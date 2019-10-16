Марш Качиньского

В воскресенье, 13 октября, в Польше состоялись очередные парламентские выборы.

Наши западные соседи избирали Сейм девятой каденции, и Сенат — десятой, начиная с 1989-го года. Правящая партия "Право и Справедливость" победила в нижней палате и получила 235 мест. Большинство в Сенате — 49 мест — получила оппозиция.

Четыре года назад, после сенсационной победы на президентских выборах кандидата от "Права и Справедливости" Анджея Дуды, поляки подтвердили свое желание перемен и на парламентских выборах, отдав 37,5% голосов "Праву и Справедливости", что дало возможность этой партии единолично, без создания коалиции, принимать законы и создавать правительство.

Несмотря на многочисленные скандалы, сопровождавшие четыре года правления "Права и Справедливости" (в частности, протесты против судебной реформы и обвинение в узурпации власти, напряженные отношения с официальным Брюсселем и т.п.), такая убедительная победа ожидалась и сейчас.

Основными темами избирательной кампании "Права и Справедливости" стали успехи социальной политики правительства последних лет. Успехи довольно ощутимые для избирателя: в 2016 году была введена программа 500+, согласно которой каждая имеющая ребенка семья может получать дополнительно 500 злотых ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Фактически перед выборами — в августе 2019 года — была введена программа PIT zero, освобождающая от уплаты налога PIT лиц в возрасте до 26 лет. В мае же нынешнего года большинству польских пенсионеров (9,8 млн человек) впервые выплатили "тринадцатую пенсию". С 2021 года Ярослав Качиньский обещает выплату еще и "четырнадцатой пенсии". Кроме того, два года назад был снижен пенсионный возраст. Именно эти достижения акцентировала "Право и Справедливость" во время избирательной кампании, обещая в случае переизбрания расширить и увеличить имеющиеся социальные программы. Таким образом, "Право и Справедливость" имела свои месседжи почти к каждой группе населения. К этому надо добавить хорошо организованную и профессиональную избирательную кампанию: прошли сотни встреч по всей стране, активно использовались социальные сети и медиа (а самые крупные государственные медиа давно стали средством правительственной пропаганды), умело акцентировалось внимание на плюсах и замалчивались трудные вопросы. Свой "вклад" в рейтинг "ПиС" сделал и Дональд Трамп, объявив за неделю до выборов о введении безвизового режима в США для граждан Польши.

В отличие от предыдущих волеизъявлений, основные оппозиционные партии в этот раз пошли на выборы единым фронтом: "Гражданская платформа" объединилась с партией "Современная" и польскими "зелеными", и на выборах (как и весной на выборах в Европарламент) они выступили под названием "Гражданская коалиция". Избирательная кампания в целом строилась на тотальной критике правительственной партии и призывах к защите демократии в Польше. "ПиС" обвиняли в узурпации власти, подчинении государственных СМИ, авторитарном стиле правления и ухудшении отношений с официальным ЕС и западными союзниками. Социальные программы "ПиС", согласно риторике кандидатов "Гражданской коалиции", грозят катастрофическими последствиями для польской экономики в будущем. Экономическую политику "ПиС" обвиняют в безответственности и популизме. Но аргументы "Гражданской коалиции", направленные на размышления о средне- и долгосрочной перспективе нынешних решений правительства, не могут быть одинаково эффективными для всех групп населения, и в этом избирательная кампания оппозиционеров значительно проигрывала четким и конкретным тезисам "ПиС".

Кроме того, настоящую медвежью услугу "Гражданской коалиции" оказал бывший президент Лех Валенса. 30 сентября умер основатель организации Solidarność Walcząca (SW — "Борющаяся солидарность", созданная в 1982 году) и отец нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого — Корнель Моравецкий. В субботу 5 октября его похоронили, а на следующий день, 6 октября, в Варшаве прошел съезд "Гражданской коалиции", где почетным гостем был Лех Валенса. Во время выступления Валенса не подбирал слов в адрес покойника: "Я простил шефу "Борющейся солидарности", потому что по-христиански так надо делать. А они что из него сделали? Героя. Во время военного положения, когда нас атакуют со всех сторон, он создает "Борющуюся солидарность". Что это было? Измена! Предатель! Такова правда", — эмоционально высказался Валенса на фоне символики "Гражданской коалиции". Конечно, это скандальное выступление на следующий день после похорон Корнеля Моравецкого отобрало часть голосов у "Гражданской коалиции".

Нынешние выборы были важны для польских левых, которым четыре года назад не хватило менее 0,5% для прохождения в парламент. Еще летом на базе "Союза демократических левых сил" объединились основные левые партии страны — радикально-либеральная партия "Весна" Роберта Бедроня, молодая партия "Левые Вместе" (созданная в 2015 году) и другие партии поменьше. На фоне множества старых лиц "Гражданской коалиции" левые на этих выборах были как свежий воздух на либерально-демократическом фланге. Активная риторика о защите прав ЛГБТ и при этом типичная для левых социальная направленность помогли партии найти своего избирателя, особенно среди молодых поляков.

На свой традиционный процент претендовала "Польская крестьянская партия", которая, начиная с 1991 года, всегда имела небольшое представительство в Сейме. Партия была оппозиционно настроена к правительству "ПиС" и свою предвыборную риторику строила вокруг защиты интересов работников сельского хозяйства. Именно от "Польской крестьянской партии" в этом году баллотировался Павел Кукиз — сенсация польской политики 2015 года, набравший тогда 20% на президентских выборах, и приведший свою партию в парламент с 8% голосов.

Радикально-правый фланг политической мысли на выборах представляла партия "Конфедерация", объединившая три правые силы — "Национальный Рух", партию "Корвин" (лидером которой является скандальный Януш Корвин-Микке — сторонник Владимира Путина, в 2015 году посещавший оккупированный Крым, известный своими экстравагантными выражениями, вроде "надо еще доказать, что Гитлер знал о Холокосте") и небольшую партию "Союз христианских семей". Риторика была традиционной для такого типа политических сил: популистские обещания в экономике (например, 3 злотых за литр бензина), сильный акцент на борьбе с "пропагандой ЛГБТ", изменение миграционной политики и т.п.

Другие партии участвовали в выборах лишь в нескольких округах и не претендовали на серьезный результат.

Несколько слов надо сказать о стиле ведения избирательной кампании, особенно в сравнении с украинскими традициями. Благодаря открытым спискам кандидаты не только представляют свою партию, но и конкурируют между собой, что заставляет каждого кандидата создавать собственные избирательные программы и обещания. Кандидаты в Польше очень заангажированы в собственную предвыборную программу, и не только на уровне публичных выступлений, — кандидата можно встретить, когда он раздает информационные программки о себе, угощает кофе на улицах или расклеивает собственные плакаты. Кстати, по поводу внешней рекламы: ее в польских городах довольно много, особенно в последнюю неделю перед выборами. Но размещается она прежде всего не на билбордах, а в виде небольших плакатов на специальных досках, предназначенных для предвыборной рекламы. Сами плакаты креативностью сильно уступают украинской политической рекламе. Здесь вы едва ли найдете оригинальные, интересные и необыкновенные лозунги или фото и картинки. Преимущественно на плакатах мы увидим лицо кандидата, его имя, номер в списке и название партии, которую он представляет. Еще может быть какой-то очень простой (если не сказать — банальный) лозунг, вроде "прошу вашего голоса", "пятый в списке", "решаешь ты, а не место в списке" и т.п.

Результаты выборов принесли несколько неожиданностей, хотя "ПиС" прогнозируемо взяла единоличное большинство (236 мандатов из 231 необходимого), "Гражданская коалиция" — почти вдвое меньше. Первой неожиданностью стал высокий результат "Союза демократических левых сил", получившего 12,5% голосов, что дало 50 мандатов в Сейме. "Польская крестьянская партия" получила 8,5% — традиционный результат для этой политической силы, чей электорат стабильный и неизменный. Вторая неожиданность этих выборов — попадание в Сейм ультраправых из "Конфедерации", получивших почти 6,8% голосов и 11 мандатов в Сейме, один из которых будет принадлежать упомянутому выше Янушу Корвину-Микке.

Но, очевидно, самой большой неожиданностью стало то, что "ПиС" утратила большинство в Сенате: правящая партия получила 48 мандатов из ста, 43 сенатора будет у "Гражданской коалиции", три — у "Союза демократических левых сил", два — у "Польской крестьянской партии". Еще четыре сенатора будут независимыми. Поскольку три последние партии — оппозиционны к нынешнему правительству, вполне вероятно, что они образуют в Сенате коалицию, и наиболее контроверсионные инициативы "ПиС" будут блокироваться на уровне Сената. Таким образом, в ближайшие годы Польшу могут ожидать серьезные противостояния Сейма с Сенатом.

Лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский сразу после объявления результатов экзит-полов поздравил однопартийцев и сторонников партии, но заметил, что результат мог быть лучше. "Мы победили. Несмотря на мощный фронт, действовавший против нас, мы смогли победить. Мы получили много, но заслуживаем большего", — отметил Ярослав Качиньский.

В то же время лидер "Гражданской коалиции" Гжегож Схетина подчеркнул непростые условия, в которых его политической силе пришлось проводить избирательную кампанию, и пообещал победу на президентских выборах весной следующего года. "У нас не было ощущения, что мы стартуем в честной борьбе, что противник применяет честные методы. Мы верим в победу в Сенате и в дальнейшую интеграцию оппозиционных партий, ведь это единственный путь. Перед нами еще президентские выборы, мы будем готовы к ним, и мы выиграем, это наше обещание", — заявил Схетина.