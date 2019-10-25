Еврокомиссия: битва за портфели

Полномочия комиссаров под руководством Жана-Клода-Юнкера продлены, как минимум, до начала зимы. Проблема в том, что Европейский парламент проявил доселе невиданную жесткость и забраковал сразу трех кандидатов на посты еврокомиссаров нового состава ЕК. Голосование по всему составу Еврокомиссии, намеченное ранее на 23 октября, таким образом, было сорвано. Теперь фон дер Ляйен в кротчайший срок должна предложить новых кандидатов на вакантные должности еврокомиссаров по политике добрососедства и переговоров о расширении Евросоюза (от Венгрии), транспорта (от Румынии) и внутреннего рынка (от Франции).

Как известно, формирование Еврокомиссии происходит исходя из принципов наличия представителей каждой страны, соотношения политических сил в Европарламенте, а также с учетом различных прочих факторов, например, гендерного равноправия, способности кандидата эффективно выполнять задачи в сфере его компетенции, моральных качеств. Но одним из важнейших факторов является политическая независимость и требование осуществлять свои функции исключительно в интересах Европейского Союза. Члены ЕК не могут и не должны получать указаний от правительства своей страны или действовать в соответствии с его инструкциями.

Исходя их таких четких принципов, уже сразу после обнародования потенциальных кандидатов в состав Еврокомиссии было очевидно, что не все из предложенных персон пройдут "смотрины" в Европарламенте. Первым кандидатом "на вылет" оказался представитель Венгрии, бывший министр юстиции Ласло Трочани, предложенный на важный пост еврокомиссара по политике добрососедства и переговоров о расширении Евросоюза, который, в частности, отвечает за отношения со странами "Восточного партнерства", а значит — и с Украиной. Поддержанный Европейской народной партией (ЕНП — крупнейшая группа Европарламента), он также получил одобрение венгерс-кого премьера Виктора Орбана, с которым его связывает работа в двух составах правительства с 2014 по 2019 год. Впрочем, именно на этот период пришлось обострение отношений Будапешта с Брюсселем. Да и сам Трочани на своей бывшей должности министра юстиции доставлял много хлопот еврочиновникам. Например, стоит вспомнить, что именно он ответствен за венгерский закон, противоречащий европейскому праву, согласно которому криминализировалась деятельность неправительственных организаций, занимающихся правовой помощью беженцам. Также он причастен к созданию лагерей на границах с Сербией, в которых беженцы проживали в грузовых контейнерах, без возможности получить убежище в ЕС. Он также причастен к прошлогоднему инциденту, когда Будапешт отказал США в выдаче двух россиян — торговцев оружием, арестованных в ходе совместной операции американских и венгерских спецслужб. Они были выданы России и там отпущены на свободу.

В целом ситуация в Венгрии в годы нахождения Трочани на посту министра юстиции характеризовалась в ЕС как "эрозия принципа верховенства права" и риск "серьезных нарушений основополагающих европейских ценностей". Однако формальным поводом для его отвода стала его причастность к юридической компании Nagy es Trocsanyi, основателем которой он был и которая оказывала консультационные услуги министерству юстиции. Также у этой фирмы были контракты с российскими компаниями в Венгрии.

Румынского кандидата, Ровану Плумб, отвергли, поскольку та не сочла необходимым задекларировать для Европарламента два кредита в сумме около миллиона евро, которые были обозначены в ее более ранних декларациях. Один из них, в 800 тыс. евро, она должна погасить до 2030 года. Плумб также получила кредит от частного лица в 800 тыс. румынских лей (168 тыс. евро) на приобретение недвижимости, но позже ссудила такую же сумму на политическую кампанию Социал-демократической партии Румынии, членом которой и является. При этом ее легальные доходы не позволяли делать такой щедрый подарок, а кроме того, кандидат не смогла объяснить происхождение этих денег. В этом члены юридического комитета европарламента усмотрели "конфликт интересов" для еврочиновника, который будет отвечать за транспорт всего ЕС. Стоит отметить, что в 2017 году Рована Плумб была замешена в коррупционном скандале, связанном с недвижимостью.

Все эти факты вызвали у депутатов Европарламента вопросы и к будущей главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, насколько внимательно она проверяла кандидатов, прежде чем предложить их на утверждение.

Но, пожалуй, самым неожиданным и неприятным для Урсулы фон дер Ляйен было решение депутатов ЕП проголосовать против французского кандидата. Сильви Гулар, занимавшая пост министра вооруженных сил страны в 2017 году, а позже ставшая заместителем управляющего Банка Франции, претендовала на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка. В зону компетенции этого еврочиновника входят промышленная политика, оборона и сфера высоких технологий.

Однако после нескольких дней активных "допросов" Гулар 10 октябяря получила негативную оценку от трех комитетов Европарламента. 82 депутата проголосовали против неё, и только 29 — за.

Особо подчеркнем, что впервые в истории назначения еврокомиссаров Европарламентом отвергнут кандидат от крупной страны ЕС, и впервые — кандидат от Франции. Часть представителей ЕП, а также сам президент Франции Эмманюэль Макрон полагают, что атака на Гулар была политической расправой и местью части представителей Европейской народной партии за то, что французский лидер воспротивился назначению немца Манфреда Вебера (лидера ЕНП) на пост председателя Еврокомиссии (см. "Игра не по правилам". — ZN.UA №26, 6 июля 2019 года). Однако вступать в открытую конфронтацию с Европарламентом ни Макрон, ни фон дер Ляйен не решились. Дело в том, что для нового руководителя Еврокомиссии это имело бы непредсказуемые последствия: сама кандидатура фон дер Ляйен была одобрена Европарламентом в июле большинством в 383 голоса, что лишь на 9 голосов превышает минимально необходимый уровень поддержки. И если бы она лишилась поддержки своей собственной фракции ЕНП, проголосовавшей против кандидатуры Гулар, то вопрос одобрения состава новой Еврокомиссии завис бы целиком.

Для решения этой проблемы, Урсуле фон дер Ляйен было необходимо подобрать новых кандидатов, которые не вызывали бы у европарламентариев негативного отношения. По согласованию с ней, о своем новом назначенце раньше всех заявили в Будапеште. Венгерское правительство выдвинуло на замену Трочани, являющегося, безусловно, политической фигурой, кандидатуру "технократа", как его охарактеризовал венгерский премьер Виктор Орбан. Им стал 47-летний дипломат, представитель Венгрии в ЕС Оливер Вергели. Он занимает эту должность уже 4 года. Его стиль работы характеризуют как жесткий, поскольку в последние годы именно ему пришлось быть на передовой противостояния между Брюсселем и Будапештом.

Сложнее было определиться представителям Румынии, которые в итоге также сделали ставку на дипломата. Новым кандидатом, по согласованию с Урсулой фон дер Ляйен, стала государственный секретарь по европейским делам в МИДе Румынии Мелания-Габриэла Сиот. Сложнее всего происходило согласование кандидата в еврокомиссары от Франции, который определился лишь в минувший четверг. Елисейский дворец предложил Тьерри Бретона, бывшего в 2005–2007 годах министром экономики, финансов и промышленности. А до последнего времени он руководил крупной французской компанией в сфере информационных технологий Atos.

Теперь у Урсулы фон дер Ляйен есть новый список кандидатов, которые снова должны пройти согласование в Европарламенте. По ее словам, она хотела бы создать "геополитическую" Еврокомиссию, которая была бы способна решать не только вопросы внутреннего характера для ЕС, но также бороться с изменением климата, добиваться для Европы подобающего статуса в мире, а также защищать "европейский образ жизни".