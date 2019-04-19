Еще немного Брекзита

Разумеется, если британскому премьеру Терезе Мэй все-таки удастся уговорить парламентариев поддержать подписанное в конце прошлого года с ЕС соглашение, выход произойдет раньше указанного срока. Условием отсрочки стало участие британцев в выборах в Европарламент (они состоятся 23 мая). Да, такой шаг ЕС выглядит странно, что признает и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, но, по его же словам, "европейские законы должны исполняться" во что бы то ни стало.

Может показаться, что для заблудившейся на кривой дорожке Брекзита страны отсрочка станет настоящим подарком. Вот только перенос сроков выхода сам по себе не способен решить ни одну из проблем, стоящих сегодня перед Лондоном. И нет никакой уверенности, что несколькими дополнительными месяцами британские политики распорядятся лучше, чем почти тремя годами, которые прошли после референдума. Зато затягивание с окончательным решением проблемы способно обострить имеющиеся и породить новые сложности.

Прежде всего, встает вопрос о реакции правительства, парламента и ведущих политических сил страны на растущую поддержку призывов остаться в ЕС. На демонстрации, что проходят под этими лозунгами, собираются десятки тысяч людей, петиции в пользу сохранения членства Великобритании в Евросоюзе собирают миллионы голосов. И кабинет Мэй, и лейбористы, главная сила оппозиции, отмахивались от мнения немалой части избирателей, указывая, что времени для принятия соответствующего решения не осталось, что скорое завершение процесса Брекзита требует сконцентрироваться на условиях выхода и не отвлекаться на задачи, идущие вразрез с этой целью. Так было, пока имеющиеся соглашения с Брюсселем однозначно говорили — черта под членством Лондона в ЕС будет подведена в конце марта.

Дополнительные полгода лишают позицию Консервативной и Лейбористской партий обоснованности. За время полученной отсрочки вполне можно успеть провести новый референдум. Чтобы уложиться в срок, решение о его организации парламент должен принять не позже мая. Брюссель дал понять, что примет решение Лондона о прекращении Брекзита и о возврате к исходной точке в отношениях. Значит, нет никаких препятствий для отмены политического решения, принятого после референдума 2016 г. Тем более опросы общественного мнения показывают, что на новом референдуме могут победить сторонники Евросоюза.

Вот только две ведущие политические партии не готовы принять такой сценарий. Для большинства консерваторов Брекзит стал идеей фикс: проблемы в экономической и социальной политике (которые, к слову, практически забросили за годы Брекзита) ими относятся на счет "тлетворного влияния" Евросоюза, а выход воспринимается как панацея. В программе партии на последних выборах расставание с объединением было определено как первоочередная задача. И сейчас все влиятельные консерваторы спорят лишь о модели отношений после выхода — но не о самом Брекзите.

С лейбористами ситуация сложнее. Со времени референдума и партия, и ее лидер Джереми Корбин стояли на достаточно проевропейских позициях. В частности, лейбористы настаивают на необходимости сохранения таможенного союза. Однако Корбин в итоге так и не поддержал проведение повторного референдума. К такому шагу его подталкивала простая логика политической борьбы: во многих округах, где на последних выборах лейбористы одержали победу, во время референдума поддержали выход из ЕС. Лейбористы — общенациональная партия, чья поддержка получена из разных уголков страны. Поэтому "выполнять волю британцев, высказанную на референдуме", — это девиз не только консерваторов, но и их главных оппонентов.

В итоге Корбин пошел на переговоры с Мэй, формальной темой которых является совместная поддержка правительственного плана Брекзита. Переговоры вызвали недовольство в обеих партиях. Консерваторы подозревают премьера в том, что она согласится с целями лейбористов по сохранению таможенного союза. Лейбористы разочарованы позицией лидера, который не использовал удачный момент, чтобы отказаться от Брекзита.

Для Мэй такие разговоры почти не страшны. Она твердо решила уйти в отставку, и есть вероятность, что сделает это уже летом, еще до завершения Брекзита. Очевидно, что в такой ситуации ей нет большого смысла начинать историю с новым референдумом. Корбин пока оставлять пост лидера партии не собирается и, на первый взгляд, должен поддержать идею повторного волеизъявления британских избирателей — ведь значительную долю поддержки однопартийцев он теряет именно из-за позиции по референдуму.

Однако сам Корбин исходит из иного посыла: пока консерваторы продолжают нынешнюю политику Брекзита, они все больше дискредитируют себя, и вероятность победы лейбористов на будущих выборах становится выше с каждым днем. А если Корбин сможет привести лейбористов к решительной победе, он решит все свои проблемы разом — сохранит власть, укрепит свои позиции, станет во главе правительства и уже после этого сможет договориться с ЕС о выгодном взаимодействии.

Вот только в этой логике есть существенный изъян. Провал политики Брекзита не воспринимается британцами как ошибка одной лишь правящей партии. Вину за неспособность решить проблему, которая затрагивает без преувеличения каждого, общество возлагает на весь политический класс.

Подтверждение этому может быть получено в ближайшее время: на местных выборах 2 мая (они пройдут в Англии и Северной Ирландии) и на выборах в Европарламент. Опросы показывают прогнозируемое поражение консерваторов, но и лейбористам вряд ли удастся сполна воспользоваться провалом главного конкурента. Процент не определившихся и тех, что не примут участия в выборах, необычно высок. Так же высока поддержка малых партий, особенно на европейских выборах, которые непосредственно ассоциируются у избирателей с Брекзитом. Есть вероятность, что победу на них одержит недавно созданная Партия брекзита во главе с Найджелом Фараджем, одним из наиболее последовательных и известных сторонников выхода из ЕС.

Сценарий "перезапуска" Брекзита — проведения досрочных выборов, после которых уже новое правительство будет завершать процедуру выхода — на фоне утраты доверия к ведущим политическим силам представляется непредсказуемым. Если лейбористы продолжат попытки усидеть на двух стульях, их победа может оказаться не просто неубедительной, но и недостаточной для формирования правительства. Тогда лейбористам понадобится союзник, и они вынуждены будут пойти на компромиссы, которые способны осложнить их политику Брекзита, как это случилось с консерваторами после внеочередных выборов 2017 г.

В вопросе Брекзита политическая палитра Британии сегодня выглядит пестро. Кроме партии Фараджа еще несколько небольших политических групп продвигают идею кардинального разрыва с ЕС. Эти силы не представлены в парламенте сейчас, но досрочные выборы могут изменить ситуацию. Либеральные демократы сделали ставку на сохранение членства и надеются объединить вокруг себя наиболее последовательных сторонников европейской интеграции. Шотландские националисты заговорили о новом референдуме о независимости. А в Северной Ирландии местные политические партии более всего озабочены отношениями с соседней Ирландией и сохранением мира в Ольстере. Как показали многочисленные голосования в парламенте по различным планам выхода из ЕС, сформировать единую позицию часто не удается даже внутри одной партии. Про широкую общенациональную коалицию, способную быстро и эффективно решить задачу, речь и вовсе не идет.

На фоне британской политической какофонии возникает парадоксальная ситуация: решающую роль в успешном завершении Брекзита может сыграть сам Европейский Союз. Несмотря на то, что официальные лица ЕС не устают повторять, что "мяч на стороне Британии", последние события показали — Евросоюз имеет возможности и, судя по всему, потребность вмешаться в процесс. С одной стороны, Брюссель уже доказал, что может поставить политические мотивы выше буквы закона (договора о ЕС, в данном случае), когда в первый раз продлил сроки выхода. Нынешняя отсрочка лишь подтвердила растущее влияние политической повестки в принятии решений по Брекзиту.

С другой стороны, растут внутренние противоречия между странами ЕС по поводу будущего отношений с Британией (или же будущего Британии в Евросоюзе, если удастся остановить Брекзит). На последнем саммите спор между Германией и Францией вылился в ряд компромиссов (в промежуточную проверку приготовлений Лондона к выходу, которую Европейский Союз устроит в июне, в участие в выборах), но противоречия они не сняли. Очевидно, что более жесткая позиция Парижа и более мягкая — Берлина будут все больше влиять на принятие решения Евросоюзом и вовлекать в свою орбиту все новые страны объединения. Значит, у Брюсселя тоже есть лимит времени, и довольно ограниченный. Дело не только в опосредованном влиянии неопределенности Брекзита на экономические показатели ЕС. Важнее опасность появления раскола по линии поддержки Лондона.

Брюссель поддерживает прямой диалог практически со всеми парламентскими силами Великобритании — от консерваторов и лейбористов до ольстерских юнионистов. И это дает Евросоюзу возможность повлиять на ситуацию внутри Британии, подтолкнуть к достижению окончательного соглашения. Брюссель может помочь консерваторам и лейбористам достичь соглашения в рамках нынешних переговоров о поддержке правительственного плана выхода. Фактически есть один центральный вопрос, по которому позиции сторон не сближаются, — таможенный союз с ЕС. Нет необходимости менять соглашение, чтобы подтвердить возможность создания такого союза после выхода, даже наметить его контуры, которые учтут взгляды обеих политических сил. А если такая попытка провалится — помочь лейбористам принять решение в пользу нового референдума.

Главная проблема, которую полученная Британией отсрочка усугубила, — отсутствие точных представлений о том, как могут выглядеть отношения Лондона с ЕС в ближайшем будущем. Европейский Союз с самого начала переговоров поставил ее решение в конец списка приоритетов, определив, что займется этим лишь после выхода Британии. Но так было до активного вмешательства Брюсселя в определенный нормами Евросоюза ход вещей. Теперь придерживаться старого алгоритма не стоит. Ведь, может статься, именно в руках Брюсселя — ключ от решения проблемы Брекзита.