Коалициада по-молдовски

21 июня истекает трехмесячный срок, отведенный Конституцией Республики Молдова на формирование правительства, после которого должно быть принято решение о досрочных выборах.

Половина отведенного срока прошла в бесплодных переговорах и дискуссиях, сопровождавшихся взаимными обвинениями.

Новоизбранный парламент провел единственное заседание 21 марта. Собственно, с этой даты и начался обратный отсчет к досрочным выборам.

Молдове не привыкать к политическим кризисам. Дважды в стране проходили досрочные выборы, семь месяцев страна жила без президента. Но сейчас все серьезнее — пока не избрано даже руководство парламента.

Напомним диспозицию. В парламенте республики 101 место. По итогам состоявшихся 24 февраля выборов Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Игоря Додона и выступает за более тесные отношения с Россией, получила 35 мандатов, правящая Демократическая партия, главой которой является олигарх Влад Плахотнюк, — 30 мандатов, правый проевропейский блок ACUM (состоящий из двух партий: "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа Достоинство и Правда"(DA)) — 26 мандатов, партия "Шор" — семь. Кроме того, в парламент прошли три независимых кандидата. Блок ACUM принял решение разделиться на две фракции: во фракцию PAS вошли 14 депутатов, во фракцию DA — 12. Ни одной из партий не хватает голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

А это значит, что для создания правительства необходима коалиция. Уже на следующий день после выборов Влад Плахотнюк заявил о готовности демократов начать переговоры о ее создании. Вместе с мандатами подконтрольной партии "Шор" и тремя независимыми депутатами ДПМ набирает лишь 40 мандатов. Для большинства не хватает 11 мандатов, а лучше 12.

Казалось бы, учитывая декларируемые демократами проевропейские устремления, была бы логичной коалиция ACUM-ДПМ. Однако в ACUM отвергли предложение демократов, что было прогнозируемо, учитывая, что проевропейские партии шли на выборы под лозунгами "деолигархизации", имея в виду конкретного олигарха Влада Плахотнюка.

Социалисты также строили свою кампанию на критике правящего режима. Однако и у них есть формальные основания для компромисса с демократами. С одной стороны, ДПМ умерила проевропейскую риторику и задекларировала "промолдавский" курс, что, по идее, должно способствовать сближению позиций социалистов и демократов. С другой — Игорь Додон оказался на посту президента Молдовы не без участия Плахонюка и демократов, и вся оппозиционность социалистов может быть не более чем ширмой.

Однако и здесь альянс не сложился. У демократов считают, что сыграл свою роль внешний фактор, а именно — позиция России. В начале апреля Игорь Додон в очередной раз отправился в Москву. Хотя молдавский президент заявил, что он был в столице России проездом и только получил благословение патриарха Кирилла, многие эксперты сошлись во мнении, что на самом деле он ездил просить благословения российских властей на альянс с демократами. Эти прогнозы частично подтвердились: вскоре после визита состоялся Республиканский совет ПСРМ, на котором было принято решение о продолжении консультаций с ACUM о формировании большинства и назначении функционального правительства. После чего фракция социалистов в полном составе отправилась в Россию на встречи со своими российскими коллегами.

При этом социалисты озвучили свои условия. Среди них — аннулирование закона о переводе в разряд государственного долга похищенного из банковской системы миллиарда долларов; создание следственной комиссии по расследованию этой кражи; принятие закона об индексации пенсии; создание механизма предоставления материнского капитала; аннулирование изменений в Кодекс о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию российских аналитических и информационных программ; принятие закона о функционировании языков с приданием русскому статуса языка межнационального общения; приведение законодательства в соответствие с особым статусом Гагаузской автономии. Социалисты также настаивают на возврате под контроль президента Службы информации и безопасности.

Серьезны и кадровые аппетиты ПСРМ: они хотят получить пост спикера парламента, а также портфели министров обороны, иностранных дел, реинтеграции и внутренних дел.

Контроль над сферой безопасности и обороны, а также внешней политикой даст возможность социалистам реализовать свой политический курс, направленный на сближение с Россией, а контроль над министерством по реинтеграции открывает возможности для реализации представленного Додоном "большого пакета" по приднестровскому урегулированию.

"Большой пакет" — тема отдельного разговора. Заметим только, что в этом документе содержится важное примечание: "Молдавский проект может служить основой выстраивания поэтапного мирного процесса по урегулированию конфликтной ситуации на территории Украины".

Законодательные и кадровые инициативы социалистов вряд ли пришлись по душе проевропейцам из ACUM. Тем более, что они сами рассчитывали на пост спикера парламента — им должен был стать лидер DA Андрей Нэстасе.

Не исключено, Андрей Нэстасе, у которого уже есть опыт сотрудничества с социалистами, и пошел бы на альянс с ними. Но его 12 мандатов явно недостаточно.

В итоге блок ACUM заявил, что не намерен вступать в коалицию с социалистами и, в свою очередь, предложил ПСРМ создать рабочую парламентскую группу для рассмотрения и подготовки законопроектов о "деолигархизации", подготовленных акумовцами.

По факту, суть предложений ACUM можно свести к следующему: создается ситуативное большинство, которое принимает пакет документов, направленных на ограничение власти демократов (изменение законов о Национальном банке, о Генеральной прокуратуре, о статусе госслужащего и других), после чего парламент идет на досрочные выборы. Но уже по прежней, пропорциональной избирательной системе. Изменение избирательного законодательства входит в "деолигархический" пакет.

Ход логичный, учитывая, что ДПМ сумела занять второе место в основном за счет мажоритарных округов. Но и сомнительный, учитывая, какие преимущества получат при пропорциональной системе социалисты.

Впрочем, Влад Плахотнюк уже сработал на упреждение. 26 апреля Конституционный суд Молдовы, рассмотрев запрос трех независимых депутатов, постановил, что досрочные парламентские выборы могут проходить только по действующей смешанной системе.

В этих условиях досрочные выборы таят в себе много сюрпризов. Во-первых, социалисты могут потерять часть голосов, которые отойдут в пользу партии "Шор", уже переплюнувшей по части популизма социалистов. Чего стоит только инициатива о восстановлении колхозов или принятие закона о "гарантированных бесплатных лекарствах для пенсионеров". Но при этом "Шор" завязана на демократов.

Может усилить свои позиции сама партия Плахотнюка, особенно если парламентские выборы состоятся одновременно с местными. Местных советников и примаров последний раз избирали 14 июня 2015 г. Соответственно, пятилетний срок истекает 14 июня нынешнего года. По закону, местные выборы назначаются постановлением парламента не менее чем за 60 дней до даты их проведения. Однако способность нынешнего парламента назначить дату выборов вызывает сомнение. Возможно, демократы прибегнут к привычному инструменту решения споров — обратятся за разъяснением к Конституционному суду, который уже не раз выручал в сложных ситуациях. Можно предположить, что решение КС будет благоприятным для ДПМ, в результате чего местные выборы пройдут одновременно с досрочными парламентскими. Актив демократов — это около 400 примаров городов и сел плюс более 30 руководящих должностей в районах (председатели и вице-председатели).

К помощи Конституционного суда решил прибегнуть и Додон. В КС направлено обращение с просьбой дать толкование о праве главы государства выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра, если у парламента нет руководства. Если решение будет положительным, это может означать наличие договоренностей между демократами и социалистами. Додон сможет предложить, к примеру, "технического" премьера, удобного как ему, так и демократам. И если это не решит проблему формирования коалиции, то, по крайней мере, позволит оттянуть время.

Стоит учитывать, что внешнеполитические позиции демократов в последнее время ухудшились. Политики ЕС неоднократно высказывали недовольство высоким уровнем коррупции в республике и тем, что Влад Плахотнюк, по сути, контролирует все ветви власти в Молдове. Проведение местных выборов совместно с парламентскими лишь вызовет новую волну критики.

Россия также заинтересована в отстранении Плахотнюка, который не позволяет ей в полной мере реализовать планы по восстановлению контроля над Молдовой.

После поражения Петра Порошенко на президентских выборах Плахотнюк лишился серьезного союзника. Как сложатся его отношения с новым президентом — неизвестно. К тому же в Украине грядут парламентские выборы, а значит, Киеву будет не до молдавских дел.

И, наконец, в Румынии также готовятся к президентским выборам, на которых правящая Социал-демократическая партия намерена дать бой действующему президенту Клаусу Иоханнису. Румынские социал-демократы пока дистанцируются от своих "токсичных" партнеров из ДПМ, рассчитывая на голоса молдаван, имеющих румынское гражданство.

Анализ молдавской ситуации, как и ситуации в Украине, свидетельствует о кризисе постсоветских демократий. Речь идет, в первую очередь, об Украине и Молдове, частично о Грузии и Армении. Яркие симптомы кризиса — недоверие граждан к "старым" элитам и при этом сверхчувствительность к популистским обещаниям, ослабление государственных институтов при неэффективности гражданского общества. Не стоит сбрасывать со счетов и внешнее воздействие. Москва внимательно следит за процессами в этих государствах и стремится влиять, рассчитывая вернуть их под свой контроль.