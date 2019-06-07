Между двух огней: Европа в водовороте американо-иранской конфронтации

Вашингтон применяет разные средства давления на Тегеран, стремясь снизить его влияние на ближневосточное пространство и нивелировать угрозу с его стороны союзникам США.

Отказ от выполнения ядерного соглашения 2015 г. и возобновления антииранских санкций стал ключевой характеристикой американской политики. Серьезность намерений Белого дома призвана продемонстрировать резкая риторика относительно противников такого подхода, даже если они являются давними партнерами Соединенных Штатов.

Ведущие европейские страны, которые также подписывали Всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана, не поддерживают политику администрации Трампа. На протяжении последнего года они последовательно высказывались в пользу продолжения действия достигнутых договоренностей. По их мнению, они реально помогали ограничить Тегерану доступ к ядерному арсеналу, и вместе с тем активизация иранской политики на Ближнем Востоке прямо не затрагивала интересы Парижа, Берлина и Лондона. В результате, с одной стороны, европейские политики старались выступить посредниками-миротворцами и наладить в дипломатической плоскости диалог между Вашингтоном и Тегераном. С другой — они должны были убедить Иран оставаться в рамках, установленных соглашением. Для этого в условиях четко провозглашенного курса Белого дома на возвращение антииранских санкций европейцы должны были продемонстрировать иранской власти, что выполнять утвержденный план и в дальнейшем все еще отвечает ее интересам, которые Европа может защитить. Именно с этой целью они начали рассматривать альтернативные возможности для продолжения торговли с Ираном в обход американских ограничений, для чего еще в январе с.г. была создана компания специального назначения — INSTEX (Инструмент поддержки торговых обменов). Она должна была обеспечить недолларовые торговые отношения между Европой и Тегераном на основе своеобразного бартера, т.е. вывести их в ту плоскость, где американские санкции не имеют влияния. Штаб-квартира компании, в организации которой участвовали Франция, Великобритания и Германия, расположена в Париже. Ее возглавил немецкий банкир Пер Фишер, бывший директор финансовой компании "Коммерцбанк". На сегодняшний день функционал INSTEX ограничен исключительно гуманитарной сферой, но политики подчеркивали, что в будущем его можно расширить, превратив в реальный канал поддержки торговых связей с Ираном.

Практическое значение этого шага вызывает много вопросов. Перспективы функционирования проекта INSTEX остаются неоднозначными. Анонсируя его создание, министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что таким образом европейские страны подают четкий сигнал: они не только на словах поддерживают ядерное соглашение с Ираном, но и разрабатывают варианты для поддержания бизнес-связей с этим государством. Это становилось предпосылкой для выполнения обязательств, взятых на себя европейцами в рамках Всеобъемлющего плана действий. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также приветствовала создание INSTEX. Она заявила, что этот инструмент обеспечит экономических акторов необходимым каналом для осуществления законной торговли с Ираном. Однако не все эксперты разделяют оптимистичные заявления политиков. По мнению бывшего исполнительного секретаря Европейской службы внешних дел Пьера Вимонта, функционирование INSTEX не имеет под собой реальной экономической основы. Он считает его исключительно политическим инструментом, призванным продемонстрировать Тегерану позицию Европы в поддержку ядерного соглашения. На практике же компания не сможет обеспечить полноценные торговые отношения с Ираном в обход американских санкций.

В информационной плоскости бравурные реляции по этому поводу были направлены именно в иранскую сторону. В переговорах с администрацией Трампа европейские политики, наоборот, пытались занизить значение этой инициативы и реальность ее реализации. Впрочем, Соединенные Штаты Америки не купились на это. Они не оставили без внимания попытки европейцев найти альтернативные пути налаживания торговых отношений с Тегераном. Государственный департамент США следил за европейскими маневрами вокруг INSTEX с самого начала. Еще зимой он дал понять, что нарушение санкций не останется безнаказанным, — все вовлеченные компании потеряют возможность вести бизнес с Соединенными Штатами и доступ к американской финансовой системе. В прошлом месяце, в условиях нового обострения иранского вопроса, американцы вернулись к этой теме. Чувствуя, что Европа серьезно относится к перспективе обойти санкции, Вашингтон прибег к новым предупредительным шагам.

7 мая заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и противодействия терроризму Сигал Манделкер послала письмо президенту INSTEX. Она сообщила господину Фишеру, что любые попытки обойти американские санкции с помощью этой компании приведут к адекватному ответу со стороны Вашингтона. Она предупредила, что учреждения, вовлеченные в подобные аферы, сами станут объектом санкций. В таком случае поддерживать на плаву этот механизм будет чрезвычайно трудно. Источник из числа американских должностных лиц, участвовавших в дебатах по подготовке этого письма, сообщил агентству "Блумберг", что этим Соединенные Штаты подают Европе четкий сигнал: Вашингтон готов наказать каждого, кто будет сотрудничать с INSTEX, — как частные компании, так и государственные учреждения, а также конкретных лиц.

Государственный секретарь США Майк Помпео тоже неоднократно заявлял о нежелательности и бесперспективности функционирования INSTEX. В начале мая эту информацию озвучили в Лондоне. В конце месяца должностное лицо повторило ее своему немецкому коллеге во время визита в Берлин. Помпео подчеркивал, что задекларированная цель компании по обеспечению снабжения Ирана товарами первой необходимости не имеет смысла — ведь американские санкции не блокируют трансфер гуманитарной и медицинской продукции. Но если афера будет выходить за обозначенные пределы, Вашингтон не станет придавать значения тому, кто в нее вовлечен. Он будет оценивать ситуацию и при необходимости введет санкции против любого игрока, участвующего в таких транзакциях.

Готовность Белого дома пойти на решительные шаги, в случае если европейцы массово нарушат санкционный режим в отношениях с Ираном, вызывает некоторые сомнения. Конечно, Трамп привнес в американскую внешнеполитическую стратегию свой специфический бизнес-подход. Он требует поддерживать имидж мощного и решительного игрока, который проводит красные линии и не отступает от них. Впрочем, когда речь идет о таких чувствительных вещах как экономика и глобальные торговые отношения, Вашингтон должен понимать бесперспективность реализации некоторых шагов — ведь негативный эффект от них не оправдает полученную выгоду. К тому же по опыту последних лет известно, что подход Соединенных Штатов к санкционной политике весьма избирателен. Действительно, Иран сейчас чувствует на себе полномасштабное давление со стороны Вашингтона, который за короткое время нанес значительный ущерб национальной экономике. Впрочем, в этом случае речь идет о мощном, но все же региональном а́кторе, который к тому же на протяжении десятилетий имел репутацию одного из центров антиамериканской "Оси зла". Относительно некоторых других государств ситуация не такая однозначная. Например, санкции против Российской Федерации, введенные в ответ на реальную агрессию против Украины, значительно мягче.

С другой стороны, резкая позиция США относительно торговли с Ираном вряд ли останется без внимания. Сомнительно, что европейские компании, имеющие бизнес-интересы в Соединенных Штатах, будут готовы пойти на риск. Для руководящих акторов рынка экономические отношения с американскими партнерами намного важнее, чем иранское направление. Даже если Вашингтон блефует и не собирается в полном объеме выполнять свои угрозы, остается имиджевый вопрос. Мало кто захочет рисковать своей репутацией, получив клеймо недружеской к США компании.

Ослабляет европейскую позицию и отсутствие единства в рядах ЕС. Не секрет, что часть стран — членов Евросоюза (преимущественно представители Центральной и Восточной Европы) ориентируются на развитие стратегического партнерства с Вашингтоном. Для них оно является гарантией обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности в условиях активизации российской агрессивной политики. Благодарностью за такую геополитическую защиту становится поддержка американской позиции по глобальным вопросам международных отношений и безопасности. Так что представителям старой Европы не следует рассчитывать на ресурсы ЕС для усиления своей позиции в потенциальном противостоянии с Соединенными Штатами. Даже в узком кругу участников ядерных переговоров со стороны Европы Трамп может рассчитывать на раскол. Неслучайно американцы обрабатывают британских дипломатов, апеллируя к длинной истории союзнических отношений между Вашингтоном и Лондоном.

Сейчас непонятно, как именно Европа может вмешаться в американо-иранскую конфронтацию и помочь спасти ядерное соглашение. Складывается впечатление, что европейцы в этой многосторонней игре оказываются в роли аутсайдеров. Декларируя верность договоренностям 2015 г. и признавая, что Иран до последнего времени их выполнял, они вместе с тем не могут повлиять на позицию Белого дома. Параллельно представляется сомнительной их способность — да и желание — вступать в полномасштабный дипломатический конфликт с Вашингтоном. Уже понятно, что администрация Трампа в этой игре на повышение ставок в условиях искусственно инициированной эскалации имеет более выигрышные позиции, чем европейцы, которые пытаются отстоять компромиссные решения. Мягкость такого подхода подрывает авторитет Европы в глобальных делах и наглядно демонстрирует, что она все еще не может выступать игроком первой линии при урегулировании международных вопросов.