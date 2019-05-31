Косовский циклон

В центре внимания информационных агентств мира вновь Западные Балканы. Все с тревогой ожидают дальнейшего развития событий, задаваясь вопросом: неужели в регион, наконец, приходит мир, или же его вновь ожидают тысячи смертей?

Итак, что же произошло? Выступая 27 мая на заседании парламента с докладом о ситуации в "Косово и Метохии" (так все еще называют Республику Косово в Сербии, да и в России), президент Сербии заявил о потере там контроля и призвал Приштину к возобновлению переговоров. Сенсационное и смелое заявление вызвало бурю в масс-медиа и политикуме региона, в США и ЕС.

Однако утром следующего дня в СМИ появилась неясная и тревожная информация о действиях спецназа косовской полиции в ряде городов РК. В ответ А.Вучич отдал приказ о приведении армии и полиции Сербии в состояние боевой готовности и заявил, что не допустит "этнических чисток". Хотя всего лишь несколько часов тому назад он заявлял о мире и переговорах.

Такова канва событий, породивших надежду на мир и страх перед войной практически одновременно.

Начнем с простого — с действий полиции Косово. Утром 28 мая спецназом была проведена операция против организованного криминала в РК и контрабандистов в нескольких општинах. Были арестованы более двух десятков граждан — сербов, бошняков, косоваров, некоторые из которых оказали вооруженное сопротивление. Среди них и российский гражданин, который, "прикрываясь дипломатическим статусом, мешал действиям полиции" и находился на баррикадах. Как позже заявили власти в Приштине, операция планировалась заранее, не имела политической подоплеки или антисербской направленности, а также подчеркнули важность сохранения мира и спокойствия. Что подтвердил и представитель командования международных сил KFOR, отметив, что действия полиции были направлены против представителей организованного криминала, и призвал все стороны не политизировать ситуацию.

Казалось бы все ясно — рутинная операция против организованного криминала. Но это же Балканы! И тут любой повод может быть использован одной из сторон как Casus belli (повод к войне).

Что еще раз и подтвердил Белград: был отдан приказ о приведении армии и полиции в боевую готовность, а некоторые подразделения уже начали выдвижение к границе Косово. Вероятно, на А.Вучича надавили "великосербские" ястребы, и на следующий день после слов о примирении с Косово он вынужден был отдать такой приказ военным. Скорее всего, когда сербские власти молча признают причины действий косовского спецназа, войска вернутся в казармы (очень хочется на это надеяться!). А президент, удовлетворив радикалов, вновь повторит свой тезис о потере контроля над Косово и продолжит свой путь к переговорам с Приштиной.

Кремль, конечно же, не мог промолчать и традиционно обвинил Приштину в "провокации", направленной на "устрашение сербов" в РК и "лишающей смысла" усилия по мирному урегулированию.

В этой истории есть один неприятный момент лично для А.Вучича. По информации масс-медиа, его брат Андрей Вучич поддерживает тесные отношения со Звонко Веселиновичем, одним из руководителей сербских преступных группировок на севере Косово, в частности в Косовской Митровице. В Белграде его рассматривают как "патриота и защитника" сербов в РК. Не страх ли за судьбу этого великосерба вызвал резкую реакцию сербской власти и вывод войск из казарм?

На специальном заседании сербского парламента А.Вучич выступил с докладом о ситуации в Косово, призвав сделать "выбор между сладкой ложью и горькой правдой", какой бы она ни была, и признать, что там "нет нашей власти". Только такой подход, по его мнению, может дать ответ, что происходит в Косово, понять, где "наши границы, где наша земля". По его словам, отсутствует объективная информация о том, что "происходит в Косово и Метохии". Именно поэтому, считает сербский президент, необходимо вернуть тему урегулирования отношений с Косово на стол переговоров. Диалог важен и для албанцев, и для сербов, поскольку только через диалог можно достичь мира, стабильности и процветания каждой из стран. В случае достижения соглашения, подчеркнул президент Сербии, надо будет провести всенародный референдум, результаты которого станут обязательными для выполнения.

Главным условием начала переговоров двух стран, считает А.Вучич, должна стать отмена пошлин, введенных Приштиной на товары из Сербии и БиГ. Что категорически не приемлемо для премьера РК Рамуша Харадиная, жестко отстаивающего противоположную позицию — сначала начало переговоров и признание независимости, а потом отмена пошлин. Во имя достижения соглашения между двумя странами друзья Косово (США и ЕС) могли бы проявить больше твердости и убедить своего союзника Косово отменить пошлины и сесть за стол переговоров, заметил А.Вучич.

Он особо подчеркнул, что у него нет четкого плана, он не говорил однозначно и о немедленном признании независимости Косово. Опытный политик и умелый оратор, он обосновал необходимость переговоров для достижения некоего соглашения надобностью защиты сербов. Если, подчеркнул А.Вучич, сейчас мы не договоримся с Приштиной, то вскоре "албанцев на Западных Балканах будет вдвое больше, чем сербов".

Вновь звучала тема двойного подхода со стороны ЕС и США к позициям и действиям Сербии и Косово, где Белград чаще представляется более виноватой стороной, нежели Приштина. И это отчасти правда. Ведь согласно Брюссельскому соглашению о нормализации отношений Сербии и Косово от 2013 г., в Республике Косово должны быть созданы сербские општины, а косовские силы безопасности (теперь Армия РК) не должны вступать в северные районы. Но этого не произошло и осталось очень чувствительным фактором напряженности. Напомнил А.Вучич и о мягкости Запада по отношению к позиции Приштины по уже упомянутым пошлинам.

Вспомним о том, что предложение о разделе Косово на сербскую и косоварскую части прозвучало из уст прогрессивного политика и премьера Сербии в 2001—2003 гг. Зорана Джинджича, ставшего жертвой покушения сербских радикалов. Незадолго до убийства он направил в ООН письмо, в котором в качестве эффективного и относительно безболезненного решения проблемы Косово предложил именно его раздел. Однако такой вариант был отвергнут международным сообществом. А в те годы ситуация в Сербии была более стабильна, и предложение было бы принято и реализовано относительно спокойно, в отличие от дня сегодняшнего, когда Сербия пребывает в непростом политико-экономическом положении.

И тем не менее, есть две опции дальнейшего развития отношений между Косово и Сербией. Первая — сохранение статус-кво, т.е. патовая ситуация, которая может превратиться в "замороженный конфликт". Это никого не устраивает — ни албанцев, ни сербов, ни Запад. И в отличие от Приднестровья, выход из "замороженного конфликта" может вылиться в "горячее" противостояние. Это Балканы! Вторая опция — нормализация отношений между РК и Сербией и достижение некоего компромиссного решения по итогам переговоров. По мнению А.Вучича, существует несколько вариантов.

Об одном мы уже говорили — развитие отношений по примеру ФРГ и ГДР. Признания независимости нет, а отношения есть. Конструкция хрупкая и спорная, но она существовала более 40 лет. Правда, как кажется, в этом варианте никак не обойтись без обмена территориями. Что, похоже, не устраивает никого, и все боятся падения границ на Балканах. Да и в Европе.

Другой вариант, на котором настаивает Косово и международное сообщество, — признание независимости РК с автономией для сербского населения. А это не устраивает Белград.

И, наконец, вариант, который приемлем для А.Вучича — "некая форма демаркации границ", что может спасти сербов от преследований и обеспечит мир региону. Приштина пока молчит.

Вероятно, речь президента Сербии в парламенте по косовской проблеме можно рассматривать и как месседж ЕС в преддверии все еще вероятных июльских переговоров в Париже, о которых недавно договорились в Берлине, — Сербия изложила свою позицию, готова к переговорам и поиску компромиссов. Дело за Косово — каково его видение?

Тревожным фактором остается жестко антагонистическая позиция по упомянутым пошлинам А.Вучича и Р.Харадиная. Складывается впечатление, что этой неуступчивостью они хотели бы переложить на ЕС и его лидеров ответственность за проведение встречи или ее срыв, дальнейшее развитие отношений между двумя странами, за ситуацию в регионе в целом.

Действительно, ставки очень высоки. Для обоих лидеров срыв соглашения губителен, поскольку приведет к их неминуемым отставкам. Социальная острота проблемы и затягивание с ее решением приведут к резкому обострению длящихся много месяцев в Косово и Сербии протестов, вплоть до массового гражданского противостояния внутри них и возможному вооруженному столкновению двух стран. Белграду соглашение откроет дорогу в ЕС, а Приштине — в международное сообщество.

Очередная неудача в решении косовской проблемы приведет к катастрофическому снижению доверия к ЕС (в первую очередь — к ФРГ и Франции) и США в регионе, открыв Западные Балканы для России.

Албания, БиГ, Косово, Сербия и Черногория столкнутся с самыми различными проявлениями сепаратизма и угрозы потери части территорий, которые уйдут в Великую Албанию (из Черногории и Сербии), в Санджак (из БиГ, Сербии, Черногории, РК), куда поплывут Республика Сербска из БиГ и Воеводина из Сербии — тоже ясно.

Так что А.Вучич удачно выбрал момент, показав возможности и опасности не только для Сербии, но и ЕС, который вскоре получит новых депутатов и комиссаров ЕК.

Свое выступление в Скупштине Сербии А.Вучич закончил словами сербского классика Борислава Пекича: "Нужно смотреть вперед, потому что если вы хотите смотреть назад, надо бы иметь глаза на затылке. Нужно любить землю своих детей, а не своих дедов, потому что слава не будет зависеть от того, откуда мы пришли, а от того, куда мы идем".

Появилась надежда на мир. Все должны быть заинтересованы в скорейшем достижении любого (на данном этапе) соглашения, направленного на урегулирование отношений между Косово и Сербией. Новая неудача может стать губительной для региона, чего никто не хочет.