Игра не по правилам

На этот раз выборы руководителей ключевых институтов ЕС превратились в политическую драму. Формально с 2004 г. действует правило, согласно которому, представитель европейской политической силы, получившей по итогам выборов большинство в Европарламенте (ЕП), становился основным претендентом на роль главы Еврокомиссии (ЕК). Другие посты и должности в европейских институтах распределялись между представителями менее многочисленных фракций ЕП, но с учетом соблюдения гендерных пропорций, регионального представительства и т.д.

"Формальной" эту процедуру можно назвать именно потому, что нигде официально она не прописана, и в статье 17.7 Договора о ЕС лишь указано, что Европарламент избирает председателя Еврокомиссии по представлению большинства членов Европейского Совета ― то есть глав 28 государств ― членов ЕС, которые должны "принять во внимание результаты выборов в Европарламент". Несколько раз между Европарламентом и Европейским Советом возникали трения относительно принципа выборов председателя Еврокомиссии. Главы государств полагают, что Европарламент не вправе навязывать им кандидатов руководящих органов ЕС. Ведущие политсилы ЕП, в свою очередь, настаивали, что практика, когда руководители государств ЕС закрыто обсуждают кандидатуры на должности главы Еврокомиссии, не вполне демократична.

В прошлом году конституционный комитет ЕП одобрил решение, в котором говорится, что "Европарламент может отклонить утверждение любого кандидата, предложенного Европейским Советом на пост главы Еврокомиссии, если тот не является "лидирующим кандидатом" (от нем. Spitzenkandidat), одобренным партиями в процессе выборов". Такими "шпиценкандидатами" перед европейскими выборами 2019-го были определены несколько политиков. Немец Манфред Вебер (член Христианско-социального Союза, изначально был поддержан Ангелой Меркель) от крупнейшей фракции в Европарламенте ― Европейской народной партии (ЕНП). Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс (бывший министр иностранных дел Нидерландов) стал кандидатом от Прогрессивного альянса социалистов и демократов. А, скажем, третья по численности фракция ЕП ― "Альянс либералов и демократов за Европу" ― в качестве своих "лидирующих кандидатов" назвала сразу 7 человек.

Но на этот раз такая система определения кандидатов дала сбой. По итогам последних майских выборов две крупнейшие политические силы ― ЕНП и социал-демократы ― не получили достаточно голосов, чтобы создать прочную коалицию (в сумме они имеют 336 из 751 мест), и для принятия решений им нужно будет искать поддержку от либералов и "зеленых".

К тому же "шпиценкандидат" от народной партии Вебер оказался неприемлемым для многих членов Европейского Совета. По сообщению Financial Times, против него были готовы проголосовать более 10 из 28 глав государств ― членов ЕС. Среди них президент Франции Эммануэль Макрон. Даже для канцлера ФРГ стало очевидно, что она не сможет "продавить" кандидатуру Вебера в ходе дискуссии о будущем главе Еврокомиссии.

В ходе консультаций под занавес саммита "большой двадцатки" в Осаке 29 июня лидеры Германии, Франции и Испании договорились поддержать кандидатуру Франса Тиммерманса на пост главы ЕК. Таким образом, первоначально лидеры не желали отказываться от идеи со "шпиценкандидатом", хотя, например, было известно, что Тиммерманса не жалуют в Альянсе либералов и демократов за Европу (ALDE).

Когда на следующий день для обсуждения этой инициативы лидеры ЕС собрались на специальный саммит в Брюссель, оказалось, что против кандидатуры Тиммерманса выступают представители "Вышеградской группы" (Чешская Республика, Польша, Словакия и Венгрия), а также Италия. Если для восточноевропейцев это был уже традиционный протест против решений, навязываемых им Германией и Францией, то итальянцы просто прикинули, что им при таком раскладе, не достанется ни одного из ключевых постов в ЕС.

Консультации были сорваны, и глава Европейского Совета Дональд Туск вынужденно прервал саммит, чтобы лидеры еще раз хорошо подумали. В этих условиях они решили полностью отойти от концепции "шпиценкандидата", что развязывало им руки для поиска компромисса.

Во вторник, 3 июля, после консультаций было объявлено о достижении решения, удивившего многих: кандидатом на пост главы Еврокомиссии предложена Урсула фон дер Ляйен, с 2013 г. возглавляющая минобороны ФРГ. Таким образом, в случае одобрения ее кандидатуры Европарламентом, она станет первой в истории Евросоюза женщиной ― председателем ЕК. В прошлом году ей исполнилось 60, она мать 7 детей. Помимо немецкого, свободно владеет английским и французским.

Стало известно, что ее кандидатуру поддержали все лидеры ЕС при одном воздержавшемся. И это была Ангела Меркель. Урсула фон дер Ляйен точно не была ее планом, хотя некогда именно ее Меркель рассматривала как потенциальную преемницу на посту канцлера. Кандидатом на кресло председателя ЕК ее выдвинули Э. Макрон и Д.Туск.

Урсула фон дер Ляйен вошла в немецкую политику достаточно поздно ― в 40 лет, но ее карьера быстро шла в гору. Поработав на нескольких министерских постах в правительствах Меркель с 2005 г., госпожа фон дер Ляйен не побоялась стать первой женщиной ― министром обороны ФРГ, а в Германии эту должность считают "могилой для перспективного политика". Ей удалось то, что не сделали многие из 17 ее предшественников, ― остановить сокращение численности армии и добиться увеличения расходов на перевооружение Бундесвера. Однако последние отчеты свидетельствуют, что боеготовность немецкой армии за 6 лет ее работы в министерстве снизилась: фон дер Ляйен не смогла отстроить систему отношений с военными. Пятнами на мундире министра стали унизительные практики для рекрутов и рост правоэкстремистских настроений в армии, скандалы с растратой бюджетных средств. На фоне падения популярности министра обороны Меркель выбрала в качестве преемницы Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Назначение главой Еврокомиссии позволит фон дер Ляйен дистанцироваться от немецкой политики и вернуться на свою родину, в Брюссель. Именно там Урсула фон дер Ляйен родилась и прожила первые 13 лет.

Польская "Gazeta Wyborcza" сообщила, что голос премьер-министра Польши М.Моравецкого и его коллег из "Вышеградской группы" в поддержку фон дер Ляйен был отдан именно из-за ее "правильного отношения к России" ― неприятия аннексии Крыма и жестких заявлений по Донбассу. Она также является сторонником создания европейской армии и укрепления НАТО. Однако, по мнению европейских экспертов, как политик европейского масштаба она может разочаровать евроскептиков, поскольку выступает за теснейшую интеграцию в ЕС и даже является сторонником федерализации Европы. Это не слишком популярные идеи в условиях приближающегося Брекзита.

Также лидеры ЕС приняли решения о назначении премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на должность, ныне занимаемую Д.Туском, ― председателя Европейского Совета. Этого 43-летнего политика либеральных взглядов считают достойным наследником своего отца ― Луи Мишеля, некогда еврокомиссара. Став премьер-министром страны в 38 лет, Шарль смог удерживать хрупкую коалицию с фламандскими националистами пять лет. Умение искать компромиссы и договариваться с праворадикалами ― полезные нынче качества для европейского политика.

72-летнего и. о. главы МИД Испании и экс-президента Европарламента социалиста Жозепа Борреля выдвинули на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности вместо Федерики Могерини. Если его утвердят, то во главе европейской дипломатии встанет политик, поддерживавший Киев в противостоянии с Москвой в газовом споре 2006-го. В мае т.г. он назвал Россию "старым врагом", а когда его попросили объяснить, что он имел в виду, политик пояснил: Россия превращается в угрозу и соперника для Европы, как некогда СССР.

На пост президента Европейского центрального банка номинировали директора-распорядительницу Международного валютного фонда Кристин Лагард. Макрон добился того, чего хотел: представитель Франции возглавит ЕЦБ. Однако Лагард едва ли будет слушать указания с Елисейских полей. Если принять во внимание ее приверженность политике финансовой дисциплины, то ее назначению больше порадуются в Берлине.

И, наконец, после этих расстановок стало понятно, что итальянский представитель получил в свое распоряжение должность председателя Европарламента. Социалист Давид-Мариа Сассоли был избран на эту должность 3 июля. На своей первой пресс-конференции в новом качестве он заявил, что не видит в "ближайшем будущем каких-либо изменений в позиции Европейского Совета, Европейской Комиссии и Европарламента" по вопросу о санкциях в отношении России.

Кандидатуры Жозепа Борреля и Урсулы фон дер Ляйен уже в середине июля должны пройти утверждение в Европарламенте. Дебаты обещают быть жаркими, поскольку часть депутатов недовольна "самоуправством" европейских политиков, лишивших законодательный орган возможности влиять на выбор кандидатов через систему "лидирующего кандидата". Если названные кандидатуры не будут поддержаны, 28 членов Европейского Совета будут вынуждены снова искать подходящих номинантов.