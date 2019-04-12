Израиль избрал "слуг народа"

Внеочередные выборы в Кнессет в Израиле в который раз показали, что слабым в израильской политике делать ничего.

Два основных кандидата — от правоцентристской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и бывший начальник Генерального штаба ЦАХАЛа, лидер политического альянса "Кахоль Лаван" (созданного в 2019 г. для участия в выборах в Кнессет партиями "Хосен ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем") Бени Ганц соревновались за то, каким будет Израиль в последующие годы.

Биньямин Нетаньяху рассчитывает в пятый раз занять должность премьер-министра, пытаясь побить политический рекорд отца-основателя Израиля Бен-Гуриона, который руководил страной четыре срока. И можно сказать, что этот шанс у него есть.

На момент написания статьи еще не завершился подсчет голосов "особых избирателей" (прежде всего, солдат срочной службы). Однако по предварительным данным результаты выборов таковы: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получают в Кнессете каждая по 35 мандатов (но если партия "Новые правые", за которую на это время проголосовали 3,26% (электоральный барьер — 3,25%) проходит в парламент, то "Кахоль Лаван" получит только 33 мандата, а НП — 4); религиозные партии ортодоксального сектора увеличили свое представительство до 16 мандатов — у "Шаса" и "Яхадут ха-Тора" по 8 мандатов; 6 мандатов у "Аводы" и по 5 — у "Альянса правых сил" и партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а у "Мерец", "Кулану" и "Раам-Баллад" — по 4 мандата.

И больше всего шансов сформировать новое правительство — у Беньямина Нетаньяху, который будет иметь поддержку националистических правых партий и ортодоксов. Однако на фоне консолидации левых сил удивляет нежелание Нетаньяху объединиться с какой-либо партией. Он рисковал, и очень сильно. По результатам голосования он был в опасной близости от поражения. Поражает и самоуверенность Нетаньяху, а это — опасный симптом игрока.

На следующий день после выборов глава партии НДИ Авигдор Либерман сообщил, что он будет рекомендовать Биньямина Нетаньяху кандидатом на должность премьер-министра Израиля. Об этом также заявили религиозные партии и лидер партии "Кулану" Моше Кахлон. Интересно, на какую должность в новом правительстве рассчитывает сам Либерман? Возможно, снова хочет стать министром обороны?

Как бы там ни было, но Биньямин Нетаньяху в течение последних месяцев напряженно работал на свою избирательную кампанию. За полгода до 70-летия, после нескольких десятилетий в большой политике, он выступал на конференциях и встречах с избирателями так, будто только вчера пришел в израильскую политику. Говорил так убедительно и страстно, будто это была его первая избирательная кампания. Он знал, что он в центре внимания, единственная звезда не только в партии "Ликуд", но и всего избирательного процесса. И 9 апреля израильскому народу нужно было ответить только на один вопрос: "да" или "нет" Биби Нетаньяху.

Возможно, самую точную характеристику выборам в Кнессет дал бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро: "Главная битва на этих выборах ведется между теми, кто думает, что пришло время для Нетаньяху уйти, и теми, кто уверен, что он незаменим". Таким образом, эти выборы больше похожи на протестные. Ведь Биби за все годы своего продолжительного правления многим уже просто надоел, но никто не может дать гарантии, что Бени Ганц будет способен реализовать то, что обещал своим избирателям.

Анализируя ход избирательного процесса в Израиле, можно сказать, что Ганц хорошо чувствовал конъюнктуру желаний своих избирателей. Так, он наобещал всем именно того, что от него хотели услышать. Светским — запустить транспорт по субботам, религиозным — полную поддержку традиций и деньги, каждой бабушке — по отдельной комнате, друзам и арабам — изменить "Основной закон о национальном характере государства Израиль", принятый Кнессетом в июле 2018 г. Поскольку, по его мнению, этот закон "в его нынешнем виде вреден и опасен".

Надо быть очень наивным человеком, чтобы поверить в такие обещания. А реальность могла стать прямой противоположностью тому, что обещал Бени Ганц. Он способен привести к власти ультралевых и арабов, которые очень быстро спровоцирует изменения к худшему. Это прекрасно понимали те, кто готов войти в будущую коалицию с Нетаньяху. Хотя уже теперь очевидно: эти переговоры будут непростыми, и лидеру "Ликуда" придется пойти на какие-то уступки своим потенциальным политическим партнерам.

Нынешняя избирательная кампания оказалась, возможно, самой непредсказуемой в истории Израиля. И если накануне предыдущих выборов можно было прогнозировать, откуда дует политический ветер, то теперь политическая интрига держала всех в огромном напряжении вплоть до самого момента подсчета голосов.

Также непредсказуемым будет и формирование нового правительства. Вопрос только в том, наберет ли Бени Ганц с "Мерец" и арабами 61 голос, чтобы блокировать правительство правых. Сформировать собственное ему будет трудно. Разве что Нетаньяху возьмет его в широкую коалицию.

У Нетаньяху за спиной религиозные партии, которые охотно мирятся с "безбожниками" за наличный расчет. Остальным придется выбирать: смириться или уйти. И это новое правительство Биньямина Нетаньяху потенциально способно стать относительно устойчивым, если, конечно, экс-министр финансов Яир Лапид получит в нем должность, которая удовлетворит его политическую силу "Кахоль Лаван".

Но если Нетаньяху почти устраивает такой политический итог выборов в Кнессет, то один из лидеров блока "Кахоль Лаван", Бени Ганц, опубликовал обращение к своим приверженцам, заявив: "…небо темнеет, но еще ничего окончательно не решено. Тучи сгущаются, но электоральные изменения еще будут происходить, и это, возможно, нам еще откроет те или иные политические перспективы. Люди хотели альтернативы, и мы дали им ее, продемонстрировав беспрецедентное, с исторической точки зрения, достижение". Однако сам бывший начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Бени Ганц очутился в до сих пор неизвестном ему положении: он не проиграл бой, но проиграл битву.

Несмотря на все это, выборы показали неустойчивость израильской системы власти, ведь коалиционное правительство (если Нетаньяху удастся его сформировать) может не продержаться отведенный ему срок, если, например, Либерман в который раз заявит о расхождениях с премьером по ключевым вопросам, а значит о необходимости выйти из коалиции.

Наибольшим парадоксом Израиля стало то, что, хотя он является одним из наиболее успешных и технологически развитых государств мира, его действующая модель реализации власти начала пробуксовывать. Что подталкивает кое-кого к мнению о необходимости радикально изменить израильскую политическую систему на прямое избрание президента, который будет руководить государством четыре года, и его в течение всего этого срока никто не сможет отстранить от власти.

Президент сам будет назначать министров, которые не должны быть депутатами Кнессета. В таком случае для избрания президента нужна от избирателя большая ответственность. И ни Кнессет, ни суд не смогут отстранить президента за его политические решения. В случае же совершения президентом уголовных действий для передачи дела в суд в период выполнения им президентских обязанностей понадобится 80 голосов депутатов Кнессета.

Вероятно, что такие предложения слишком радикальны, и в ближайшем будущем нынешние элиты не допустят резкого изменения системы правления. Однако само возникновение таких идей свидетельствует о том, что вопрос назрел и требует решения.

Но шанс решить эту проблему может быть только, если Кнессет покинут политические долгожители, сидящие там десятилетиями, и придут молодые лидеры, которые думают иначе и хотят действовать ответственно.

До сих пор политическая жизнь в Израиле в большей степени базировалась не на законах и конституции, которой до сих пор нет, а на клановой благосклонности разной направленности, при преобладающем давлении религиозного истеблишмента. И когда пребывание на высших государственных должностях не имеет срока ограничения, это приводит к тому, что теоретически Нетаньяху может занимать премьерскую должность еще чуть ли не 20 лет.

Едва ли не наибольшим позитивом в исторической перспективе после очередного избрания Нетаньяху для Израиля стало то, что все больше его граждан начинают осознавать необходимость изменить функционирующую политическую систему.

Возможно, этим следовало бы заниматься специальной комиссии, состоящей из юристов, политологов, историков, аналитиков, военных и представителей спецслужб. А проект должен одобрить на референдуме весь израильский народ. Поскольку нынешняя система устарела и подлежит срочной трансформации, то, какой она должна стать, — разумеется, предмет общенациональной дискуссии.

Израильтяне хотят изменений, и это подтвердил стремительный взлет на политической арене блока "Кахоль Лаван". Но готовы ли сами элиты к изменению политической системы, принимая во внимание реальность того, что постоянное шаткое положение премьера в условиях гибридной войны арабов с израильтянами угрожает государственности Израиля?

Как подчеркнул израильский аналитик Моран Азулай: "Впечатляющий результат для новой партии (сразу 35 мандатов) не достиг главного, к чему стремились в "Кахоль Лаван". Амбициозный проект по смещению Нетаньяху не только не сработал, но и укрепил лидера "Ликуда", породив наиболее ультраортодоксальную коалицию, перечеркнув надежды тех, кто старался поверить Ганцу. Ганц сначала нацеливал свою стратегию на создание Биби-2 и "Ликуда-2", но альтернативой ни того, ни другого он не стал. Он стал альтернативой "Аводи" и "Мерец".

Бени Ганцу не удалось переписать историю сионизма в Израиле. И когда Ганц называет это "победой", то, если, несмотря на все усилия и обещания, он все же не сможет занять овеянное мечтой кресло премьер-министра, это будет ничем иным как пирровой победой.