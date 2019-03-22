Из "мусорной активистки" — в президенты

Хотя безусловным лидером гонки считалась кандидат от Прогрессивной партии (не входит в парламент) — 45-летний юрист либеральных взглядов Зузана Чапутова, ей в результате удалось набрать лишь 40,5% голосов. Таким образом, она выходит во второй тур против Мароша Шефчовича, опытного политика европейского уровня и дипломата. Но в то же время выпускника Московского института международных отношений, который до 1989 г. был членом Компартии Чехословакии. Ныне он занимает пост заместителя председателя Европейской комиссии и европейского комиссара по вопросам энергетики. Его поддерживает правящая в Словакии левая партия SMER ("Курс — социальная демократия"), хотя сам Шефчович говорит, что членом ее не является. В первом туре голосования еврокомиссар набрал 18,7%. Второй тур состоится 30 марта.

Нынешние президентские выборы можно рассматривать как продолжение борьбы словацкого общества за изменения в стране после потрясшего всех убийства 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Куснировой. Они были застрелены в собственном доме в 65 км от Братиславы 21 февраля 2018 г. По выражению тогдашнего шефа словацкой полиции Тибора Гаспара, это была "профессиональная экзекуция". Причиной этого убийства стали антикоррупционные расследования журналиста в отношении представителей крупного бизнеса, а также его публикации о связях людей из окружения тогдашнего премьер-министра страны Роберта Фицо с итальянскими бизнесменами. Эти связи также имели признаки коррупции и даже вывели словацкого журналиста на след итальянской мафии, которая при содействии чиновников "осваивала" фонды, выделенные для Словакии из бюджета ЕС. Впрочем, это его последнее расследование было опубликовано уже посмертно. (Подробнее читайте — "Захваченное государство" Словакия, ZN.UA №10 от 17 марта 2018 г.).

Можно определенно утверждать, что события годичной давности повлияли на нынешнее волеизъявление граждан Словакии, и лидерство на выборах Зузаны Чапутовой, выступающей за искоренение коррупции в стране, — тому свидетельство. Однако на практике президент Словакии имеет весьма ограниченные полномочия. И успех в борьбе за освобождение страны от коррупции будет в немалой степени зависеть от мобилизации общества и нетерпимости его к сращиванию власти и бизнеса.

Люди, которые спустя год, 21 февраля пришли на митинг, чтобы почтить память Куцяка, в большинстве своем говорили, что за год в стране не произошло существенных перемен. Да, Фицо под давлением массовых протестов подал в отставку с поста премьера, и таким образом Словакия избежала досрочных выборов.

Но SMER остается у власти, и Фицо продолжает ею руководить. Отколовшись некогда от партии бывших словацких коммунистов, она действительно долгое время представляла собой демократическую силу, которая вела Словакию прочь от социалистического прошлого, предлагая социал-демократическую альтернативу — свой путь, или "курс" (что и было выражено в обновленном названии с 2003 г.). Но теперь, по мнению многих, она выродилась в собрание популистов с левыми или консервативными взглядами, что подтверждается ее стремлением уже длительное время искать политических партнеров в правом лагере, в частности, со Словацкой национальной партией и центристами (одно время SMER находилась в коалиции с партией одиозного словацкого политика Владимира Мечияра).

Роберт Фицо, потеряв кресло главы правительства, отнюдь не утратил своего влияния. В прошлом году он намеревался путем интриг занять пост министра иностранных дел Словакии. А уже в нынешнем году попытался стать судьей Конституционного суда. При том, что по закону для этого ему необходимо было иметь 15 лет юридической практики, он убедил парламентский комитет поддержать его кандидатуру, имея лишь 13,5 лет стажа. Однако после этого нынешний президент Словакии Андрей Киска похоронил судейскую карьеру Фицо, заявив, что член Конституционного суда должен иметь (помимо юридического образования и опыта) также и моральный авторитет, а Фицо, ушедший в отставку после массовых протестов из-за убийства журналиста — не лучший выбор на такую должность. Фицо обрушился на главу государства и журналистов, поддержавших такое мнение. В качестве своеобразной мести он в прошлом месяце указал членам своей партии заблокировать утверждение кандидатур четырех других судей Конституционного суда, состоящего из 12 членов. Парализовав таким образом работу главного суда страны, представители правящей партии фактически заложили под выборы президента своеобразную бомбу, поскольку некоторые вопросы законодательства и результаты голосования (если возникнут споры) может трактовать только он.

Также стоит вспомнить и о расследовании убийства журналиста, за раскрытие которого, как известно, Фицо обещал миллион евро. За два дня до голосования в первом туре президентских выборов, 14 марта, прокуратура Словакии сделала заявление, что уже знает, кто "заказал" журналиста Куцяка. Им оказался известный бизнесмен и мультимиллионер Мариан Кочнер. В правоохранительных органах поведали, что у них есть "объективная улика", но никаких других деталей расследования прокуратура больше не сообщила. Известно, что Кочнер на данный момент находится в тюрьме, где проходит по делу о мошенничестве по сделкам с недвижимостью. Эти дела также расследовал убитый журналист. Кроме того, Куцяк расследовал эпизоды, касающиеся дотаций ЕС для словацкого сельхозсектора, которые потом уплывали в фирмы Кочнера. Но могли ли такие схемы существовать без прикрытия со стороны правительственных чиновников? Вот вопрос, на который пока ответа нет.

Неясно, как повлияли все эти события, в том числе и заявление прокуратуры о заказчике убийства Куцяка, на результаты голосования в первом туре. Отметим, что Зузана Чапутова стала широко известной за пределами своего родного городка Пезинок в 20 км от столицы именно в дни массовых протестов против правительства после убийства журналиста. А сегодня в ее предвыборной программе — реформа правоохранительных органов и судебной системы. Как глава государства, хоть и с ограниченными полномочиями, она может при определенных усилиях добиться реальных перемен.

Зузана приняла решение идти в президенты, после того как нынешний президент Словакии Андрей Киска отказался выдвигать свою кандидатуру на повторный срок. До этого разведенная мать с двумя детьми вела достаточно спокойную жизнь местного юриста и специализировалась на консультациях по вопросам семейного права, защиты женщин от насилия. Но известность ей принесла деятельность именно как активистки, когда она в судебном споре, длившемся 10 лет, выиграла дело против расширения мусорной свалки в ее родном городке у подножия Малых Карпат. Она добилась того, что в итоге точку в споре поставил Верховный суд страны, а затем это решение стало своеобразным "эталоном" при разрешении подобных экологических споров в ряде стран ЕС.

Но из малоперспективного кандидата Чапутова действительно стала лидером гонки, когда в ее пользу снял свою кандидатуру Роберт Мистрик — ученый-химик и бизнесмен, считавшийся до этого главным кандидатом либеральных сил. Он выдвигался как независимый кандидат, но был поддержан основной оппозиционной силой — партией "Свобода и солидарность". Заметим, что эта политическая сила в Словакии поддерживает Украину в ее противостоянии с РФ.

Что можно сказать о главном конкуренте "мусорной активистки", не имеющей управленческого опыта, как язвят в лагере конкурента? Марош Шефчович — профессиональный чиновник и дипломат, после многолетней работы в структурах Евросоюза решивший вернуться в национальную политику. Очевидно, в связи с предстоящим в текущем году окончанием каденции нынешнего состава Еврокомиссии. Но сам он говорит, что к решению выдвинуть свою кандидатуру в президенты его также подтолкнуло решение президента Словакии Киски не баллотироваться на второй срок, хотя нынешний президент имел все шансы быть переизбранным.

Однако многие считают, что выдвижение Шефчовича — попытка правящей партии несколько отвлечь избирателя от бурных событий прошлого года и фактически вернуть ситуацию в стране в привычное для себя русло.

Шефчович критикует своего оппонента за "чрезмерно либеральные подходы", например в том, что касается однополых браков и прав ЛГБТ-сообщества. Он также выступает за ускорение процедуры экстрадиции мигрантов из Словакии.

С одной стороны, удивительно это слышать от человека, который с 2009 г. проработал в структурах ЕС на руководящих должностях. Но как пишет местная пресса, он из европейского политика очень быстро "перестроился" под нужды консервативного, национально ориентированного избирателя, придерживающегося христианских традиций и соответствующих этой вере взглядов на морально-этические проблемы.

Таким образом, чем больше росло желание Шефчовича войти хозяином в дворец Грашалковичей (официальная резиденция президента Словакии), тем больше его риторика походила на ту, которой обычно оперирует лидер словацких эсдеков Роберт Фицо. Для нас это может показаться удивительным, но в Словакии такая метаморфоза "еврочиновника", похоже, никого не удивила.

Также стоит отметить, что в первом туре потерпели поражение словацкие политики, выступавшие с пророссийских позиций, — Петер Марчек, побывавший в оккупированном Крыму, и 61-летний Штефан Гарабин, председатель Верховного суда Словакии, экс-министр юстиции. Он занимал третью позицию в рейтинге кандидатов и ратовал за усиление связей Словакии и России, и даже однажды предложил пригласить Россию в НАТО.

"У нас, как в большинстве постсоциалистических стран, проблемы с коррупцией и с чиновниками, которые не несут за свои слова и дела ответственности", — заявила Зузана Чапутова, видящая корень этого зла в отсутствии справедливости и честности. Ее главным предвыборным лозунгом было "Встаньте на пути зла — вместе мы сделаем это". Похоже, у бывшей "мусорной активистки", но весьма настойчивой женщины, есть немало сторонников, готовых участвовать в генеральной уборке своей страны.

Таким образом, итог выборов президента Словакии — вероятная победа сторонника антикоррупционной борьбы — станет своеобразной демонстрацией того, насколько словацкое общество изменилось после трагических событий минувшего года, насколько оно готово выступить инициатором процессов, которые приведут к действительному освобождению страны от всесилия коррумпированных политиков. В этом, возможно, и есть главный урок словацких выборов для украинцев, спустя пять лет после расстрелов на Майдане и накануне нашего собственного голосования за нового президента страны.