Миротворческая операция ООН в Донбассе: угрозы безопасности Украины

Проведение миротворческой операции ООН на оккупированной Россией украинской территории Донбасса (далее — миротворческая операция) в течение уже довольно продолжительного времени периодически оказывается в фокусе внимания международного и отечественного сообществ.

Как известно, о ней шла речь на заседаниях СБ ООН, она стала предметом нескольких раундов переговоров, проводимых между представителями США и РФ К.Волкером и В.Сурковым*. Ряд обстоятельных публичных мероприятий и публикаций посвятили вопросу и украинские экспертные круги.

В целом можно утверждать, что зарубежные и отечественные политики, дипломаты и эксперты именно в миротворческой операции видят выход из тупика, в котором сейчас находится ситуация с обеспечением стабильного мира в Донбассе. Причем большинством такая операция рассматривается как средство автоматического достижения положительного результата, не несущее серьезных рисков для безопасности.

В то же время, как уверяет народная мудрость, у каждой монеты есть две стороны. Соответственно, миротворческая операция не может не нести в себе определенных негативных моментов, требующих выявления и анализа. Критическое рассмотрение идеи миротворческой операции через призму потенциального негатива необходимо хотя бы для того, чтобы не вымащивать дорогу в ад благими намерениями и быть готовыми к минимизации последствий возможного нежелательного для Украины развития событий. Такой критический подход тем более важен, что мы имеем дело с Россией, которая возвела лицемерие и мошенничество в ранг добродетелей и принципов государственной политики. Если РФ что-то предлагает или на что-то соглашается, значит, она созрела к очередной подлости. Следовательно, если она предлагает миротворческую операцию и согласилась на переговоры по этому вопросу, то здесь явно для Украины существуют довольно опасные подводные рифы. Поэтому попытаемся, хотя бы мимоходом, идентифицировать некоторые из потенциальных угроз безопасности Украины, так или иначе связанные с гипотетической миротворческой операцией.

Поскольку последняя считается средством преодоления последствий российской агрессии против Украины, для такой идентификации прежде всего важно понять, а чего, собственно, с помощью этой операции стремится достичь Россия— официальный инициатор идеи миротворчества? В чем РФ видит ее цель и основные задачи? Полезный материал для ответа на эти вопросы предоставляет недавно опубликованная статья группы российских "интеллектуалов"** во главе с академиком Арбатовым в далеко не рядовом российском издании "Российская газета", учредителем которой является правительство РФ. Не приходится сомневаться, что устами авторов говорит Кремль, готовя российских граждан и международное сообщество к определенным "миротворческим" внешнеполитическим шагам и инициативам. Таковы реалии управляемой демократии в России.

В указанной публикации подчеркивается, что миротворческая операция "имеет смысл только в том случае, если поможет сдвинуть с мертвой точки минский процесс". Прекращение "вооруженного противостояния на юго-востоке Украины", убеждены авторы, "поставит на повестку дня выполнение политических аспектов урегулирования конфликта", предусмотренных Минском. А еще — миротворческая операция подтолкнет Киев к пониманию того, что "бесконечно рассчитывать на безусловную поддержку со стороны Запада он не может".

Следовательно, сам собой такой элемент миротворческой операции, как прекращение вооруженного противостояния, вследствие которого едва ли не ежедневно гибнут военные и гражданские, украинские и российские граждане, для России — дело второстепенное и не очень ценное. В принципе, это логично. Ведь если бы Кремль хотел предотвратить эти жертвы, то не было бы наглых и демонстративных нарушений многочисленных договоренностей относительно прекращения огня, включительно с Минскими договоренностями (вспомним Дебальцево). Зато исключительно ценными для РФ результатами миротворческой операции является, как видим, имплементация политической части Минских договоренностей, а также лишение Украины поддержки Запада в противостоянии России в Донбассе.

Поэтому попробуем разобраться, почему это так, какие причинно-следственные связи, важные для обеспечения российских интересов, скрываются в треугольнике "миротворческая операция — политическая часть Минских договоренностей — поддержка Украины Западом".

Что касается Минских договоренностей, то российский интерес к их реализации весьма понятен и уже всесторонне проанализирован украинскими и зарубежными экспертами. Итоги такого анализа хорошо известны читателям ZN.UA, посему нет необходимости останавливаться на них более или менее подробно. Также не будем затрагивать проблему действия Минских договоренностей, поскольку наши западные партнеры их пока что такими считают (вспомним хотя бы недавнее и, по моему мнению, довольно хамское заявление представителя Германии о намерении проанализировать принятый ВР Украины "закон о реинтеграции" на предмет соответствия этим договоренностям). Просто ограничимся констатацией двух фактов.

Во-первых, Минские договоренности в принципе не способны обеспечить продолжительный мир и стабильность, поскольку оставляют без внимания первопричину войны в Донбассе. Такой, как известно, является экспансионистская, имперская политика России, направленная на возвращение себе статуса сверхдержавы, и ее стремление в этом контексте насильническим путем, по меньшей мере, сохранить геополитическую сферу своего влияния в Европе, через военную агрессию подчинив себе для начала Украину. Эту первопричину конфликта Минские договоренности никак не устраняют. А во-вторых, реализация политической части Минских договоренностей (предусматривает создание на украинской территории анклава со своими парамилитарными вооруженными формированиями, будет содержаться на средства украинского бюджета, но на практике будет подчиняться Москве, а не Киеву) может, с учетом нынешней социально-экономической и политической нестабильности в Украине, иметь убийственные последствия для страны и ее будущего и пролить намного больше крови, чем было пролито за период с начала российской агрессии. Именно по этой причине в Верховной Раде, несмотря на давление Запада, так и не нашлось голосов для ратификации Минских договоренностей и, соответственно, официального взятия Украиной на себя обязательств их выполнить.

Минские договоренности, собственно, являются средством невоенного подчинения Украины России, поскольку попытка последней достичь этого насильническим путем провалилась. Поэтому вполне понятно то внимание, которое отводится российской стороной выполнению их политической части. Но к чему здесь миротворческая операция?

Все дело в тактике, которую до последнего времени использовала Россия, чтобы вынудить Украину выполнить политическую часть Минских договоренностей, а Запад — оказывать давление на нашу страну с этой же целью. Эта тактика заключалась в периодическом обострении ситуации на линии разграничения, а также в регулярной демонстрации готовности бандформирований, созданных и удерживаемых Россией на оккупированных территориях Донбасса, к масштабным наступательным операциям.

Но такие действия России, как это часто с ней бывает, привели к результатам, прямо противоположным ожидаемым. Они со временем стали для международного сообщества весомым и абсолютно понятным аргументом в пользу целесообразности отсрочить выполнение Украиной политической части Минска. Ведь действительно — вначале для этого должны быть созданы предпосылки безопасности. А их нет, причем по вине РФ. Так какие, по большому счету, претензии к Украине по поводу невыполнения Минских договоренностей?

Следовательно, тактикой "периодической эскалации" Москва фактически собственноручно добилась приостановления реализации политической части Минских договоренностей. Как говорят, дурная голова ногам покоя не дает...

Конечно, РФ легко могла бы изменить эту тактику на противоположную — на "обеспечение безопасности", — направленную на полное прекращение вооруженных столкновений, соблюдение договоренностей по отводу тяжелых вооружений, а также вывод своих вооруженных формирований с оккупированной территории. Тем самым были бы созданы необходимые предпосылки безопасности для реализации политической части Минских договоренностей. Но Кремлю нужен не мир, а контроль над территориями Украины. В то же время тактика "обеспечения безопасности" с высокой вероятностью привела бы к потере Москвой такого контроля, к установлению Киевом реального, а не формального суверенитета над ОРДЛО. Управляемость со стороны Кремля политическими процессами в этих районах Донбасса, по меньшей мере, стала бы чувствительно ограниченной. Это касалось бы и возможности беспрепятственно продвигать своих симпатиков и агентов в органы местного самоуправления во время выборов, предусмотренных Минскими договоренностями. А значит, — прощай, хитрый Минский замысел, прощай, овеянная мечтой Малороссия... Ну, а о личных имиджевых потерях для "твердого и непоколебимого" "собирателя земель русских" в случае такого развития событий вообще говорить не приходится.

Но Россия остается Россией и упрямо стоит на своем, каких бы глупостей при этом ни наделала. Поэтому, думаю, и возник новый замысел — изменить тактику, переориентировавшись на воплощение в жизнь политической части Минских договоренностей с помощью миротворческой операции. И, чего греха таить, этот вариант развития ситуации напрочь лишен недостатков предыдущего, да еще и наделяет Россию едва ли не ореолом некоего миротворца.

Размещение международного контингента, независимо от того, на всей территории ОРДЛО или только для начала по линии разграничения, будет означать выполнение проблем безопасности Минских договоренностей и поставит на повестку дня вопрос практической реализации их политической части. При этом контроль над деоккупированными украинскими территориями Киеву передан не будет. Он останется в руках нынешнего "руководства" (тех или иных российских ставленников, фамилии значения не имеют). Дело в том, что практика проведения миротворческих операций предусматривает подписание между, с одной стороны, международной организацией, проводящей такую операцию, а с другой — сторонами конфликта документа, который бы гарантировал безопасность международного контингента. В нашем случае такие гарантии должны предоставить ОРДЛО и Украина. Без подписания такого документа со стороны ОРДЛО, и это справедливо отмечается в уже упомянутой публикации "Российской газеты", направление государствами ООН своего контингента в состав миссии проблематично. Подписание же такого документа станет еще одним шагом в направлении легитимации "руководства" ОРДЛО, которое должно теперь официально отвечать за безопасность миротворцев и находиться на своих должностях вплоть до формирования органов местного самоуправления на основе законных, международно признанных выборов. Возможно, какая-то часть контроля будет передана временной международной администрации (структуры ООН/ОБСЕ), в частности, над организацией избирательного процесса. Но с этими структурами будут работать прежде всего те же "местные активисты" (провести на этих территориях нужных людей на нужные должности в условиях работы международной администрации намного проще, чем впихнуть российского шпиона, например, в офис украинского премьер-министра). Во всяком случае, руки российской агентуры, явной и не очень, останутся развязанными. На выборах в органы местного самоуправления, которые, согласно Минским договоренностям, Киев обязан провести довольно оперативно, ставленники и просто приверженцы России уверенно займут основные должности и "будут рулить" ОРДЛО достаточно долго. Кремль обеспечит свой контроль над новоизбранными и в этот раз легитимными управленческими структурами, да еще и переведет бремя финансирования "деоккупированных" территорий на Украину и международные структуры. Основная стратегия Минских договоренностей будет реализована, как говорят, не мытьем, так катаньем. А далее — см. выше о губительности для Украины этой реализации.

Таким образом, первая угроза национальной безопасности Украины, которую содержит в себе миротворческая операция, связана с вынесением на повестку дня вопроса практической реализации Киевом политической части Минских договоренностей, с учетом выполнения их составляющей проблем безопасности.

Может ли Украина отказаться от этой реализации? Конечно, может. Но здесь мы возвращаемся к другому тезису из статьи российских "интеллектуалов" — относительно невозможности для Киева бесконечно рассчитывать на безусловную поддержку Запада.

Вне всякого сомнения, наши западные партнеры, прежде всего участники "нормандского" процесса, жестко будут настаивать на выполнении Украиной своих политических обязательств. Ведь речь идет уже о "потере лица" западными лидерами, провозгласившими полную имплементацию Минских договоренностей и безусловное выполнение сторонами всех соответствующих обязательств краеугольным камнем своей политики урегулирования в Донбассе. Европа так зациклилась на декларировании своей преданности Минским договоренностям, что, похоже, в принципе, кроме них и вне их уже ничего не видит, в частности и перспектив продолжительного мира. Такое поведение, собственно, не такое уж и новое. Запад традиционно отдавал и отдает предпочтение формальному "закрытию" проблемы (например, "замораживанию конфликтов" на постсоветском пространстве), а не ее окончательному решению по сути. Это — одна из причин тления этих конфликтов в течение десятилетий. Кроме того, следует учитывать присущую Западу фетишизацию выборов как таковых, склонность рассматривать их в отрыве от других элементов, необходимых для функционирования в обществе полноценной демократии, без которых сам избирательный процесс превращается в пустышку. Результатом такой однобокости станет настаивание на скорейшем проведении выборов на деоккупированных территориях, что является бессмыслицей с многих точек зрения, включительно с необходимостью соблюдения критериев ОБСЕ, но будет соответствовать букве Минских договоренностей.

В контексте всех этих факторов прямой отказ Украины от выполнения политической части Минских договоренностей, в частности оперативного проведения выборов в органы местного самоуправления, может резко ухудшить ее отношения с ведущими странами Запада, прежде всего с Германией.

Вероятность такого ухудшения (не важно, насколько глубокого и продолжительного) является еще одной, второй угрозой национальной безопасности Украины, связанной с проведением миротворческой операции.

Более того, обе идентифицированные выше угрозы в комплексе создают для Украины своеобразную "вилку", положение шахматного цугцванга, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Не имеет значения, станет ли Украина реализовывать Минские договоренности или откажется от них. Каждый из этих шагов порождает негативные для безопасности страны последствия. Вопрос, какое из этих двух зол больше, оставляем в стороне, поскольку он не касается задач данной статьи.

Этим, однако, существенные угрозы безопасности Украины, которые несет с собой миротворческая операция, не исчерпываются. Есть вещи, о которых Россия стыдится говорить вслух, "скромняшка", да и только. Поэтому они и не упоминаются в цитированной выше публикации "интеллектуалов", хотя, безусловно, учитываются. Речь идет о международных санкциях из-за агрессии против Украины, снятие которых приобретает для РФ каждый раз большую актуальность.

Как известно, самые серьезные среди внедренных санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины касаются оккупации Донбасса. При этом срок их действия "привязан" именно к имплементации Минских договоренностей. С выполнением последних эти санкции должны быть сняты, о чем неоднократно заявлялось. Кроме того, учтем, что представители стран ЕС постоянно высказываются в пользу целесообразности стимулирования России к выполнению Минских договоренностей путем поэтапного ослабления санкций, синхронно с прогрессом в этом выполнении. Напомню, для примера, что 10 января с.г. министр иностранных дел ФРГ З.Габриэль публично заявил на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики (коллективный орган ряда главных объединений предпринимательских союзов Германии), что считал бы правильным частично отменить санкции в том случае, если с Россией будет достигнута договоренность о формате миротворческой миссии ООН, и под эгидой "голубых шлемов" в Донбассе воцарится устойчивое перемирие. А есть еще Австрия, Греция, Италия, Венгрия, их бизнесмены и политики...

Соответственно, следует ожидать, что с началом миротворческой операции в Донбассе пророссийское европейское лобби разного сорта получит дополнительные аргументы для развертывания мощной кампании за, по меньшей мере, поэтапную отмену санкций. И у нее большие шансы на успех. Возвращение в отношениях с Россией по формуле business as usual соответствует краткосрочным интересам европейского обывателя, которому нет дела до войны в Украине. В связи с этим также заметим, что одним из оснований для усиления кампании за отмену санкций может служить и решительная позиция Украины относительно нецелесообразности и вредоносности реализации политической части Минских договоренностей в условиях выполнения их составляющей проблем безопасности.

Будет ли иметь ослабление санкционного режима против России негативные последствия для Украины? Конечно. И к тому же достаточно существенные и разноплановые.

Прежде всего, такой шаг следует рассматривать как индульгенцию, прощение России совершенных преступлений против человечности, войны, слез, многотысячных жертв, искалеченных человеческих жизней. Безнаказанность, как известно, поощряет преступника к повторению преступления. Умиротворение российского агрессора за счет жертвы агрессии станет стимулом для России продолжать политику уничтожения Украины, разве что в более утонченных, а следовательно, и более опасных формах. Россия получит время и возможности для передышки, накопления финансовых, материальных и человеческих ресурсов, модернизации экономики, ВПК и вооруженных сил. При неизменности политики относительно Украины нам вскорости будет противостоять тот же враг, но усиленный и обученный. Россия нам покоя не даст. Это надо понимать абсолютно четко.

Кроме того, есть угроза, что после отмены санкций Россия из Донбасса так окончательно и не уйдет. Она ведь и из Сирии уже раза три выходила. Западные бизнесмены и политики могут себе позволить прикидываться наивными и притворяться, что верят всем обещаниям России в рамках развертывания миротворческой операции, как было с поставками турбин Siemens в Крым. Украина на такой идиотизм права не имеет, поскольку за это придется опять же платить нашей кровью, благосостоянием наших детей и внуков, а вовсе не западных партнеров.

Таким образом, третьей угрозой безопасности Украины, связанной с проведением миротворческой операции, является высокая вероятность одновременного с ним снятия с России экономических санкций.

Но и это еще не все. По моему мнению, очерченный выше треугольник взаимосвязанных угроз, хотя и наиболее значимый, но полностью не исчерпывает спектра рисков, которые создает для Украины миротворческая операция. Среди них, например, все еще вероятное включение в состав миротворческого контингента российских военнослужащих. А следовательно, последние могут получить в Донбассе уже легальную прописку и продолжать вражескую деятельность на законных основаниях. Значительно вероятной и не намного менее вредоносной для Украины является участие в миротворческой операции союзников России по ОДКБ (об их привлечении вместо российского контингента также идет речь в упомянутой публикации "интеллектуалов"). Разве кто-то сомневается, что представители этих государств-сателлитов Москвы будут работать прежде всего на интересы РФ? А сколько среди них будет фээсбэшников или лиц, которые просто "случайно" буквально на днях поменяли российское гражданство на белорусское, армянское, казахское и т.п. и теперь служат новой родине в составе миротворческого контингента? Действительно, почему бы для братской России тихонько не переоформить гражданство сотне-второй лиц?

Определенной угрозой, думаю, являются и создаваемые миротворческой операцией благоприятные предпосылки для вложения обещанных Западом миллиардов в восстановление Донбасса. Это немалые средства. В погоне за ними украинская власть может прибегнуть к поспешным и неосмотрительным шагам.

Не будем забывать также, что проведение миротворческой операции в Донбассе отодвинет вопрос возвращения Крыма не то что на второе, а на десятое место. Он вообще может исчезнуть с повестки дня международного сообщества, которое твердит что-то наподобие "вот сначала успешная миротворческая операция в Донбассе, а уже потом подумаем о Крыме".

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Следовательно, как видим, не все так просто и однозначно с миротворческой операцией в Донбассе. Она действительно связана с широким спектром вызовов безопасности Украины, некоторые из которых довольно серьезные и чувствительные. Разработка мер пресечения, направленных на нейтрализацию и минимизацию возможного вреда для Украины от идентифицированных выше и вероятных других угроз такого рода, нуждается в специальном внимательном анализе, а его результаты — в отдельном разговоре. Так что работаем!

* Статья была написана до последнего раунда этих переговоров, состоявшихся 26 января с.г., и, соответственно, не учитывает их результатов. Впрочем, они, как это можно увидеть, лишь подтверждают основные выводы уже проведенного анализа.

** Беру в кавычки слово "интеллектуалы", поскольку выразители и сторонники нацистской идеологии "русского мира", которая является мировоззренческой основой российской политики, в частности относительно Украины, в принципе не является элитой цивилизованного общества, несмотря на профессиональную подготовку. Нацист — он везде и всегда нацист. А интеллектуальный слуга нацизма — это, очевидно, самый низкий уровень моральной деградации личности.