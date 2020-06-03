Игры с "черными ящиками"

Вокруг расследования катастрофы сбитого иранцами украинского "Боинга" происходят странные события. В их центре — "черные ящики" рейса PS752: Тегеран всячески тянет с их передачей Киеву. А на днях иранское государственное агентство ISNA сообщило, что в Иране решили не отдавать бортовые самописцы нашей стране, а отправить на расшифровку во Францию. Местные власти аргументируют это тем, что Украина, дескать, задерживается с ответом на предложение Исламской республики по "черным ящикам".

Как сообщил ZN.UA заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, во вторник, во время его встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради, последний заявил: обнародованная иранскими массмедиа информация о якобы пробуксовке переговоров из-за "задержки со стороны Украины" и намерении иранской стороны передать самописцы для расшифровки во Францию не соответствует официальной позиции Тегерана.

Но почему же тогда Иран до сих пор не передал "черные ящики" нашей стране? Что происходит вокруг расследования катастрофы самолета МАУ? Удастся ли Украине узнать правду о трагедии, добиться справедливости в наказании виновных и договориться с иранским правительством о достойной компенсации для семей 176 погибших пассажиров и членов экипажа?

Расшифровка информации бортовых самописцев рейса PS752 имеет значение не только для технического расследования, проводимого Тегераном на основании Чикагской конвенции, но и для уголовного. В рамках последнего необходимо понять, каким образом восьмого января произошел запуск ракеты с ЗРК "Тор-М1" российского производства.

Хотя уже были заявления властей Ирана о том, что украинский "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной подразделением ПВО Корпуса стражей исламской революции, технические эксперты в области расследования авиационных происшествий должны зафиксировать данный факт. "Для этого обычно проводится широкий спектр работ: идет обработка разговоров авиадиспетчеров, установление четкого маршрута следования самолета, погодных условий, происходит расшифровка "черных ящиков" и реконструкция самолета из его обломков", — пояснил Евгений Енин.

В "черных ящиках" содержатся записи основных параметров полета, внутренних показателей функционирования систем самолета, переговоров экипажа и т.д. Но у Ирана нет ни специалистов, ни оборудования для расшифровки бортовых самописцев. Поэтому они должны быть переданы либо Украине, либо другой стране, имеющей технические возможности для расшифровки "черных ящиков" сбитого "Боинга".

"Чикагская конвенция предусматривает механизмы обеспечения технического расследования, в т.ч. расшифровки "черных ящиков". В то же время, по настоянию Ирана, Украина подписала соответствующую программу сотрудничества между техническими экспертами двух стран. Говорят, что "в желании — тысячи возможностей, в нежелании — тысячи причин". В ближайшее время мы убедимся в искренности заявлений Ирана о готовности сотрудничать в расследовании обстоятельств катастрофы", — заметил в разговоре с ZN.UA Евгений Енин.

В течение пяти месяцев иранцы неоднократно заявляли о своей готовности отдать бортовые самописцы для расшифровки Украине. В последний раз подобные уверения прозвучали в марте: во время сессии Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале представитель Ирана сообщил, что Тегеран передаст Киеву "черные ящики". Но обещание не было выполнено: через день иранские власти передумали, объясняя новое решение вспышкой коронавируса в Исламской республике.

Через неделю в Монреале состоится очередная сессия ICAO. Не исключено, что оказавшись под мощным международным прессингом, иранская делегация в очередной раз пообещает передать бортовые самописцы Украине.

Какие же игры ведет Тегеран? Целей может быть несколько. Во-первых, сузив в публичной плоскости весь комплекс расследования трагедии к проблеме передачи "черных ящиков", иранцы отвлекают внимание международной общественности от уголовного расследования катастрофы.

Позиция же Киева заключается в том, чтобы в рамках уголовного расследования к ответственности были привлечены все лица, причастные к катастрофе самолета, — не только солдат, непосредственно нажавший кнопку "пуск", но и вся "цепь командования", если будут основания считать, что этот приказ о пуске ракеты не был ошибкой. "Конечно, украинские правоохранительные органы должны быть частью такого расследования", — уверен заместитель министра.

В соответствии с требованиями украинского УПК, сейчас СБУ осуществляет досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. По словам Енина, Украина готова сотрудничать с Ираном в сфере досудебного расследования, и такое сотрудничество ведется в рамках двустороннего соглашения о предоставлении правовой помощи.

"Это достаточно длительный процесс, предусматривающий направление запросов через соответствующие центральные компетентные органы договаривающихся сторон. Конечно, мы бы хотели создать Совместную следственную группу с Ираном и другими государствами, чтобы проводить быстрый обмен фактами и доказательствами. Однако без участия Ирана такая группа не может быть на 100 процентов эффективной", — отметил замминистра иностранных дел.

Во-вторых, затягивая с передачей и расшифровкой "черных ящиков" и, соответственно завершением технического расследования, Тегеран пытается выиграть время и расколоть единство стран, входящих в Международную группу по координациипомощи жертвам катастрофы самолета МАУ, — Украины, Канады, Великобритании, Афганистана и Швеции. А уже потом с каждой в отдельности провести переговоры и по компенсации, и по отказу добиваться от Ирана юридического признания своей вины.

Официально Тегеран признал, что украинский самолет был сбит иранцами, но он не зафиксировал свою вину в документах. Это важно, поскольку подобная фиксация может увеличить сумму выплат иранской стороной родственникам жертв катастрофы. (В начале февраля Тегеран предлагал родственникам жертв катастрофы по 80 тыс. долл. Но Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать более существенную компенсацию.)

"Мы неоднократно обращались к Ирану с нотами, требуя признать свою международно-правовую ответственность, принести официальные извинения, заверить Украину в неповторении таких деяний и выплатить надлежащую компенсацию. Мы ожидаем ответа Ирана на эти дипломатические ноты. В ближайшие дни президентом будет сформирована делегация для переговоров и утверждены директивы", — сообщил Евгений Енин.

Поскольку Украина является страной регистрации и оператора самолета, она имеет все шансы играть ключевую роль в переговорах с Ираном о компенсациях семьям 176 погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752. Поэтому не удивительно, что в Тегеране сильно желание "выбить" Киев из переговорного процесса, дискредитируя его в глазах других участников "пятерки". При этом иранская сторона почему-то уверена, что это у нее получится. Может быть, в том числе и потому, что по всему блоку вопросов переговоров со странами "пятерки" иранцев консультируют россияне?

В марте Тегеран направил в Киев письмо, которым предлагал пакетную сделку. Она предусматривала подписание меморандума, в котором Украина и родственники погибших отказывались бы от права подавать в суд и соглашались с тем, что причиной катастрофы самолета была "человеческая ошибка", а в ответ Тегеран выплачивал бы им компенсацию и обнародовал данные бортовых самописцев самолета после их анализа. Украина от этого предложения отказалась.

Сейчас Иран оказывает большое давление на Афганистан, шантажируя тамошние власти прекращением оказания финансовой помощи, и требует от него изменения позиции как по вопросу выплаты компенсации, так и в отношении Международной группы.

События последних месяцев демонстрируют, что Украине очень сложно договориться с Ираном. И это ставит вопрос о том, какие действия должен будет предпринять Киев, если Тегеран откажется как передавать "черные ящики" сбитого "Боинга", так и признавать свою юридическую ответственность за катастрофу украинского самолета. В случае продолжения Ираном нынешней политики затягивания, у Киева остается последний шанс добиться справедливости — обратиться в Международный суд ООН.

Все статьи автора читайте здесь.