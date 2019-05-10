Надежда на примирение

В предпоследний день апреля в Берлине лидеры ФРГ, Франции и ЕС встретились с руководителями семи держав Западных Балкан и Словении.

Кроме обсуждения проблем региона и поиска его решений, основным мировым игрокам было послано несколько принципиальных месседжей.

Мини-саммит ЕС—Западные Балканы состоялся 29 апреля в столице Германии. Его инициаторами были Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, которых поддержала Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерени. Регион представляли руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории, при участии Словении и Хорватии.

Программа встречи и отсутствие итогового документа (только сообщение для прессы) подчеркивали его полуформальный характер. Инициаторы перед началом заявили, что не имеют конкретных предложений, встреча нужна для обсуждения острых вопросов региона и попытки обозначить пути их решения. А.Меркель и Э.Макрон рассчитывали на то, что в ходе саммита им удастся снизить уровень недоверия и напряженности в регионе, которые продолжают увеличиваться. Получилось ли? Попробуем разобраться.

Главной темой встречи были взаимоотношения Сербии и Косово. Точнее — замороженные отношения, диалог, экономические отношения. И в центре — проблема признания независимости Косово Сербией.

Совсем недавно казалось, что переговоры под эгидой ЕС приведут если не к признанию независимости Косово, то хотя бы к достижению неких результатов. В частности, обсуждались предложения о коррекции границ и обмене территориями по этническому признаку. Но — неудача, которую Александр Вучич саркастически прокомментировал, мол, хотели хотя бы разграничения, однако не получилось.

Эти предложения Евросоюза не поддержали лидеры региона, считая их ящиком Пандоры. Четко сформулировал их позицию премьер БиГ Денис Звиздич, отметив, что "об этом говорили Шешель и Милошевич", а привело все к массовым преступлениям. "Поэтому мы против рисования новых границ на Балканах". И косовары также настаивают на нерушимости границ. Изменение международно признанных границ между Косово и Сербией приведет к эффекту домино, правда, падать будут не костяшки, а эти самые границы. Да и РС пойдет в свободное плавание от БиГ.

Такой сценарий не устраивал никого. Стало ясно, что Ф.Могерени переоценила свои силы и влияние ЕС на нормализацию отношений Белграда и Приштины. "Европа продемонстрировала неспособность" найти решения, и потому надо подключить к его поиску США, заявил глава Косово Хашим Тачи.

Стала абсолютно ясной необходимость новых подходов, для чего нужно усадить противостоящие стороны за стол переговоров и начать практически с чистого листа. На саммите, похоже, удалось предварительно договориться о проведении в июле в Париже встречи четырех — Германии, Косово, Сербии и Франции, возможно и США. Поговаривают, что ФРГ подготовила новое предложение, еще не совсем конкретизированное — "двойной суверенитет", нечто схожее с взаимным признанием ГДР и ФРГ. Вновь забрезжила надежда на примирение.

Влиятельная Al Jazeera пишет, что вновь может всплыть и идея "широкой автономии" сербских районов Косово в обмен на Прешевскую долину Сербии, населенную косоварами. Предложение небезопасное, поскольку Косово может получить свою Республику Сербскую и превратится во вторую БиГ.

В Берлине не удалось сблизить позиции Приштины и Белграда, — уж очень они противоположны, и сильно взаимное недоверие. Об этом неоднократно заявляли, не стесняясь в выражениях, Ана Брнабич и Ивица Дачич, обвиняя во всем косоваров. А Х.Тачи повторил, что "нет примирения без признания Сербией независимости Косово" в существующих границах. Что уже поставило под угрозу парижскую встречу.

Больше единодушия на мини-саммите было при обсуждении вопросов европейской интеграции, стабильности и расширения сотрудничества в регионе. Героем дня стала Северная Македония, достигшая соглашения с Грецией о своем названии, что открыло ей двери в НАТО и ЕС.

"Совместная" "европейская перспектива" балканских стран под сомнение не ставилась. Организаторы рассыпались в обещаниях "поддерживать" их усилия, а гости — "выполнять обязательства", упоминая о "совместной ответственности".

Но Х.Тачи подпортил эйфорию, заявив, что европейская перспектива для Косово — "всего лишь фраза ЕС", что подтверждает "очередной обман" Евросоюза, отказавшего Приштине в визовой либерализации. А неясность даты начала вступительных переговоров для Албании и Северной Македонии, вкупе с ранее сделанным заявлением Э.Макрона о несвоевременности расширения ЕС, стали холодным душем для многих.

В вопросах борьбы против терроризма, организованного криминала, незаконной торговли людьми и решения проблем нелегальной миграции все были едины — нужны совместные усилия и углубление сотрудничества.

Среди факторов нестабильности в регионе наибольшую тревогу вызвала ситуация в БиГ, где из-за взаимного недоверия политиков не удается сформировать правительство после выборов октября 2018 г. По мнению Д.Звиздича, крайне опасной для стабильности государства является блокирование РС активации ПДЧ НАТО под прикрытием статуса нейтральности этого энтитета.

Мило Джуканович вновь напомнил, что "в стабильности Западных Балкан заинтересованы не только мы", но и Европа. Поэтому ЕС должен отбросить некоторые стереотипы, смягчить оценки и взгляды на Западные Балканы.

Участники саммита, кроме представителей Косово, выразили серьезную озабоченность нежеланием Приштины отменить 100-процентные пошлины на товары из Сербии и БиГ. Балканские лидеры, представители ЕС и США (заочно) были едины — такая неуступчивость наносит вред экономическому сотрудничеству и является серьезным препятствием в создании регионального торгового рынка, одного из условий евроинтеграции. Но косовский премьер Рамуш Харадинай был непреклонен — сначала независимость, потом отмена пошлин.

Андрей Пленкович, страна которого в первом полугодии 2020 г. будет председательствовать в ЕС, примеряя роль миротворца, заявил, что Хорватия проведет очередной саммит ЕС—Западные Балканы, который может стать саммитом примирения.

Итак, сверхзадача мини-саммита — снизить уровень недоверия, в первую очередь между лидерами Косово и Сербии — не была достигнута.

И только две страны — Словения и Хорватия — не были втянуты в противостояние. Хорватия — из-за своей необъективной политики по отношению к БиГ, а Словения — в силу того, что давно уже не считает себя балканской страной и не желает участвовать в разборках бывших братьев и сестер по СФРЮ.

Остался неясен вопрос не приглашения Милорада Додика, председательствующего в Президиуме БиГ. Это можно оценить по-разному — как неуважение к высшему должностному лицу БиГ или как месседж несогласия с его внутренней и внешней политикой. Это стало серьезной ошибкой организаторов, проявлением двойных стандартов и свидетельством непонимания балканской ментальности. Да и неуважением ко многим партнерам по ЕС, посещавшим Сараево и проводившим переговоры с М.Додиком.

Встреча в Берлине послала несколько важных, даже глобальных, месседжей.

А.Меркель и Э.Макрон проведением мини-саммита заявили, что именно Германия и Франция готовы взять на себя ответственность за происходящее на Западных Балканах, гарантировать стабильность и развитие. Французский президент подчеркнул, что в 90-х гг. Франция "ослабила внимание" к проблемному региону, но теперь есть видение и желание вновь работать во имя развития. Продолжением этих слов стало появление французской Стратегии для Западных Балкан, о чем сообщила Al Jazeera.

Два "локомотива ЕС" — Франция и Германия — проведенной встречей как бы указали Еврокомиссии на то, что Стратегия ЕК для Западных Балкан, одобренная в начале 2018 г., оказалась неэффективной.

Следующий посыл адресован России (сделавшей упор на дестабилизацию в регионе, сотрудничество с РС и Сербией), Турции (видящей своим основным союзником БиГ) и Китаю (желающему быть везде), странам, которые настойчиво стучатся в дверь балканского дома, — отныне Берлин и Париж , а не только жильцы, будут решать, кому открыть дверь этого дома.

Германия и Франция не забыли и США, показав им, что тоже возвращаются на Западные Балканы. Поэтому с ними необходимо в дальнейшем координировать свои действия и политику в регионе, где Вашингтон уже значительно усилил свое присутствие и активность.

Россия получила сигнал, что ее присутствие нежелательно и, кроме РС и в меньшей степени Сербии, ее здесь не ждут. Очень опасно.

Саммит также вскрыл внутренние противоречия между руководителями как Сербии, так и Косово. А.Брнабич и И.Дачич не скрывали своей неприязни к косовским руководителям, которым "нельзя доверять", и не соглашались с предложениями по урегулированию. В то же время А.Вучич настроен на достижение компромисса, хотя и говорил об имеющихся сложностях и необходимости достижения доверия. Президент и премьер Косово сохраняют различные позиции в вопросах отмены пошлин и коррекции границ. Но если лидеры конфликтующих сторон не могут достичь внутреннего согласия, то тяжело ожидать достижения компромисса делегаций по вопросу бытия двух стран. При этом все твердили, что не допустят давления на страну и не поступятся национальными интересами.

В общем, как сказал А.Вучич после мини-саммита, он не был "провальным", но "чудес не бывает", и потому надо "работать дальше". Он надеется, что А.Меркель и Э.Макрон "поняли всю сложность обстановки на Западных Балканах".

Будем надеяться, что это в самом деле так. И встреча в Париже состоится и принесет Балканам, а не только Косово и Сербии, примирение.

Для Украины саммит также имеет немаловажное значение. Понятно, что нам не время говорить о признании Косово (опоздали!), которое уже признало полмира.

Главное — косовский пример эффективного поиска слабых мест противника и их использования в борьбе за независимость и территориальную целостность, не отступая под давлением и угрозами глобальных игроков и соседей. Может это не принесет победы завтра, но обязательно ее приблизит.