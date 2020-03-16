Иранская миссия

На Киев возложили ответственную миссию. Она крайне непроста — вести переговоры с Тегераном о компенсации семьям 176 погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752. Но об этом договорились страны, входящие вместе с Украиной в Международную группу по координациипомощи жертвам катастрофы самолета МАУ, — Канада, Великобритания, Афганистан и Швеция.

Эта договоренность была подтверждена в ходе недавнего визита в украинскую столицу главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня. На переговорах обсуждалась координация действий стран Международной группы, в том числе и в вопросе передачи Украине Ираном "черных ящиков" сбитого "Боинга" 737-8KV. Ожидается, что страны группы подпишут соответствующее соглашение о сотрудничестве, где и будут зафиксированы полномочия Украины.

Новость о том, что Киев будет вести переговоры с Тегераном от имени "пятерки", вызвала удивление. Почему не Оттава? Ведь из 176 погибших 55 являлись канадскими гражданами, а 30 имели вид на жительство. Украина же обладает менее широким набором дипломатических, политических и экономических инструментов, нежели Канада, чтобы "выбить" из Ирана более выгодные условия выплаты компенсации.

Но, по словам информированных собеседников ZN.UA, для этого решения членов Международной группы есть весомые причины.

Во-первых, Украина является страной регистрации и эксплуатанта сбитого самолета. Кстати, на основании этого Киев имеет право требовать "черные ящики", а также может принимать участие в техническом расследовании, проводимом иранской стороной.

Во-вторых, Иран заявил, что будет вести разговор о выплате компенсации и возвращении бортовых самописцев "Боинга" с Украиной, а не с западными странами, к которым в Исламской республике относятся с недоверием, воспринимая их как угрозу.

В-третьих, делегирование Украине полномочий по ведению переговоров с Ираном дает возможность обойти проблему наличия у многих погибших с рейса PS752 двойного гражданства. Так, практически все канадцы, находившиеся на борту "Боинга", имели еще и второй, иранский, паспорт. Этот факт позволяет Тегерану, не признающему двойного гражданства, утверждать, что большинство погибших не канадцы, а иранцы. И если бы переговоры вела Оттава, это серьезно затруднило бы решение вопроса о выплатах.

Наши информированные собеседники утверждают, что Киев также более чем устраивает подобное делегирование полномочий от "пятерки", поскольку у украинской стороны были опасения, что страны, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы, могли бы начать сепаратные переговоры с Ираном о компенсации. При подобном сценарии существует вероятность, что сумма выплат для украинцев могла бы быть меньше, чем для граждан других стран.

Переговоры с иранцами могут длиться несколько лет. При этом Иран, будучи государством-виновником трагедии, заявляет о своей готовности выплатить деньги семьям погибших: очевидно, иранцы хотят быстрее закрыть денежный вопрос. В начале февраля Тегеран предлагал родственникам жертв катастрофы по 80 тысяч долларов. Но Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет требовать компенсации в большем размере.

Напомним, что компенсации семьям жертв трагедии также должны выплатить авиакомпания МАУ (она обязана сделать это в соответствии с Монреальской конвенцией) и страховая компания, поскольку пассажиры и экипаж были застрахованы. Впрочем, судя по всему, и эти выплаты еще не скоро будут получены родственниками погибших.

В конце января канадские адвокаты от имени жертв катастрофы подали в суд Торонто групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере 1,1 миллиарда долларов. В документе утверждается, что падение самолета было "преднамеренным террористическим актом". В Тегеране заявили, что данный иск не имеет правовых оснований. Украинские юристы-международники, с которыми консультировалось ZN.UA, также полагают, что шансов на успех у дела практически нет, поскольку рассмотрение иска к Ирану не входит в юрисдикцию данного суда.

Зато право обратиться в суд имеет Киев. Именно так поступил и сам Тегеран в истории с катастрофой A300над Персидским заливом в 1988 году, когда самолет авиакомпании Iran Air был сбит ракетой, выпущенной с американского военного корабля. После многих лет переговоров Исламская республика обратилась с иском против Соединенных Штатов в Международный суд ООН с требованием компенсации.

Впрочем, в 1996 году Тегеран и Вашингтон подписали мировое соглашение. В соответствии с ним США должны были выплатить компенсацию в размере 131,8 миллиона долларов, включая 61,8 миллиона наследникам 248 погибших, из расчета 300 тысяч за каждую трудоспособную жертву и 150 тысяч — за каждого иждивенца. (В 1989 году США предлагали Ирану 250 тысяч долларов на семью работавших погибших и 100 тысяч на семью иждивенцев.)

История с выплатами родственникам погибших в результате различных авиакатастроф показывает: на переговорах с Тегераном Киеву важно не только добиваться большей суммы компенсации родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752, но и настаивать, чтобы Иран зафиксировал свою юридическую ответственность за трагедию. Это необходимо, поскольку данный факт может увеличить сумму выплат с иранской стороны.

Когда-то Украина сама оказалась в подобной ситуации, когда в 2001 году во время украинско-российских учений в Крыму украинской ракетой был сбит самолет авиакомпании "Сибирь". И хотя тогдашний президент Леонид Кучма признал данный факт, однако Украина так и не взяла на себя юридическую ответственность. В конечном счете наше государство выплатило семьям погибших по 100 тысяч долларов без признания своей вины.

Кстати, в истории с катастрофой A300 над Персидским заливом Соединенные Штаты достигли мирового соглашения с Ираном и выплатили многомиллионную компенсацию без официального признания своей вины и без принесения извинений за случившееся.

Напомним, что Тегеран признал, что рейс PS752 был сбит ракетой ПВО Корпуса стражей исламской революции, лишь спустя три дня после катастрофы: президент Ирана заявил о "непреднамеренной человеческой ошибке", а командующий КСИР взял на себя ответственность за трагедию. Данный факт отображен и в официальном промежуточном отчете Организации гражданской авиации Ирана, обнародованном во второй половине января.

Однако публичное признание официальным Тегераном своей вины не означает, что он готов зафиксировать ее в юридически обязывающих документах. По информации ZN.UA, у Киева нет ни одного официального письма из Тегерана, где бы иранские власти признавали этот факт.

Но, помимо согласия Ирана на выплату достойной компенсации, Украине также важно знать правду о том, что привело к трагедии рейса PS752. Это была непреднамеренная ошибка оператора ЗРК "Тор-М1" или же гибель людей стала результатом внешнего вмешательства в систему управления? И если верно последнее, то кто стоит за этим внешним вмешательством? Ответы на эти вопросы также могут повлиять на определение вины Ирана или другой страны и, соответственно, на размер компенсации.

Вышеперечисленные вопросы, кстати, задают себе и в Тегеране, поскольку ни у иранского руководства, ни у командования КСИР нет четкого понимания, что и как произошло. В том числе и поэтому в Иране не хотят, чтобы в расшифровке "черных ящиков" принимали участие не только США — эта "страна большого Сатаны", ответственная за убийство тысяч мусульман, в том числе и генерала Касема Сулеймани, но и Россия. Ведь, по одной из версий катастрофы, именно вмешательство россиян в систему управления и привело к запуску ракеты.

Но Тегеран также опасается, что правда, если она станет достоянием гласности, может повредить Исламской республике. Не исключено, что желание иранских властей поскорее выплатить деньги родственникам жертв катастрофы как раз и связано с тем, чтобы закрыть и для нашей страны, и для других государств "пятерки" доступ к участию в техническом и уголовном расследованиях, проводимых Ираном. И в таком случае мы никогда не узнаем, что же на самом деле произошло 8 января.

Ради памяти жертв рейса PS752 Киеву следует постараться избежать подобного развития событий.

К сожалению, крайне маловероятно, что будет создана международная следственная группа, наподобие Совместной следственной группы (JIG), расследующей катастрофу MH17: в отличие от Украины, другие страны "пятерки" не изъявили подобного желания. В Киеве же, где возбудили дело по факту катастрофы, сомневаются, что удастся достичь договоренности с Тегераном о совместном уголовном расследовании трагедии.

Во всяком случае, сотрудничество Украины и Ирана в рамках технического расследования показывает, что на подобный вариант рассчитывать не приходится. Показательна история с возвращением нашей стране "черных ящиков" сбитого "Боинга", на чем сейчас сконцентрировал свои усилия Киев.

Напомним, что на основании приложения 13 к Чикагской конвенции Тегеран проводит техническое расследование по установлению причин трагедии рейса PS752. В рамках этого расследования иранская сторона должна передать Украине для дальнейшей расшифровки "черные ящики" "Боинга", в которых содержатся записи основных параметров полета, внутренних показателей функционирования систем самолета, переговоров экипажа и т.д.

Но после того, как лидеры Ирана признали, что именно ракета ПВО КСИР сбила самолет МАУ, расшифровка информации с бортовых самописцев имеет большее значение для технического расследования, нежели для уголовного, в рамках которого пытаются понять, каким образом произошел запуск ракеты. Тем не менее в Тегеране не спешат передавать "черные ящики" Киеву. При этом Исламская республика не имеет технических возможностей для считывания данных — ни оборудования, ни специалистов.

Так, 12 марта посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Twitter, что иранская сторона согласилась передать "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета МАУ. Но день спустя, как сообщила директор Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс, иранские власти передумали их передавать якобы из-за вспышки коронавируса в Иране. Затягивая передачу бортовых самописцев Киеву, Тегеран ставит под сомнение и будущие результаты уголовного расследования.

Иранская делегация, которая в рамках технического расследования по установлению причин трагедии рейса PS752 должна была приехать в нашу страну, чтобы изучить технические возможности Украины по считыванию информации "черных ящиков", под предлогом эпидемии коронавируса уже несколько раз откладывала приезд. Теперь же, когда Украина закрывает свои границы для иностранных граждан, приезд иранской делегации отодвигается на неопределенное время.