со временем, впрочем, позиция "Левых" изменилась. Они заговорили о том, что нужно, прежде всего, поддерживать немецких граждан, и что "Германия не сможет принять всех желающих". Дело в том, что в Восточной Германии, где проживает основной электорат "Левых", очень сильны антимиграционные настроения.

Мы не зря уделяем здесь столько внимания миграционной тематике. На дебатах между лидером Христианско-демократического Союза Меркель и лидером второй по силе в стране Социал-демократической партии (СДПГ), бывшим президентом Европарламента, Мартином Шульцем большая часть времени была посвящена именно этой проблеме. Вплоть до того, что комментаторы в Сети, как и некоторые оппозиционные политики — например, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер — возмутились: разве проблемы Германии ограничиваются иммиграцией?

Основной проблемой социал-демократов эксперты называли то, что в течение последних четырех лет именно они были партнерами ХДС по т.н. "большой коалиции". Таким образом, при довольно близких позициях и общей политике прошлых лет СДПГ должна была каким-то образом выделиться, чтобы добиться успеха на выборах. У СДПГ, впрочем, был козырь: Шульц — довольно талантливый оратор, особенно в сравнении с усыпляющей своими речами Меркель.

Однако и дебаты между лидерами двух крупнейших партий Германии вышли весьма скучными. Даже по миграционному вопросу, которому кандидаты посвятили столько времени, основное обвинение Шульца относительно решения Меркель в 2015 г. — не само его содержание ("впустить беженцев"), а отсутствие координации с партнерами на европейском уровне. На что Меркель логично парировала: не было ни времени, ни возможности добиться широкого консенсуса на уровне ЕС относительно беженцев, и нужно было принимать решение, которое позволило бы спасти людей.

"Гардиан" называет три сферы, в которых Шульц собирался выделиться, чтобы показать отличия своей партии от Меркель: пенсии (увеличить), образование (реформировать) и разоружение. Последнее — прямой ответ на планы Меркель значительно увеличить финансирование армии. Однако эти вопросы на дебатах были практически не затронуты — даже несмотря на то, что один из модераторов задал участникам вопрос о Дональде Трампе, позволявший Шульцу перейти на тему вооружения.

Выиграть и проиграть

Таким образом, СДПГ практически утратила шансы на кресло канцлера. А ведь еще в начале года ее рейтинг практически сравнялся, по опросам, с рейтингом ХДС. Тогда приход на место лидера партии харизматичного еврооптимиста Шульца дал СДПГ возможность совершить значительный рывок, показавший, по остроумному выражению журналиста австрийской Kurier, "что немцы вообще могут себе представить другого канцлера, кроме Меркель". Заговорили о возможности "красно-красно-зеленой" коалиции во главе с СДПГ и с участием "Левых" и "Зеленых". Однако со временем эффект новизны пропал, а слабые результаты партии на местных выборах окончательно определили место социал-демократов на следующих выборах: "серебро" в гонке и около 22–25% поддержки.

Итак, ХДС останется правящей партией и выиграет, набрав 37–40%. Главный вопрос немецкой политики сегодня: кто войдет в коалицию с ними? Есть шанс, что "большая коалиция" с СДПГ будет существовать и дальше; возможно, именно поэтому дебаты прошли так тихо. Однако ХДС может предпочесть более слабых партнеров, с которыми придется идти на меньшие уступки.

Таковыми точно не будут принципиальные идеологические противники с обоих флангов — "Левые" и АдГ. Те и другие пройдут в парламент с рейтингом около 8–10%, но останутся в оппозиции. Зато младшим коалиционным партнером вполне могут стать "Зеленые". Эта партия в свое время отличалась от других сосредоточенностью на защите окружающей среды и перспективах возобновляемых источников энергии. Однако Ангела Меркель известна в том числе тем, что любит брать перспективные лозунги других партий и делать их своими. Так в свое время Меркель сделала и тему защиты окружающей среды важной частью платформы ХДС; именно при ней Германия достигла значительного прогресса в увеличении доли возобновляемых ресурсов в энергобалансе, а также закрыла свои АЭС.

Так что выделиться "зеленым" сейчас особо нечем; даже несмотря на одну из актуальных проблем немецкой политики — возможный запрет на дизельные автомобили, загрязняющие воздух. Меркель пообещала электорату, что полного запрета не будет; "Зеленые" могли бы сыграть на противоречии, но не хотят лишиться потенциального партнера. Кроме того, их представители играют заметную роль в местной политике и не хотят терять электорат и договороспособность в отношениях с сильнейшим "автомобильным лобби".

Так или иначе, "Зеленые" с их вероятным результатом в 6–8% — вполне вероятный партнер ХДС. Другим вариантом остается коалиция с либералами из Свободной демократической партии. До 2013 г. именно ХДС и СДП управляли страной. Однако либералы, как и во многих других странах, заметно утратили поддержку в ходе европейского экономического кризиса. Сегодня они готовы взять реванш с поддержкой в 8–10%. Именно этот вариант был бы предпочтительней для довольно влиятельного Христианско-социального союза, "сестринской" партии ХДС в Баварии, тесно связанной с промышленным лобби. Возможно, однако, что СДП предпочтет продолжить работать в оппозиции и наращивать рейтинг.

Наконец, возможен вариант "Ямайка" (по цветам флага этой страны): коалиция "черных" (ХДС), "Зеленых" и "желтых" (СДП). Это особенно вероятно, если суммарно ХДС и "Зеленые" не наберут более половины мест в парламенте. Хотя в таком варианте, возможно, двум младшим партнерам (при арбитраже ХДС) придется решать заметные противоречия во взглядах на экономику.

В любом случае Mutti остается на посту. И политика Германии во внешней и внутренней сферах изменений, по-видимому, не претерпит.

* "Mutti" (нем.) — "мама", распространенное прозвище Ангелы Меркель.